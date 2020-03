Stasera in TV: i Film di Oggi Giovedì 12 Marzo 2020

Anticipazioni TV

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Alice attraverso lo specchio, Point break - Punto di rottura, Non si ruba a casa dei ladri, Il Giustiziere della Notte, Cose nostre - Malavita, Universal Soldier: Il giorno del giudizio

Alice attraverso lo specchio

(Avventura, fantasy, 2016, durata: 113 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di James Bobin con Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Michael Sheen, Sacha Baron Cohen



Alice attraverso lo specchio: Il Trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Alice attraverso lo specchio: Alice attraverso lo specchio, un film del 2016 diretto da James Bobin, è liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Lewis Carroll e sequel di Alice in Wonderland. Sono trascorsi tre anni da quando Alice Kingsleigh ha fatto ritorno dal Sottomondo. La giovane ha seguito le orme del padre, diventando un abile capitano nautico. La sua vita avventurosa, tuttavia, rischia di terminare a causa del ricatto del suo ex fidanzato, Hamish Alcott. Decisa a non cedere la sua nave, Alice segue il Brucaliffo, divenuto farfalla, nel Sottomondo. Qui Alice è festosamente accolta dalla Regina Bianca, Bianconiglio, Pincopanco e Pancopinco, lo Stregatto e tutti i suoi vecchi amici, che la informano della grave situazione del Cappellaio Matto. Alimentato dalla convinzione che la sua famiglia riuscì a sopravvivere all’attacco del Ciciarampa, infatti, il Cappellaio ha perduto la sua allegria. Alice decide di aiutare l’amico e parte a cercare il Tempo. Nel bizzarro palazzo, la ragazza si imbatte nella Cronosfera, marchingegno che permette di viaggiare nel tempo e decide di rubarla per tornare al giorno orristraziante. Ma anche una vecchia nemica vorrebbe impossessarsi dell’oggetto per cambiare il suo futuro. Il viaggio nel tempo, permette ad Alice di scoprire il passato della regina Bianca e della Regina Rossa, che le fa rivalutare la natura malvagia della perfida regina. Dopo numerosi inseguimenti e sbalzi temporali, la ragazza osserverà il passato del Cappellaio e scoprirà la vera sorte della famiglia. Alterare il tempo, tuttavia, avrà delle conseguenze molto gravi sul Sottomondo e Alice dovrà rimediare al più presto, per salvare i suoi amici e sperare di far ritorno dall’amata madre.

Point break - Punto di rottura

(Azione, avventura, 1991, durata: 110 Min) in onda alle 21.30 su Spike

Un film di Kathryn Bigelow con Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey, Lori Petty, John C. McGinley, James LeGros, John Philbin, Bojesse Christopher







Trama del Film Point break - Punto di rottura: Nella contea di Los Angeles, quattro stravaganti malviventi compiono rapine in banca indossando maschere di gomma raffiguranti i volti degli ultimi presidenti degli Stati Uniti: Carter, Reagan, Nixon e Johnson. I rapinatori hanno svaligiato 27 banche in 3 anni sempre con lo stesso rituale, riuscendo ogni volta a completare la rapina in soli 90 secondi. L’FBI non riesce a risolvere il caso e nessuno vuol dar credito alla teoria dell’anziano detective Angelo Poppas, il quale ritiene che la banda di criminali sia costituita da surfisti che utilizzano i soldi ricavati dalle rapine per finanziarsi i loro viaggi in giro per il mondo alla ricerca del mare con le onde migliori. Finalmente il veterano detective viene affiancato da un nuovo ambizioso agente speciale, Johnny Utah, che ritiene valida la sua teoria, peraltro suffragata da alcuni elementi, come i campioni di sabbia ritrovati nelle banche assalite dai malviventi. L’indagine si rimette in moto e il temerario Jhonny decide di infiltrarsi nella comunità dei surfisti con la speranza di riuscir ad individuare il quartetto di rapinatori. Tuttavia la sua prima esperienza con una tavola da surf è alquanto negativa e l’agente, che rischia di annegare, viene salvato dalla bella e giovane Taylor, esperta surfista, grazie alla quale riesce pian piano anche a introdursi nell’ambiente dei surfisti. Sulla spiaggia Jhonny fa conoscenza con il ribelle e carismatico Bohdi , surfista esperto in cerca dell'onda perfetta, considerato il capogruppo della comitiva. Tra i due nasce una forte intesa e una reciproca stima e Jhonny è inaspettatamente sempre più coinvolto e affascinato dalla vita di questi spiriti liberi. Ma le rapine continuano e il novellino dell’FBI si troverà ad affrontare situazioni impreviste, fino a giungere ad una scomoda verità, difficile da gestire, con un epilogo avvincente e inaspettato.

Non si ruba a casa dei ladri

(Commedia, 2016, durata: 93 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Manuela Arcuri, Stefania Rocca, Maurizio Mattioli, Fabrizio Buompastore



Non si ruba a casa dei ladri: Il trailer del film - HD



Trama del Film Non si ruba a casa dei ladri: Non si ruba a casa dei ladri, il film diretto da Carlo Vanzina, racconta la storia di Antonio Russo, un onesto uomo d'affari di Napoli, marito di Daniela e responsabile di un'impresa di pulizie. A causa di una gara d'appalto truccata, Antonio è costretto a chiudere la sua azienda, ritrovandosi senza più un soldo ne una casa. Insieme alla moglie si trasferisce dalla zia Titina. I due trovano un impiego come camerieri presso la casa di Simone Santoro, politico corrotto, fidanzato con l'affascinate e giovane Lori. Di lì a poco Antonio scopre che il responsabile del fallimento della sua azienda è proprio Simone che ha pilotato l'appalto e trasferito in una banca svizzera tutto il denaro guadagnato dai suoi loschi affari. A questo punto il piccolo imprenditore insieme a sua moglie Daniela decide di farsi giustizia da solo e per riprendersi il denaro che gli è stato sottratto progetta una truffa ai danni di Simone, formando una piccola banda composta da persone che a loro volta sono state raggirate dalla politica corrotta...

Il Giustiziere della Notte

(Thriller, 2018, durata: 107 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Eli Roth con Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Dean Norris, Camila Morrone, Jack Kesy, Kirby Bliss Blanton.



Il Giustiziere della Notte: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Trama del film Il Giustiziere della Notte: Paul Kersey è un chirurgo di Chicago, vive con la moglie Lucy e la figlia Jordan. La sua vita è serena e abbastanza ordinaria, con una famiglia felice in una bella casa di un quartiere residenziale, anche se il suo lavoro al pronto soccorso lo fa rendere conto di quante persone rimangano vittime della violenza altrui. Tutto cambia quando, una notte, tre ladri si introducono nella sua abitazione per svaligiarla, uccidendo Lucy e ferendo gravemente Jordan. Paul rimane profondamente scosso e non trova risposte soddisfacenti da parte della polizia, che si trova a gestire troppi casi di delinquenza con poche risorse a disposizione; il pensiero che tante persone, come è capitato a lui e alla sua famiglia, siano esposte ai soprusi dei criminali che agiscono indisturbati e spesso rimangono impuniti, lo spinge a prendere la drastica decisione di farsi giustizia da solo e di difendere tutte quelle persone di cui le forze dell'ordine non riescono a prendersi cura. Inizierà così a condurre una doppia vita come tranquillo e stimato chirurgo salvavite di giorno, mentre la notte vestirà i panni di uno spietato vigilante a caccia di balordi da giustiziare. Braccato dalla polizia e nuovo eroe dei cittadini, cercherà di mettersi sulle tracce degli assassini che hanno ucciso sua moglie.

Cose nostre - Malavita

(Drammatico, thriller, 2013, durata: 112 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film diLuc Besson con Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Dianna Agron, Jon Freda, Dominic Chianese, Domenick Lombardozzi



Cose nostre - Malavita: Il nuovo trailer italiano del film di Luc Besson con Robert De Niro



Trama del Film Cose nostre - Malavita: La famiglia Manzoni è nel programma protezione testimoni da quando il capo famiglia Giovanni, ex mafioso italiano, ha testimoniato contro il pericoloso malavitoso Don Lucchese. Insieme alla moglie Maggie e ai figli Belle e Warren, Giovanni si trasferisce sotto copertura nel remoto paesino di Chalong-sur-Avre, in Normandia.Nonostante i pericoli che corrono, i componenti della famiglia Manzoni faticano ad abbandonare le loro vecchie abitudini mafiose, rendendo impossibile il lavoro dell’agente Stansfield che è incaricato di proteggerli. Mentre Giovanni si dedica alla scrittura delle sue memorie e a risolvere i problemi idrici della città, Maggie inizia ad integrarsi grazie alla frequentazione assidua della parrocchia di Santa Cecilia. Anche Belle e Warren, dopo un inizio a dir poco burrascoso, sembrano adattarsi alla vita del paese. In realtà, a causa dei continui spostamenti e della pressione psicologica, la famiglia Manzoni si sta lentamente disgregando. Sarà un ingenuo quanto fatale errore di Warren a risanare la situazione. Il ragazzo, infatti, usa una delle tipiche battute di Don Lucchese per rendere più interessante il suo articolo per la gazzetta scolastica.A causa di una serie di sfortunati eventi, il suo pezzo finirà nelle mani del vendicativo boss che manda i suoi sottoposti ad uccidere i traditori. Mentre la copertura salta per l’ennesima volta e Stansfield proclama l’emergenza, i Manzoni sono pronti a dare battaglia ai sicari di Lucchese…

Universal Soldier: Il giorno del giudizio

(Azione, fantascienza, 2012, durata: 114 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film diJohn Hyams con Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Scott Adkins, Kristopher Van Varenberg, James Rawlings, Mariah Bonner



Universal Soldier: Il giorno del giudizio: Il trailer del film con Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren



Trama del Film Universal Soldier: Il giorno del giudizio: Universal Soldier: Il giorno del giudizio, il film diretto da John Hyams, racconta la storia di John. Rimasto in coma per nove lunghi mesi, John si risveglia in ospedale e scopre che sua moglie e sua figlia sono morte durante un violento attacco avvenuto in casa loro. Il responsabile di tale massacro è Luc Deveraux, potente universal soldier a cui John giura vendetta. Johns scopre che Deveraux è nascosto in un bunker sotterraneo insieme a un gruppo di guerrieri geneticamente potenziati guidati da Andrew Scott. Deveraux insieme al suo esercito ha intenzione di vendicarsi contro il governo degli stati Uniti ed è pronto a scatenare l'anarchia nel mondo, al fine di costruire un nuovo ordine governato esclusivamente da soldati universali. John riuscirà ad avvicinarsi a Deveraux e al suo esercito, ma farà delle scoperte inaspettate che metteranno in discussione tutte quelle che fino a quel momento erano state le sue certezze.

