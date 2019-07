Stasera in TV: i Film di Oggi Giovedì 11 Luglio 2019

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Moonlight, Kon-Tiki, Batman, Burn After Reading, The Company Men, Ghost Rider, Dark Tide.

Moonlight

(Drammatico, 2016, durata: 111 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Barry Jenkins con Mahershala Ali, Naomie Harris, Janelle Monáe, Trevante Rhodes, Ashton Sanders, André Holland.



Trama del Film Moonlight: Il film racconta l'infanzia, l'adolescenza e l'età adulta di Chiron, un ragazzo di colore cresciuto nei sobborghi difficili di Miami, che cerca faticosamente di trovare il suo posto del mondo.

Kon-Tiki

(Azione, avventura, biografico, drammatico, 2012, durata: 91 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Joachim Roenning e Espen Sandberg con Pål Sverre Valheim Hagen, Anders Baasmo Christiansen, Gustaf Skarsgård, Odd-Magnus Williamson, Tobias Santelmann.



Trama del Film Kon-Tiki: Thor è un uomo dall'indole inquieta e vuole realizzare a tutti i costi il sogno di attraversare l'oceano Pacifico a bordo di una zattera, il Kon-Tiki.

Batman

(Azione, thriller, 1989, durata: 126 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Tim Burton con Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger, Robert Wuhl, Pat Hingle, Billy Dee Williams.







Trama del Film Batman: Nell'oscura e misteriosa città di Gotham City vive uno dei più famosi eroi dei fumetti: Batman. La vera identità dell'uomo-pipistrello è Bruce Wayne, miliardario rampante che da piccolo ha assistito all'omicidio dei genitori, un trauma che si porterà avanti per tutta la vita e che lo spingerà a combattere il male, munito di un mantello da pipistrello ed apparecchiature fantascientifiche. In questo primo episodio della serie il nemico è Joker, ex gangster rimasto sfigurato proprio a causa di Batman...

Burn After Reading

(Commedia, drammatico, 2008, durata: 96 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Joel Coen e Ethan Coen con Brad Pitt, George Clooney, Tilda Swinton, John Malkovich, Frances McDormand, Richard Jenkins.







Trama del Film Burn After Reading: Nei quartieri generali della CIA ad Arlington Va. arriva l'analista Osborne Cox per un incontro top-secret. Sfortunatamente per Cox il segreto è presto svelato: è stato espulso. Cox non prende la notizia particolarmente bene e ritorna a casa, a Georgetown, per dedicarsi alle sue memorie e all'alcool, non necessariamente in quest'ordine. Abbattuta ma non particolarmente sorpresa è sua moglie Katie che sta pensando di lasciarlo per il suo amante Harry Pfarrer, un maresciallo federale a sua volta già sposato. Da qualche parte nella periferia di Washington D.C., in quello che sembra un mondo parallelo, l'impiegata presso l'Hardbodies Fitness Centers, Linda Litzk, riesce a malapena a concentrarsi sul lavoro e confida all'intraprendente collega Chad Feldheimer, il sogno della sua vita: rifarsi tutta con un intervento di chirurgia estetica. Sebbene Linda sappia benissimo che Ted Treffon, il responsabile della palestra, è innamorato di lei si organizza tramite internet incontri con altri uomini. Un dischetto con le memorie dell'analista della CIA cade accidentalmente nelle mani di Linda e Chad e i due decidono di sfruttare l'occasione. Quando Ted comincia a preoccuparsi perché "nulla di buono può venirne fuori" gli eventi sfuggono al controllo di tutto e di tutti in una serie di incontri paurosamente divertenti.

The Company Men

(Drammatico, 2010, durata: 109 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di John Wells con Ben Affleck, Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Maria Bello, Chris Cooper, Craig T. Nelson.







Trama del Film The Company Men: E' la storia di tre uomini che cercano di sopravvivere ad un ciclo di ridimensionamento dell'impresa per cui lavorano, trovandosi costretti a ri-definire la loro esistenza di uomini, mariti e padri.

Ghost Rider

(Azione, 2007, durata: 114 Min) in onda alle 21.30 su TV8

Un film di Mark Steven Johnson con Nicolas Cage, Eva Mendes, Wes Bentley, Sam Elliott, Peter Fonda, Daniel Frederiksen.







Trama del Film Ghost Rider: Trasposizione cinematografica di uno degli eroi dei fumetti della Marvel Comics. Nel film d’azione della Columbia Pictures Ghost Rider il popolare motociclista acrobata Johnny Blaze fa un patto con Mefistofele per il bene più prezioso, un’anima immortale. Ora Johnny Blaze sarà destinato per sempre a montare la sua moto notte dopo notte come ospite della potente entità soprannaturale conosciuta come Ghost Rider.

Dark Tide

(Avventura, drammatico, thriller, 2012, durata: 94 Min) in onda alle 21.30 su Spike

Un film di John Stockwell con Halle Berry, Olivier Martinez, Ralph Brown, Luke Tyler, Thoko Ntshinga, Sizwe Msutu, Mark Elderkin.







Trama del Film Dark Tide: Un'istruttrice di diving decide di tornare a immergersi dopo nove anni, in seguito ad un incontro quasi fatale con un grande squalo bianco.

Altri film in onda questa sera:

Scusa ma ti voglio sposare (commedia, sentimentale, 2010, durata: 100 Min) in onda alle 21.10 su La5

(commedia, sentimentale, 2010, durata: 100 Min) in onda Rimini Rimini (comico, 1987, durata: 114 Min) in onda alle 21.15 su Italia 2

(comico, 1987, durata: 114 Min) in onda Estate romana (commedia, drammatico, 2000, durata: 90 Min) in onda alle 21.30 su Zelig TV

