Stasera in TV: i Film di Oggi Giovedì 10 Gennaio 2019

Oltre alla prima puntata della Fiction Che Dio ci aiuti 5, in prima serata su Rai Uno, ecco i Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Ghostbusters, American Sniper, Lettere da Berlino, Un ragionevole dubbio, Il lato dolce della vita, V per Vendetta, Betty Love, Terapia d'urto

Ghostbusters

(Azione, commedia, fantascienza, 2016, durata: 108 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Paul Feig con Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones, Kate McKinnon, Chris Hemsworth, Cecily Strong.



Ghostbusters: Primo trailer ufficiale in italiano - HD



Trama del Film Ghostbusters: Abby ed Erin sono una coppia di scrittrici semi sconosciute che decidono di pubblicare un libro sui fantasmi. La loro tesi consiste nell'affermare che questi sono assolutamente reali. Tempo dopo Erin ottiene un prestigioso incarico come docente della Columbia University. Quando il libro sugli spettri, ormai dimenticato, ricompare, diventerà lo zimbello della facoltà e sarà costretta a lasciare il lavoro. La sua credibilità è persa ed Erin decide a quel punto di riunirsi ad Abby aprendo una ditta di acchiappafantasmi. Scelta che si rivela vincente: Manhattan è invasa da una nuova ondata di spettri e non ci sarà altro da fare per il team che dargli la caccia.

American Sniper

(Azione, biografico, 2015, durata: 132 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Clint Eastwood con Bradley Cooper, Sienna Miller, Cory Hardrict, Jake McDorman, Navid Negahban, Luke Grimes.



American Sniper: Nuovo trailer italiano del film di Clint Eastwood con Bradley Cooper - HD



Trama del Film American Sniper: Chris Kyle è un U.S. Navy SEAL che viene inviato in Iraq con una missione precisa: proteggere i suoi commilitoni. La sua massima precisione salva innumerevoli vite sul campo di battaglia e mentre si diffondono i racconti del suo grande coraggio, viene soprannominato "Leggenda". Nel frattempo cresce la sua reputazione anche dietro le file nemiche, e viene messa una taglia sulla sua testa rendendolo il primario bersaglio per gli insorti. Allo stesso tempo, combatte un'altra battaglia in casa propria nel tentativo di essere sia un buon marito e padre nonostante si trovi dall'altra parte del mondo.

Lettere da Berlino

(Drammatico, 2016, durata: 103 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di Vincent Perez con Emma Thompson, Daniel Brühl, Brendan Gleeson, Mikael Persbrandt, Louis Hofmann.



Lettere da Berlino: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Lettere da Berlino: Berlino 1940. La città è paralizzata dalla paura. Otto e Anna Quangel sono una coppia appartenente alla classe operaia che vive in un appartamento malmesso e che, come tutti, cerca di stare alla larga dai guai durante la dominazione nazista. Quando il loro unico figlio viene ucciso al fronte, la perdita spinge Otto e Anna a compiere uno straordinario atto di resistenza e rivolta. Iniziano così a diffondere per tutta la città cartoline anonime contro il regime di Hitler, con il rischio concreto di essere scoperti e giustiziati. Presto la loro campagna antinazista richiama l'attenzione dell'ispettore della Gestapo Escherich e inizia una spietata caccia all'uomo. Nella loro ribellione silenziosa ma decisa, i Quangel riescono a sfidare il regime spietato e dispotico di Hitler con la sola forza delle parole.

Un ragionevole dubbio

(Thriller, 2014, durata: 91 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Peter P. Croudins con Samuel L. Jackson, Dominic Cooper, Erin Karpluk, Gloria Reuben, Ryan Robbins, Dylan Taylor.



Un ragionevole dubbio: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Un ragionevole dubbio: Un affermato procuratore distrettuale investe accidentalmente un passante. Quando un altro uomo è arrestato per il crimine da lui commesso sarà costretto a scendere a pericolosi compromessi.

Il lato dolce della vita

(Commedia, 2013, durata: 85 Min) in onda alle 21.15 su La5

Un film di Michael Damian con Kathryn Morris, James Best, Alastair Mackenzie, Jane March, Danny Morgan.



Il lato dolce della vita: Il trailer del film, versione originale - HD



Trama del Film Il lato dolce della vita: Desiree è la moglie di un ricco chirurgo di Manhattan e passa le giornate nel lusso. Ma quando il marito la lascia senza un soldo, deve tornare a casa del padre, che gestisce un piccolo panificio in un paesino del Jersey.

V per Vendetta

(Azione, fantascienza, 2005, durata: 132 Min) in onda alle 21.15 su Focus

Un film di James McTeigue con Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea, John Hurt, Stephen Fry, Sinéad Cusack.







Trama del Film V per Vendetta: In un futuro alternativo la Germania, vincitrice della seconda guerra mondiale, ha trasformato la Gran Bretagna in un paese nazista, governato con il pugno di ferro da una tirannia mediatica degna di un romanzo orwelliano. Contro questo regime totalitario si scaglia un misterioso uomo mascherato: carismatico e spietato, straordinariamente esperto dellarte del combattimento e dell'inganno, "V" provoca una serie di atti terroristici cercando di esortare i suoi concittadini a ribellarsi alla tirannia e all'oppressione. In questa sua lotta solitaria il giovane troverà una inaspettata alleata, Evey Hammond, una ragazza salvata dalle grinfie della polizia segreta.

Betty Love

(Commedia, thriller, 2000, durata: 110 Min) in onda alle 21 su Cine Sony

Un film di Neil LaBute con Renée Zellweger, Morgan Freeman, Chris Rock, Greg Kinnear, Aaron Eckhart, Tia Texada.







Trama del Film Betty Love: Cosa accade quando una persona si convince che la vita non è altro che uno stato mentale? Per Betty, una cameriera appassionata di soap opera che vive nella piccola città di provincia di Fair Oaks in Kansas, rifiutarsi di credere che sia possibile trascorrere la propria esistenza al fianco della persona amata solo perchè questa non esiste è del tutto impensabile. Dopo tutto, la vita non è una scusa sufficiente per non vivere.

Terapia d'urto

(Commedia, drammatico, 2003, durata: 106 Min) in onda alle 21.30 su Spike

Un film di Peter Segal con Jack Nicholson, Adam Sandler, Marisa Tomei, Luis Guzmán, John Turturro, Heather Graham.







Trama del Film Terapia d'urto: Dave Buznik è un mite uomo d'affari che, in seguito ad uno spiacevole equivoco a bordo di un aereo, viene scambiato dal giudice Daniels per una persona irascibile e per questo condannato a seguire un programma per la gestione della rabbia organizzato dal dottor Buddy Rydell. L'approccio del rude dottore alla terapia sconcerta il povero Dave che, per sua sfortuna, si trova coinvolto in un altro incidente e per questo condannato ad intensificare le cure per evitare di finire in prigione. Per questo Buddy decide di trasferirsi in casa del manager. Ma quando i modi del medico sembrano travolgere il suo mondo di certezze e la sua sfera di affetti, Dave deve scegliere se tornare di nuovo a rifugiarsi nel suo guscio oppure se difendere la sua vita con le unghie e con i denti.

Altri film in onda questa sera:

Consulta tutti i programmi stasera in tv