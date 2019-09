Stasera in TV: i Film di Oggi Domenica 8 Settembre 2019

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Moulin Rouge!, Il ricco, il povero e il maggiordomo, Red, In guerra per amore, The Queen - La regina, 50 volte il primo bacio, 17 again - Ritorno al liceo, The Loft, Rosamunde Pilcher: Segreti tra amici.

Moulin Rouge!

(Drammatico, musicale, sentimentale, 2001, durata: 120 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Trama del Film Moulin Rouge!: Arrivato da Londra nella Parigi del 1899, il giovane scrittore Christian entra in contatto con le dominanti compagnie di 'bohemiens', dove gira anche Toulouse Lautrec, e riceve l'incarico di scrivere un testo da mettere in scena al Moulin Rouge. A sera Christian incontra Satine, la stella del locale e probabile protagonista del lavoro, e subito si innamora di lei. La realtà però è un'altra. Il Duca di Worchester, che finanzia gli spettacoli, ha messo gli occhi su Satine, e naturalmente l'impresario Zidler cerca di favorire questa relazione. Succede invece che, dopo essersi conosciuti, tra Satine e Christian l'attrazione sia reciproca. I due dicono di volersi amare, mentre però il Duca fa di tutto per procurarsi appuntamenti con la ragazza.

Il ricco, il povero e il maggiordomo

(Commedia, 2014, durata: 102 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Il ricco, il povero e il maggiordomo: Il trailer del film - HD



Trama del Film Il ricco, il povero e il maggiordomo: Il film racconta la storia dell'incontro fortuito di un industriale e del suo autista con un venditore abusivo. Quest'ultimo porta scompiglio in villa, ma complice un tracollo finanziario, si rivela una risorsa quando il ricco perde il suo patrimonio. I tre si ritrovano a casa della madre del poveraccio e tra un problema di convivenza e l'altro, devono trovare un garante per poter ottenere un prestito da una banca e rimettere le cose al loro posto.

Red

(Azione, thriller, commedia, 2011, durata: 111 Min) in onda alle 21 su 20

Red: Nuovo trailer italiano del film



Trama del Film Red: Frank Moses è un ex agente della CIA specializzato nelle cosiddette "operazioni in nero". Vive isolato dal resto del mondo e comunica solo con pochissime persone. Quando Michael Beesley, il nuovo capo della CIA, viene a conoscenza dell'esistenza di Moses, di quello che ha fatto e degli scottanti segreti che detiene, decide di eliminarlo, mettendo sulle sue tracce un giovane killer agguerrito e iper-tecnologizzato.

In guerra per amore

(Commedia, guerra, sentimentale, 2016, durata: 99 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

In guerra per amore: Il Trailer ufficiale del film - HD



Trama del Film In guerra per amore: New York 1943. Mentre il mondo è nel pieno della seconda guerra mondiale, Arturo vive la sua travagliata storia d'amore con Flora. I due si amano, ma lei è promessa sposa al figlio di un importante boss. Per convolare a nozze, il nostro protagonista deve ottenere il sì del padre della sua amata che vive in un paesino siciliano. Arturo, giovane e squattrinato, ha un solo modo per raggiungere l'isola: arruolarsi nell'esercito americano che si prepara per lo sbarco in Sicilia: l'evento che cambierà per sempre la storia della Sicilia, dell'Italia e della Mafia.

The Queen - La regina

(Drammatico, 2006, durata: 100 Min) in onda alle 21.15 su La7

Trama del Film The Queen - La regina: Quando gli inglesi, sgomenti e increduli, apprendono la notizia della morte della Principessa Diana, la Regina Elisabetta II è incapace di comprendere la reazione del popolo britannico alla tragedia. Al contrario Tony Blair, appena eletto Primo Ministro, avverte che la gente comune ha bisogno di rassicurazione e supporto da parte dei suoi leader. Mentre un'ondata di emozioni senza precedenti rischia di travolgere le istituzioni, Blair deve trovare un modo per avvicinare la regina alla nazione.

50 volte il primo bacio

(Commedia, sentimentale, 2004, durata: 99 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Trama del Film 50 volte il primo bacio: Henry Roth è un veterinario specializzato in specie marine artiche che dedica il suo tempo libero a spezzare il cuore delle turiste in cerca di avventure amorose. Il suo sogno è navigare fino in Alaska per studiare la vita sottomarina dei trichechi. Il sogno di Henry rischia di diventare realtà quando il suo schooner, il Serpente dei mari, è costretto da un contrattempo ad approdare all'Hukilau Cafè i cui avventori abituali non vedono di buon occhio le attenzioni che egli riserva a una delle clienti, la bellissima Lucy Whitmore. Henry rimane colpito dalla ragazza sin dal primo istante, quando la vede seduta da sola intenta a fare colazione e ignorando la regola che si era imposto circa le relazioni con l'altro sesso, le dà appuntamento per vedersi a colazione il giorno successivo. Ma l'indomani, quando Henry le rammenta il loro primo incontro, Lucy lo scambia per uno svitato e chiede aiuto ai clienti del locale...

17 again - Ritorno al liceo

(Commedia, 2009, durata: 102 Min) in onda alle 21.10 su La5

Trama del Film 17 again - Ritorno al liceo: Che cosa faresti se ti dessero una seconda possibilità nella vita? Classe 1989: Mike O'Donnell è una stella della squadra di basket della scuola con una brillante carriera davanti a sè ed un futuro luminoso che lo aspetta. E invece, decide di buttare via tutto per stare con la sua ragazza Scarlet e per il bambino che ha appena appreso di aspettare da lei. Dopo circa 20 anni, i giorni di gloria di Mike sono ormai un ricordo lontano. Ma Mike riceve una seconda possibilità quando miracolosamente viene riportato all'età di 17 anni.

The Loft

(Drammatico, thriller, 2014, durata: 108 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

The Loft: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film The Loft: vede protagonisti l'architetto Vincent Stevens, lo psichiatra Chris Vanowen, gli agenti immobiliari Luke Seacord e Marty Landry e il fratellastro di Chris Philip. I cinque sono migliori amici. Vincent ha progettato un nuovo edificio in città e ha proposto agli altri di acquistare tutti insieme in uno dei loft della penthouse. Sarà il loro piccolo segreto, un posto dove occuparsi in tranquillità dei loro affari e dare libero sfogo alle loro fantasie più perverse, tra alcol, droga e donne. Ma le loro fantasie si trasformano presto in un incubo. Quando scoprono il cadavere di una bellissima donna legata al letto del loft, iniziano a chiedersi chi sia e chi sia il responsabile del suo omicidio. Dato che solo loro cinque hanno le chiavi e i codici per accedere all'appartamento, iniziano a sospettare gli uni degli altri...

Rosamunde Pilcher: Segreti tra amici

(sentimentale, 2017, durata: 90 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Trama del Film Rosamunde Pilcher: Segreti tra amici: Il film vede protagonisti la consulente aziendale Sandra Cale e gli amici di una vita Luke, Daniel e Kate. A distanza di vent'anni, la donna ha in programma di partecipare a una riunione con i suoi ex compagni di classe. Ad accompagnarla, sarà Peter, il suo capo con il quale ha una relazione nonostante lui sia sposato con un'altra. Poco prima della partenza però, i due discutono animatamente perché Peter rifiuta di divorziare e Sandra si decide dunque di partire per la Cornovaglia tutta sola. Pronta a organizzare immediatamente il suo ritorno, la donna cambia idea quando Luke, divenuto ormai un fotografo di successo, si butta tra le sue braccia. I due decidono di presentarsi in coppia alla riunione, ma quello che Sandra non sa, è che il suo amico la sta utilizzando per far ingelosire Kate, con la quale in passato aveva avuto una relazione.

Altri film in onda questa sera:

