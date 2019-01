Stasera in TV: i Film di Oggi Domenica 6 Gennaio 2019

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Cenerentola, Jurassic World, La soffiatrice di vetro, La soffiatrice di vetro, Tristano e Isotta, Un'estate ai Caraibi, Come un uragano, Il dottor Dolittle 2

Cenerentola

(Sentimentale, commedia, fantasy, 2015, durata: 112 Min) in onda alle 21.05 su Rai 2

Un film di Kenneth Branagh con Lily James, Hayley Atwell, Cate Blanchett, Richard Madden, Helena Bonham Carter, Stellan Skarsgård.



Trama del Film Cenerentola: Il film racconta la storia di una giovane ragazza figlia di un mercante. Dopo la morte di sua madre, suo padre si risposa e lei, per dimostrargli il suo affetto, accoglie in casa la matrigna e le sue figlie, Anastasia e Genoveffa. Ma quando improvvisamente suo padre muore, Cenerentola si ritrova alla mercé di tre donne gelose e malvagie. Relegata alla stregua di una serva coperta di cenere e stracci, Cenerentola potrebbe facilmente perdere ogni speranza. Invece, nonostante le crudeltà di cui è vittima, desidera solo onorare le parole pronunciate da sua madre sul letto di morte, che le raccomandava di "avere coraggio ed essere gentile". La giovane fanciulla non intende disperarsi né disprezzare chi la maltratta. E poi c'è l'affascinante straniero che incontra nel bosco. Senza sapere che si tratta di un principe, e non di un semplice apprendista del Palazzo Reale, Cenerentola sente di aver incontrato la sua anima gemella...

Jurassic World

(Avventura, azione, fantasy, 2015, durata: 124 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Omar Sy, Vincent D'Onofrio, Jake Johnson, Judy Greer.



Trama del Film Jurassic World: Ventidue anni fa, John Hammond ha fatto un sogno: un parco a tema dove i visitatori di tutto il mondo potessero fare esperienza dell'emozione e del brivido di vedere dei veri dinosauri. Oggi il suo sogno è finalmente diventato realtà. Benvenuti a Jurassic World, un resort di lusso completamente operativo dove decine di migliaia di ospiti possono esplorare il miracolo e lo splendore delle più magnifiche meraviglie preistoriche che abbiano vissuto sulla Terra e interagire con loro ogni giorno. I miracolosi animali del parco sono creati dal Dr. Henry Wu. Dato che la prosperità commerciale del parco esige innovazioni e novità ogni giorno per far sì che gli ospiti ritornino, il Dr. Wu viene spinto oltre i limiti della scienza etica, costretto a manipolare la genetica per progettare un dinosauro geneticamente modificato che non ha mai toccato la Terra prima e le cui capacità restano ignote...

La soffiatrice di vetro

(Drammatico, 2016, durata: 89 Min) in onda alle 21.25 su Rai 3

Un film di Christiane Balthasar con Luise Heyer, Maria Ehrich, Franz Dinda, Dirk Borchardt, Robert Gwisdek, Max Hopp.







Trama del Film La soffiatrice di vetro: È la storia di due sorelle, Johanna e Marie Steinmann, rimaste completamente sole dopo la morte del padre. L'uomo era un esperto soffiatore di vetro, che ha trasmesso alle proprie figliole la sua passione, nonostante l'arte vetraria in quegli anni fosse prerogativa esclusivamente maschile e un esercizio vietato alle donne. Inizialmente le due ragazze cercano di sbarcare il lunario: Johanna lavora nel laboratorio di vetreria di Friedhelm Strobel come assistente commerciale e Marie dipinge i manufatti in vetro nello studio di Wilhelm Heimer, dove conosce l'arrogante figlio di quest'ultimo, Thomas. Purtroppo le due donne si ritroveranno ben presto al centro di sfruttamento e violenza, fino a quando non decideranno di prendere il destino nelle proprie mani, sfidando la tradizione e continuando da sole in mestiere del padre.

Tristano e Isotta

(Storico, 2006, durata: 125 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Kevin Reynolds con James Franco, Sophia Myles, Rufus Sewell, David O'Hara, Mark Strong, Henry Cavill.







Trama del Film Tristano e Isotta: La leggenda medievale dell'amore tra una principessa e un guerriero, una passione che minaccia di sconvolgere la difficile pace tra Inghilterra e Irlanda. Il nobile cavaliere Tristano viene incaricato di scortare la bella figlia del re d'Irlanda, Isolde, presso il suo futuro sposo. Ma l'amore sboccia tra i due ragazzi e la già difficile e instabile pace tra Irlanda e Inghilterra viene messa seriamente in pericolo.

Un'estate ai Caraibi

(Commedia, comico, 2009, durata: 110 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Carlo Vanzina con Gigi Proietti, Enrico Brignano, Martina Stella, Maurizio Mattioli, Alena Seredova, Carlo Buccirosso.







Trama del Film Un'estate ai Caraibi: Roby è un bancario meridionale, single, che lavora a Pavia. E' ipocondriaco ed ogni sei mesi va in ospedale, dal suo amico medico Giacomo che gli diagnostica un male incurabile. Gli resta un solo mese di vita e Roby decide di spenderlo nel miglior modo possibile partendo alla volta dei Caraibi, destinazione Antigua... Vincenzo è un dentista napoletano sposato con una donna gelosissima che lo marca stretto circondandolo di infermiere bruttissime. Vincenzo ha un'amante bellissima, Anna che decide di portare con sè in vacanza ad Antigua... Angelo fa l'autista per un ricco e cafone palazzinaro romano, Remo che a ridosso delle vacanze estive gli chiede di accompagnarlo ad Antigua, dove ha appena comprato, con dei guadagni truffaldini in Russia, una villa sfarzosissima... Max lavora in una radio privata di Livorno. Fa il disc jockey, in coppia con un simpatico coetaneo, Tommy ed è fidanzato con Laura, una giovane e bellissima commessa. Proprio nel giorno del loro primo anniversario, Max scopre che Laura ha un altro e ha deciso di lasciarlo. Per dimenticarla Max decide di partire per i Caraibi; anche lui si ritrova ad Antigua... Alberto è un romano trapiantato ad Antigua, costretto anni prima a scappare da Roma perchè oberato dai debiti. Anche adesso non se la passa per niente bene. Per sbarcare il lunario fa delle piccole truffe ai danni dei turisti di passaggio. Il suo compare è Morgan, un bambino di colore, orfano, con il quale Alberto divide una misera casetta in un quartiere di poveracci.

Come un uragano

(Sentimentale, drammatico, 2008, durata: 97 Min) in onda alle 21.30 su Rete 4

Un film di George C. Wolfe con Diane Lane, Richard Gere, James Franco, Scott Glenn, Christopher Meloni, Viola Davis.







Trama del Film Come un uragano: Il film narra la vicenda di Paul e Adrienne, che, delusi dalle loro vite sentimentali si ritrovano in un'isoletta del Nord Carolina, dove incombe un uragano. I due protagonisti non sanno che l'uragano che li colpirà sarà quello della passione. Entrambi riscopriranno sentimenti ed emozioni che credevano perduti.

Il dottor Dolittle 2

(Commedia, 2001, durata: 87 Min) in onda alle 21.05 su Cine Sony

Un film di Steve Carr con Eddie Murphy, Kristen Wilson, Raven-Symoné, Kyla Pratt, Lil' Zane, Kevin Pollak.







Trama del Film Il dottor Dolittle 2: Gli animali del dottor Dolittle decidono di salvare la loro foresta dalla distruzione operata da costruttori edili senza scrupoli, ma per il loro progetto hanno bisogno dell'aiuto del dottor Dolittle. Per aiutarli, il medico si mette alla ricerca di una specie in via di estinzione da trasferire nella foresta. Così, infatti, questa diverrebbe un luogo protetto dalla legge. Sceglie, poi, Ava, un'orsa del Pacifico Occidentale che ha bisogno di un compagno. Dolittle lo individua in Archie, un orso amante dei fast food che si esibisce nei circhi. Sebbene sia inizialmente riluttante, l'orso viene convinto dal medico a trasferirsi nella foresta dove, a suo dire, troverà l'amore. Ma nella foresta le cose non sembrano andare come dovrebbero.

