Stasera in TV: i Film di Oggi Domenica 22 Aprile 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Birdman, I Goonies, La congiura della pietra nera, Senza arte né parte, La terrazza sul lago, Gallo Cedrone, Il sale della terra.

Birdman (drammatico, 2014, durata: 119 Min), in onda alle 21 su Cine Sony

Un film di Alejandro González Iñárritu con Michael Keaton, Edward Norton, Emma Stone, Naomi Watts, Zach Galifianakis, Amy Ryan.



Birdman: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film: Birdman racconta di Riggan Thomson (Michael Keaton), attore in declino che dopo un folgorante passato nei panni di un glorioso supereroe, spera di rilanciare la sua carriera dirigendo un nuovo, ambizioso spettacolo a Broadway per dimostrare a tutti che non è solo una ex star di Hollywood. Nei giorni che precedono la sera della prima, Riggan deve fare i conti con un ego irriducibile e gli sforzi per salvare la sua famiglia, la carriera e se stesso.

I Goonies (avventura, 1985, durata: 111 Min), in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Richard Donner con Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman, Kerry Green, Martha Plimpton, Jonathan Ke Quan.







Trama del Film: I ragazzini di Goon Docks - tutti li chiamano i "Goonies" - sono in allarme: i maggiorenti del locale club del golf hanno dato lo sfratto ai loro genitori, volendo radere al suolo l'intero quartiere. Durante l'ultimo e un po' malinconico week-end sul posto, uno dei ragazzi scopre nella propria soffitta una antica mappa spagnola, che fu di Willy l'Orbo, un pirata del XVII secolo. Lui e i suoi amici decidono così di trovare ad ogni costo il tesoro che l'Orbo ha seppellito da qualche parte nei dintorni. Così la piccola banda si mette in caccia, penetra in uno châlet che d'estate è adibito a bar e scende nel sottosuolo. Purtroppo, il luogo è anche la base operativa di una losca famiglia composta da Mamma Fratelli e dai due suoi figli, i quali hanno incatenato nella cantina il deforme Sloth, terzo membro della casata. I sette piccoli Goonies dovranno affrontare paure e prove terribili, incontrando pipistrelli e trabocchetti, scivolando in torrenti che sono dei veri "toboga", sempre insidiati e inseguiti dai perfidi Fratelli. Uno dei ragazzi riesce a liberare il gigantesco Sloth e a fare lega con lui. Ma nei sotterranei li attende ancora una mirabolante sorpresa...

La congiura della pietra nera (arti-marziali, thriller, 2010, durata: 117 Min), in onda alle 21 su Rai 4

Un film di John Woo, Su Chao-Bin con Michelle Yeoh, Jung Woo-sung, Barbie Hsu, Kelly Lin, Wang Xueqi, Shawn Yue.



La congiura della pietra nera: Il trailer italiano del film di John Woo



Trama del Film: Ambientato nella Cina antica, vede l'esperta spadaccina Michelle Yeoh in missione, per riportare le spoglie di un monaco buddista nel luogo del loro riposo eterno. La leggenda vuole che i resti del santo monaco abbiano un potere segreto. Lungo la strada, la protagonista si innamora di Jiang, il cui padre fu ucciso proprio dalla setta di cui la ragazza fa parte. Tra i due nasce l’amore, sebbene la ragazza non sappia che Jiang è anch'egli un esperto di arti marziali. Presto però nascono tensioni tra i due...

Senza arte né parte (commedia, 2011, durata: 90 Min), in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Giovanni Albanese con Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston, Donatella Finocchiaro, Hassan Shapi, Giulio Beranek, Paolo Sassanelli.



Senza arte né parte: Il trailer del film con Vincenzo Salemme e Giuseppe Battiston



Trama del Film: Salento. C'è aria di crisi. Il Premiato Pastificio Tammaro chiude la vecchia fabbrica, in realtà con l'idea di riaprirne presto una nuova, completamente meccanizzata. Tutta la squadra di operai addetta allo stoccaggio manuale si ritrova disoccupata. Tra questi c'è Enzo, sposato con Aurora e i loro due figli piccoli. Poi Carmine e infine Bandula, un immigrato indiano, ormai al verde e senza più un posto dove dormire. La situazione è drammatica. Proprio in quei giorni, la moglie di Tammaro eredita una collezione d'arte contemporanea che viene provvisoriamente sistemata nel vecchio pastificio. A Enzo e Carmine viene offerto, come lavoro temporaneo in nero, di custodire il magazzino che ospita le opere. Enzo e i suoi amici scoprono sbalorditi l'arte contemporanea...

La terrazza sul lago (thriller, 2008, durata: 128 Min), in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Neil LaBute con Samuel L. Jackson, Patrick Wilson, Kerry Washington, Regine Nehy, Jaishon Fisher, Jay Hernandez.



La terrazza sul lago: Trailer del film con Samuel L. Jackson



Trama del Film: Chris e Lisa Mattson si sono appena trasferiti nella casa dei loro sogni, nel quartiere residenziale losangelino di Lakeview Terrace. Subito però la giovane coppia viene presa di mira dal loro vicino di casa, il rigido agente di polizia Abel Turner , che disapprova gli amori interraziali come quelli di Chris e Lisa e che si è autoeletto protettore della morale del quartiere. I rapporti tra i Mattson e Abel si fanno sempre più tesi, e quando Chris e Lisa decidono di ribellarsi alle intrusioni e ai crescenti soprusi di Abel, la vicenda inizia ad assumere contorni drammatici.

Gallo Cedrone (commedia, 1998, durata: 98 Min), in onda alle 21 su Iris

Un film di Carlo Verdone con Carlo Verdone, Giorgia Brugnoli, Maria Luisa Busi, Piero Di Carlo, Roberto Mincuzzi, Ines Nobili.







Trama del Film: Armando Feroci, un italiano partito volontario con la Croce Rossa in un paese arabo, viene fatto prigioniero e condannato a morte da un gruppo di ribelli islamici per motivi ancora sconosciuti. La notizia arriva in Italia e giornali e televisioni cominciano ad indagare per conoscere di più sulla sua vita. Attraverso le testimonianze della ex-moglie, degli amici e di altri che l'hanno conosciuto vengono ricostruiti gli eventi capitati a Feroci in un arco di 17 anni. Armando rimorchia, in macchina, le donne per strada con coloriti complimenti; si è sposato e poi separato con una donna conosciuta nel periodo in cui faceva l'agente immobiliare; ha una figlia che, bambina, coinvolge in una riunione di ammiratori di Elvis Presley. Ma soprattutto un giorno, tornato a far visita al fratello dentista, ne ha conosciuto la giovane moglie Martina, una non-vedente, per la quale prova attrazione e decide di portarla via. Insieme cominciano un viaggio in macchina, che dall'Etna li porta fino in Veneto, dove Armando fa partecipare Martina ad una gara di streap-tease per casalinghe. Ma i soldi finiscono, e Armando vuole esaudire l'ultimo desiderio di Martina: guidare la macchina...

Il sale della terra (drammatico, biografico, 2014, durata: 100 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado.



Il sale della terra: Il trailer italiano del film - HD



Trama del film: Da quarant'anni Salgado attraversa i continenti sulle tracce di un'umanità in pieno cambiamento. Dopo aver testimoniato alcuni tra i fatti più sconvolgenti della nostra storia contemporanea - conflitti internazionali, carestie, migrazioni di massa - si lancia adesso alla scoperta di territori inesplorati e grandiosi, per incontrare la fauna e la flora selvagge in un grande progetto fotografico, omaggio alla bellezza del pianeta che abitiamo. La sua vita e il suo lavoro ci vengono rivelati dallo sguardo del figlio Juliano Ribeiro Salgado, che l'ha accompagnato nei suoi ultimi viaggi, e da quello di Wenders, fotografo egli stesso.

Altri film in onda questa sera:



Dinosauri (animazione, 2000, durata: 82 Min), in onda alle 21 su Rai Gulp

Paisà (drammatico, 1946, durata: 124 Min), in onda alle 21.10 su Rai Storia

Le avventure galanti del giovane Moliere (commedia, 2007, durata: 113 Min), in onda alle 21.30 su LA7D

Qualcosa di cui sparlare (commedia, 1995, durata: 105 Min), in onda alle 21.15 su Rete 4

Innamorarsi a Valentine (sentimentale, 2016, durata: 87 Min), in onda alle 21.10 su La5