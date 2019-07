Stasera in TV: i Film di Oggi Domenica 21 Luglio 2019

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Il viaggio di Fanny, King Arthur, Insomnia, Lo Straordinario Viaggio di T. S. Spivet, Seduzione Fatale, Un poliziotto ancora in prova, Cate McCall - Il confine della verità

Il viaggio di Fanny

(Drammatico, 2016, durata: 94 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Lola Doillon con Léonie Souchaud, Fantine Harduin, Juliane Lepoureau, Ryan Brodie, Anaïs Meiringer.



Il viaggio di Fanny: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Il viaggio di Fanny: Basato su una storia vera, il film racconta la vicenda di Fanny, una ragazzina ebrea di 13 anni che nel 1943, durante l'occupazione della Francia da parte dei tedeschi, viene mandata insieme alle sorelline in una colonia in montagna. Lì conosce altri coetanei e con loro, quando i rastrellamenti nazisti si intensificano e inaspriscono, scappa nel tentativo di raggiungere il confine svizzero per salvarsi. Un viaggio emozionante sull'amicizia e la libertà raccontato attraverso gli occhi dei bambini che consentirà ai giovani spettatori di comprendere più a fondo il dramma della guerra e della persecuzione razziale.

King Arthur

(Avventura, azione, 2004, durata: 130 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Antoine Fuqua con Clive Owen, Stephen Dillane, Keira Knightley, Ioan Gruffudd, Stellan Skarsgård, Ray Winstone.







Trama del Film King Arthur: Ispirato a un personaggio storico, il film esamina i personaggi del mito in un periodo più ristretto rispetto alla tradizione. Il leggendario re Artù protagonista di gesta epiche ha un nome: Lucius Artorius Castus, un uomo che sente in sé molto vivo il lato romano, ma che ad un certo punto della sua vita si interroga sulla sua identità e sulle sue radici e fa scelte coraggiose che cambieranno il suo destino e quello di un popolo. Il film si concentra sulla dicotomia tra bene e male, sull'ergersi di una persona sola contro la malvagità del mondo. A Castus si affiancano altri uomini, Lancillotto, Gawain, Galahad, Bors, Tristan e Dagonet, quelli che il mito consacrerà come suoi "cavalieri". Devono tornare a Roma perché l'Impero Romano sta arretrando i suoi confini ma prima risalgono verso nord per soccorrere Marius, nobile romano e la sua famiglia. Subito dopo Arthur assieme ai suoi uomini, a Ginevra e ad altre donne e bambini britanni, si dirige a sud, verso il Vallo di Adriano, la linea di demarcazione dell'Impero Romano. Lì si svolgerà la battaglia di Badon Hill, l'evento storico muterà le sorti della Britannia dando i natali a una leggenda sopravvissuta per generazioni. Lì si deciderà il destino di un popolo, lì Arthur e i suoi si scontreranno con i Sassoni.

Insomnia

(Poliziesco, thriller, 2002, durata: 118 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Christopher Nolan con Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank, Maura Tierney, Martin Donovan, Paul Dooley, Nicky Katt.



Insomnia: il trailer del film



Trama del Film Insomnia: Will Dormer è un detective della polizia inviato in un paesino dell'Alaska per investigare sull'omicidio di una ragazza. Accidentalmente Dormer uccide il suo collega con un colpo di pistola e, invece di ammettere la sua colpa, si costruisce un alibi. Nel frattempo i sensi di colpa aumentano mentre è impegnato a risolvere l'omicidio della ragazza. Ellie Burr, una detective locale, intanto conduce per conto suo le indagini sulla morte del collega...

Lo Straordinario Viaggio di T. S. Spivet

(Avventura, drammatico, 2014, durata: 105 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Jean-Pierre Jeunet con Kyle Catlett, Helena Bonham Carter, Callum Keith Rennie, Judy Davis, Robert Maillet.



Lo Straordinario Viaggio di T. S. Spivet: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Lo Straordinario Viaggio di T. S. Spivet: T.S. Spivet è un bambino prodigio di 10 anni con una passione per la cartografia e le invenzioni. Vive in un ranch nel Montana insieme a sua mamma ossessionata dalla morfologia degli insetti, suo padre, cowboy nato nel periodo storico sbagliato e sua sorella quattordicenne che sogna di diventare Miss America. Layton, il fratello gemello di T.S., è morto in un incidente nel fienile; nessuno ha mai parlato del fatto che T.S. fosse con lui. Un giorno T.S. riceve una telefonata inaspettata dall'Istituto Smithsonian che gli annuncia la vittoria del prestigioso premio Baird per la sua invenzione di un dispositivo dal moto perpetuo. All'insaputa di tutti, per ritirare il premio e tenere il suo discorso di ringraziamento, T.S. salta su un treno merci e intraprende il suo stravagante viaggio attraverso l'America in direzione Washington... ma allo Smithsonian tutti ignorano che T.S. è solo un bambino!

Seduzione Fatale

(Thriller, 2016, durata: 114 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Bram Coppens con Jaimie Alexander, Wes Bentley, Cam Gigandet, Astrid Coppens, Matt Riedy, René Ashton.



Seduzione Fatale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Seduzione Fatale: A New Orleans con un gruppo di amiche per la sua festa di addio al nubilato, Tara perde la testa per l'affascinante barista Patrick Risvegliandosi la mattina dopo nel letto del ragazzo, la giovane viene assalita dai sensi di colpa e prende il primo aereo per tornare al più presto dal suo futuro sposo Michael. La cose si complicano ulteriormente quando Patrick compare all'improvviso alla sua porta. L'uomo non è disposto a rinunciarla a lei e farà di tutto per mandare all'aria il suo matrimonio per averla tutta per sé. Quando i suoi tentativi si riveleranno inutili, arriverà addirittura a inseguire i neo sposi in luna di miele dove tirerà fuori tutto la sua violenta rabbia....

Un poliziotto ancora in prova

(Azione, commedia, 2016, durata: 101 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Tim Story con Ice Cube, Kevin Hart, Olivia Munn, Tika Sumpter, Ken Jeong.



Poliziotto in prova: Il trailer del film con Ice Cube e Kevin Hart



Trama del Film Un poliziotto ancora in prova: Il sequel riprende le vicende circa un anno dopo dalla loro ultima avventura. Il programma per un rapido viaggio a Miami va storto quando le loro indagini poco ortodosse li catapultano in una situazione molto compromettente, che rischia di danneggiare un caso molto importante…e soprattutto far saltare l'incombente matrimonio di Ben e Angela. Non soddisfatto per il suo lavoro da poliziotto semplice, Ben, appena diplomato all'Accademia, aspira a diventare un detective come il suo futuro cognato. Purtroppo, James ancora non è convinto che abbia le giuste qualità per quel ruolo. Anche se il matrimonio è alle porte, il giovane poliziotto, un po' pasticcione, non vuole perdere l'occasione di affiancare nuovamente il proprio mentore in un viaggio da Atlanta a Miami che dovrebbe essere di semplice perlustrazione. Dopo la richiesta di Angela e il riluttante permesso del tenente Brooks, James porta con sé Ben a Miami per seguire una pista connessa a un traffico di droga che sta cercando di interrompere..

Cate McCall - Il confine della verità

(Drammatico, 2013, durata: 89 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Karen Moncrieff con Kate Beckinsale, James Cromwell, Mark Pellegrino, Clancy Brown, Nick Nolte, Taye Diggs.







Trama del Film Cate McCall - Il confine della verità: Cate McCall è un avvocato alcolizzato in libertà vigilata per riabilitarsi. Le viene assegnato un caso per difendere una donna accusata di omicidio, che non solo si dichiara innocente e vittima di un errore giudiziario ma anche di aver subito uno stupro da una guardia durante la detenzione. Cate, che non ha mai perso una causa, indaga sul caso con il suo amico Bridges e trovano prove che potrebbero scagionare la donna.

Altri film in onda questa sera:

La Contessa bianca (drammatico, 2005, durata: 135 Min) in onda alle 21.15 su Tv 2000

(drammatico, 2005, durata: 135 Min) in onda Matrimonio impossibile (commedia, 2003, durata: 97 Min) in onda alle 21.10 su La 5

