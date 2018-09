Stasera in TV: i Film di Oggi Domenica 2 Settembre 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Romanzo criminale, Il principe e il pirata, Il fidanzato di mia sorella, X-Men: L'inizio, Nudi e felici, Good morning, Vietnam, Walking on Sunshine

Romanzo criminale (drammatico, 2005, durata: 152 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Michele Placido con Stefano Accorsi, Kim Rossi Stuart, Anna Mouglalis, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca.



Romanzo criminale: il trailer del film



Trama del Film: "Romanzo criminale", tratto dall'omonimo romanzo di Giancarlo Di Cataldo è ispirato ai fatti della Banda della Magliana. Libano, Freddo e Dandi sono tre amici. Vengono dalla strada e sognano di conquistare Roma. Per realizzare questa impresa senza precedenti mettono su una banda spietata ed organizzata. Scialoja, un giovane commissario, è sulle loro tracce. I suoi primi indizi lo portano da Patrizia, una prostituta che gestisce il bordello più esclusivo della città. Tra passioni e scontri mortali, amori, sparatorie e sequestri si sviluppano le vicende della banda criminale, indissolubilmente legate con la storia oscura dell'Italia delle stragi, del terrorismo e della strategia della tensione..

Il principe e il pirata (commedia, 2001, durata: 108 Min) in onda alle 21.25 su Canale 5

Un film di Leonardo Pieraccioni con Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini, Luisa Ranieri, Melanie Gerren, Lucio Allocca, Claudio Angelini.







Trama del Film: Questa è la storia di Leopoldo, timido maestro elementare di Firenze, che vediamo all'inizio del film addolorato per la perdita del padre, Pierino, noto giocatore d'azzardo e truffaldino, pur nella sua modestia. Ma immediatamente il colpo di scena: nella camera ardente allestita prima del suo funerale, Pierino si "ridesta" dalla sua bara e svela ad un Leopoldo sbalordito che in realtà la sua morte è stata tutta una messinscena per sfuggire ai miliardi di debiti accumulati; messinscena resa possibile dalla complicità del suo amico di sempre, il medico Ubaldo. Dopo il finto funerale, Leopoldo scopre con amarezza che Pierino, anziché affrontarlo e spiegargli tutta la situazione, è già sparito, facendogli avere, però un video in cui gli rivela di aver, comunque, fatto qualcosa di buono per lui, lasciandogli in eredità un dipinto del valore di 250 milioni, vinto a carte ad una nobile di Saint Vincent, avvertendo però il figlio che tale somma dovrà dividerla con un'altra persona e spingendolo, quindi a contattare Lella, la bidella della sua scuola, a conoscenza di un suo segreto. Leopoldo cerca Lella, la quale gli svela che in gioventù lei e Pierino erano stati innamorati e da quell'unione nacque un bambino: Melchiorre, da tutti soprannominato Gimondi. Leopoldo scopre così a 35 anni, di avere un fratellastro che, per di più si trova in carcere a Palermo per una serie di furti./p>

Il fidanzato di mia sorella (commedia, sentimentale, 2014, durata: 102 Min) in onda alle 21.30 su Rai 3 Un film di Tom Vaughan con Pierce Brosnan, Jessica Alba, Salma Hayek, Malcolm McDowell, Brandi Burkhardt, Ben McKenzie.



Il fidanzato di mia sorella: Il trailer italiano del film



Trama del Film: Richard Haig è un appassionato professore di poesia romantica al rinomato Trinity College di Cambridge con il vizio per le belle donne. Richard ha imparato ad essere un'autentica canaglia da suo padre, Gordon, a sua volta professore di Inglese, vero e proprio donnaiolo da giovane, che crede ancora con convinzione nell’amore libero. Ma Richard cerca qualcosa di più. Così quando Kate, la fidanzata di Richard, una studentessa americana di 25 anni, gli comunica di essere incinta, Richard, è ansioso di diventare padre. Ma ancora prima di apprendere la notizia che cambierà per sempre la sua vita, Richard si imbatte casualmente e perde la testa per Olivia, una esuberante ed eccentrica scrittrice di romanzi, anche lei alle prese con una serie di disastri sentimentali. Presto scoprirà che Olivia, l’unica donna capace di tenergli testa e di fargli rivalutare la sua vita da don Giovanni, altro non è che la sorella della studentessa che presto diventerà la madre di suo figlio.

X-Men: L'inizio (azione, fantascienza, 2011, durata: 132 Min), in onda alle 21.30 su TV8

Un film di Matthew Vaughn con James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Kevin Bacon, Rose Byrne, January Jones.



X-Men: L'inizio: Il nuovo trailer italiano del film

Trama del Film: Tratto dall'omonimo fumetto della Marvel, il film racconta della giovinezza di due amici che scoprono di avere poteri speciali, Charles Xavier e Erik Lensherr; del loro lavorare assieme, con altri mutanti, contro la più grande minaccia che il mondo abbia affrontato; del loro allontanarsi causa un dissidio che li vedrà diventare arcirivali con i nomi di Professor X e di Magneto. Il film è ambientato negli anni '60, all'alba dell'era spaziale, l'epoca di JFK. Un periodo storico all'insegna della Guerra Fredda, in cui l'intero pianeta era minacciato dalle crescenti tensioni fra Stati Uniti e Russia. L'era in cui il mondo scoprì l'esistenza dei mutanti.

Nudi e felici (commedia, 2012, durata: 98 Min), in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di David Wain con Jennifer Aniston, Paul Rudd, Malin Akerman, Ray Liotta, Kathryn Hahn, Lauren Ambrose, Justin Therouxd.



Nudi e felici: Il trailer italiano del film



Trama del Film: George e Linda sono una coppia di vecchia data di newyorkesi stressati. Nel momento in cui George perde il lavoro, si ritrovano con un'unica opzione: andare a stare dal terribile fratello di George ad Atlanta. Nel tragitto George e Linda incappano in Elysium, una comunità idilliaca popolata da personaggi colorati che affrontano la vita secondo una prospettiva diversa. Soldi? Non comprano la felicità. Successo? Non ce n'è bisogno. Vestiti? Solo chi ne ha voglia. Che possa essere Elysium ciò di cui George e Linda hanno bisogno per ripartire? O cambiare prospettive creerà più problemi di quanti sarà in grado di risolverne?

Good morning, Vietnam (commedia, drammatico, guerra, 1987, durata: 120 Min) in onda alle 21.15 su La 7

Un film di Barry Levinson con Robin Williams, Forest Whitaker, Tung Jhanj Tran, Chintara Sukapatana, Bruno Kirby, J.T. Walsh, Floyd Vivino.







Trama del Film: Nel 1965, durante la guerra del Vietnam, l'aviere Adrian Cronauer viene inviato a Saigon e, in breve tempo, con suo programma radiofonico "Good Morning Vietnam" diviene il disk-jockey più amato dalle truppe americane. Ma il suo anticonformismo gli procurerà problemi con i diretti superiori. Difeso in prima persona dal generale Taylor, alla lunga Cronauer sarà accusato di collusioni con i Vietcong e costretto a tornare in patria.

Walking on Sunshine (commedia, musicale, 2014, durata: 97 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Max Giwa, Dania Pasquini con Annabel Scholey, Hannah Arterton, Greg Wise, Giulio Berruti, Leona Lewis, Giulio Corso, Adrian Palmer.



Walking on Sunshine: Il trailer italiano del film - HD

Trama del Film: Dopo un brevissimo fidanzamento, Maddie), appena uscita da una storia importante con Doug, che le spezzato il cuore, si sta per sposare con Raf e ha invitato sua sorella Taylor al matrimonio in Puglia. Maddie non sa, però, che Raf ha avuto una storia estiva con Taylor e che lei ne è ancora innamorata. E questo è solo uno degli ostacoli sulla strada verso la felicità...

The Reach - Caccia all'uomo (thriller, 2014, durata: 91 Min) in onda alle 21.10 su Rai 4

Un film di Jean-Baptiste Léonetti con Michael Douglas, Jeremy Irvine, Ronny Cox, Hanna Mangan Lawrence, Patricia Bethune.



The Reach - Caccia all'uomo: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film: The Reach - Caccia all'uomo, il film diretto da Jean-Baptiste Léonetti, è un thriller che vede protagonista il giovane Ben, un ragazzo di 25 anni idealista e innamorato della Natura. Ben conosce il deserto del Nevada come nessun altro e per professione accompagna i turisti attraverso quelle lande tanto solitarie quanto piene di pericoli. Assoldato da John Madec (Michael Douglas), assassino senza scrupoli, il ragazzo si ritrova suo malgrado vittima di un gioco al massacro perché unico testimone di un omicidio.

Altri film in onda questa sera:

Frankenstein di Mary Shelley (drammatico, fantasy, horror, 1994, durata: 123 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto (commedia, 1974, durata: 125 Min) in onda alle 21 su Iris

Balla coi lupi (drammatico, western, 1990, durata: 193 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

L'ereditiera (drammatico, 1949, durata: 115 Min) in onda alle 21.15 su Tv 2000

Scuola di ladri (comico, 1986, durata: 96 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

36 - Quai des Orfèvres (drammatico, poliziesco, 2006, durata: 110 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Uno, anzi due (commedia, 2015, durata: 88 Min) in onda alle 21.15 su Spike