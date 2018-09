Stasera in TV: i Film di Oggi Domenica 16 Settembre 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Amore & altri rimedi, La notte non aspetta, Bastille Day - Il colpo del secolo, Dark Places - Nei luoghi oscuri, Ritorno a Cold Mountain, L'ultimo dei mohicani, Buona giornata, I figli della mezzanotte.

Amore & altri rimedi (sentimentale, 2010, durata: 112 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Edward Zwick con Anne Hathaway, Jake Gyllenhaal, Oliver Platt, Hank Azaria, Josh Gad, Gabriel Macht, Judy Greer



Amore & altri rimedi: Il trailer del film con Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal



Trama del Film: Maggie è un seducente spirito libero, che per nessun motivo al mondo cederebbe alla tentazione di un legame. Un giorno, incontra Jamie, un giovane dal fascino infallibile sia con le donne sia nella sua attività lavorativa, lo spietato mondo dell'industria farmaceutica. L'evoluzione del loro rapporto prende entrambi di sorpresa, e li lascia sotto l'influenza del farmaco più potente: l'amore.

La notte non aspetta (drammatico, thriller, 2008, durata: 107 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di David Ayer con Keanu Reeves, Forest Whitaker, Common, Martha Higareda, Cedric The Entertainer, Chris Evans



La notte non aspetta: Trailer Ufficiale in Italiano



Trama del Film: Tom Ludlow è un poliziotto veterano del LAPD che ha difficoltà ad andare avanti dopo la morte della moglie. Quando emergono delle prove che lo coinvolgono nell’esecuzione di un suo collega, è obbligato a scontrarsi con la cultura poliziesca di cui ha fatto parte durante tutta la sua carriera ed è portandolo alla fine a mettere in discussione la lealtà di quelli che lo circondano.

Bastille Day - Il colpo del secolo (azione, thriller, 2016, durata: 92 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di James Watkins con Idris Elba, Richard Madden, Kelly Reilly, Charlotte Le Bon.



Bastille Day - Il colpo del secolo: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film: Un borseggiatore americano ed un agente della CIA dal temperamento irruento si ritrovano a far coppia per contrastare i piani di una pericolosa organizzazione criminale. Dopo gli attacchi terroristici che hanno coinvolto la città di Parigi, la tensione è alta nella capitale francese e i funzionari del governo stanno valutando se cancellare o meno la festa nazionale, il "Bastille Day". In realtà i disordini causati non sono altro che un diversivo, un preciso piano per mettere in atto "il colpo del secolo": rapinare la Banca di Francia.

Dark Places - Nei luoghi oscuri (thriller, drammatico, 2015, durata: 113 Min), in onda alle 21.10 su Rai 4

Un film di Gilles Paquet-Brenner con Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Nicholas Hoult, Christina Hendricks, Drea de Matteo.



Dark Places - Nei luoghi oscuri: Il trailer italiano del film - HD

Trama del Film: Ambientato in una provincia americana povera e desolata, Dark Places esplora il trauma e la tragedia umana della protagonista Libby Day, unica sopravvissuta al massacro della sua famiglia per il quale, grazie alla sua testimonianza, è stato condannato il fratello Ben. La ragazza, vissuta finora grazie alle donazioni di persone impietosite dalla sua vicenda, si ritrova a dover fare i conti con i suoi incubi quando, rimasta senza soldi e senza lavoro, è costretta ad accettare la proposta del Kill Club, un gruppo di appassionati di cronaca nera, che le offre del denaro per partecipare ai loro incontri e svolgere nuove indagini sul suo caso. Attraverso il Kill Club, specchio di una società sempre più morbosamente interessata ai crimini violenti e ai casi di omicidio da prima pagina, Libby dovrà riaprire vecchie ferite e rivedere le sue convinzioni su cosa sia veramente successo la notte della strage portando alla luce una verità sconcertante.

Ritorno a Cold Mountain (drammatico, 2003, durata: 152 Min) in onda alle 21 su Cine Sony

Un film di Anthony Minghella con Jude Law, Nicole Kidman, Renée Zellweger, Natalie Portman, Brendan Gleeson, Donald Sutherland, Philip Seymour Hoffman.







Trama del Film: Il soldato confederato Inman dopo essere stato ferito in battaglia, lotta per tornare a casa dalla donna che ama, attraversando una nazione in guerra con se stessa. Nel viaggio di ritorno dalla sua amata Ada, Inman incontra schiavi e ribelli, deve difendersi da soldati e cacciatori di taglie, trova amici inaspettati e pericolosi nemici. In un viaggio parallelo fatto di fede e di coraggio, il cammino di Ada non è meno difficoltoso: una donna ben educata e fino ad allora vissuta nella bambagia si ritrova a dover affrontare, da sola, un mondo pieno di pericoli e a difendere la fattoria di suo padre dalla rovina. La salvezza le giunge inaspettata sotto l'improbabile forma di un'esuberante vagabonda di nome Ruby...

L'ultimo dei mohicani (avventura, 1992, durata: 112 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Michael Mann con Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Russell Means, Eric Schweig, Jodhi May, Steven Waddington.







Trama del Film: Nel 1757, durante la sanguinosa guerra anglo-francese nelle colonie americane dove alcune tribù indiane sono alleate degli inglesi e altre dei francesi, in una impenetrabile foresta, prossima alla zona del conflitto, tre uomini danno la caccia ad un cervo: Chingachgook, ex capo tribù, suo figlio Uncas, ultimi superstiti dei mohicani, e un giovane bianco, Hawheye, adottato dal capo quando da bambino la sua famiglia viene sterminata. Questi vive e veste come gli indiani, ai quali serve da interprete con i coloni inglesi, perché parla la loro lingua. L'incontro fortuito con il maggiore Duncan Heyward, tradito dalla feroce guida indiana Urone Magua e sorpreso dai Mohwk, e le giovani Cora e Alice, figlie del colonnello Munro segna la sua sorte...

Buona giornata (commedia, 2012, durata: 131 Min) in onda alle 21.25 su Rete 4

Un film di Carlo Vanzina con Diego Abatantuono, Lino Banfi, Vincenzo Salemme, Christian De Sica, Teresa Mannino, Tosca D'Aquino.



Buona giornata: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film: Buona giornata, la commedia dei fratelli Vanzina, è un film che racconta la cronaca di una giornata, in Italia. Una sola giornata. Una giornata vissuta da personaggi dell'Italia di oggi, una fotografia degli italiani, con i loro vizi ed i loro difetti. Nel film ci si sposta da Milano a Roma, poi a Napoli, poi a Verona, Firenze, Bari, Potenza e così via, cercando di cogliere non solo il lato allegro delle situazioni ma anche il carattere regionale, linguistico e comportamentale delle varie "etnie" italiche. In breve le storie dei personaggi più importanti che nel corso del film si alterneranno e si incroceranno durante le diverse ore della giornata.

I figli della mezzanotte (drammatico, 2013, durata: 146 Min) in onda alle 21.10 su Rai Storia

Un film di Deepa Mehta con Satya Bhabha, Shahana Goswami, Shabana Azmi, Rajat Kapoor.



I figli della mezzanotte: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film: È la mezzanotte del 15 agosto 1947, l’India proclama l'indipendenza dall'Impero britannico. In un ospedale di Bombay due neonati vengono scambiati da un’infermiera per permettere all’uno di vivere il destino dell’altro: Sinai, figlio di una donna povera, e Shiva, erede di un coppia benestante. Le loro vite si intrecceranno con quelle di tutti gli altri bambini nati nello stesso momento: sono i figli della mezzanotte e ognuno di loro possiede doti straordinarie.

Altri film in onda questa sera:

Dick e Jane - Operazione furto (commedia, 2005, durata: 95 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Il conte di Montecristo (avventura, drammatico, 2002, durata: 131 Min) in onda alle 21 su Iris