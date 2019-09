Stasera in TV: i Film di Oggi Domenica 15 Settembre 2019

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: The Great Wall, Genova ore 11.36, Captain Fantastic, Inconceivable, Parto col folle, Monuments Men, Pearl Harbor, Killers.

The Great Wall

(Avventura, azione, storico, 2016, durata: 103 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Zhang Yimou con Matt Damon, Andy Lau, Willem Dafoe, Pedro Pascal, Tian Jing, Eddie Peng.



The Great Wall: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film The Great Wall: William Garin è un mercenario che dopo aver combattuto in numerose battaglie in cui si é distinto per le sue abilità di arciere, è fatto prigioniero da un misterioso esercito composto da eccellenti guerrieri, conosciuto come l'Ordine Senza Nome. Accampati in un'enorme fortezza, i guerrieri stanno combattendo per proteggere l'umanità da forze soprannaturali su una delle più incredibili strutture difensive mai costruite: la Grande Muraglia. Nel viaggio, Garin é accompagnato da Pero Tovar, un duro e ironico spagnolo divenuto fratello d'armi di William e da Ballard, un misterioso prigioniero chiuso nella fortezza che progetta la fuga.

Genova ore 11:36

(Documentario, 2019, durata: 90 Min) in onda alle 21.45 su Rai 3

Un film di Emiliano Bechi Gabrielli.







Trama del Film Genova ore 11:36: Il docufilm racconta del crollo del Ponte Morandi attraverso le testimonianze di chi ha l'ha vissuto o subito in maniera indiretta. Sono le 11:36 del 14 agosto 2018 ed è in corso un violento nubifragio. Improvvisamente, una sezione di 200 metri del viadotto Polcevera - noto come Ponte Morandi - dell'Autostrada A10 che collega Genova a Ventimiglia, cede. 43 morti, 14 feriti e 566 sfollati sono i numeri della tragedia che ha sconvolto Genova e l'Italia intera.

Captain Fantastic

(Drammatico, 2016, durata: 118 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Matt Ross con Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso, Kathryn Hahn.





Captain Fantastic: Nuovo trailer italiano - HD



Trama del Film Captain Fantastic: Ben vive con la moglie e i sei figli, isolato dal mondo nelle foreste del Pacifico nord-occidentale. Cerca di crescere i suoi figli nel migliore dei modi, infondendo in essi una connessione primordiale con la natura. Quando una tragedia colpisce la famiglia, Ben è costretto suo malgrado a lasciare la vita che si era creato, per affrontare il mondo reale, fatto di pericoli ed emozioni che i suoi figli non conoscono.

Inconceivable

(Drammatico, thriller, 2017, durata: 105 Min) in onda alle 21.10 su Rai 4

Un film di Jonathan Baker con Nicolas Cage, Gina Gershon, Nicky Whelan, Natalie Eva Marie, Faye Dunaway, Sienna Soho Baker.



Inconceivable: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Inconceivable: Angela è la mamma di una bimba di quattro anni di nome Cora e desidera più di ogni altra cosa avere una famiglia numerosa. Un giorno, la sua amica Linda le presenterà Katie, una donna misteriosa ed enigmatica che si è trasferita da poco in città con la sua bambina Maddie, per sfuggire a un passato di abusi. Le due andranno immediatamente daccordo, stringendo una profonda amicizia. Spinti dal crescente rapporto che li lega, Angela e suo marito Brian decidono di invitare Katie e sua figlia a trasferirsi nella loro dependance per fare da baby sitter alla loro figlioletta. Tutto sembra andare per il meglio, finché Angela non comincia ad avvertire in Katie strane manie e comportamenti.

Parto col folle

(Commedia, 2010, durata: 100 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Todd Phillips con Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle Monaghan, Juliette Lewis, Jamie Foxx, Alan Arkin.



Parto col folle: Il nuovo trailer del film con Robert Downey Jr. e Zach Galifianakis



Trama del Film Parto col folle: Tra 5 giorni Peter Highman diventerà papà per la prima volta. Peter sta per prendere un volo che da Atlanta lo porterà a casa per essere al fianco della moglie al momento del parto. Le sue migliori intenzioni andranno completamente in fumo a causa dell'incontro con l'aspirante attore Ethan Tremblay che convincerà Peter a compiere il viaggio in auto insieme a lui. Questo si trasformerà in una vera a propria avventura on the road attraverso il paese.

Monuments Men

(Drammatico, azione, 2014, durata: 118 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di George Clooney con Matt Damon, George Clooney, Cate Blanchett, John Goodman, Bill Murray, Jean Dujardin.



Monuments Men: Il nuovo trailer italiano del film di George Clooney



Trama del Film Monuments Men: Basato sulla storia vera del più grande saccheggio di opere d'arte della storia, il film racconta le avventure di un improbabile plotone, reclutato dall'esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale e spedito in Germania per salvare capolavori artistici dalle mani dei Nazisti e restituirle ai legittimi proprietari. Potrebbe rivelarsi una missione impossibile: con le opere d'arte intrappolate dietro le linee nemiche e l'esercito tedesco incaricato di distruggere qualsiasi cosa in seguito alla caduta del Reich, come potranno sette direttori di musei, curatori e storici dell'arte - molto più a loro agio con un Michelangelo che con un fucile in mano - portare a termine la missione?

Pearl Harbor

(Azione, drammatico, guerra, sentimentale, 2001, durata: 183 Min) in onda alle 21.15 su La7

Un film di Michael Bay con Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Cuba Gooding Jr., Tom Sizemore, Cary-Hiroyuki Tagawa.







Trama del Film Pearl Harbor: In una tranquilla domenica mattina di dicembre, mentre i bambini sono intenti nei loro giochi e le famiglie raccolte in preghiera, squadroni di aerei da guerra giapponesi sfrecciano roboanti nei cieli del paradiso hawaiano un attacco a sorpresa contro le forze armate statunitensi di base a Pearl Harbor. Pearl Harbor è la storia di un intenso amore nato sullo sfondo degli eventi del 7 dicembre 1941. Descrive le vicende di due giovani e audaci piloti e della bella e sensibile infermiera di cui sono entrambi innamorati. E' un imponente film sulla forza dell'amore e sul coraggio del singolo messi a dura prova da un drammatico momento storico.

Killers

(Commedia, azione, thriller, 2010, durata: 100 Min) in onda alle 21.30 su Spike

Un film di Robert Luketi con Katherine Heigl, Ashton Kutcher, Tom Selleck, Catherine O'Hara, Katheryn Winnick, Rob Riggle.







Trama del Film Killers: Durante le vacanze una donna incontro il suo uomo ideale e non si lascia sfuggire la possibilità di sposarlo. Tornati a casa i due si accorgono che i loro vicini potrebbero essere degli assassini incaricati di ucciderli.

