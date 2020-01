Stasera in TV: i Film di Oggi Domenica 12 Gennaio 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Mondo sulle Spalle, L'Uomo d'Acciaio, Detroit, Sole a catinelle, Il mondo dei replicanti, Inconceivable, Nemico Pubblico, Innocenti bugie.

Il Mondo sulle Spalle

(Drammatico, 2019, durata: 100 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Nicola Campiotti con Giuseppe Fiorello, Sara Zanier, Andrea Pennacchi, Stefano Rossi Giordani, Alberto Basaluzzo, Gianluca Gobbi.



Il Mondo sulle Spalle: Clip del Film - HD



Trama del Film Il Mondo sulle Spalle: Marco, un tecnico specializzato in assemblaggio di componenti video. È bravo, affidabile e gode la fiducia del datore di lavoro e dei compagni. Aspetta un figlio da Carla, che ha conosciuto sull'autobus andando al lavoro. Nella vita di Marco sembra che tutto vada per il verso giusto. Ma le cose cambiano in pochi giorni, all'improvviso...

L'Uomo d'Acciaio

(Azione, fantascienza, fantasy, 2013, durata: 143 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Zack Snyder con Henry Cavill, Michael Shannon, Amy Adams, Kevin Costner, Diane Lane, Julia Ormond.



L'Uomo d'Acciaio: Final trailer italiano HD



Trama del Film L'Uomo d'Acciaio: Lo scienziato Jor-El ha scoperto che il pianeta Krypton sta per collassare a causa del suo nucleo instabile. L’uomo tenta di avvisare i suoi compatrioti ma è interrotto dal colpo di stato del generale Zod, convito che il codice genetico kryptoniano possa salvare il pianeta dall'imminente catastrofe. Jor-El e sua moglie Lara Lor-Van tentano l’ultima possibilità rimasta, infondendo il codice nel figlio Kal-El e spedendolo sul pianeta Terra. Il piccolo kryptoniano atterra a Smalville, modesta cittadina del Kansas, e viene adottato dai contadini Jonathan e Martha Kent. Ribattezzato Clark, Kale-El capisce ben presto di non essere un semplice umano, dal momento che le sue abilità particolari iniziano a manifestarsi sempre più frequentemente.

Detroit

(Drammatico, storico, thriller, 2017, durata: 143 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Kathryn Bigelow con John Boyega, Will Poulter, Anthony Mackie, Hannah Murray, Jack Reynor, John Krasinski.



Detroit: Trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Detroit: La storia è ispirata alle sanguinose rivolte che sconvolsero Detroit nel 1967. Tra le strade della città si consumò un vero e proprio massacro ad pera della polizia, in cui persero la vita tre afroamericani e centinaia di persone restarono gravemente ferite. La rivolta successiva portò a disordini senza precedenti costringendo così, ad una presa di coscienza su quanto accaduto durante quell'ignobile giorno di cinquant'anni fa.

Sole a catinelle

(Commedia, comico, 2013, durata: 90 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio, Robert Dancs, Valeria Cavalli, Orsetta De Rossi.



Sole a catinelle: Il trailer del film di Checco Zalone



Trama del Film Sole a catinelle: Se sarai promosso con tutti dieci papà ti regala una vacanza da sogno: è questa la promessa che Checco fa al figlio Nicolò. Fin qui tutto bene, il problema è che Checco, venditore di aspirapolvere in piena crisi sia con il fatturato che con la moglie, non può permettersi di regalare al figlio nemmeno un giorno al mare. E quando Nicolò riceve la pagella perfetta, la promessa va mantenuta. Fortuna che a Checco non manca l’ottimismo; partito con la speranza, delusa, di vendere qualche aspirapolvere ai suoi parenti in Molise, si ritrova a casa di Zoe, una ricchissima ragazza che ha un figlio proprio dell’età di Nicolò. Nasce un'amicizia tra i due bambini e Zoe "adotta" Checco e Nicolò e li fa entrare nel suo mondo: inviti a party esclusivi, bagni in piscine fantastiche e ancora yacht, cavalli, campi da golf, serate a Portofino.

Il mondo dei replicanti

(Fantascienza, thriller, azione, 2009, durata: 88 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Jonathan Mostow con Bruce Willis, Radha Mitchell, Ving Rhames, Rosamund Pike, Ned Vaughn, Jack Noseworthy.







Trama del Film Il mondo dei replicanti: In un futuro distopico, la quasi totalità degli abitanti del pianeta Terra ha deciso di impiegare i tecnologici androidi, creati dal Dottor Canter e lanciati in commercio dalla società VSI. Dal momento che i robot, chiamati surrogati, sono estremamente realistici e possono trasmettere al proprio padrone gli input a cui sono sottoposti, la popolazione ha scelto di servirsi di loro per motivi personali e di sicurezza. Ma non tutti sono felici della nuova invenzione.

Inconceivable

(Drammatico, thriller, 2017, durata: 105 Min) in onda alle 21.10 su Rai 4

Un film di Jonathan Baker con Nicolas Cage, Gina Gershon, Nicky Whelan, Natalie Eva Marie, Faye Dunaway, Sienna Soho Baker.



Inconceivable: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Inconceivable: Angela è la mamma di una bimba di quattro anni di nome Cora e desidera più di ogni altra cosa avere una famiglia numerosa. Un giorno, la sua amica Linda le presenterà Katie, una donna misteriosa ed enigmatica che si è trasferita da poco in città con la sua bambina Maddie, per sfuggire a un passato di abusi. Le due andranno immediatamente d'accordo e poco dopo Angela e suo marito Brian decidono di invitare Katie e sua figlia a trasferirsi nella loro dependance. Tutto sembra andare per il meglio, finché Angela non comincia ad avvertire in Katie strane manie e comportamenti.

Nemico Pubblico

(Drammatico, thriller, azione, 2009, durata: 143 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Michael Mann con Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard, Channing Tatum, Billy Crudup, David Wenham.







Trama del Film Nemico Pubblico: Il film racconta la storia del mitico fuorilegge dell'epoca della Grande Depressione Economica Americana, John Dillinger - il carismatico rapinatore di banche reso dai suoi raid lampo l'obiettivo principale del migliore agente dell’FBI dei tempi di J. Edgar Hoover, Melvin Purvis, e divenuto una sorta di eroe popolare agli occhi degli americani di quel periodo. Nessuno poteva fermare Dillinger e la sua banda, non esisteva prigione dalla quale non riuscisse ad evadere. Ma mentre le avventure di Dillinger e dei suoi intrigavano i più, Hoover si riproponeva di utilizzare la pubblicità che la cattura del criminale avrebbe potuto generare in suo favore per trasformare il suo "Bureau of Investigation" nel dipartimento di polizia nazionale che è adesso l'FBI...

Innocenti bugie

(Commedia, azione, 2010, durata: 109 Min) in onda alle 21.30 su TV8

Un film di James Mangold con Cameron Diaz, Tom Cruise, Peter Sarsgaard, Paul Dano, Maggie Grace, Marc Blucas.



Innocenti bugie: Il trailer del film con Cameron Diaz e Tom Cruise



Trama del Film Innocenti bugie: Una solitaria casalinga della provincia americana vede la sua esistenza sconvolta dopo aver conosciuto quello che pensa essere l'uomo della sua vita. Ben presto l'uomo si rivela essere una super-spia internazionale che la condurrà in un pericoloso viaggio intorno al mondo per proteggere un'invenzione che potrebbe rivelarsi la chiave dei problemi energetici del pianeta.

