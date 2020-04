Stasera in TV: i Film di Oggi Domenica 12 Aprile 2020

Anticipazioni TV

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Jesus - Gesù, Gatta Cenerentola, Il Pescatore di sogni, Ricetta d'amore, Emoji - Accendi le emozioni, Dragon.

Jesus - Gesù

(drammatico, storico, produzione internazionale 1999, durata: 178 min), in onda alle 21.25 su Rai 1.

Un film di Roger Young, con Jeremy Sisto, Jacqueline Bisset, Debra Messing, Gary Oldman, Armin Mueller-Stahl, David O'Hara, Stefania Rocca, Elena Sofia Ricci, Fabio Sartor, Claudio Amendola, Luca Barbareschi, Luca Zingaretti, Jeroen Krabbé e Gabriella Pession.



Jesus - Gesù: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Jesus - Gesù: Il film per la TV del 1999 racconta la vita di Gesù (Jeremy Sisto), la sua piena umanità, la sua formazione.

E poi l'esperienza delle tentazioni di Satana, in cui Gesù vive il dramma umano del discernimento della sua missione.

Un Gesù che compie miracoli, prega, rivela la volontà del Padre, ma anche che respinge con serenità l'innamoramento di una donna, che sa ridere e scherzare, con i bambini come con i discepoli, che ama la vita e le sue gioie.

Gesù che compie umanamente l'esperienza della Croce, quando da figlio accoglie la volontà del Padre e sceglie la via della morte per la salvezza di tutti.

Gatta Cenerentola

(Animazione, 2017, durata: 120 Min) in onda alle 20 su Rai 4

Un film diAlessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone con le voci italiane di Maria Pia Calzone, Alessandro Gassmann, Massimiliano Gallo>



Gatta Cenerentola: Il trailer del film - HD



Trama del film Gatta Cenerentola: Gatta Cenerentola è il crudele soprannome affibbiato alla piccola Mia dalle sorellastre nella rivisitazione moderna e partenopea della fiaba classica di Giambattista Basile. Figlia di don Vittorio Basile, uomo di grande ingegno che aveva il progetto di trasformare Napoli in una virtuosa città della scienza, Mia è rimasta orfana dopo che Salvatore Lo Giusto detto "'o Rre", capoclan del riciclaggio, ha ammazzato suo padre con l'aiuto della bella e letale Angelica Carannante (Maria Pia Calzone), promessa sposa di Basile. Da quel momento la ragazzina è costretta a vivere in una nave da crociera dismessa nel porto di Napoli, insieme con la perfida matrigna e i sei dispotici fratellastri, covando in silenzio la vendetta: uccidere Salvatore ‘o Rre e liberare per sempre se stessa e la sua città. Anche Primo Gemito, ex uomo della scorta di Basile, porta avanti il progetto parallelo di riportare la legalità nel porto di Napoli e sottrarre Cenerentola dalle grinfie di Angelica.

Il Pescatore di sogni

(Commedia, drammatico, sentimentale, 2011, durata: 107 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Lasse Hallström con Ewan McGregor, Emily Blunt, Amr Waked, Kristin Scott Thomas, Catherine Steadman, Tom Mison



Il Pescatore di sogni: Il trailer italiano del film



Trama del Film Il Pescatore di sogni: Il pescatore di sogni, film diretto da Lasse Hallström, racconta la storia del dottor Alfred Jones, scienziato timido e introverso, che grazie alle sue conoscenze di ittica lavora per il governo britannico. La sua esistenza è totalmente piatta: un lavoro monotono e un matrimonio poco soddisfacente. Suo malgrado, si ritrova coinvolto nello stravagante progetto ideato dallo sceicco Muhammad, intenzionato a introdurre il salmone nello arido Yemen. Un piano, questo, che Alfred reputa ridicolo, ma che si ritrova costretto ad assecondare su ordine del governo. Il Primo Ministro, Patricia Maxwell, infatti, vede nell'idea dello sceicco un modo per distogliere l'attenzione mediatica dall'ultima operazione fallimentare in Medio Oriente. A convincere lo scienziato a introdurre la pesca al salmone nelle acque degli altipiani dello Yemen è la visione mistica del mondo del pascià. Non sarà solo il carisma di Muhammad a conquistare Alfred, ma anche la sua assistente Harriet Chetwode-Talbot, che lo aiuterà a capire cosa vuole dalla sua vita e a smuovere la sua scialba e grigia esistenza

Ricetta d'amore

(Sentimentale, 2016, durata: 84 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di David Mackay con Andrew W. Walker, Taylor Cole



Ricetta d'amore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Ricetta d'amore: Il film racconta la storia di Mina Jones, una giovane e ambiziosa manager, incaricata dalla società per cui lavora di recarsi nel Tennessee, presso la piccola cittadina in cui è cresciuta, con una missione speciale: riuscire a convincere il veterano e ostinato proprietario di un noto ristorante a cedere la sua proprietà. C'è un solo problema, il ristorante non appartiene più all’anziano uomo ma a Clay Hart, ex fidanzato della donna in carriera ai tempi del liceo, che non è minimamente intenzionato a negoziare la vendita del suo locale. L’inaspettato tuffo nel passato e la frequentazione di Clay, genereranno nella bella Mina delle imprevedibili emozioni, portandola pian piano a mettere in discussione tutte le sue scelte. La giovane manager entrerà in crisi anche relativamente al suo compagno attuale, con il quale ha progettato una vita futura insieme, avendo costruito con lui un legame solido e duraturo. Le travolgenti emozioni, provenienti da un passato irrisolto, sgretoleranno pian piano tutte le certezze di Mina.

Emoji - Accendi le emozioni

(Commedia, animazione, 2017, durata: 86 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Anthony Leondis con le voci italiane di Roberto Gammino, Federico Russo, Veronica Puccio, Marisa Passera.



Emoji - Accendi le emozioni: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Emoji - Accendi le emozioni: Emoji - Accendi le emozioni racconta lo straordinario viaggio attraverso le applicazioni del telefono, in compagnia di un emoji distratto in cerca di se stesso. Nello smartphone di un impacciato adolescente di nome Alex, in un angolo dell'app di messaggistica sorge la ridente cittadina di Messaggiopolis, abitata da faccine rotonde e diligenti che scattano al minimo tap tap sul cellulare. Ciascuna nella propria vetrina è pronta a posare con il sorriso più smagliante, gli occhioni più languidi, l'espressione più sconcertata per essere selezionata dall'onnipotente utente, il quale letteralmente tiene nel palmo della mano il destino del loro mondo. Gene vorrebbe essere un emoji "bah" come i suoi genitori, ma nato senza filtro, può sgranare gli occhi e sformare la bocca a piacimento, assumendo svariate indecifrabili espressioni. La versatilità anomala dell'emoji insospettisce il proprietario del telefono che progetta così di formattare l'apparecchio, diffondendo il panico tra i minuscoli abitanti digitali. Per rimediare all'errore, il coraggioso Gene con l'aiuto dell'amico Gimme-5 (James Corden) e della famigerata hacker Rebel, si addentra nelle profondità del telefono, alla ricerca del codice in grado di rimediare ai suoi strani comportamenti. Ma un pericolo più grande della cancellazione li attende nel Cloud.

Dragon

(Avventura, fantasy, sentimentale, 2015, durata: 102 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film diIndar Dzhendubaev con Matvey Lykov, Mariya Poezzhaeva, Stanislav Lyubshin, Pyotr Romanov, Ieva Andrejevaite, Alyona Chekhova



Dragon: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Dragon: Dragon è un film del 2015 diretto da Indar Dzhendubaev, liberamente ispirato al romanzo Il rituale di Marina e Serhiy Dyachenko. La bella principessa Mira, il giorno delle sue nozze con Igor, l'erede di una dinastia di valorosi guerrieri, viene rapita da un drago e imprigionata nella sua caverna su un’isola lontana. Gli invitati, compreso il suo futuro sposo, impietriti dal terrore, non riescono a impedirne la cattura. Per molti secoli, infatti, i draghi, attirati dal richiamo di un canto rituale, arrivavano in volo e ghermivano una ragazza per sacrificarla in un rogo dalle cui ceneri nasceva poi un nuovo drago. La giovane prigioniera, in quel luogo sperduto, incontra Arman, un uomo scontroso e misterioso che sembra nascondere un terribile segreto. Proprio quando Mira riesce a scalfire il cuore dell'enigmatico ragazzo, si presenta sull'isola il suo Igor, agguerrito e intenzionato a uccidere il drago e a riprendersi la sua futura sposa...

Altri film in onda questa sera:

