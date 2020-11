Stasera in TV: Film e Programmi di Venerdì 6 Novembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Changeling, Fast and Furious Solo parti originali, Loving, Shark 3D. Programmi Stasera in TV: Tale e quale Show, Titolo V, Grande Fratello, Propaganda Live, Fratelli di Crozza.

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Changeling, Fast and Furious: Solo parti originali, Loving, Shark 3D.

I Migliori Film in TV in prima serata

Changeling

(Drammatico, Thriller, 2008, durata: 140 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Clint Eastwood con Angelina Jolie, John Malkovich, Amy Ryan, Jason Butler Harner, Jeffrey Donovan, Michael Kelly, Devon Conti e Eddie Alderson,.



Changeling: Il Trailer Italiano Ufficiale del film con Angelina Jolie e John Malkovich



Trama del Film Changeling: Christine Collins è una madre nubile che vive a Los Angeles con il figlio Walter, di nove anni.

Un pomeriggio, rincasando, Christine non trova il figlio e ne denuncia la scomparsa alla polizia. Passano diversi mesi senza che le indagini portino dei risultati e il dipartimento di Los Angeles finisce sotto i riflettori accusato di incompetenza, corruzione e inefficienza.

Il bambino sembra essere scomparso nel nulla, ma Christine non perde mai la speranza. Un giorno la polizia la contatta, sostenendo di averlo ritrovato. Ma quando Christine vede il ragazzo, si rende conto che non è Walter...

Fast and Furious: Solo parti originali

(Azione, 2009, durata: 107 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Justin Lin con Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, John Ortiz, Laz Alonso, Gal Gadot, Shea Whigham e Sung Kang.



Fast and Furious: Solo parti originali: Il trailer italiano del film



Trama del Film Fast and Furious: Solo parti originali: Dominic Toretto e il suo team di abili piloti si trovano nella Repubblica Domenicana. Dopo aver messo a segno una rapina su un autotreno che trasporta benzina, l'amico Han suggerisce a Toretto di lasciare il paese per non metter in pericolo i suoi uomini.

Dominic, turbato dalle parole del collega che è intenzionato a far ritorno a Tokyo, parte per Panama senza fornire spiegazioni alla fidanzata Letty.

Un giorno, Toretto riceve la chiamata di sua sorella Mia che lo informa dell'omicidio di Letty.

Sconvolto, Dominic assiste in disparte al suo funerale, al quale partecipa anche Brian O'Conner. Quest'ultimo, rintegrato nelle forze dell'ordine dopo aver svolto una missione sotto copertura con Roman Pearce, vorrebbe aiutare Toretto a prendere il responsabile della morte di Letty...

Loving

(Drammatico, Sentimentale, 2016, durata: 123 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Jeff Nichols con Ruth Negga, Joel Edgerton, Marton Csokas, Michael Shannon, Nick Kroll, Bill Camp, Jon Bass e David Jensen.





Loving: Trailer italiano - HD



Trama del Film Loving: Racconta la vera storia dei coniugi Loving, protagonisti della famosa causa "Loving v. Virginia" che spinse la Corte Suprema ad abbattere le leggi che proibivano il matrimonio interrazziale negli Stati Uniti. Central Point, Virginia, 1958. Richard Loving, un operaio edile bianco, e Mildred Jeter, una ragazza di colore, sono cresciuti insieme e sono così innamorati da voler costruire una famiglia. Quando Mildred rimane incinta, si sposano a Washington DC, poiché nel loro stato i matrimoni interrazziali sono proibiti dalla legge e severamente puniti. Tornati a casa, vengono arrestati e condannati a un anno di carcere. Ottengono la sospensione della pena a condizione che per 25 anni non facciano ritorno in Virginia, o almeno non insieme. Cinque anni dopo...

Shark 3D

(Azione, Horror, Thriller, 2012, durata: 93 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Kimble Rendall con Xavier Samuel, Phoebe Tonkin, Sharni Vinson, Alice Parkinson, Julian McMahon, Alex Russell, Lincoln Lewis e Richard Brancatisano.





Shark 3D: Il trailer italiano del film



Trama del Film Shark 3D: Australia. In una tranquilla cittadina costiera del Queensland vive il bagnino Josh. Il ragazzo è fidanzato con Tina, la sorella del suo collega e amico Rory. La loro vita procede normalmente, finché un giorno avviene una tragedia in mare: un enorme squalo bianco attacca Rory. Nonostante i soccorsi portati da Josh, l'uomo muore divorato dall'animale. Passa un anno. Dopo aver rotto il fidanzamento con Tina, Josh ha iniziato a lavorare come commesso in un supermercato. Mentre due malviventi stanno cercando di rapinare il negozio, arriva improvvisamente una gigantesca onda anomala che sommerge d'acqua tutta la città...

Altri film in onda questa sera in TV:

Nancy Drew, in onda alle 20 su Super! : film avventura family del 2007 di Andrew Fleming, Emma Roberts, Josh Flitter, Max Thieriot, Tate Donovan, Rachael Leigh Cook e Barry Bostwick.

: film avventura family del 2007 di Andrew Fleming, Emma Roberts, Josh Flitter, Max Thieriot, Tate Donovan, Rachael Leigh Cook e Barry Bostwick. Quando le donne si chiamavano madonne, in onda alle 21 su Cine34 : film commedia erotica del 1972 di Aldo Grimaldi, Edwige Fenech, Vittorio Caprioli, Don Backy e Mario Carotenuto.

: film commedia erotica del 1972 di Aldo Grimaldi, Edwige Fenech, Vittorio Caprioli, Don Backy e Mario Carotenuto. Inga Lindstrom: Emma Svensson e l'amore, in onda alle 21.10 su La5 : film drammatico sentimentale del 2007 di Karola Meeder, con Heide Keller, Ivonne Schönherr, Simon Boer, Marcus Grüsser, Karl Heinz Vosgerau e Peter Ender.

: film drammatico sentimentale del 2007 di Karola Meeder, con Heide Keller, Ivonne Schönherr, Simon Boer, Marcus Grüsser, Karl Heinz Vosgerau e Peter Ender. Così fan tutte, in onda alle 21.15 su Cielo : film erotico del 1991 di Tinto Brass, con Claudia Koll, Paolo Lanza, Franco Branciaroli, Ornella Marcucci, Maurizio Martinoli, Rossana Di Pierro, Isabella Deiana, Lucia Lucchesino, Renzo Rinaldi e Pierangela Vallerino.

: film erotico del 1991 di Tinto Brass, con Claudia Koll, Paolo Lanza, Franco Branciaroli, Ornella Marcucci, Maurizio Martinoli, Rossana Di Pierro, Isabella Deiana, Lucia Lucchesino, Renzo Rinaldi e Pierangela Vallerino. Vendetta e redenzione, in onda alle 21.30 su Spike: film thriller d'azione del 2014 di Keith Parmer, con Jean-Claude Van Damme, Lennie James, Freya Tingley, Josh Henderson, Alfred Molina, Catalina Sandino Moreno, Courtney Hope, Abby Miller e Peter Vack.

Programmi Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: