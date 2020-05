Stasera in TV: Film e Programmi di Venerdì 22 Maggio 2020

Anticipazioni TV

La guida tv di oggi venerdì 22 maggio 2020

Film in tv questa sera sui canali Rai, Mediaset, digitale terrestre e SKY

90 minuti in Paradiso

(Drammatico, 2015, durata: 121 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Michael Polish con Hayden Christensen, Kate Bosworth, Hudson Meek, Elizabeth Hunter, Bobby Batson, Michael Harding



90 minuti in Paradiso: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del film 90 minuti in Paradiso: Il film scritto racconta la vera storia di un sacerdote vittima di un incidente stradale, che trascorre 90 minuti nella beatitudine celeste prima di tornare miracolosamente in vita. Don Piper (Hayden Christensen) muore il 18 gennaio 1989, quando un camion proveniente dalla corsia opposta gli piomba addosso distruggendo la sua auto. Dichiarato morto, il corpo dell'uomo rimane sotto il telo bianco per un'ora e mezza, tempo in cui la sua anima viaggia fino al paradiso sperimentandone la pace, la bellezza e la gloria...Leggi qui la trama completa di 90 minuti in Paradiso

Parto col folle

(Commedia, 2010, durata: 100 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Todd Phillips con Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle Monaghan, Juliette Lewis, Jamie Foxx, Alan Arkin, Danny McBride



Parto col folle: Il nuovo trailer del film con Robert Downey Jr. e Zach Galifianakis



Trama del film Parto col folle: L’architetto di successo Peter Highman (Robert Downey Jr.) si prepara a lasciare Atlanta per raggiungere Los Angeles, dove sua moglie Sarah (Michelle Monaghan) sta per dare alla luce il loro primogenito. L’incontro con lo strampalato Ethan Tremblay (Zach Galifianakis), un sedicente attore squattrinato, cambierà tutti i suoi piani...Leggi qui la trama completa di Parto col folle

Il professor Cenerentolo

(Commedia, 2015, durata: 90 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Leonardo Pieraccioni con Leonardo Pieraccioni, Laura Chiatti, Massimo Ceccherini, Davide Marotta, Flavio Insinna, Sergio Friscia, Nicola Acunzo



Il professor Cenerentolo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del film Il professor Cenerentolo: Il film racconta la storia di Umberto che per evitare il fallimento della sua disastrata ditta di costruzioni ha tentato insieme ad un dipendente un maldestro colpo in banca che gli ha fruttato però solo quattro anni di carcere! Ma se non altro, nella prigione di una bellissima isola italiana: Ventotene. Adesso Umberto è a fine pena e lavora di giorno nella biblioteca del paese. Una sera, in carcere, durante un dibattito aperto al pubblico, conosce Morgana (Laura Chiatti), una donna affascinante, un po' folle e un po' bambina...Leggi qui la trama completa di Il professor Cenerentolo

Fury

(Azione, drammatico, guerra, 2014, durata: 135 Min) in onda alle 21.30 su Spike

Un film di David Ayer con Brad Pitt, Logan Lerman, Shia LaBeouf, Jon Bernthal, Michael Peña, Scott Eastwood, Xavier Samuel



Fury: Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del film In un mondo di Fury: Nell’aprile del 1945, la Seconda Divisione corazzata avanza nella Germania nazista, sotto il comando del sergente americano Don Collier (Brad Pitt). A bordo del carrarmato Sherman, chiamato Fury, ci sono il cannoniere Boyd Swan (Shia LeBeouf), il pilota messicano Trini Garcia (Michael Peña) e il rude Grady Travis (John Brenthal). Dal momento che il loro mitragliere è morto, alla squadra viene affidato il novellino Norman Ellison (Logan Lerman) per rimpiazzarlo. Il giovane, tuttavia, è accolto negativamente dalla truppa che contesta la sua lunga permanenza nelle retrovie... Leggi qui la trama completa di Fury

Battleship

(azione, fantascienza, avventura, 2012, durata: 130 Min) in onda alle 21.30 su Italia 1

Un film di Peter Berg con Liam Neeson, Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker, Rihanna, Jesse Plemons, Peter MacNicol, Tadanobu Asano



Battleship: Il trailer italiano ufficiale definitivo del film



Trama del film Battleship: In Battleship, una flotta di navi si trova a combattere contro un'armata aliena prima che si impadronisca del mondo intero. Nel 2005 la Nasa individua il pianeta "G", un corpo celeste simile alla terra in grado di ospitare forme di vita intelligenti. Gli scienziati decidono di stabilire un contatto, inviandogli un segnale da una postazione sita nelle Hawaii. Sei anni più tardi, nel 2012, quegli stessi alieni arrivano sulla terra con 5 astronavi, decisi a conquistarla.. Leggi qui la trama completa di Battleship

Quella casa nel bosco

(horror, 2012, durata: 105 Min) in onda alle 21.20 su Italia 2

Un film di Drew Goddardcon Richard Jenkins, Bradley Whitford, Chris Hemsworth, Fran Kranz, Kristen Connolly, Anna Hutchinson,



Quella casa nel bosco: il trailer italiano del film



Trama del film Quella casa nel bosco: Cinque amici e studenti universitari Dana (Kristen Connolly), Curt (Chris Hemsworth), Jules (Anna Hutchinson), Marty (Fran Kranz) e Holden (Jesse Williams) scelgono una casa in campagna, apparentemente isolata e tranquilla, come meta per un week-end all'insegna del divertimento. Ad una pompa di benzina un losco individuo, complice di chissà quale piano misterioso, dà indicazioni incerte ai ragazzi: è il primo particolare inquietante, al quale tuttavia gli amici non danno molto peso. È solo giunti a destinazione, infatti, che il rilassante soggiorno sembra prendere una piega diversa...Leggi qui la trama completa del film Quella casa nel bosco

Baby Driver - Il genio della fuga

(Thriller, commedia, 2017, durata: 112 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di Edgar Wright con Lily James, Ansel Elgort, Kevin Spacey, Jon Bernthal, Jon Hamm, Jamie Foxx, Flea, Sky Ferreira



Baby Driver - Il genio della fuga: Un nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del film Baby Driver - Il genio della fuga: Per contrastare il fastidioso ronzio che fin da bambino risuona nelle orecchie, il giovanissimo pilota Baby (Ansel Elgort) inforca le cuffie e spinge sull'acceleratore dell'auto. La guida spericolata per vicoli strettissimi e strade trafficate, insegue le evoluzioni della traccia: l'auto frena, slitta, sgomma con sottofondo di pneumatici fumanti e assoli di chitarra. Il talento al volante fa di lui l'autista di fiducia, nonché inconsueto portafortuna, del misterioso Doc (Kevin Spacey), leader di una banda di rapinatori di banche e stratega sopraffino. Leggi qui la trama completa del film Baby Driver - Il genio della fuga

I Migliori Film in onda Stasera su Sky

Parasite (drammatico, 2019, durata: 97 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Due

(drammatico, 2019, durata: 97 Min) in onda Oblivion (azione, fantascienza, 2013, durata: 110 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno

(azione, fantascienza, 2013, durata: 110 Min) in onda Pupazzi alla Riscossa - UglyDolls (animaizione, 2019, durata: 87 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Family

Programmi di stasera in TV

Amici speciali Una maratona artistica nel segno della solidarietà , con un cast composto da 5 ballerini e 7 cantanti . Condotto da Maria De Filippi in onda alle 21.20 su Canale 5

Una maratona artistica nel segno della solidarietà con un cast composto da 5 ballerini e 7 cantanti Condotto da Maria De Filippi in onda Quarto Grado Il programma d’informazione che segue i maggiori casi di cronaca dei nostri giorni, i cold case e i procedimenti giudiziari più discussi dall’opinione pubblica. Condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero i n onda alle 21.15 su La7

Italia's Got Talent - Best Of​ show Una raccolta delle migliori esibizioni di Italia's Got Talent in onda alle 21.30 su TV8

