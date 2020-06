Stasera in TV: Film e Programmi di Venerdì 19 Giugno

Anticipazioni TV

Le belve

(Drammatico, thriller, 2012, durata: 131 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Oliver Stone con John Travolta, Taylor Kitsch, Aaron Taylor-Johnson, Benicio Del Toro, Blake Lively, Salma Hayek, Shea Whigham,



Le belve: Il trailer italiano del film di Oliver Stone



Trama del film: Il film diretto da Oliver Stone segue le vicende di Chon (Taylor Kitsch) e Ben (Aaron Taylor-Johnson), migliori amici da sempre, che coltivano marijuana a Laguna Beach, in California. Il primo è un ex militare della Marina e ha fatto arrivare clandestinamente dall’Afghanistan i semi della droga da piantare. Il secondo, con una laurea in economia e botanica a Berkeley, si occupa di tutto il procedimento di coltivazione. Il business di cannabis gli fa guadagnare in poco tempo molti soldi, una parte dei quali sono devoluti in opere di beneficenza in Africa e in Asia...Leggi qui la trama completa di Le belve

Bis - Ritorno al passato

(Commedia, 2015, durata: 98 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Dominique Farrugia con Franck Dubosc, Kad Merad, Alexandra Lamy, Antonin Chalon, Fabian Wolfrom, Eden Ducourant



Bis - Ritorno al passato: Il Trailer ufficiale del film - HD





Trama del film Nella commedia francese, Bis - Ritorno al passato, Le vite di Eric (Franck Dubosc) e Patrice (Kad Merad), vecchi compagni di liceo, non sono andate come sognavano da ragazzini. Il primo è un dongiovanni spiantato, che rischia di finire in galera a causa degli investimenti sbagliati. Il secondo ha scelto invece la prigione familiare, divorato dal rimpianto di non aver mai fatto nulla di veramente trasgressivo. Un brindisi di troppo e i due uomini si ritrovano catapultati nel 1986, all'età di 17 anni. Per non sprecare l'occasione che la vita ha offerto loro, decidono di pilotare gli eventi del passato e ottenere per ciascuno un nuovo finale. Ma le ambizioni coltivate in adolescenza erano davvero tanto diverse?...Leggi qui la trama completa di Bis - Ritorno al passato

I segreti di Osage County

(Drammatico, commedia, 2013, durata: 119 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di John Wells con Julia Roberts, Meryl Streep, Andrea Riseborough, Benedict Cumberbatch, Ewan McGregor, Abigail Breslin



I segreti di Osage County: Il trailer italiano del film con Julia Roberts



Trama del film: I segreti di Osage County, film drammatico diretto da John Wells, racconta la storia di una famiglia che vive in Oklahoma con un passato travagliato fatto di ricordi spiacevoli. Memorie che vengono a galla quando Beverly (Sam Shepard), marito di Violet Weston (Meryl Streep), anziana donna malata di tumore, scompare improvvisamente senza lasciare alcuna traccia....Leggi qui la trama completa di I segreti di Osage County

La principessa e il gigante

(Family, fantasy 2017, durata: 104 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Mikkel Brænne Sandemose con Eili Harboe, Vebjørn Enger, Mads Sjøgård Pettersen, Allan Hyde, Elias Holmen Sørensen, Gisken Armand, Thorbjørn Har



La principessa e il gigante: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del film: La principessa e il gigante, il film diretto da Mikkel Brænne Sandemose, segue la storia di Kristin (Eili Harboe). Secondo la leggenda, se la principessa del regno del Nord non prende marito entro il diciottesimo anno di età, il gigantesco Troll, Re della Montagna, la rapisce. Ciò accade a Kristin, in fuga per non sposare l’antipatico principe Frederik (Allan Hyde). Espen (Vebjørn Enger), un giovane contadino con più fegato che cervello ma, soprattutto, con più cuore che timore della morte, insieme ai suoi fratelli combatterà prima contro il perfido principe e poi contro l’orribile Troll, per salvare Kristin ed ottenere la ricompensa che gli permetterebbe di evitare la rovina della fattoria di famiglia...Leggi qui la trama completa del film La principessa e il gigante

Notte prima degli esami - Oggi

(Commedia, sentimentale, 2007, durata: 102 Min) in onda alle 21.10 su Rai 3

Un film di Fausto Brizzi con Nicolas Vaporidis, Carolina Crescentini, Sarah Maestri, Andrea De Rosa, Chiara Mastalli, Eros Galbiati







Trama del film: Notte prima degli esami - Oggi, film commedia diretto da Fausto Brizzi, racconta la storia di un gruppo di studenti alle prese con i terribili esami di maturità. Siamo negli anni Duemila e Luca Molinari (Nicolas Vaporidis) frequenta l’ultimo anno del liceo, con la convinzione che non sarà mai ammesso alle prove finali. Insieme a lui ci sono gli amici di sempre: Riccardo (Eros Galbiati), Alice (Sarah Maestri), Massi (Andrea De Rosa) e Simona (Chiara Mastalli), fidanzata di quest'ultimo. La sua vita, abbastanza normale, si complica quando un giorno incontra per caso Azzurra (Carolina Crescentini), un’eccentrica addestratrice di delfini, più grande di lui, della quale si innamora perdutamente...Leggi qui la trama completa del film Notte prima degli esami - Oggi

Transformers 3

( Avventura, azione, fantascienza, 2011, durata: 157 Min) in onda alle 21.30 su Italia 1

Un film di Michael Baycon Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, Patrick Dempsey, John Malkovich, Ken Jeong, Frances McDormand



Transformers 3: Il full trailer italiano del film



Trama del film: Film del 2011 diretto da Michael Bay, terzo capitolo della sag dei Transformers. Anno 1961. Un'astronave cybertroniana, l'Arca, si schianta contro il lato oscuro della Luna terrestre. La nave trasportava un'invenzione in grado di porre fine alla guerra civile tra i benevoli Autobot e i malvagi Decepticon. L'incidente venne rilevato sulla Terra dalla NASA e il presidente John F. Kennedy autorizzò una missione come copertura per indagare sullo schianto. Così nel 1969 l'equipaggio di Apollo 11 atterrò sulla Luna. Nel presente, ritroviamo gli Autobot impegnati ad aiutare i militari degli Stati Uniti a prevenire i maggiori conflitti in tutto il mondo. Durante una missione a Chernobyl per indagare su una sospetta tecnologia aliena, Optimus Prime trova una pila a combustibile dell'Arca. Dopo aver appreso della missione top-secret sulla Luna, si reca lì per esplorare l'astronave dove trova il corpo di Sentinel Prime, il suo predecessore come leader degli Autobot. Nel relitto spaziale erano inoltre presenti cinque pilastri; una tecnologia in grado di creare un ponte spaziale tra due punti per teletrasportare la materia. Dopo essere tornato sulla Terra, Optimus usa l'energia della Matrice del Comando per riportare in vita Sentinel Prime....Leggi qui la trama completa del film Transformers 3

Altri film in onda questa sera:

I Migliori Film in onda Stasera su Sky

Secret Window (thriller, 2004, durata: 95Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Suspense

(thriller, 2004, durata: 95Min) in onda Nessuno come noi (drammatico, 2018, durata: 100 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Romance

(drammatico, 2018, durata: 100 Min) in onda Space Dogs 3D (animazione, 2011, durata: 85 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Family

Programmi di stasera in TV

Top Dieci due squadre, ciascuna composta da 3 celebrities, si affrontano alla scoperta dell'identità del nostro Paese. Condotto da Carlo Conti. In onda alle 21.25 su Rai 1

due squadre, ciascuna composta da 3 celebrities, si affrontano alla scoperta dell'identità del nostro Paese. Condotto da Carlo Conti. In onda Quarto grado - Le Storie programma che si occupa dei maggiori casi di cronaca dei nostri giorni, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. in onda alle 21.25 su Rete 4

programma che si occupa dei maggiori casi di cronaca dei nostri giorni, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. in onda Tu si que vales talent show con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari . In onda alle alle 21.20 su Canale 5

talent show con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari . In onda alle Italia's Got Talent - Best Of talent show In onda alle 21.30 su TV8

talent show In onda Fratelli di Crozza programma di satira su attualità, politica ed economia con Maurizio Crozza. In onda alle 21.25 su Nove

