Stasera in TV: Film e Programmi di Venerdì 13 Novembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Venerdì 13 Novembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Autumn in New York, Il texano dagli occhi di ghiaccio, La furia dei Titani, L'iniziazione Kill 'em All - Uccidili tutti, Chiavi in mano.

I Migliori Film in TV in prima serata

Autumn in New York

(drammatico, sentimentale, 2000, durata: 105 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Joan Chen con Richard Gere, Winona Ryder, Anthony LaPaglia, Elaine Stritch, Vera Farmiga, Sherry Stringfield, Kali Rocha, J.K. Simmons, Mary Beth Hurt, Sam Trammell, Jillian Hennessy, Steven Randazzo, Rohan Quine, Jamie Harrold e Delores Mitchell.



Autumn in New York: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Autumn in New York: Il film vede protagonista Will Keane, un ristoratore di New York nonché playboy dalla pessima fama che si avvicina ai 50 anni.

Will un maestro delle relazioni senza impegno, finché non si imbatte in Charlotte Fielding. Charlotte ha la metà degli anni di Will ma è perfetta per lui, la ragazza è uno spirito libero di ventun anni, desiderosa di sbocciare e di provare le emozioni della vita adulta.

Will si abbandona alla passione per Charlotte, pensando che sia un'altra delle storie di breve durata. Ma niente di ciò che Will e Charlotte si trovano ad affrontare è rapido e facile; tra loro si interpongono conflitti generazionali di ogni genere, filosofie di vita diverse ed un sentore inesplicabile di sensualità e vicinanza. Quindi, proprio quando Will tenta di sfuggire alla relazione con il suo solito discorso: "non si può promettere che duri per sempre", Charlotte gli risponde, sorprendendolo, che anche lei è del tutto certa che la cosa non potrebbe andare avanti...

Il texano dagli occhi di ghiaccio

(Western, 1976, durata: 135 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Clint Eastwood con Clint Eastwood, Chief Dan George, Sondra Locke, Bill McKinney e John Vernon,







Trama del Film Il texano dagli occhi di ghiaccio: E' da poco terminata la Guerra di Secessione americana e Josey Wales, dopo aver combattuto contro i nordisti, decide di ritirarsi a vita tranquilla nella sua fattoria con la moglie e il figlio. Ma la tranquillità dura poco. Josey vede massacrare la sua famiglia e bruciare la sua casa ad opera del capitano nordista Randolph Terril e la sua banda. Si unisce a una compagnia di cui fanno parte un vecchio indiano, una sqaw e un'anziana vedova con la figlia Laura e comincia la sua battaglia contro cacciatori di taglie, nordisti e banditi, spinto anche dal forte desiderio di vendetta....

La furia dei Titani

(Azione, Avventura, 2012, durata: 99 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Jonathan Liebesman conSam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Bill Nighy, Rosamund Pike, Toby Kebbell, Danny Huston, Edgar Ramirez, John Bell, Lily James, Alejandro Naranjo, Freddy Drabble, Kathryn Carpenter e Matt Milne.





La furia dei Titani: Il nuovo trailer italiano



Trama del Film La furia dei Titani: Il film racconta cosa accade dieci anni dopo che Perseo ha sconfitto il mostruoso Kraken. Il semidio, figlio di Zeus, cerca di trascorrere una vita più tranquilla come pescatore e allevando da solo il figlioletto di 10 anni, Helius.

Nel frattempo scoppia una lotta per il potere tra Dei e Titani. Sull'Olimpo le divinità sono ormai molto indebolite a causa della mancanza di devozione dell'umanità nei loro confronti. Gli Dei stanno perdendo il controllo dei Titani, fatti prigionieri insieme al loro feroce capo, Crono, padre di Ade e Poseidone. Prima del re degli Dei era Crono a detenere il potere, ma Zeus lo ha rovesciato e condannato a marcire negli abissi del Tartaro, una tenebrosa prigione sotterranea nel profondo degli inferi. Quando Ade, insieme ad Ares, il devoto figlio di Zeus, tradisce il re per accordarsi con Crono per la sua cattura, Perseo sente dentro di sé che non può far finta di nulla...

Altri film da vedere questa sera in TV:

Inga Lindström - Matrimonio a Hardingsholm, in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2008 di Karola Meeder, con Alissa Jung, Florian Weber, Janin Ullmann, Tom Beck, Karin Giegerich, Petra Zieser, Horst Kotterba e Peter Atanassow.

: film sentimentale del 2008 di Karola Meeder, con Alissa Jung, Florian Weber, Janin Ullmann, Tom Beck, Karin Giegerich, Petra Zieser, Horst Kotterba e Peter Atanassow. Blu profondo 2, in onda alle 21.10 su Italia 2 : film d'azione, horror e fantascienza del 2018 di Darin Scott, con Danielle Savre, Rob Mayes, Michael Beach, Lily Spangenberg, Darron Meyer e Nathan Lynn.

: film d'azione, horror e fantascienza del 2018 di Darin Scott, con Danielle Savre, Rob Mayes, Michael Beach, Lily Spangenberg, Darron Meyer e Nathan Lynn. L'iniziazione, in onda alle 21.15 su Cielo : film erotico del 1986 di Gianfranco Mingozz, con Serena Grandi, Fabrice Josso, Marina Vlady, Claudine Auger, Bérangère Bonvoisin, Yves Lambrecht, Virginie Ledoyen, Aurélien Recoing, Rosette, François Perrot, Marion Peterson, Laurent Spielvogel e Alexandra Vandernoot.

: film erotico del 1986 di Gianfranco Mingozz, con Serena Grandi, Fabrice Josso, Marina Vlady, Claudine Auger, Bérangère Bonvoisin, Yves Lambrecht, Virginie Ledoyen, Aurélien Recoing, Rosette, François Perrot, Marion Peterson, Laurent Spielvogel e Alexandra Vandernoot. Kill 'em All - Uccidili tutti, in onda alle 21.30 su Spike : film d'azione del 2017 di Peter Malota, con Jean-Claude Van Damme, Autumn Reeser, Peter Stormare, Maria Conchita Alonso, Daniel Bernhardt, Kris Van Damme, Mila Kaladjurdjevic, Paul Sampson e Kieran Gallagher.

: film d'azione del 2017 di Peter Malota, con Jean-Claude Van Damme, Autumn Reeser, Peter Stormare, Maria Conchita Alonso, Daniel Bernhardt, Kris Van Damme, Mila Kaladjurdjevic, Paul Sampson e Kieran Gallagher. Chiavi in mano, in onda alle 21.05 su Cine34: film commedia del 1996 di Mariano Laurenti, con Angela Cavagna, Ramona Badescu, Cinzia Roccaforte, Silvio Spaccesi, Sergio Vastano e Martufello.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: