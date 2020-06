Stasera in TV: Film e Programmi di Venerdì 12 Giugno 2020

Anticipazioni TV

Scopri tutti i film e programmi televisivi stasera in tv. Cosa danno questa sera in televisione in prima serata sui canali Mediaset e Rai. La guida tv di oggi Venerdì 12 Giugno per scoprire cosa c’è da vedere su tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY.

Film in tv questa sera sui canali Rai, Mediaset, digitale terrestre e SKY

Beautiful Creatures - La Sedicesima Luna

(Drammatico, fantasy, sentimentale, 2013, durata: 132 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Richard LaGravenese con Alice Englert, Alden Ehrenreich, Emmy Rossum, Emma Thompson, Viola Davis, Jeremy Irons, Thomas Mann



Beautiful Creatures - La Sedicesima Luna: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del film: Il film racconta la storia di Ethan Wate (Alden Ehrenreich), un ragazzo di 17 anni che fa lo stesso sogno ricorrente da mesi: una misteriosa ragazza lo sta aspettando su un campo di battaglia durante la Guerra Civile Americana. Ethan desidera disperatamente stare con lei, ma c’è un pericolo ignoto che incombe su di lui e ogni volta un fulmine squarcia il cielo e lo uccide prima che riesca a raggiungere la ragazza. I pericoli che Ethan corre in questo strano mondo onirico sono comunque preferibili alla vita vera che conduce a Gatlin, nel South Carolina, un paesino conservatore del profondo sud che sembra rimasto fermo al secolo scorso, dove non cambia nulla e non succede mai niente di niente...

Leggi qui la trama completa di Beautiful Creatures - La Sedicesima Luna

Un milione di modi per morire nel West

(Western, commedia, 2014, durata: 116 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Seth MacFarlane con Seth MacFarlane, Neil Patrick Harris, Liam Neeson, Charlize Theron, Giovanni Ribisi, Amanda Seyfried



Un milione di modi per morire nel West: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del film: Il film diretto da Seth MacFarlane, racconta la storia di Albert Stark (Seth MacFarlane), un'allevatore bovino che vive in una cittadina di frontiera dimenticata da Dio nel bel mezzo del selvaggio West. Arizona, 1882. Albert, dopo essersi ritirato da un duello, viene lasciato dalla sua spocchiosa fidanzata Louise (Amanda Seyfried), che coglie l'occasione per sostuirlo con un ricco e arrogante proprietario terriero....Leggi qui la trama completa di Un milione di modi per morire nel West

Obsessed

(thriller, 2009, durata: 108 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di Steven Shill con Beyoncé Knowles, Idris Elba, Ali Larter, Christine Lahti, Bruce McGill, Scout Taylor-Compton, Ron Roggé



Obsessed: Il trailer del film con Beyoncé



Trama del film: Il film diretto da Steve Shill, è la storia di un manager di successo che vede la propria esistenza trasformarsi in un incubo quando diventa oggetto dell'ossessione di una stagista che lavora nel suo ufficio. Derek Charles (Idris Elba) è un importante uomo d'affari con una moglie che ama, Sharon (Beyonce Knowles), e due figli meravigliosi....Leggi qui la trama completa di Obsessed

Notting Hill

(Commedia, 1999, durata: 124 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Roger Michell con Hugh Grant, Julia Roberts, Rhys Ifans, Hugh Bonneville, Emma Chambers, Alec Baldwin, Matthew Modine







Trama del film: Film del 1999 diretto da Roger Michell. Il protagonista della vicenda è William Thacker (Hugh Grant), proprietario di una libreria nel quartiere londinese di Notting Hill. La vita di Will viene sconvolta dall’incontro con la star cinematografica Anna Scott (Julia Roberts) che, un giorno entra nella sua libreria. Reso maldestro dall’agitazione, Will le rovescia addosso del succo di arancia e la convince a cambiarsi nel suo appartamento, condiviso con lo strampalato Spike (Rhys Ifans). Improvvisamente, Anna lo bacia e chiede riservatezza su quanto accaduto...Leggi qui la trama completa del film Notting Hill

Notte prima degli esami

(Commedia, 2005, durata: 100 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Fausto Brizzi con Giorgio Faletti, Cristiana Capotondi, Nicolas Vaporidis, Sarah Maestri, Chiara Mastalli, Andrea De Rosa, Eros Galbiati







Trama del film: Siamo nel Giugno del 1989 e si narrano le vicende di Luca Molinari (Nicolas Vaporidis), adolescente spensierato e poco amante dello studio, e della sua comitiva, alle prese con l'esame di maturità, quello che sembra essere un muro invalicabile prima di entrare nella vita adulta. Siamo all'ultimo giorno dell'ultimo anno di liceo scientifico e convinto di non rivederlo mai più, Luca si sfoga contro il suo tanto odiato professore di lettere, il professor Martinelli (Giorgio Faletti), soprannominato "la carogna", rovesciandogli addosso un infinita quantità di accuse ed insulti. Per tutta risposta però, il professore gli comunica di aver sostituito un altro insegnante e che sarà quindi uno dei membri della commissione d'esame....Leggi qui la trama completa del film Notte prima degli esami

Altri film in onda questa sera:

I Migliori Film in onda Stasera su Sky

Automata (commedia, 2019, durata: 102 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Collection

(commedia, 2019, durata: 102 Min) in onda Codice 999 (drammatico, azione, thriller, 2016, durata: 115 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno

(drammatico, azione, thriller, 2016, durata: 115 Min) in onda Out Of Blue (drammatico, 2018, durata: 108 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Suspense

Programmi di stasera in TV

Top Dieci game show formato da due squadre composte da 3 celebrities che si sfideranno andando alla scoperta dell'identità del nostro Paese. Condotto da Carlo Conti. In onda alle 21.25 su Rai 1

game show formato da due squadre composte da 3 celebrities che si sfideranno andando alla scoperta dell'identità del nostro Paese. Condotto da Carlo Conti. In onda Quarto grado - Le Storie programma che si occupa dei maggiori casi di cronaca dei nostri giorni, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. in onda alle 21.25 su Rete 4

programma che si occupa dei maggiori casi di cronaca dei nostri giorni, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. in onda Italia's Got Talent - Best Of talent show In onda alle 21.30 su TV8

talent show In onda Fratelli di Crozza programma di satira su attualità, politica ed economia con Maurizio Crozza. In onda alle 21.25 su Nove

