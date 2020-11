Stasera in TV: Film e Programmi di Sabato 7 Novembre 2020

Anticipazioni TV

Sabato 7 novembre 2020, Film Stasera in TV: Zootropolis, Inferno, Antigang - Nell'ombra del crimine, The Women, The Bourne Identity, The life of David Gale, Gettysburg. Programmi Stasera in TV: Ballando con le stelle, Sapiens - Un solo pianeta, Tú sí que vales, S.W.A.T e Criminal Minds.

Film Stasera in TV di Sabato 7 novembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Zootropolis, Inferno, Antigang - Nell'ombra del crimine, The Women, The Bourne Identity, The life of David Gale, Gettysburg.

I Migliori Film in TV in prima serata

Zootropolis

(Animazione, Commedia, Azione, 2016, durata: 108 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Byron Howard, Rich Moore e Jared Bush con le voci italiane di Paolo Ruffini, Frank Matano, Teresa Mannino, Massimo Lopez, Leo Gullotta, Nicola Savino e Diego Abatantuono.



Zootropolis: Nuovo trailer italiano - HD



Trama del Film Zootropolis: Ambientato nella modernissima cittadina di Zootropolis, caratterizzata da molteplici quartieri in cui convivono pacificamente animali di ogni razza e dimensione, il film racconta la storia della piccola ma audace coniglietta Judy Hopps, poliziotta di campagna, che sogna di lavorare in qualità di Ufficiale di Polizia a Zootropolis. Ma al suo arrivo nella grande metropoli, la gentile Judy si scontra subito con le prime difficoltà: seppur accolta calorosamente dall'allegro ghepardo Benjamin Clawhauser, Judy è vittima dei pregiudizi del suo Superiore, il bufalo Bogo, capitano del dipartimento di Polizia, che a causa delle piccole dimensioni della coniglietta dubita delle sue capacità e potenzialità relegandola pertanto al ruolo di ausiliario del traffico.

Ma Judy non si abbatte, decide anzi di svolgere al meglio il suo lavoro per dimostrare a tutti coloro che la sottovalutano il suo valore...

Inferno

(Thriller, Azione, 2016, durata: 121 Min) in onda alle 21.30 su TV8

Un film di Ron Howard con Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster, Omar Sy, Irrfan Khan, Sidse Babett Knudsen, Fausto Sciarappa e Ana Ularu.



Inferno: Il trailer ufficiale in italiano del film - HD



Trama del Film Inferno: Il professore di simbologia, Robert Langdon, si sveglia in un ospedale di Firenze afflitto da una grave amnesia, dopo essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Pochi giorni prima, il miliardario Bertrand Zobrist era stato intercettato dalla polizia italiana, prima che potesse provocare un’epidemia di peste nel capoluogo toscano.

L'uomo, completamente ossessionato da Dante Alighieri e dal terrore per l'incontrollabile crescita demografica, si era gettato da un campanile pur di non cedere le fiale con il potente virus. In ospedale, la dottoressa Sierra Brooks si prende cura di Langdon ma la quiete è interrotta dall’arrivo di una donna in uniforme che ha intenzione di uccidere lo studioso...

Antigang - Nell'ombra del crimine

(Azione, Poliziesco, 2015, durata: 93 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di Benjamin Rocher con Jean Reno, Alban Lenoir, Caterina Murino, Oumar Diaw, Thierry Neuvic, Stéfi Celma, Sebastien Lalanne, Jean-Toussaint Bernard, Jakob Cedergren, Sabrina Ouazani e Féodor Atkine.





Antigang - Nell'ombra del crimine: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Antigang - Nell'ombra del crimine: Il film vede protagonista Serge Buren, poliziotto leggendario a capo di una squadra di giovani poliziotti dai metodi poco convenzionali. Poco importa che usino delle mazze da baseball come arma o che spesso "si scordino" di applicare i regolamenti durante i loro spettacolari arresti, l'importante è il risultato ottenuto. E' allora che una banda di rapinatori letali entra in scena, svaligiando banche e gioiellerie di Parigi con una facilità sconcertante, usando addirittura armi da guerra...

The Women

(Commedia, 2008, durata: 114 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Diane English con Meg Ryan, Eva Mendes, Jada Pinkett Smith, Annette Bening, Carrie Fisher, Debra Messing, Candice Bergen, Cloris Leachman, Bette Midler, Debi Mazar e Joanna Gleason.





The Women: Trailer del film con Meg Ryan, Eva Mendes e Jada Pinkett Smith



Trama del Film The Women: Il film racconta la forza del legame tra quattro amiche appartenenti all'upper class di New York.

Tra loro la più realizzata appare la stilista Mary Haines, felicemente sposata con un broker di successo di Wall Street e madre di una ragazzina di 12 anni. La sua migliore amica è Sylvia Fowler, single e senza figli, direttrice di un'importante rivista di moda. Completano il quartetto Edie Cohen, una mamma chioccia con quattro figli, e Alex Fisher, un'affermata scrittrice omosessuale.

Le loro giornate si svolgono tra istituti di bellezza e sessioni di shopping, spettegolando su chiunque. I problemi iniziano quando Sylvia apprende dalla sua estetista Tanya che il marito di Mary la tradisce con Crystal, un’avvenente commessa...

The Bourne Identity

(Azione, Thriller, 2002, durata: 119 Min) in onda alle 21.20 su Rete 4

Un film di Doug Liman con Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Gabriel Mann, Julia Stiles e Orso Maria Guerrini.





The Bourne Identity: il trailer del film



Trama del Film The Bourne Identity: Il film segue le vicende di un uomo ritrovato da un peschereccio, apparentemente senza vita. Il pescatore che lo soccorre, Giancarlo, si accorge che ci sono dei proiettili nella sua schiena e un minuscolo microchip con un numero di conto bancario. Questo è il punto di partenza dal quale l'uomo può cominciare per scoprire la propria identità.

Una volta riprese le forze, decide di andare a Zurigo, dove si rende conto di avere delle grandi abilità nelle arti marziali, a seguito di un attacco da parte di due poliziotti che volevano arrestarlo perché vagabondava. Liberatosi degli agenti, scopre che legata al numero di conto c'è una cassetta di sicurezza con all'interno diversi passaporti con la sua foto ma nomi differenti, soldi, una pistola e una patente francese, che porta il nominativo di Jason Bourne...

The life of David Gale

(Drammatico, Thriller, 2001, durata: 131 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Alan Parker con Kevin Spacey, Kate Winslet, Laura Linney, Gabriel Mann, Rhona Mitra, Chris Warner, Jim Beaver, Julia LaShae, Ryan T. Hancock, Leon Rippy e Matt Craven.





The life of David Gale: Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film The life of David Gale: racconta la storia di David Gale, un professore di filosofia presso l'università di Austin, in Texas. L’uomo è anche un membro attivo del Death Watch, un'associazione che lotta contro la pena di morte. La vita del rispettabile docente cambia irreversibilmente dopo una notte di sesso violento con Berlin, una studentessa conosciuta a un party, che prima lo seduce e poi lo accusa di stupro.

Il giorno dopo, Gale è arrestato con l’accusa di violenza carnale. Sebbene in seguito scagionato, ormai la reputazione del professore è distrutta, come anche la sua carriera e il suo matrimonio. L'unica amica che resta a fianco dello sconfortato Gale è Constance Harraway, anch'essa membro del Death Watch, con cui l'uomo finisce a letto. Tuttavia, il giorno dopo, la donna viene trovata stuprata e uccisa...

Altri film in onda questa sera in TV:

Gettysburg, in onda alle 215 su La7 : film drammatico, di guerra e storico del 1993 di Ronald F. Maxwell, con Tom Berenger, Martin Sheen, Stephen Lang, Richard Jordan, Andrew Prine, Cooper Huckabee, Patrick Gorman e James Lancaster.

: film drammatico, di guerra e storico del 1993 di Ronald F. Maxwell, con Tom Berenger, Martin Sheen, Stephen Lang, Richard Jordan, Andrew Prine, Cooper Huckabee, Patrick Gorman e James Lancaster. Smiley, in onda alle 21.10 su Italia 2 : film horror del 2012 di Michael J. Gallagher, con Caitlin Gerard, Melanie Papalia, Shane Dawson, Andrew James Allen, Roger Bart, Keith David, Toby Turner e Michael Traynor.

: film horror del 2012 di Michael J. Gallagher, con Caitlin Gerard, Melanie Papalia, Shane Dawson, Andrew James Allen, Roger Bart, Keith David, Toby Turner e Michael Traynor. Un amore di candidato, in onda alle 21.10 su Paramount Channel : film commedia del 2013 di John Gray, con Julia Stiles, David Walton, Camryn Manheim, Georgia Lyman, Frances Fisher, Nada Despotovich, Maureen Keiller, Lonnie Farmer, Albert Chan e Bill Mootos.

: film commedia del 2013 di John Gray, con Julia Stiles, David Walton, Camryn Manheim, Georgia Lyman, Frances Fisher, Nada Despotovich, Maureen Keiller, Lonnie Farmer, Albert Chan e Bill Mootos. Scontro tra Titani, in onda alle 21 su 20 : film avvenutura fantasy del 2010 di Louis Leterrier, con Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Jason Flemyng, Gemma Arterton, Alexa Davalos, Mads Mikkelsen, Luke Evans, Izabella Miko, Liam Cunningham, Hans Matheson, Ian Whyte, Nicholas Hoult e Vincent Regan.

: film avvenutura fantasy del 2010 di Louis Leterrier, con Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Jason Flemyng, Gemma Arterton, Alexa Davalos, Mads Mikkelsen, Luke Evans, Izabella Miko, Liam Cunningham, Hans Matheson, Ian Whyte, Nicholas Hoult e Vincent Regan. La bugiarda, in onda alle 21.10 su Rai Storia : film commedia del 1965 di Luigi Comencini, con Catherine Spaak, Enrico Maria Salerno, Marc Michel, Riccardo Cucciolla, Manuel Miranda, Guadalupe Muñoz Sampedro, Prassede Nogara, María Fernanda Ladrón de Guevara, Nicolina La Galla e Grazia Martini.

: film commedia del 1965 di Luigi Comencini, con Catherine Spaak, Enrico Maria Salerno, Marc Michel, Riccardo Cucciolla, Manuel Miranda, Guadalupe Muñoz Sampedro, Prassede Nogara, María Fernanda Ladrón de Guevara, Nicolina La Galla e Grazia Martini. Black Thunder: sfida ad alta quota, in onda alle 21.30 su Spike : film thriller d'azione del 2007 di Michael Keusch, con Steven Seagal, Mark Bazeley e Steve Toussaint.

: film thriller d'azione del 2007 di Michael Keusch, con Steven Seagal, Mark Bazeley e Steve Toussaint. La nipote, in onda alle 21.15 su Cielo: film erotico del 1974 di Nello Rossati, con Francesca Muzio, Daniele Vargas, Giorgio Ardisson, Annie Karol Edel, Orchidea De Santis, Roberto Proietti, Otello Cazzola, Ezio Marano e Carla Mancini.

Programmi Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: