Stasera in TV: Film e Programmi di Sabato 23 Maggio 2020

Scopri tutti i film e programmi televisivi stasera in tv. Cosa danno questa sera in televisione in prima serata sui canali Mediaset e Rai. La guida tv di oggi Sabato 23 maggio per scoprire cosa c'è da vedere su tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY.

Ecco i Film e Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Sabato 23 maggio 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv.

Film in tv questa sera sui canali Rai, Mediaset, digitale terrestre e SKY

Killer Elite

(Azione, thriller, 2011, durata: 116 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Gary McKendry con Jason Statham, Robert De Niro, Clive Owen, Yvonne Strahovski, Dominic Purcell, Adewale Akinnuoye-Agbaje



Killer Elite: il nuovo trailer italiano del film

Trama del film Killer Elite: Ambientato in Inghilterra nel 1980, racconta la storia di Danny (Jason Statham), un killer professionista che uccide su commissione insieme al suo amico di vecchia data e prezioso consigliere, Hunter (Robert De Niro). I due per svolgere il loro lavoro sono aiutati da una cerchia ristretta di fedelissimi. A seguito di un’esperienza traumatica, che ha portato Danny a puntare la pistola contro un bambino innocente, l'uomo decide di ritirarsi, chiudere con la sua professione di mercenario ed inziare una nuova vita, alla ricerca di una serenità mai avuta prima. Si trasferisce nella sua terra natale, l'Australia e va a vivere in una fattoria...Leggi qui la trama completa di Killer Elite

Braveheart - Cuore impavido

(Avventura, drammatico, storico, 1995, durata: 178 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Mel Gibson con Mel Gibson, Sophie Marceau, Catherine McCormack, Patrick McGoohan, Brendan Gleeson, Peter Hanly, Alun Armstrong,







Trama del film Braveheart - Cuore impavido: Nella seconda metà del XIII secolo, la Scozia è scossa dalle contese dei nobili locali, che vogliono salire di diritto sul trono, lasciato senza un legittimo erede. Approfittando del clima di tensione, il re d’Inghilterra Edoardo I Plantageneto (Patrick McGoohan) indice un finto consiglio e fa giustiziare tutti i nobili scozzesi. Guidati da Malcom Wallace (Sean Lawlor), gli scozzesi attaccano le truppe inglesi d’istanza al confine, in cerca di vendetta. La rivolta è sedata con la violenza ma il figlio di Wallace, William, scampa alla strage e viene affidato dal fratello Argyle. Passano vent’anni e William (Mel Gibson) fa ritorno in patria, dove incontra l’amico Hamish Campbell (Brendan Gleeson) e la bella Murron (Catherine McCormack)...Leggi qui la trama completa di Braveheart - Cuore impavido

Takers

(Thriller, 2010, durata: 107 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di John Luessenhop con Matt Dillon, Paul Walker, Hayden Christensen, Idris Elba, Chris Brown, T.I., Michael Ealy, Jay Hernandez



Takers: Il trailer del film con Matt Dillon, Paul Walker e Zoe Saldana



Trama del film Il professor Takers: Il film racconta la storia di un gruppo di criminali, esperti rapinatori banche, che riescono puntualmente a sfuggire alla polizia. La squadra - con a capo Gordon Jennings (Idris Elba) - è formata da John Rahway (Paul Walker), AJ (Hayden Christensen) e i fratelli Jake (Michael Ealy) e Jesse (Chris Brown) Attica. Negli anni hanno sviluppato un modus operandi perfetto, che permette loro di non lasciare mai nessuna traccia, di non essere mai beccati e di condurre vite lussuose...Leggi qui la trama completa di Takers

Rio 2 - Missione Amazzonia

(Animazione, avventura, commedia, family, 2014, durata: 101 Min) in onda alle 21.30 su Italia 1

Un film di v con le voci italiane di Fabio De Luigi, Domitilla D'Amico,Chiara Gioncardi, Paolo Marches.



Rio 2 - Missione Amazzonia: Il nuovo trailer italiano ufficiale in HD



Trama del film In un mondo di Rio 2 - Missione Amazzonia: I pappagalli Blu e Gioiel vivono, fra gli agi e le comodità, una perfetta vita urbana a Rio de Janeiro insieme ai loro tre piccoli figlioletti: Bia, che vive con il becco nei libri, il piccolo Tiago, sempre in cerca di avventure, e Carla, la maggiore dei tre, un'adolescente temeraria che anela ad avere un po' di spazio tutto per sé per poter esprimere la sua vocazione musicale. Mentre Blu è più addomesticato che mai, Gioiel è preoccupata che i figli diventino più simili agli umani anziché imparare a comportarsi come veri uccelli. Così, quando vengono a sapere che la migliore amica di Blu, Linda, e suo marito, l'ornitologo Tullio durante una spedizione nel cuore dell'Amazzonia hanno trovato la prova dell’esistenza di altri macao blu, Gioel decide che per la sua famiglia è giunto il momento di volare alla ricerca delle proprie origini selvagge... Leggi qui la trama completa di Rio 2 - Missione Amazzonia

Star Trek Beyond

(azione, avventura, fantascienza, 2016, durata: 122 Min) in onda alle 21.30 su Spike

Un film di Justin Lin con Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg, Idris Elba, Karl Urban, Sofia Boutella, Anton Yelchin,



Star Trek Beyond: Terzo trailer italiano - HD



Trama del film Star Trek Beyond: Dopo tre anni passati a esplorare lo spazio profondo, l’Enterprise sbarca nell'enorme stazione di Yorktown. Questi tre anni di servizio non sono stati facili per l’equipaggio e in special modo per il capitano Kirk (Chris Pine), il quale, annoiato e stanco, fa domanda per una promozione a vice ammiraglio. Prima di ricevere una risposta alla sua candidatura, tenuta segreta anche all'amico Spock, una capsula di salvataggio fuoriesce da una nebulosa inesplorata poco distante dalla stazione spaziale. La sua occupante, Kalara, afferma che la sua nave è bloccata su Altamid, un pianeta all'interno della nebulosa. Per raggiungerla è necessaria però un mezzo in grado di superare il campo di asteroidi che la circonda...Leggi qui la trama completa di Star Trek Beyond

State of Play - scopri la verità

(Drammatico, thriller, 2008, durata: 127 Min) in onda alle 21.20 su Italia 2

Un film di Kevin Macdonaldcon Russell Crowe, Ben Affleck, Robin Wright, Helen Mirren, Rachel McAdams, Wendy Makkena, Katy Mixon



State of Play - scopri la verità: il trailer del film con Russell Crowe, Ben Affleck e Rachel McAdams



Trama del film State of Play - scopri la verità: L’ambizioso deputato Stephen Collins (Ben Affleck), capo del comitato che gestisce i fondi per la difesa nazionale, contatta un suo vecchio compagno di studi del college, il giornalista Cal McAffrey (Russell Crowe), a seguito della misteriosa morte della sua bella assistente, nonché segreta amante, Sonia Baker. La giovane donna ha perso la vita sotto il treno della metropolitana di Washington e la questione è stata archiviata come un suicidio. Ma Stephen, non convinto dell’ipotesi di suicidio, vuole scoprire la verità sul terribile accaduto e spera di riuscire ad ottenere importanti informazioni proprio dal suo vecchio amico Cal...Leggi qui la trama completa del film State of Play - scopri la verità

I Migliori Film in onda Stasera su Sky

Rogue Agent - La recluta (drammatico, 2015, durata: 97 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Suspense

(drammatico, 2015, durata: 97 Min) in onda A Modern Family (commedia, 2019, durata: 91 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Comedy

(commedia, 2019, durata: 91 Min) in onda Sotto Assedio - White House Down (azione, drammatico, 2013, durata: 131 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Action

Programmi di stasera in TV

Soliti Ignoti - Special Vip Game show condotto da Amadeus in onda alle 20.35 su Rai 1

Petrolio Antivirus programma d'informazione e attualità in onda alle 21.05 su Rai 2

Aspettando le parole programma di attualità condotto da Massimo Gramellini in onda alle 20.30 su Rai 3

Ciao Darwin - Darwin di Donatello appuntamento speciale con lo show antropologico condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti in onda alle 21.25 su Canale 5

