Stasera in TV: Film e Programmi di Sabato 14 Novembre 2020

Film Stasera in TV di Sabato 14 Novembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: The Bourne Supremacy, Biancaneve e il Cacciatore, Indovina chi viene a cena?, Return to Sender - Restituire al mittente, L'alba della libertà, Il collezionista di ossa, We Die Young.

The Bourne Supremacy: stasera alle 21.20 su Rete 4

(azione, thriller, 2004, durata: 120 Min)

Un film di Paul Greengrass con Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox, Julia Stiles, Karl Urban, Gabriel Mann, Joan Allen, Marton Csokas, Tom Gallop, John Bedford Lloyd, Ethan Sandler, Michelle Monaghan, Karel Roden, Tomas Arana e Oksana Akinshina.



The Bourne Supremacy: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film The Bourne Supremacy: La vicenda inizia due anni dopo i fatti del primo film: Jason Bourne vive in tranquillità con Marie in India.

Intanto a Berlino la vicedirettrice della CIA Pamela Landy sta portando a termine un'impresa che le permetterà di scoprire l'identità di una talpa. Purtroppo l'operazione non va a buon fine: l'agente segreto russo Kirill uccide due agenti della CIA, ruba i file, mette le impronte di Bourne sulla scena del crimine e lo incastra per gli omicidi.

Il killer cerca anche di fare fuori Bourne, ma l'ex agente si rende conto di essere in pericolo e scappa con Marie...

Biancaneve e il Cacciatore: stasera alle 21.20 su Italia 1

(Azione, Avventura, Fantasy, 2012, durata: 127 Min)

Un film di Rupert Sanders con Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron, Sam Claflin, Ian McShane, Toby Jones, Nick Frost, Ray Winstone, Bob Hoskins, Eddie Marsan, Lily Cole, Vincent Regan, Dave Legeno, Sam Spruell, Johnny Harris e Brian Gleeson.



Biancaneve e il Cacciatore: Il nuovo trailer italiano ufficiale



Trama del Film Biancaneve e il Cacciatore: Eleanor, regina del regno di Tabor, mentre ammira una rosa che sboccia in inverno, si punge il dito con una spina. In quel momento la sovrana esprime il desiderio di avere una figlia bianca come la neve, con labbra rosse come il sangue, capelli neri come le ali di un corvo e il cuore forte come la rosa. Il suo sogno, di lì a breve, si avvera: la donna dà alla luce Biancaneve.

La sua gioia e quella del marito, il re Magnus, dura ben poco: la regina infatti si ammala e muore. Dopo la sua morte, il sovrano e il suo esercito sono chiamati a combattere contro un'avanzata di oscuri guerrieri. Magnus li sconfigge e libera la loro prigioniera, la bellissima Ravenna, di cui s'invaghisce e la sposa. La donna si rivela però essere una potente strega a capo dell'Armata Oscura. Nella loro prima notte di nozze, Ravenna uccide il re e s'impossessa del regno. Biancaneve, la legittima erede al trono, viene invece catturata e rinchiusa in una torre per molti anni...

Indovina chi viene a cena?: stasera alle 21.15 su La7

(Commedia, 1967, durata: 107 Min)

Un film di Stanley Kramer con Spencer Tracy, Sidney Poitier, Katharine Hepburn, Katharine Houghton, Cecil Kellaway, Roy Glenn, Virginia Christine, Isabel Sanford, Barbara Randolph e Beah Richards.





Indovina chi viene a cena?: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Indovina chi viene a cena?: Joey, figlia di Matt Drayton, un eminente giornalista di formazione liberale, e di sua moglie Christina, proprietaria di una galleria d'arte a San Francisco, durante un soggiorno alle Hawaii, conosciuto un uomo di colore, il dottor John Prentice, se ne è innamorata e lo vuole sposare.

Sanamente educata dai suoi genitori, la ragazza è convinta di non trovare opposizione al suo matrimonio; in effetti, superato lo sbigottimento iniziale, la madre appoggia pienamente la sua decisione, ma il padre, avendo presenti le innumerevoli difficoltà a cui la coppia andrebbe incontro per i persistenti pregiudizi razziali di una parte degli americani, decide di negare il suo consenso alle nozze...

Return to Sender - Restituire al mittente: stasera alle 21 su Iris

(Drammatico, Thriller, 2015, durata: 92 Min)

Un film di Fouad Mikati con Rosamund Pike, Shiloh Fernandez, Nick Nolte, Camryn Manheim, Alexi Wasser, Rumer Willis, Illeana Douglas, Stephen Louis Grush, Donna DuPlantier e Billy Slaughter.





Return to Sender - Restituire al mittente: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Return to Sender - Restituire al mittente: Il film vede protagonista una giovane infermiera di una piccola cittadina americana, Miranda Wells. Miranda conduce una vita tranquilla: è single, ha una casa tutta sua e sta studiando per diventare infermiera chirurgica. Un giorno una sua amica le combina un appuntamento con un conoscente, che dopo qualche titubanza iniziale Miranda accetta di incontrare. Mentre si sta preparando, la donna sente bussare alla porta e vedendo un uomo sull'uscio, pensa subito sia il suo appuntamento al buio, sebbene largamente in anticipo. Purtroppo Miranda si accorge ben presto di aver commesso un grave errore a fare entrare lo sconosciuto, che la violenta brutalmente, lasciandola semi-cosciente sul pavimento. Fortunatamente il malvivente - un certo William Finn - viene arrestato, ma superare il trauma per Miranda sembra impossibile. L’infermiera decide allora di orchestrare un sadico piano per vendicarsi del suo aggressore....

L'alba della libertà: stasera alle 21.30 su Spike

(Guerra, Drammatico, Biografico, 2006, durata: 125 Min)

Un film di Werner Herzog con Christian Bale, Steve Zahn, Jeremy Davies e Marshall Bell.





L'alba della libertà: Il trailer ufficiale del film



Trama del Film L'alba della libertà: Durante la guerra del Vietnam, il tenente dell'aviazione americana Dieter Dengler, pilota statunitense di origine tedesca, nel mese di febbraio del 1966 è inviato in una missione segreta di sorvolo sul Laos con lo scopo di bombardare e distruggere le vie di approvvigionamento dell'esercito nemico nord-vietnamita. Abbattuto e catturato dalle milizie del Pathet Lao, venne detenuto in un campo di prigionia dove subì le peggiori torture e umiliazioni. Tra i suoi sventurati compagni di prigionia si trovano altri due americani, il tenente Duane W. Martin e il sergente Eugene DeBruin, insieme a loro Dengler decide di organizzare una fuga.....

Altri film da vedere questa sera in TV:

Il collezionista di ossa, in onda alle 21.35 su TV8 : film thriller del 1999 di Phillip Noyce, con Denzel Washington, Angelina Jolie, Queen Latifah, Mike McGlone, Luis Guzmán, John Benjamin Hickey, Richard Zeman, Ed O'Neill, Michael Rooker, Leland Orser, Bobby Cannavale e Olivia Birkelund.

: film thriller del 1999 di Phillip Noyce, con Denzel Washington, Angelina Jolie, Queen Latifah, Mike McGlone, Luis Guzmán, John Benjamin Hickey, Richard Zeman, Ed O'Neill, Michael Rooker, Leland Orser, Bobby Cannavale e Olivia Birkelund. We Die Young, in onda alle 21.20 su Rai 4 : film d'azione drammatico del 2019 di Lior Geller, con Jean-Claude Van Damme, Elijah Rodriguez, Nicholas Sean Johnny, David Castañeda, Charlie MacGechan, Joana Metrass, Kerry Bennett e Uriel Emil.

: film d'azione drammatico del 2019 di Lior Geller, con Jean-Claude Van Damme, Elijah Rodriguez, Nicholas Sean Johnny, David Castañeda, Charlie MacGechan, Joana Metrass, Kerry Bennett e Uriel Emil. In Her Shoes - Se fossi lei, in onda alle 21.10 su Rai Movie : film commedia del 2004 di Curtis Hanson, con Cameron Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine, Mark Feuerstein, Brooke Smith, Francine Beers, Richard Burgi, Norman Lloyd, Eric Balfour, Andy Powers, Marcia Jean Kurtz e Ken Howard.

: film commedia del 2004 di Curtis Hanson, con Cameron Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine, Mark Feuerstein, Brooke Smith, Francine Beers, Richard Burgi, Norman Lloyd, Eric Balfour, Andy Powers, Marcia Jean Kurtz e Ken Howard. Il killer della metropolitana, in onda alle 21.10 su Italia 2 : film thriller horror del 2008 di Ryuhei Kitamura, con Bradley Cooper, Leslie Bibb, Brooke Shields, Vinnie Jones, Roger Bart e Tony Curran.

: film thriller horror del 2008 di Ryuhei Kitamura, con Bradley Cooper, Leslie Bibb, Brooke Shields, Vinnie Jones, Roger Bart e Tony Curran. Il dono dell'imprevedibile, in onda alle 21.10 su Paramount channel : film drammatico del 2015 di Neill Fearnley, con Rachel Boston, Jesse Moss, Andrew Airlie e Sarah-Jane Redmond.

: film drammatico del 2015 di Neill Fearnley, con Rachel Boston, Jesse Moss, Andrew Airlie e Sarah-Jane Redmond. L'educazione sentimentale di Eugénie, in onda alle 21.20 su Cielo : film erotico del 2005 di Aurelio Grimaldi, con Sara Sartini, Antonella Salvucci, Valerio Tambone, Cristian Stelluti, Salvatore Lizzio, Guia Jelo e Boris Vecchio.

: film erotico del 2005 di Aurelio Grimaldi, con Sara Sartini, Antonella Salvucci, Valerio Tambone, Cristian Stelluti, Salvatore Lizzio, Guia Jelo e Boris Vecchio. Fango Bollente, in onda alle 21.10 su Rai Storia : film drammatico del 1975 di Vittorio Salerno, con Joe Dallesandro, Gianfranco De Grassi, Guido De Carli, Enrico Maria Salerno, Martine Brochard, Sal Borgese, Luigi Casellato, Gengher Gatti, Enzo Garinei, Claudio Nicastro e Carmen Scarpitta.

: film drammatico del 1975 di Vittorio Salerno, con Joe Dallesandro, Gianfranco De Grassi, Guido De Carli, Enrico Maria Salerno, Martine Brochard, Sal Borgese, Luigi Casellato, Gengher Gatti, Enzo Garinei, Claudio Nicastro e Carmen Scarpitta. La strada per il Paradiso, in onda alle 21.20 su TV2000 : film drammatico del 1991 di Mary Agnes Donoghue, con Elijah Wood, Don Johnson, Melanie Griffith, Thora Birch, Louise Latham, Sheila McCarthy, Eve Gordon, Greg Travis e Sarah Trigger.

: film drammatico del 1991 di Mary Agnes Donoghue, con Elijah Wood, Don Johnson, Melanie Griffith, Thora Birch, Louise Latham, Sheila McCarthy, Eve Gordon, Greg Travis e Sarah Trigger. I crudeli, in onda alle 21 su Cine34: film western del 1967 di Sergio Corbucci, con Joseph Cotten, Norma Bengell, Julián Mateos, Ángel Aranda, Claudio Gora, Gino Pernice, María Martín, Julio Peña, Enio Girolami, Claudio Scarchilli e Aldo Sambrell.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

