Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 9 Aprile 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Lo Hobbit - La desolazione di Smaug, Il Sole a Mezzanotte - Midnight Sun, Room in Rome, 2 cavalieri a Londra. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Canzone segreta, NCIS e Clarice, Opera di Roma: La Traviata di Giuseppe Verdi, Le Iene, Propaganda Live, Fratelli di Crozza.

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 9 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Lo Hobbit - La desolazione di Smaug, Il Sole a Mezzanotte - Midnight Sun, Room in Rome, 2 cavalieri a Londra, Ip Man, Nikita, Sapori e dissapori, L'ultima casa a sinistra, Me and Orson Welles.

Lo Hobbit - La desolazione di Smaug: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Avventura, Fantasy, Azione, 2013, durata: 161 Min)

Un film di Peter Jackson con Martin Freeman, Benedict Cumberbatch, Ian McKellen, Evangeline Lilly, Luke Evans, Richard Armitage, Elijah Wood, Orlando Bloom, Cate Blanchett, Hugo Weaving, Christopher Lee, Andy Serkis, Ken Stott, Graham McTavish, Lee Pace, Stephen Fry, Billy Connolly, Dean O'Gorman, Mark Hadlow, Jed Brophy e Aidan Turner,.



Lo Hobbit: La desolazione di Smaug: Il nuovo trailer ufficiale italiano del film - HD



Trama del Film Lo Hobbit - La desolazione di Smaug: Il film si apre con un flashback del primo incontro tra Thorin Scudodiquercia e Gandalf. Quest'ultimo convince l'erede al trono di Erebor ad assoldare uno hobbit come "scassinatore", per rubare l'Arkengemma e sconfiggere Smaug. Nel presente la compagnia dei nani, Bilbo Baggins e lo stregone si rifugiano dal Mutapelle Beorn. Sotto consiglio della dama elfica Galadriel, Gandalf e Radagast cercano di scoprire chi si celi dietro al Negromante. La verità sulla nuova malvagia minaccia sconvolgerà i due stregoni.

Partiti alla volta del Bosco Atro, la compagnia finisce nella trappola di mostruosi ragni giganti e l’intervento degli Elfi silvani, guidati da Legolas, sarà fondamentale. Giunti nel regno elfico, i nani rifiutano la proposta del re Thranduil e vengono imprigionati. Ancora una volta, la scaltrezza di Bilbo permetterà al gruppo di riprendere il viaggio, ma la compagnia è ancora braccata dagli Orchi del perfido Azog. L'elfa Tauriel, che ha iniziato a simpatizzare per Kili, si mette sulle tracce dei nani e Legolas la segue. Durante la fuga, la compagnia si imbatte nel nocchiere di Pontelagolungo, Bard, che, dopo aver scoperto che Thorin è l'erede della dinastia Durin, tenta di persuadere il Governatore a non aiutarlo, affinché non si compia la profezia e Smaug non riduca in cenere il villaggio. Ma l'avidità del regnante supera la sua lungimiranza e, mentre Bilbo inizia a percepire l’oscura forza dell’anello sottratto a Gollum, la Terra di Mezzo è nuovamente sull'orlo del baratro...

Il Sole a Mezzanotte - Midnight Sun: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Sentimentale, Drammatico, 2018, durata: 91 Min)

Un film di Scott Speer con Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle, Quinn Shephard, Ken Tremblett, Nicholas Coombe, Tiera Skovbye, Paul McGillion, Suleka Mathew, Jennifer Griffin, Alex Pangburn e Austin Obiajunwa.



Il Sole a Mezzanotte - Midnight Sun: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film Il Sole a Mezzanotte - Midnight Sun: Il film vede protagonista la giovane Katie Price, una ragazza diciassettenne costretta a vivere fin dall'infanzia al riparo dalla luce del giorno. Affetta da una rara malattia, che rende per lei mortale anche la minima esposizione alla luce diretta del sole, la vita di Katie è sempre stata diversa da quella delle sue coetanee e i suoi contatti con il mondo esterno sono sempre stati pochissimi e difficili, essendo costretta a rimanere in casa durante il giorno fino al tramonto del sole, quando finalmente può uscire e andare alla stazione ferroviaria locale per suonare la sua chitarra davanti ai passanti.

Una notte, il destino le permetterà finalmente di incontrare Charlie, quel bambino che osservava tutti i giorni dalla finestra e che, ormai adolescente, le permetterà di conoscere l'amore in un modo del tutto speciale.

Room in Rome: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Drammatico, Sentimentale, 2010, durata: 109 Min)

Un film di Julio Medem con Elena Anaya, Natasha Yarovenko, Enrico Lo Verso e Najwa Nimri.



Room in Rome: Il trailer del film



Trama del Film Room in Rome: Nell'ultimo giorno di vacanza a Roma, la turista spagnola Alba invita una giovane donna russa di nome Natasha, conosciuta poco prima in un club, nella sua camera d'albergo. Le incessanti avances di Alba vincono anche le ultime resistenze di Natasha, tanto che in poco tempo la Russa risponde alle provocazioni, sempre più incuriosita e intrigata al pensiero di passare la notte in compagnia di un'altra donna. Dopo una serie di effusioni romantiche in déshabillé, Natasha viene colta da un ripensamento e approfitta di un colpo di sonno dell'amica per tornare al suo hotel. Il telefono che squilla in quel momento è un segno: la ragazza si abbandona finalmente alla passione tra le braccia esperte di Alba, finché l'attrazione reciproca non diventa pretesto per scambiarsi storie e confidenze, talvolta ricordi dolorosi di drammi recenti e passati. Una è in procinto di sposarsi, l'altra è madre di due bambini. Al termine della lunga notte dovranno decidere se fuggire insieme o tornare alla vita di prima.

2 cavalieri a Londra: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21.05

(Azione, Commedia, 2003, durata: 100 Min)

Un film di David Dobkin con Jackie Chan, Owen Wilson, Fann Wong, Donnie Yen, Aaron Taylor-Johnson, Aidan Gillen, Tom Fisher, Constantine Gregory, Gemma Jones e Alison King.



2 cavalieri a Londra: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film 2 cavalieri a Londra: Quando un ribelle cinese uccide il padre di Chan e fugge in Inghilterra, Chan e Roy partono alla volta di Londra meditando vendetta. La sorella di Chan, Lin, che accarezza la stessa idea, scopre un complotto mondiale mirato allo sterminio della famiglia reale ma nessuno le crede. Con l'aiuto di un gentile ispettore di Scotland Yard e un monello di soli dieci anni, l'acrobatico Chan dà uno scossone all'impettita Inghilterra vittoriana nel tentativo di vendicare suo padre e di tenere il romantico Roy lontano da sua sorella...

Altri film questa sera in TV:

Ip Man, in onda alle 21.25 su Rai 4 : film azione, biografico, drammatico del 2008 di Wilson Yip, con Donnie Yen, Simon Yam, Lam Ka Tung, Hiroyuki Ikeuchi, Lynn Hung e Siu-Wong Fan.

in onda : film azione, biografico, drammatico del 2008 di Wilson Yip, con Donnie Yen, Simon Yam, Lam Ka Tung, Hiroyuki Ikeuchi, Lynn Hung e Siu-Wong Fan. Nikita , in onda alle 21 su Iris : film drammatico, thriller, azione del 1990 di Luc Besson, con Anne Parillaud, Tchéky Karyo, Jean-Hugues Anglade, Jeanne Moreau, Philippe Leroy, Jean Reno, Patrick Fontana, Roland Blanche, Jacques Boudet, Jean Bouise, Marc Duret e Philippe Du Janerand.

, in onda : film drammatico, thriller, azione del 1990 di Luc Besson, con Anne Parillaud, Tchéky Karyo, Jean-Hugues Anglade, Jeanne Moreau, Philippe Leroy, Jean Reno, Patrick Fontana, Roland Blanche, Jacques Boudet, Jean Bouise, Marc Duret e Philippe Du Janerand. Sapori e dissapori , in onda alle 21.10 su La5 : film commedia, sentimentale del 2007 di Scott Hicks, con Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart, Abigail Breslin, Patricia Clarkson, Jenny Wade, Brian F. O'Byrne, Lily Rabe, Matthew Rauch, Eric Silver, Patrick Zeller, Ramón Fernández, Sam Kitchin, Fulvio Cecere, Mario Morales, Katherine Sigismund, Yevgeniy Dekhtyar, Matt Servitto e Zoë Kravitz.

, in onda : film commedia, sentimentale del 2007 di Scott Hicks, con Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart, Abigail Breslin, Patricia Clarkson, Jenny Wade, Brian F. O'Byrne, Lily Rabe, Matthew Rauch, Eric Silver, Patrick Zeller, Ramón Fernández, Sam Kitchin, Fulvio Cecere, Mario Morales, Katherine Sigismund, Yevgeniy Dekhtyar, Matt Servitto e Zoë Kravitz. L'ultima casa a sinistra , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film horror, thriller del 2009 di Dennis Iliadis, con Monica Potter, Sara Paxton, Riki Lindhome, Tony Goldwyn, Garret Dillahunt, Martha MacIsaac, Spencer Treat Clark, Aaron Paul e Joshua Cox.

, in onda : film horror, thriller del 2009 di Dennis Iliadis, con Monica Potter, Sara Paxton, Riki Lindhome, Tony Goldwyn, Garret Dillahunt, Martha MacIsaac, Spencer Treat Clark, Aaron Paul e Joshua Cox. Me and Orson Welles , in onda alle 21.10 su TV2000 : film commedia, drammatico, sentimentale del 2008 di Richard Linklater, con Zac Efron, Claire Danes, Christian McKay, Ben Chaplin, Eddie Marsan, Zoe Kazan e Kelly Reilly.

, in onda : film commedia, drammatico, sentimentale del 2008 di Richard Linklater, con Zac Efron, Claire Danes, Christian McKay, Ben Chaplin, Eddie Marsan, Zoe Kazan e Kelly Reilly. Il Tempio di Fuoco , in onda alle 21.30 su Spike : film avventura del 1986 di J. Lee Thompson, con Chuck Norris, Louis Gossett Jr., John Rhys-Davies, Alvaro Carcano, Ian Abercrombie, Melody Anderson, Sonny Landham e Richard Lee Sung.

, in onda : film avventura del 1986 di J. Lee Thompson, con Chuck Norris, Louis Gossett Jr., John Rhys-Davies, Alvaro Carcano, Ian Abercrombie, Melody Anderson, Sonny Landham e Richard Lee Sung. Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda, in onda alle 21 su Cine34: film commedia sexy del 1972 di Mariano Laurenti, con Edwige Fenech, Pippo Franco, Karin Schubert, Umberto D'Orsi, Pino Ferrara, Gino Pagnani, Alberto Sorrentino, Renato Malavasi, Dante Cleri, Gabriella Giorgelli, Renato Montalbano e Bruno Boschetti.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: