Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 8 Gennaio 2021

Film Stasera in TV: Miracoli dal Cielo, Sette minuti dopo la mezzanotte, Mystic River, Giovane e bella, The Artist, Death Race. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: The Good Doctor 4, Fratelli Caputo, Freedom - Oltre il confine, Propaganda Live, Titolo V.

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 8 Gennaio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Miracoli dal Cielo, Sette minuti dopo la mezzanotte, Mystic River, Giovane e bella, The Artist, Death Race, Pane, amore e..., In questo mondo di ladri, Operation Christmas, Pagine d'amore a Natale.

Miracoli dal Cielo: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.25

(Drammatico, 2016, durata: 109 Min)

Un film di Patricia Riggen con Jennifer Garner, Martin Henderson, Kylie Rogers, Queen Latifah, Eugenio Derbez, Kelly Collins Lintz, John Carroll Lynch, Brandon Spink, Bruce Altman, Brighton Sharbino e Courtney Fansler.



Miracoli dal Cielo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Miracoli dal Cielo: Il film è basato sull'incredibile storia vera della famiglia Beam, alle prese con l'incurabile malattia da cui è affetta la loro secondogenita di 10 anni Anna.

Christy e Kevin conducono una vita tranquilla e serena a Dallas, Texas, insieme alle loro tre figliolette e a un'accogliente comunità religiosa che rappresenta per loro una seconda casa. Quell'angolo di paradiso così perfetto, però, è destinato a sgretolarsi definitivamente non appena la famiglia apprende che Anna è affetta da una rara patologia digestiva che ha compromesso irrimediabilmente il suo apparato digerente, costringendola a essere nutrita tramite un tubo di alimentazione e a entrare e uscire continuamente dagli ospedali.

Tuttavia, proprio quando Christy sembra aver perso completamente la fede e la speranza, qualcosa di incredibile accade. Un giorno, mentre Anna gioca ad arrampicarsi su un albero insieme a sua sorella, il ramo su cui è seduta cede improvvisamente, scaraventando la piccola a terra. A causa della violenza della caduta, i genitori di Anna temono il peggio, ma quando la bambina si risveglia in ospedale si verifica un inspiegabile miracolo che lascia medici e specialisti increduli di fronte a quanto accaduto...

Sette minuti dopo la mezzanotte: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, Fantasy, 2016, durata: 108 Min)

Un film di Juan Antonio Bayona con Liam Neeson, Sigourney Weaver, Felicity Jones, Lewis MacDougall, Toby Kebbell, Geraldine Chaplin, Jennifer Lim e James Melville.



Sette minuti dopo la mezzanotte: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Sette minuti dopo la mezzanotte: Si fatica a credere che le storie narrate dopo la mezzanotte accadano realmente: le ore buie proiettano la fiaba nel sogno e non si capisce se il gigantesco mostro che emerge da un vecchio e imponente albero - 7 minuti dopo la mezzanotte - sia frutto dell'immaginazione del protagonista oppure no. Il dodicenne Conor è convinto che la creatura alta 12 metri sia reale, soprattutto perché è stato a lui a evocarla per sfuggire alla solitudine della sua giovane esistenza. E il mostro si presenta, puntuale ogni sera sette minuti dopo la mezzanotte, alla finestra della sua cameretta a raccontare storie fantastiche che Conor ascolta avidamente, dimenticando per un attimo la malattia terminale della madre, la severità della nonna, la distanza emotiva e geografica del padre, il bullismo di cui è vittima a scuola. Senza tralasciare il fatto che ha stretto un patto col mostro: alla fine del ciclo di fiabe, toccherà a lui raccontare la sua "verità".

Mystic River: il film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, 2003, durata: 135 Min)

Un film di Clint Eastwood con Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laurence Fishburne, Marcia Gay Harden, Laura Linney, Kevin Chapman, Tom Guiry, Emmy Rossum, Spencer Treat Clark, Andrew Mackin, Adam Nelson, Robert Wahlberg, Jenny O'Hara, Will Lyman e Tom Kemp.



Mystic River: il trailer del film



Trama del Film Mystic River: Nel 1975 Sean, Jimmy e Dave sono tre ragazzini inseparabili che trascorrono il tempo giocando per le strade di Boston.

Un giorno, i tre incidono i loro nomi sul cemento fresco e vengono rimproverati da un poliziotto a bordo della sua volante. L'uomo, accompagnato da un sacerdote, intima a Dave di salire in macchina così da poterlo riaccompagnare a casa.

Dave scompare per quattro giorni e al suo ritorno non rivela a nessuno cosa è accaduto, allontanandosi dai suoi amici.

Venticinque anni più tardi Katie, la figlia di Jimmy, viene uccisa selvaggiamente. Sean, divenuto poliziotto, è incaricato di indagare sul caso insieme al collega Whitey Powers.

La sera dell'omicidio Dave, che abita ancora nel vecchio quartiere come Jimmy, rientra a casa ferito e coperto di sangue, confessando alla moglie Celeste di essere stato colpito da un rapinatore. La donna, inizialmente, crede alla versione di Dave ma quando il suo atteggiamento diventa sempre più sospetto, si confida con Jimmy e gli rivela i suoi dubbi...

Giovane e bella: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.15

(Drammatico, 2013, durata: 95 Min)

Un film di François Ozon con Marine Vacth, Charlotte Rampling, Frédéric Pierrot, Géraldine Pailhas, Nathalie Richard e Johan Leysen.



Giovane e bella: Il trailer italiano del film



Trama del Film Giovane e bella: Isabelle è una ragazza di diciassette anni. Durante l'estate perde la verginità con un ragazzo, ma non le rimane un bel ricordo dell'esperienza. Una volta tornata in città, dove vive con il fratello, la madre Sylvie e il suo compagno, decide di aprire un profilo su internet che le procuri appuntamenti a pagamento.

Intraprende così la strada della prostituzione, trovando soddisfazione nell'essere apprezzata e pagata da uomini adulti per la sua giovinezza e bellezza. Un giorno però uno dei suoi clienti muore d'infarto mentre sono insieme nella camera di un hotel, e nonostante lei scappi via, la polizia riesce a rintracciarla e rivela alla madre l'attività segreta di Isabelle.

Sylvie è incredula e sconfortata, cerca di ragionare con la figlia e di convincerla ad andare in terapia...

The Artist: il Film Stasera in Tv su TV2000 alle 21.05

(Commedia, Drammatico, Sentimentale, 2011, durata: 100 Min)

Un film di Tim Burton con Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Timothy Spall, Sacha Baron Cohen, Jayne Wisener, Jamie Campbell Bower, Ed Sanders, Laura Michelle Kelly e Peter Bowles.



The Artist: Il trailer italiano del film



Trama del Film The Artist: Nel 1927 mentre la star del cinema muto George Valentin sta posando per la premiere del suo ultimo film di successo, viene fotografato insieme a una sua giovane ammiratrice ed aspirante attrice, Peppy Miller.

Qualche tempo dopo sul set di un suo film, Valentin incontra nuovamente la ragazza che si trova lì in qualità di comparsa e durante le riprese si sviluppa una forte alchimia tra i due.

Tramite l'aiuto di Valentin, Peppy riesce ad affermarsi lentamente nel mondo del cinema, guadagnandosi ruoli da protagonista sempre più importanti.

Due anni dopo, con l'avvento del sonoro, Al Zimmer, produttore di George Valentin, decide di abbandonare la produzione di pellicole mute ma l'attore di Hollywood si rifiuta di recitare nei film parlati convinto del fatto che il suono sia solo una moda. Così Valentin decide di produrre e dirigere il proprio film muto, la cui uscita nelle sale è prevista per lo stesso giorno del nuovo film sonoro, che vede come protagonista Peppy Miller.

L'unico modo per l'attore di evitare il fallimento economico è che il suo film riscuota un grande successo commerciale, ma il giorno della prima il pubblico si affolla nelle sale solo per vedere il film di Peppy, facendo cadere così George Valentin in rovina...

Death Race: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Fantascienza, 2008, durata: 105 Min)

Un film di Paul W.S. Anderson con Jason Statham, Joan Allen, Tyrese Gibson, Ian McShane, Natalie Martinez, Jason Clarke, Jacob Vargas, Robert Lasardo, Max Ryan, Janaya Stephens e Frederick Koehler.



Trama del Film Death Race: Terminal Island: In un futuro molto vicino. Il mondo, affamato di sport estremi e di gare dei reality show, ha generato una TV sempre più violenta. Adesso si è giunti alla gara più estrema ed i partecipanti sono reclusi per omicidio. Automobili truccate, brutti ceffi in gabbia and e navigatori "bollenti" si uniscono in una super serie di reality con un rating superiore al Super Bowl. Le regole di Death Race sono semplici: vinci cinque gare e vieni liberato. Perdi e il macabro spettacolo della tua morte sulla strada finisce su internet. Jason Statham è Jensen Ames, un ex carcerato finito dentro per aver commesso un omicidio raccapricciante. Obbligato a far gettare la maschera a Frankenstein, uno dei preferiti del pubblico di Death Race che sembra impossibile uccidere, ad Ames viene chiesto di scegliere tra due semplici opzioni dalla spietata Warden Hennessey: infilarsi la tutta e gareggiare o non rivedere mai più la sua ragazza...

Altri film questa sera in TV:

Pane, amore e... , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film commedia del 1955 di Dino Risi, con Vittorio De Sica, Sophia Loren, Lea Padovani, Antonio Cifariello, Mario Carotenuto, Tina Pica, Virgilio Riento, Joka Berretty, Clara Crispo, Pasquale Misiano, Antonio La Raina, Gaetano Autiero, Fausto Guerzoni, Nino Imparato, Vittorio Pucci e Attilio Torelli.

, in onda : film commedia del 1955 di Dino Risi, con Vittorio De Sica, Sophia Loren, Lea Padovani, Antonio Cifariello, Mario Carotenuto, Tina Pica, Virgilio Riento, Joka Berretty, Clara Crispo, Pasquale Misiano, Antonio La Raina, Gaetano Autiero, Fausto Guerzoni, Nino Imparato, Vittorio Pucci e Attilio Torelli. Operation Christmas , in onda alle 21.10 su La5 : film commedia sentimentale del 2016 di David Weaver, con Tricia Helfer, Marc Blucas, Lisa Durupt, Gabrielle Rose, Megan Charpentier, Jaeda Lily Miller, Barclay Hope, Chelan Simmons, Link Baker, Jill Teed e Dee Jay Jackson.

, in onda : film commedia sentimentale del 2016 di David Weaver, con Tricia Helfer, Marc Blucas, Lisa Durupt, Gabrielle Rose, Megan Charpentier, Jaeda Lily Miller, Barclay Hope, Chelan Simmons, Link Baker, Jill Teed e Dee Jay Jackson. Delitto a Roches Noires , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film giallo del 2018 di Laurent Dussaux, con Grégori Derangère, Flore Bonaventura, Jérôme Anger, Charlie Dupont, Carole Richert e Nicolas Grandhomme.

, in onda : film giallo del 2018 di Laurent Dussaux, con Grégori Derangère, Flore Bonaventura, Jérôme Anger, Charlie Dupont, Carole Richert e Nicolas Grandhomme. Pagine d'amore a Natale , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film sentimentale del 2018 di Alex Wright, con Scottie Thompson, Ryan Paevey, Erica Tremblay, Colleen Winton, Chris Shields, Dakota Guppy, Nelson Wong e Katey Hoffman.

, in onda : film sentimentale del 2018 di Alex Wright, con Scottie Thompson, Ryan Paevey, Erica Tremblay, Colleen Winton, Chris Shields, Dakota Guppy, Nelson Wong e Katey Hoffman. In questo mondo di ladri , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 2004 di Carlo Vanzina, con Carlo Buccirosso, Valeria Marini, Biagio Izzo, Enzo Iacchetti, Max Pisu, Ricky Tognazzi, Leo Gullotta, Nicola Pistoia, Luca Sandri, Stefano Santospago, Mariella Valentini, Daniele Bettini, Enzo Iachetti, Gianluca Gobbi, Roberto Carletta, Simonetta Guarino, Mario Zucca e Maria Paiato.

, in onda : film commedia del 2004 di Carlo Vanzina, con Carlo Buccirosso, Valeria Marini, Biagio Izzo, Enzo Iacchetti, Max Pisu, Ricky Tognazzi, Leo Gullotta, Nicola Pistoia, Luca Sandri, Stefano Santospago, Mariella Valentini, Daniele Bettini, Enzo Iachetti, Gianluca Gobbi, Roberto Carletta, Simonetta Guarino, Mario Zucca e Maria Paiato. Colombia Connection: Il massacro, in onda alle 21.30 su Spike: film d'azione del 1990 di Aaron Norris, con Chuck Norris, Billy Drago, John P. Ryan, Richard Jaeckel, Begonia Plaza, Paul Perri, Héctor Mercado, Mark Margolis, Mateo Gomez, Ruth De Sosa, Gerald Castillo e Chris Castillejo

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: