Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 5 Marzo 2021

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 5 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Valerian e la Città dei mille pianeti, L'amore bugiardo - Gone Girl, Shining, The Karate Kid - Per vincere domani, Attacco al Potere - Olympus Has Fallen, The Hurt Locker, Ange e Gabrielle - Amore a sorpresa, Agatha Christie: Le due verità, Il tabaccaio di Vienna, Space Cowboys, Austin Powers in Goldmember.

Valerian e la Città dei mille pianeti: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Azione, Fantascienza, Avventura, 2017, durata: 137 Min)

Un film di Luc Besson con Clive Owen, Cara Delevingne, Dane DeHaan, Rihanna, Ethan Hawke, John Goodman, Rutger Hauer, Kris Wu, Mathieu Kassovitz e Sam Spruell.



Valerian e la Città dei mille pianeti: Trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Valerian e la Città dei mille pianeti: Il film è uno strabiliante, psichedelico viaggio intergalattico tra culture aliene e terre incontaminate, al fianco degli agenti speciali operativi Valerian e Laureline.

Incaricati di mantenere l'ordine nel vasto universo, i due giovani agenti fanno squadra sotto le direttive del governo dei territori umani, imbarcandosi in mirabolanti imprese ai confini della galassia. Quando la loro missione li conduce alle porte della città di Alpha, una metropoli rivoluzionaria in continua espansione, e dove esemplari di specie provenienti da diversi angoli dell'universo vivono in un regime pacifico di condivisione del sapere, assistono con i loro occhi ai risultati dell'incredibile progresso tecnologico e scientifico, che emerge dal diffuso benessere della comunità. Tuttavia, dopo secoli di pace e prosperità, qualcuno sta tentando di frenare tale progresso e innescare il crollo dell'intero sistema. Il comandante delle forze umane concede agli agenti sul campo meno di dieci ore di tempo per individuare ed estirpare l'origine della minaccia. Intanto Valerian, che ha fama di incorreggibile dongiovanni spaziale, non si lascia sfuggire occasione per corteggiare l'avvenente compagna di squadra, nemmeno se braccato da micidiali nemici o in fuga da creature mostruose...

L'amore bugiardo - Gone Girl: il Film Stasera in Tv su Rai 3 alle 21.20

(Thriller, Drammatico, 2014, durata: 149 Min)

Un film di David Fincher con Ben Affleck, Rosamund Pike, Missi Pyle, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Kim Dickens, Casey Wilson, Patrick Fugit, Scoot McNairy, Emily Ratajkowski, Boyd Holbrook e Lee Norris



L'amore bugiardo - Gone Girl: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film L'amore bugiardo - Gone Girl: La vicenda ha inizio quando nel giorno del quinto anniversario di matrimonio, il professore Nick Dunne scopre che sua moglie Amy è scomparsa. La notizia attira notevolmente l’attenzione della stampa, dal momento che Amy ispirò la protagonista di una fortunata serie di romanzi, scritti proprio dai genitori di Nick. La detective Rhonda Boney viene incaricata del caso.

Dopo aver raggiunto la casa dei Dunne, Boney riscontra malcelati segni di colluttazione e sospette tracce di sangue. Il diario di Amy, poi, sembra avvalorare la tesi formulata dagli agenti, i quali credono che Nick sia il responsabile della sparizione e della probabile morte della moglie. Nick, sorpreso dall'esistenza di alcuni referti medici che dimostrano che la moglie era incinta a sua insaputa, trova l'appoggio della sorella Margo. A lei Nick rivelerà le tensioni del suo matrimonio e la sua voglia di paternità, negata dalla moglie. È allora che emergono i sospetti su Amy...

Shining: il film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Horror, Thriller, 1980, durata: 146 Min)

Un film di Stanley Kubrick con Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Anne Jackson, Tony Burton, Philip Stone, Joe Turkel e Barry Nelson.



Shining: Trailer Ufficiale Italiano - Extended Edition



Trama del Film Shining: Il protagonista della vicenda è Jack Torrance, ex insegnante disoccupato con il vizio dell'alcol, in cerca di ispirazione per il suo romanzo. Jack accetta di buon grado la proposta del direttore dell'Overlook Hotel, che lo vuole assumere come guardiano invernale. Sebbene l’uomo gli confidi che dieci anni prima, in quello stesso luogo, il suo predecessore Delbert Grady aveva perso la ragione, trucidando la sua famiglia, Jack non sembra spaventato e coglie l’occasione lavorativa per dedicarsi alla scrittura.

Il neo assunto si trasferisce tra le sperdute montagne del Colorado con la moglie Wendy e il figlio Danny. Quest’ultimo condivide la novità con il suo amico immaginario Tony, che è preoccupato per le terrificanti visioni del bambino sul futuro nell’hotel.

Il capocuoco della struttura, Dick Hallorann, intuisce che Danny possiede il dono della ‘luccicanza’, ovvero spiccate capacità di chiaroveggenza e telepatia, e gli chiede di non avvicinarsi mai alla camera 237.

Mentre la neve cade copiosa e isola l’albergo, Jack diventa sempre più irascibile e nevrotico e Danny ha macabre visioni sulla strage compiuta da Delbert e sulle azioni future del padre...

The Karate Kid - Per vincere domani: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Drammatico, Family, Azione, 1984, durata: 126 Min)

Un film di John G. Avildsen con Ralph Macchio, Pat Morita, Elisabeth Shue, Martin Kove, Randee Heller, Chad McQueen, Tony O'Dell, Dana Andersen, Frank Burt Avalon, William Bassett, Juli Fields, Jeff Fishman, Robert Garrison, Ron Thomas, William Zabka, Israel Juarbe e Larry B. Scott.



The Karate Kid - Per vincere domani: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film The Karate Kid - Per vincere domani: Daniel LaRusso (Ralph Macchio) è un ragazzo sedicenne del New Jersey, orfano di padre, costretto a trasferirsi con la madre a S.Fernando Volley in California. Il giorno del loro arrivo, madre e figlio, trovano alloggio in un residence di periferia piuttosto decadente, con un vicino di casa di origini giapponesi alquanto insolito e solitario chiamato Kesuke Miyagi. Durante la sua prima festa in spiaggia nella nuova località, Daniel conosce una bellissima ragazza di nome Ali Mills, ex fidanzata di un certo Johnny Lawrence, prepotente allievo della scuola di Karate “Cobra Kai”, ed interviene in sua difesa proteggendola dall’arroganza dell’ex fidanzato.

Questo episodio, scatena l’antipatia e la gelosia di Johnny che prende di mira il giovane, sostenuto nelle sue spietate intenzioni dai violenti bulli della sua banda (Banda dei Cobra) tutti uniti dall’ideale di "nessuna pietà per l'avversario", professato dal maestro di karate John Kreese. Soprattutto a scuola, l’adolescente è oggetto di continue derisioni e gravi affronti, dai quali non si lascia comunque intimidire affrontando con coraggio le angherie dello spietato gruppetto, scatenando però sempre più l’ira del capo banda Johnny. La crescente ostilità arriva a degenerare pesantemente e il giovane del New Jersey si ritrova a essere vittima di un grave pestaggio. Daniel non può più essere lasciato solo ad affrontare la banda spregiudicata. A intervenire in modo risoluto in questa insostenibile situazione è l’anziano giapponese vicino di casa di Daniel, ormai addetto alle manutenzione dell’appartamento malandato in cui vive con la madre, uomo enigmatico, gentile e riservato, dotato di una profonda sapienza e di abilità inaspettate, che diventerà per l'indifeso giovane il "Maestro Miyagi"…

Attacco al Potere - Olympus Has Fallen: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2013, durata: 120 Min)

Un film di Antoine Fuqua con Gerard Butler, Aaron Eckhart, Melissa Leo, Radha Mitchell, Morgan Freeman, Ashley Judd, Dylan McDermott, Cole Hauser, Angela Bassett, Han Soto, Robert Forster, Rick Yune, Arden Cho, Tory Kittles, Sean O'Bryan e Amber Dawn Landrum.



Attacco al Potere - Olympus Has Fallen: Il trailer italiano ufficiale in HD



Trama del Film Attacco al Potere - Olympus Has Fallen: Il giorno della Vigilia di Natale, un attacco terroristico all'auto del Presidente degli Stati Uniti Benjamin Asher provoca la morte della First Lady e di alcune guardie del corpo.

L'agente Mike Banning viene punito da Asher per aver scelto di salvare lui e non sua moglie, costringendolo al reintegro forzato nel Ministero del Tesoro.

Tempo dopo, il ministro della Corea del Sud fa visita alla Casa Bianca ma l'incontro con il presidente è impedito da un attacco terroristico.

In pochi minuti, un gruppo di nazionalisti della Corea del Nord, capitanato dal feroce Kang Yeonsak, irrompe nello Studio Ovale e sequestra la delegazione sudcoreana ed americana. Kang vuole ottenere il codice Cerbero, che gli permetterebbe di comandare a distanza il comparto missilistico statunitense per mettere fuori gioco l'America, assicurandosi la vittoria della Corea del Nord sulla Corea del Sud. Per questo minaccia il presidente della Camera Allan Trumbull, costringendolo a ordinare l'evacuazione delle truppe americane oltre oceano. Venuto a conoscenza dell'attacco terroristico, Mike riesce ad infiltrarsi nella Casa Bianca e a salvare il figlio di Asher...

The Hurt Locker: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Guerra, 2008, durata: 131 Min)

Un film di Kathryn Bigelow con Ralph Fiennes, Guy Pearce, David Morse, Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty, Christian Camargo, Malcolm Barrett, Michael Desante, Justin Campbell e Ryan Tramont.



The Hurt Locker: Trailer del film diretto da Kathryn Bigelow



Trama del Film The Hurt Locker: Il film è la storia di un un gruppo di artificieri dell'esercito americano in missione in Iraq. Tutti i militari della squadra sono stati addestrati per affrontare qualsiasi tipo di situazione pericolosa, a vivere sotto forte stress e con la costante paura che un attacco a sorpresa metta fine alle loro esistenze. A capo di un’unità di soldati c’è il sergente Will James : gli altri membri sono il sergente Sanborn e l’artificiere Eldridge. I tre si destreggiano in numerose operazioni e sanno bene come affrontare i rischi del mestiere, legati da una profonda lealtà gli uni verso gli altri. Qualche giorno prima del congedo, Sanborn e James mettono in salvo Eldridge da due guerriglieri iracheni che lo avevano rapito.

Durante la missione, però, l’uomo viene ferito per sbaglio da Will a una gamba. Il soldato sopravvissuto si trova costretto a fare ritorno negli Stati Uniti per curarsi e questo gli impone inevitabilmente di interrompere il servizio militare, portandolo a nutrire un forte risentimento nei confronti del suo sergente capo. Anche gli altri due membri della squadra poi sopravvivono per grazia divina a una bomba nascosta su un uomo iracheno. Sebbene si tratti dell’ennesimo episodio, stavolta si mettono a pensare seriamente al senso delle loro vite, a come siano sempre appese a un filo e quanto la loro incolumità sia in realtà legata alla sorte. Entrambi fanno ritorno a casa e cercano di riprendere la loro quotidianità. Tuttavia il sergente James, che vive con sua moglie e suo figlio appena nato, non riesce proprio a tornare alle vecchie abitudini…

Ange e Gabrielle - Amore a sorpresa: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Commedia, Sentimentale, 2015, durata: 91 Min)

Un film di Anne Giafferi con Isabelle Carré, Patrick Bruel, Alice de Lencquesaing, Carole Franck, Laurent Stocker, Eric Naggar e Jean-Paul Dubois.



Ange e Gabrielle - Amore a sorpresa: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Ange e Gabrielle - Amore a sorpresa: Il film vede protagonista l'architetto Ange Pagani, uno scapolo incallito di cinquant'anni. La sua vita da incorreggibile seduttore procede tranquilla fino al giorno in cui Gabrielle (Isabelle Carré), una farmacista di professione, si precipita come una furia nel suo ufficio. La donna sostiene che il figlio di questo dongiovanni di mezza età, un giovane ventunenne di nome Simon, ha messo incinta sua figlia Claire, di soli diciassette anni.

Il problema però, è che Ange, almeno legalmente, non ha alcun figlio. Il giovane in questione è infatti nato da una sua fugace relazione, ma Ange non ha mai assunto la paternità e non ha intenzione di farlo proprio adesso. Dopo aver risolto velocemente l'equivoco, l'architetto non riesce tuttavia a smettere di pensare a Gabrielle. Nonostante faccia di tutto per evitarla, si ritrova infatti per qualche strana ragione sempre più attratto da quella madre single così determinata e affascinante che è piombata come un uragano nella sua vita...

Agatha Christie: Le due verità: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

Giallo, Thriller, 2018, durata: 180 Min)

Un film di Sandra Goldbacher con Bill Nighy, Matthew Goode, Alice Eve, Anna Chancellor, Luke Treadaway, Anthony Boyle, Crystal Clarke, Ella Purnell, Christian Cooke, Morven Christie, Eleanor Tomlinson e Brian McCardie.



Agatha Christie: Le due verità: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Agatha Christie: Le due verità: Durante il Natale del 1954, la ricca matriarca Rachel Argyll viene assassinata nella sua casa di Sunny Point in cui viveva col marito Leo e i loro cinque figli adottivi. La colpa ricade immediatamente su Jack, uno dei figli della coppia, che però insiste nel dichiararsi innocente. Arrestato e sbattuto in carcere, il giovane trova tuttavia la morte prima ancora che abbia inizio il processo. Nel frattempo il vedovo Leo sembra essersi rifatto una vita e sta per convolare a nozze con la giovane e affascinante segretaria Gwenda Vaughan.

È trascorso ormai un anno e mezzo e il caso sembra essere stato archiviato, ma la visita del dottor Arthur Calgary, mischia le carte in tavola: l'uomo bussa alla porta della famiglia Argyll fornendo un alibi che testimonia l'innocenza del povero Jack. Ma se il ragazzo non è il colpevole, chi è stato a uccidere Rachel? E perché l'avrebbe fatto? La famiglia preferirebbe seppellire il caso e il motivo è presto detto: l'assassino sembra essere uno dei suoi membri...

Il tabaccaio di Vienna: il Film Stasera in Tv su Rai Premium alle 21.20

(Drammatico, Storico, Guerra, 2018, durata: 113 Min)

Un film di Nikolaus Leytner con Simon Morzé, Bruno Ganz, Johannes Krisch, Emma Drogunova, Karoline Eichhorn e Regina Fritsch.



Il tabaccaio di Vienna: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il tabaccaio di Vienna: segue la storia di Franz, giovane diciassettenne che si trasferisce a Vienna per lavorare come apprendista in una tabaccheria. Mentre impara tutto su tabacco, giornali e riviste dal suo maestro Otto Trsnjek, ha modo di conoscere il leggendario Sigmund Freud, cliente abituale della tabaccheria con cui stringe una profonda quanto singolare amicizia. Quando si innamora della ballerina di varietà Anezka, il giovane chiede consiglio proprio al professore, il quale, nonostante l'età avanzata e il suo lavoro sulla psicoanalisi, è costretto ad ammettere che le donne rappresentano per lui un mistero tanto quanto lo sono per Franz.

Le cose precipitano improvvisamente quando la Germania nazista di Hitler assume il controllo dell'Austria. Nella vita del giovane, l'amore passa infatti in secondo piano rispetto al tumulto inarrestabile generato dalla Seconda guerra mondiale che avanza inesorabile. Franz, Freud e Anezka si ritroveranno allora a dover prendere la più difficile delle decisioni: restare oppure abbandonare tutto e fuggire.

Altri film questa sera in TV:

Space Cowboys , in onda alle 21 su Iris : film drammatico, avventura del 2000 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, James Garner, Donald Sutherland, Courtney B. Vance, Marcia Gay Harden, Rade Sherbedgia, Barbara Babcock, James Cromwell, Loren Dean, William Devane e Alexander Kuznetsov.

, in onda : film drammatico, avventura del 2000 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, James Garner, Donald Sutherland, Courtney B. Vance, Marcia Gay Harden, Rade Sherbedgia, Barbara Babcock, James Cromwell, Loren Dean, William Devane e Alexander Kuznetsov. Austin Powers in Goldmember , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film commedia del 2002 di Jay Roach, con Mike Myers, Beyoncé Knowles, Seth Green, Michael York, Robert Wagner, Mindy Sterling, Verne Troyer, Michael Caine, Fred Savage, Diane Mizota, Carrie Ann Inaba, Nobuyuki Matsuhisa, Aaron Himelstein, Josh Zuckerman, Edie Adams, Evan Farmer, Eric Winzenried, Nichole Hiltz, Esther Scott, Leyna Nguyen e Jeannette Charles.

, in onda : film commedia del 2002 di Jay Roach, con Mike Myers, Beyoncé Knowles, Seth Green, Michael York, Robert Wagner, Mindy Sterling, Verne Troyer, Michael Caine, Fred Savage, Diane Mizota, Carrie Ann Inaba, Nobuyuki Matsuhisa, Aaron Himelstein, Josh Zuckerman, Edie Adams, Evan Farmer, Eric Winzenried, Nichole Hiltz, Esther Scott, Leyna Nguyen e Jeannette Charles. La ragazzina , in onda alle 21.20 su Cielo : film drammatico, erotico del 1974 di Mario Imperoli, con Gloria Guida, Colette Descombes, Andrés Resino, Gianluigi Chirizzi, Paolo Carlini, Lucia Catullo, Gian Carlo Cosma, Gianni Bortolotto, Luigi Antonio Guerra, Umberto Scaglioni e Piera Vidale.

, in onda : film drammatico, erotico del 1974 di Mario Imperoli, con Gloria Guida, Colette Descombes, Andrés Resino, Gianluigi Chirizzi, Paolo Carlini, Lucia Catullo, Gian Carlo Cosma, Gianni Bortolotto, Luigi Antonio Guerra, Umberto Scaglioni e Piera Vidale. La signora ha fatto il pieno , in onda alle 21 su Cine34 : film erotico del 1977 di Juan Bosch, con Carmen Villani, Carlo Giuffré, Aldo Maccione, Fedra Lorente, Simon André, Jose' Antonio Ceinos, Esperanza Roy, Jorde Ramon e Josele Roman.

, in onda : film erotico del 1977 di Juan Bosch, con Carmen Villani, Carlo Giuffré, Aldo Maccione, Fedra Lorente, Simon André, Jose' Antonio Ceinos, Esperanza Roy, Jorde Ramon e Josele Roman. Hazzard , in onda alle 21 su 20 : film azione, commedia del 2005 di Jay Chandrasekhar, con Seann William Scott, Johnny Knoxville, Jessica Simpson, Burt Reynolds, Willie Nelson, M.C. Gainey, Michael Weston, David Koechner, Lynda Carter, Nikki Griffin, Jacqui Maxwell, Carol Dupuy, Louis Dupuy, Brian Edwards, Charlie Finn e Larry Franks.

, in onda : film azione, commedia del 2005 di Jay Chandrasekhar, con Seann William Scott, Johnny Knoxville, Jessica Simpson, Burt Reynolds, Willie Nelson, M.C. Gainey, Michael Weston, David Koechner, Lynda Carter, Nikki Griffin, Jacqui Maxwell, Carol Dupuy, Louis Dupuy, Brian Edwards, Charlie Finn e Larry Franks. Il figlio dell'altra , in onda alle 21.10 su TV2000 : film drammatico del 2012 di Mehdi Dehbi e Lorraine Lévy, con Jules Sitruk, Mehdi Dehbi, Emmanuelle Devos, Areen Omari, Pascal Elbé, Khalifa Natour, Mahmud Shalaby e Marie Wisselmann.

, in onda : film drammatico del 2012 di Mehdi Dehbi e Lorraine Lévy, con Jules Sitruk, Mehdi Dehbi, Emmanuelle Devos, Areen Omari, Pascal Elbé, Khalifa Natour, Mahmud Shalaby e Marie Wisselmann. Trappola sulle montagne rocciose, in onda alle 21.30 su Spike: film azione, thriller del 1995 di Geoff Murphy, con Steven Seagal, Eric Bogosian, Everett McGill, Morris Chestnut, Katherine Heigl, Andy Romano, Dave Gianapoulos, Brenda Bakke e Nick Mancuso.

