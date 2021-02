Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 5 Febbraio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 5 Febbraio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Sotto Assedio - White House Down, La Ragazza dei Tulipani, I Ponti di Madison County, Terminator 2 - Il Giorno del Giudizio, Fire with Fire, Un traduttore, The Bouncer, Zombies - La vendetta degli innocenti, La fine dell'innocenza.

Sotto Assedio - White House Down: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Azione, Thriller, 2013, durata: 131 Min)

Un film di Roland Emmerich con Channing Tatum, Maggie Gyllenhaal, Jamie Foxx, James Woods, Richard Jenkins, Jason Clarke, Rachelle Lefevre, Joey King, Lance Reddick, Jake Weber e Garcelle Beauvais.



Sotto Assedio - White House Down: Il nuovo trailer italiano del film in HD



Trama del Film Sotto Assedio - White House Down: Il protagonista della vicenda è John Cale, un poliziotto che aspira a diventare membro dei servizi segreti per collaborare a stretto contatto con il Presidente degli Stati Uniti d'America, James Sawyer, del quale è un fervente ammiratore.

Cale vorrebbe anche recuperare il rapporto con la figlia Emily e la invita a sostenerlo durante il colloquio con Carol Finnerty. Sebbene la sua ex collega demolisca tutte le speranze di poter entrare nei servizi segreti, Cale decide di mostrarsi forte agli occhi della figlia e la invita a prendere parte ad una visita guidata della struttura. All’improvviso un gruppo di uomini armati fino ai denti entra con la forza nella Casa Bianca, uccidendo tutti gli agenti che si oppongono e prendendo in ostaggio il presidente Sawyer. Fortunatamente, Cale ed Emily riescono a nascondersi dagli attentatori diventando le uniche due persone a poter ribaltare la disastrosa situazione...

La Ragazza dei Tulipani: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Sentimentale, 2017, durata: 107 Min)

Un film di Justin Chadwick con Alicia Vikander, Dane DeHaan, Judi Dench, Christoph Waltz, Jack O'Connell, Cara Delevingne, Zach Galifianakis, Holliday Grainger, Kevin McKidd, Tom Hollander, Matthew Morrison e Joanna Scanlan.



La Ragazza dei Tulipani: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film La Ragazza dei Tulipani: Il film è ambientato ad Amsterdam nel 1636: la città è in pieno fermento. Il commercio prospera, le arti fioriscono. Sophia, orfana cresciuta dalle suore, viene presa in sposa da un ricco mercante, Cornelis Sandvoort, molto più vecchio di lei. Lui desidera ardentemente un figlio, ma lei non riesce a darglielo, mettendo così in pericolo il loro matrimonio. I due decidono di posare per un ritratto che li renderà immortali, ma Sophia inizia una relazione con il pittore, un giovane e talentuoso artista: Jan Van Loos. Tutto questo mentre la cameriera di Sophia, Maria, scopre di aspettare un figlio dal ragazzo di cui è innamorata, che per un equivoco è fuggito via. Per salvare la situazione, le due donne escogitano un piano, apparentemente comodo per entrambe. Ma, mentre l'Olanda è preda di una follia collettiva, la febbre di possedere i bulbi di tulipani, con pennellate intense di sensualità, irresistibile desiderio, inganno, sogni e illusioni, il ritratto prende tutt'altra forma, colorando passioni per cui daresti la vita...

I Ponti di Madison County: il film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, Sentimentale, 1995, durata: 134 Min)

Un film di Clint Eastwood con Clint Eastwood, Meryl Streep, Annie Corley, Victor Slezak, Jim Haynie, Sarah Kathryn Schmitt, Christopher Kroon, Phyllis Lyons, Debra Monk, Richard Lage e Michelle Benes.



I Ponti di Madison County: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film I Ponti di Madison County: L'italo-americana Francesca Johnson vive con lo scostante marito Richard e i suoi due figli nell'Iowa, conducendo un'esistenza monotona e poco appagante.

La sua vita è sconvolta dall'inatteso arrivo di Robert Kincaid, affascinante inviato dalla National Geographic Society che si tratterrà in città per fotografare i caratteristici ponti coperti della contea di Madison.

Tra Robert e Francesca c'è un vero e proprio colpo di fulmine e nasce un'intensa storia d'amore che, tuttavia, durerà solo quattro giorni a causa dell'imminente partenza del fotografo.

Sebbene Robert la faccia sentire desiderata e soddisfatta, Francesca non riuscirà ad abbandonare la sua famiglia per vivere con lui questo forte sentimento e lo lascerà andare via.

Anni più tardi, dopo la morte di suo marito Richard, Francesca troverà il coraggio di contattare Robert ma scoprirà di averlo fatto troppo tardi...

Terminator 2 - Il Giorno del Giudizio: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Fantascienza, 1991, durata: 136 Min)

Un film di James Cameron con Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick, Earl Boen, Joe Morton, S. Epatha Merkerson, Jim Palmer, Shane Wilder, Lisa Brinegar, Dalton Abbott, Xander Berkeley, Ennalls Berl, Leslie Hamilton Gearren e Michael Edwards.



Terminator 2 - Il Giorno del Giudizio: Trailer della riedizione in 3D 4K con James Cameron - HD



Trama del Film Terminator 2 - Il Giorno del Giudizio: Dieci anni dopo gli eventi del primo film troviamo Sarah Connor ricoverata in un manicomio criminale perché tenta di convincere inutilmente i medici dell'esistenza di un Cyborg Terminator dai cui attacchi è riuscita a scampare miracolosamente, e suo figlio John, un ragazzo tutt'altro che tranquillo, affidato momentaneamente a una famiglia a Los Angeles.

Dal futuro vengono inviati altri due Terminator, il primo chiamato T-1000 mandato nel passato per uccidere John per evitare che diventi il capo della resistenza contro i cyborg che tenteranno di prendere il potere sulla terra, il secondo un T-800 modello meno evoluto mandato dalla resistenza per prendersi cura di John e di sua madre Sarah.

John convince T-800 a liberare la madre dopo aver capito dal racconto del cyborg che lei non è pazza, e riesce ad ottenere anche che l’automa non uccida nessuno.

Inizia così una serie di rocambolesche avventure fatte di inseguimenti per le strade di Los Angeles e di scambi di persone, infatti una delle capacità di T-1000 è quella di assumere le sembianze delle persone che uccide...

Fire with Fire: il Film Stasera in Tv su Spike alle 21.30

(Azione, Drammatico, Thriller, 2012, durata: 97 Min)

Un film di David Barrett con Josh Duhamel, Bruce Willis, Rosario Dawson, Vincent D'Onofrio, 50 Cent, Julian McMahon, Vinnie Jones, Bonnie Somerville, Arie Verveen, Richard Schiff, Eric Winter, James Lesure e Kevin Dunn.



Fire with Fire: Il trailer italiano in HD



Trama del Film Fire with Fire: Il film racconta la storia di Jeremy Coleman, un vigile del fuoco che un giorno assiste casualmente all'omicidio del proprietario di un market e di suo figlio per mano del boss del crimine locale, Hagan. Sfuggito alla morte, Jeremy viene intercettato dal detective Mike Cella che si occupa dell'omicidio e gli chiede di testimoniare contro il boss. Quando Jeremy identifica l'assassino nel dipartimento, il boss lo minaccia apertamente, dimostrando di sapere tutto sul conto del pompiere e quindi di non avere difficoltà a trovarlo.

Affinché non vi siano ripercussioni, Jeremy viene inserito in un programma di protezione testimoni: cambia identità e si vede costretto ad abbandonare il suo lavoro. L'astuto Hagan, però, riesce ugualmente a scovarlo e inizia a minacciare le persone a lui vicine, tra cui la sua nuova fidanzata Talia. È a questo punto che Jeremy sceglie di smettere di nascondersi e uscire allo scoperto per riprendersi la sua vita e combattere per coloro che ama...

Un traduttore: il Film Stasera in Tv su TV2000 alle 21.10

(Drammatico, Biografico, 2018, durata: 107 Min)

Un film di Rodrigo e Sebastián Barriuso con Rodrigo Santoro, Maricel Álvarez, Yoandra Suárez, Nikita Semenov, Genadijs Dolganovs, Milda Gecaite e Jorge Carlos Perez Herrera.



Un traduttore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Un traduttore: Il film segue la storia di Malin, un professore di letteratura russa incaricato dal governo di fare da interprete tra il personale dell'ospedale e dei piccoli pazienti sovietici ricoverati a Cuba. Avana, 1989. In seguito al più grave disastro nucleare della storia, alcune persone duramente colpite dalle radiazioni della centrale di Chernobyl vengono inviate in America centrale per ricevere cure mediche. Quando viene convocato in ospedale insieme ad altri colleghi, Malin trova di fronte a sé uno spettacolo che lascia poco spazio all'immaginazione: i pazienti sono principalmente bambini e adolescenti accompagnati dalle loro madri, sono soli, spaventati e riportano sui loro piccoli corpi le conseguenze delle radiazioni.

Il passaggio dall'astrattezza del mondo universitario alla concretezza della tragedia che ogni giorno si consuma davanti ai suoi occhi sconvolge gli equilibri psicologici di Malin, che, messa da parte l'iniziale riluttanza nell'accettare l'impegno, si ritrova invece a essere profondamente coinvolto nella situazione. Quanto sta vivendo, tuttavia, finisce per mettere in crisi il suo rapporto con la moglie, con il figlio e persino con il suo paese.

La totale devozione alla causa gli impedisce infatti di fare il punto su quanto sta accadendo al di fuori dell'ospedale: la sua famiglia soffre fin troppo la sua assenza, il muro di Berlino è caduto e una profonda crisi economica sta colpendo l'isola...

Altri film questa sera in TV:

The Bouncer , in onda alle 21.20 su Rai 4 : film d'azione del 2018 di Julien Leclercq, con Jean-Claude Van Damme, Kevin Janssens, Kevin Van Doorslaer, Dimitri Thivaios, Sam Louwyck e Cecilia Ngo.

, in onda : film d'azione del 2018 di Julien Leclercq, con Jean-Claude Van Damme, Kevin Janssens, Kevin Van Doorslaer, Dimitri Thivaios, Sam Louwyck e Cecilia Ngo. Inga Lindstrom - Legami di sangue , in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2008 di Andi Niessner, con Saskia Valencia, Philippe Brenninkmeyer, Dietrich Mattausch, Uta Schorn, Siemen Rühaak, Svenja Pages, Lukas Schust e Eric Langner.

, in onda : film sentimentale del 2008 di Andi Niessner, con Saskia Valencia, Philippe Brenninkmeyer, Dietrich Mattausch, Uta Schorn, Siemen Rühaak, Svenja Pages, Lukas Schust e Eric Langner. Zombies - La vendetta degli innocenti , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film horror del 2006 di J.S. Cardone, con Lori Heuring, Scout Taylor-Compton, Chloë Grace Moretz, Geoffrey Lewis, Ben Cross, Craig Vye, Chris Jamba, Julie Rogers, Martin McDougall, Velizar Binev e George Zlatarev.

, in onda : film horror del 2006 di J.S. Cardone, con Lori Heuring, Scout Taylor-Compton, Chloë Grace Moretz, Geoffrey Lewis, Ben Cross, Craig Vye, Chris Jamba, Julie Rogers, Martin McDougall, Velizar Binev e George Zlatarev. Delitto a La Bourboule , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film giallo del 2017 di Bruno Bontzolakis, con Marthe Keller, Julie De Bona, Joakim Latzko, Agathe Bonitzer, Alexandre Carrière e Geneviève Mnich.

, in onda : film giallo del 2017 di Bruno Bontzolakis, con Marthe Keller, Julie De Bona, Joakim Latzko, Agathe Bonitzer, Alexandre Carrière e Geneviève Mnich. La fine dell'innocenza , in onda alle 21.25 su Cielo : film drammatico erotico del 1976 di Massimo Dallamano, con Annie Belle, Ciro Ippolito, Felicity Devonshire, Charles Fawcett e Rik Battaglia.

, in onda : film drammatico erotico del 1976 di Massimo Dallamano, con Annie Belle, Ciro Ippolito, Felicity Devonshire, Charles Fawcett e Rik Battaglia. L'insegnante balla...con tutta la classe, in onda alle 21 su Cine34: film commedia sexy del 1979 di Giuliano Carnimeo, con Lino Banfi, Nadia Cassini, Mario Carotenuto, Francesca Romana Coluzzi, Maurizio Interlandi, Renzo Montagnani, Paola Morra e Alvaro Vitali.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

