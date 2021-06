Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 4 Giugno 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Interstellar, La Scelta - The Choice, In nome di mia figlia, 1997: Fuga da New York, Che cosa aspettarsi quando si aspetta, Una bracciata per la vittoria. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Calcio, Amichevole Internazionale: Italia-Repubblica Ceca, Propaganda Live, I migliori Fratelli di Crozza.

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 4 Giugno 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Interstellar, La Scelta - The Choice, In nome di mia figlia, 1997: Fuga da New York, Che cosa aspettarsi quando si aspetta, Una bracciata per la vittoria, Quel bambino non sarà mai tuo, Sissi la giovane imperatrice, Il cliente, Robin Hood, Trappola in alto mare.

Interstellar: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Fantascienza, 2014, durata: 168 Min)

Un film di Christopher Nolan con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Wes Bentley, Casey Affleck, Michael Caine, Matt Damon, Topher Grace, Mackenzie Foy, John Lithgow, Ellen Burstyn, David Oyelowo, Bill Irwin, Elyes Gabel e Timothée Chalamet.



Interstellar: Il trailer definitivo in italiano del film



Trama del Film Interstellar: Il film è ambientato in un catastrofico XXI secolo, dove l’umanità, affamata e flagellata da incessanti tempeste di sabbia, si regge sul negazionismo. Durante una tempesta, Joseph Cooper, ex ingegnere della Nasa, e la figlia Murph si imbattono in un curioso fenomeno fisico. Sul pavimento della camera di sua figlia, infatti, Cooper codifica strane strisce di sabbia che si rivelano coordinate basate su un sistema binario.

Seguendole, padre e figlia si ritrovano in un centro segreto della Nasa diretto da Tom Brand e Amelia Brand. Qui, Cooper scopre l’esistenza di un cunicolo spazio temporale vicino a Saturno, che gravita attorno al buco nero Gargantua. L’equipaggio inviato precedentemente non aveva portato a termine la missione e l’unico superstite della spedizione potrebbe essere Mann. Tocca a Cooper tentare un viaggio estremo, per risolvere la Teoria del tutto e salvare l’umanità. Mentre Murph crede che suo padre la stia abbandonando, Cooper, Amelia e l’equipaggio partono per studiare l’entità del buco nero.

Nello spazio il tempo scorre più lentamente, mentre sulla Terra, Murph diventata adulta, scopre che Tom, pur decifrando l’equazione, aveva dichiarato l’impossibilità di impiegarla per i suoi progetti. A corto di carburante, gli astronauti raggiungono il pianeta da cui Mann, partito anni prima, trasmette ancora informazioni alla base. Mentre Murph riesce a rivelare la verità a suo padre, Mann si scopre ormai preda della follia e cerca di impadronirsi della navicella. Cooper riesce a salvare Amelia, ma finisce in una pentadimensione creata da entità superiori, in cui l’uomo può manipolare il tempo e lo spazio.

La Scelta - The Choice: il Film Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20

(Drammatico, Sentimentale, 2016, durata: 111 Min)

Un film di Ross Katz con Alexandra Daddario, Benjamin Walker, Teresa Palmer, Maggie Grace, Tom Welling e Tom Wilkinson.



La Scelta - The Choice: Il trailer del film, versione originale - HD



Trama del Film La Scelta - The Choice: Undicesimo adattamento cinematografico di un romanzo di Nicholas Sparks, il film racconta di un veterinario dalla vita tranquilla ma dalle relazioni mai stabili, almeno finché una vicina di casa entra nella sua vita.

In nome di mia figlia: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, 2016, durata: 87 Min)

Un film di Vincent Garenq con Daniel Auteuil, Sebastian Koch, Marie-Josée Croze, Christelle Cornil e Emma Besson.



In nome di mia figlia: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film In nome di mia figlia: Il film vede protagonista André Bamberski, un commercialista separato che cerca la verità sulla morte di sua figlia adolescente, Kalinka. La ragazzina era in vacanza in Germania con sua madre e il suo compagno, il dottor Dieter Krombach, quando a un certo punto muore in circostanze misteriose. Qualcosa dell'autopsia non convince André che inizia a pensare che dietro la scomparsa di sua figlia ci sia altro.

L’uomo scopre che il giorno prima di morire Kalinka si era sottoposta a delle cure prescritte da Krombach, arrivando a credere che sia stato proprio lui a causarne la dipartita. Così, per andare fino in fondo, decide di portarlo in tribunale e accusarlo di omicidio. Dopo aver perso il processo in Germania, non ha alcuna intenzione di mollare: fa aprire un nuovo procedimento giudiziario in Francia. André trascorrerà tutta la sua vita a cercare la verità per sua figlia, combattendo per ottenere la giustizia che brama, anche a costo di commettere reati e finire nei guai. Dopo trent'anni di lotte e processi, finalmente riceverà le risposte che stava cercando…

1997: Fuga da New York: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Azione, 1981, durata: 99 Min)

Un film di John Carpenter con Kurt Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Donald Pleasence, Isaac Hayes, Season Hubley, Adrienne Barbeau, Harry Dean Stanton, Tom Atkins e Charles Cyphers.



1997: Fuga da New York: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film 1997: Fuga da New York: Il film è ambientato negli USA, uno stato ormai fuori controllo e alla mercé dei criminali. La Grande Mela è stata trasformata in un carcere di massima sicurezza, dove vengono rinchiusi tutti i reietti della società. È qui che troviamo Jena Plissken, ex marine condannato all'ergastolo per rapina.

Quando un commando terrorista dirotta il jet su cui viaggia il Presidente degli Stati Uniti, l'esercito si precipita subito sul luogo dell'impatto. Nonostante il premier sia ancora in vita, viene però tenuto in ostaggio da uno dei rapitori, noto tirapiedi del boss del crimine locale, il Duca di New York. Le autorità, non sapendo come muoversi senza mettere in pericolo in Presidente, decidono di rivolgersi all'ex combattente e rimettono in libertà Plissken. L'uomo è stato un eroe di guerra, non teme rischi e pericoli. Se riuscirà a salvare il Presidente e i suoi documenti top secret, la sua fedina sarà ripulita. Riuscirà Jena a portare a termine la sua missione contro il Duca?

Che cosa aspettarsi quando si aspetta: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Commedia, 2012, durata: 110 Min)

Un film di Kirk Jones con Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks, Anna Kendrick, Dennis Quaid, Chace Crawford, Ben Falcone, Brooklyn Decker, Matthew Morrison, Rodrigo Santoro, Joe Manganiello, Chris Rock, Wendi McLendon-Covey, Thomas Lennon e Megan Mullally.



Che cosa aspettarsi quando si aspetta: Il trailer italiano del film



Trama del Film Che cosa aspettarsi quando si aspetta: Il film è uno sguardo alla vita di 5 coppie che sperimentano le emozioni, paure, sorprese, dolori e sofferenze di chi si prepara a iniziare uno dei più importanti cammini della vita: diventare genitori.

Jules, esperta di fitness in un noto programma televisivo, ha una relazione da soli tre mesi con Evan, famoso ballerino. La coppia è inizialmente felice di aspettare un bimbo, ma dovrà riuscire a conciliare gli impegni professionali con tutto ciò che riguarda la gravidanza. I due si troveranno spesso in contrasto su quelle che sono le importanti decisioni da prendere riguardanti il bimbo in arrivo.

La borghese Wendy, invece, gestisce una boutique e pensa di sapere tutto sulla gravidanza, ma dovrà presto fare i conti con la realtà e tenere a bada tremendi sbalzi ormonali. Mentre suo marito Gary, scopre che suo padre aspetta due gemelle dalla giovane moglie Skyler e questo non farà che alimentare la perenne competizione tra i due.

La fotografa Holly e suo marito Alex, invece non possono avere figli e per questo motivo decidono di prenderne uno in adozione. Alex però dimostra alcune perplessità, non vuole cambiare la sua vita di sempre, per questo frequenta un gruppo di aiuto per 'papà disperati'.

Gli ultimi sono Rosie e Marco, entrambi giovani chef rivali in affari, che dopo una sola notte di passione scoprono di aspettare un bambino.

Come affronteranno le 5 assortite coppie le gioie e le difficoltà di diventare futuri genitori?

Una bracciata per la vittoria: il Film Stasera in Tv su TV2000 alle 21.10

(Drammatico, Biografico, 2003, durata: 114 Min)

Un film di Russell Mulcahy con Jesse Spencer, Geoffrey Rush, Tim Draxl, Judy Davis, Deborah Kennedy, David Hoflin, Craig Horner, Brittany Byrnes, Mitchell Dellevergin, Thomas Davidson, Kain O'Keeffe e Mark Hembrow.



Una bracciata per la vittoria: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Una bracciata per la vittoria: Il film è ambientato nell'Australia degli anni Cinquanta e racconta la storia di Tony Fingleton, giovane proveniente da una famiglia in difficoltà e che viene continuamente maltrattato dal violento padre alcolizzato, Harold. Per sfuggire ai tesi rapporti in casa, Tony trascorre diverso tempo insieme a suo fratello John ad allenarsi nella piscina locale. Il padre, troppo preso dalla carriera pugilistica del primo figlio, non degna di alcuna attenzione gli altri due, secondo lui più deboli del primogenito.

Quando Tony e John dimostrano di avere un grande talento nel nuoto, attirano, però, l'interesse di Harold, che inizia a vessarli con duri allenamenti. Soltanto John ottiene la stima del genitore, mentre Tony continua a essere sminuito. Quando il ragazzo decide di partecipare alle selezioni per la nazionale olimpica, il padre induce John a presentarsi alle Olimpiadi nella stessa categoria di Tony per batterlo, compromettendo il forte legame fraterno dei due.

Altri film questa sera in TV:

Quel bambino non sarà mai tuo , in onda alle 21.20 su Rai 2 : film thriller del 2020 di Damián Romay, con Hannah Bamberg, Daniel Contois, Emmanuelle Vaugier, Josh Ventura, Susan Gallagher, Owen Miller, Antoni Corone e Laura Ault.

, in onda : film thriller del 2020 di Damián Romay, con Hannah Bamberg, Daniel Contois, Emmanuelle Vaugier, Josh Ventura, Susan Gallagher, Owen Miller, Antoni Corone e Laura Ault. Sissi la giovane imperatrice , in onda alle 21.20 su Rai 3 : film biografico del 1956 di Ernst Marischka, con Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Vilma Degischer, Gustav Knuth, Josef Meinrad e Magda Schneider.

, in onda : film biografico del 1956 di Ernst Marischka, con Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Vilma Degischer, Gustav Knuth, Josef Meinrad e Magda Schneider. Traffik - In trappola , in onda alle 21.20 su Rai 4 : film thriller del 2018 di Deon Taylor, con Paula Patton, Luke Goss, William Fichtner, Priscilla Quintana, Omar Epps, Laz Alonso, Jeff Wiesen, Lorin McCraley, Roselyn Sanchez e Scott Anthony Leet.

, in onda : film thriller del 2018 di Deon Taylor, con Paula Patton, Luke Goss, William Fichtner, Priscilla Quintana, Omar Epps, Laz Alonso, Jeff Wiesen, Lorin McCraley, Roselyn Sanchez e Scott Anthony Leet. The Skeleton Key , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film thriller, horror del 2005 di Iain Softley, con Kate Hudson, Gena Rowlands, Peter Sarsgaard, John Hurt, Joy Bryant, Jen Apgar, Forrest Landis, Jamie Lee Redmon, Jeryl Prescott, Ann Dalrymple e David Jensen.

, in onda : film thriller, horror del 2005 di Iain Softley, con Kate Hudson, Gena Rowlands, Peter Sarsgaard, John Hurt, Joy Bryant, Jen Apgar, Forrest Landis, Jamie Lee Redmon, Jeryl Prescott, Ann Dalrymple e David Jensen. Il cliente , in onda alle 21.10 su Paramount : film thriller del 1994 di Joel Schumacher, con Susan Sarandon, Tommy Lee Jones, Anthony Edwards, Mary-Louise Parker, Anthony LaPaglia, J.T. Walsh, William Sanderson, Ossie Davis, William H. Macy, Brad Renfro, Will Patton e Bradley Whitford.

, in onda : film thriller del 1994 di Joel Schumacher, con Susan Sarandon, Tommy Lee Jones, Anthony Edwards, Mary-Louise Parker, Anthony LaPaglia, J.T. Walsh, William Sanderson, Ossie Davis, William H. Macy, Brad Renfro, Will Patton e Bradley Whitford. Amor idiota , in onda alle 21.15 su Cielo : film commedia del 2004 di Ventura Pons, con Santi Millan, Cayetana Guillén Cuervo, Mercè Pons, Marc Cartes, Jordi Dauder, Gonzalo Cunill, Andrea Fantoni, Xavi Fernandez, Lourdes Barba, Maria Lanau, Joan Anton Recchi, Roger Casamajor, Pere Tomas e Hector Mas.

, in onda : film commedia del 2004 di Ventura Pons, con Santi Millan, Cayetana Guillén Cuervo, Mercè Pons, Marc Cartes, Jordi Dauder, Gonzalo Cunill, Andrea Fantoni, Xavi Fernandez, Lourdes Barba, Maria Lanau, Joan Anton Recchi, Roger Casamajor, Pere Tomas e Hector Mas. L'infermiera nella corsia dei militari, in onda alle 21 su Cine34 : film commedia sexy del 1979 di Mariano Laurenti, con Lino Banfi, Nadia Cassini, Renato Cortesi, Paolo Giusti, Nieves Navarro, Karin Schubert, Carlo Sposìto, Alvaro Vitali e Elio Zamuto.

in onda : film commedia sexy del 1979 di Mariano Laurenti, con Lino Banfi, Nadia Cassini, Renato Cortesi, Paolo Giusti, Nieves Navarro, Karin Schubert, Carlo Sposìto, Alvaro Vitali e Elio Zamuto. Robin Hood , in onda alle 21 su 20 : film azione, avventura, storico del 2010 di Ridley Scott, con Russell Crowe, Cate Blanchett, Scott Grimes, Kevin Durand, Mark Strong, Alan Doyle, Matthew Macfadyen, Danny Huston, William Hurt, Max von Sydow, Oscar Isaac, Eileen Atkins, Léa Seydoux, Bronson Webb e Robert Pugh.

, in onda : film azione, avventura, storico del 2010 di Ridley Scott, con Russell Crowe, Cate Blanchett, Scott Grimes, Kevin Durand, Mark Strong, Alan Doyle, Matthew Macfadyen, Danny Huston, William Hurt, Max von Sydow, Oscar Isaac, Eileen Atkins, Léa Seydoux, Bronson Webb e Robert Pugh. Trappola in alto mare, in onda alle 21.30 su Spike: film azione, thriller del 1992 di Andrew Davis, con Steven Seagal, Damian Chapa, Tommy Lee Jones, Erika Eleniak, Troy Evans, David McKnight, Lee Hinton, Craig Dunn, Michael Gaylord James, Richard T. Jones, George Kee Cheung, Nick Mancuso, Adam James, Colm Meaney, Miguel Nino, Tom Muzila, Glenn Morshower e Patrick O'Neal.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: