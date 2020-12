Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 4 Dicembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: La battaglia dei sessi, Gran Torino, Outcast - L'Ultimo Templare, Arac Attack - Mostri a otto zampe, Il mio amico Zampalesta, The Deadly Game - Gioco pericoloso. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: The Voice Senior, SWAT e Criminal Minds, Titolo V, Grande Fratello, Freedom - Oltre il confine, PropagandaLive.

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 4 Dicembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: La battaglia dei sessi, Gran Torino, Outcast - L'Ultimo Templare, Arac Attack - Mostri a otto zampe, Il mio amico Zampalesta, The Deadly Game - Gioco pericoloso, Goodbye Mr. Hollande, The Story of O: Untold Pleasures, Missing in Action .

I Migliori Film in TV oggi in prima serata

La battaglia dei sessi: stasera in tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, Biografico, 2017, durata: 121 Min)

Un film di Jonathan Dayton e Valerie Faris con Emma Stone, Steve Carell, Elisabeth Shue, Andrea Riseborough, Natalie Morales, Alan Cumming, Eric Christian Olsen, Sarah Silverman, Martha MacIsaac e Austin Stowell.



La battaglia dei sessi: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film La battaglia dei sessi: Il film racconta il leggendario incontro sportivo tra la campionessa di tennis Billie Jean King e lo sfidante Bobby Riggs, passato alla storia come La battaglia dei sessi.

1973, l'attempato Riggs sfila ancora sul campo come una star in passerella, con le ricche doti di intrattenitore affascina i media e il pubblico presente, e lancia dichiarazioni che non può rimangiare: "Non dico che le donne non dovrebbero stare in campo, altrimenti chi raccatterebbe le palle!". La sfida è aperta. La giovane Billie Jean King, paladina della lotta contro il sessismo, ascolta e memorizza le provocazioni dell'arrogante avversario, perché medita di rispedirle al mittente con un dritto e un rovescio direttamente sul campo di Houston. Il risultato del match è storia, ma i preparativi e la preparazione dei campioni rasentano il mito...

Gran Torino: stasera in tv su Iris alle 21

(Drammatico, 2008, durata: 116 Min)

Un film di Clint Eastwood con Clint Eastwood, Cory Hardrict, John Carroll Lynch, Geraldine Hughes, Brian Haley, Brian Howe, Nana Gbewonyo, Chris Carley, Bee Vang, Ahney Her, Choua Kue, Chee Thao e Scott Eastwood.



Gran Torino: Il trailer del film



Trama del Film Gran Torino: Walt Kowalski è un reduce della guerra di Corea. Dopo il congedo, l’uomo è tornato in Michigan, dove ha iniziato a lavorare come meccanico e ora è in pensione. Walt è un uomo scontroso e suscettibile, rimasto vedovo da poco tempo. Malato di tumore ai polmoni, nasconde la cosa ai figli e ai nipoti, con cui ha un pessimo rapporto. L'unica cosa a cui Walt pare tenere è conservata gelosamente nel suo garage: è la sua Gran Torino del 1972.

L'uomo vive in un difficile quartiere alla periferia di Detroit: i suoi vicini di casa, con i quali ha sempre evitato il benché minimo rapporto, sono una famiglia asiatica di etnia Hmong, spesso vittima di soprusi da parte delle bande del posto, a causa dell’assenza di un capofamiglia adulto.

Un giorno, quando i figli dei suoi vicini vengono minacciati da alcuni malviventi, interviene mettendo in fuga i teppisti. Con questo gesto conquista la stima e il rispetto dell’intera comunità Hmong. Inizialmente il vecchio sembra non apprezzare le attenzioni che riceve come ringraziamento, ma in qualche modo la sua dura corazza si inizia a scalfire...

Altri film questa sera in TV:

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: