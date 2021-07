Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 30 Luglio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Quel bravo ragazzo, Shining, Predator, Superman Returns. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Top Dieci, Il circolo degli anelli, La Grande Storia: la vita e il regno di Elisabetta II d'Inghilterra, Ines dell'anima mia.

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 30 Luglio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Quel bravo ragazzo, Shining, Predator, Superman Returns, Un povero ricco, Wolfman, Amore in alto mare, Ti amo Presidente.

Quel bravo ragazzo: il Film Stasera in TV su Cine34 alle 21

(Commedia, 2016, durata: 90 Min)

Un film di Enrico Lando con Herbert Ballerina, Tony Sperandeo, Ninni Bruschetta, Daniela Virgilio, Enrico Lo Verso, Maccio Capatonda, Ivo Avido e Luigi Maria Burruano.



Trama del Film Quel bravo ragazzo: Leone è un ingenuo giovanotto di paese che si trova involontariamente a far parte di una famiglia malavitosa. Tutto ha inizio un giorno, quando un boss mafioso in fin di vita, Don Ferdinando Cosimato, decide di lasciare tutto il suo regno del malaffare al figlio che ha abbandonato tanti anni prima.

L’uomo chiede ai suoi due tirapiedi, Vito Mancuso e Salvo La Mantia, di andare a cercarlo. Quando lo trovano, però, si rendono conto che il ragazzo non è assolutamente all'altezza di prendere il posto del loro capo. Leone è infatti buono e sprovveduto, per niente scaltro, cresciuto da Don Isidoro, lo stravagante parroco del paese, e innamorato da sempre della bella Viola.

Quando i due scagnozzi lo portano a conoscere suo padre, però, il ragazzo per sbaglio schiaccia i tubi del respiratore, provocandone inevitabilmente la morte. Ora che il boss è fuori gioco, tocca a lui occuparsi del business malavitoso. Invano, Vito e Salvo cercano di addestrarlo. Quello che accadrà in seguito porterà scompiglio nella vita di tutti…

Shining: il Film Stasera in TV su Iris alle 21

(Horror, Thriller, 1980, durata: 146 Min)

Un film di Stanley Kubrick con Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Anne Jackson, Tony Burton, Philip Stone, Joe Turkel e Barry Nelson.



Trama del Film Shining: Il protagonista della vicenda è Jack Torrance, ex insegnante disoccupato con il vizio dell’alcol, in cerca di ispirazione per il suo romanzo. Jack accetta di buon grado la proposta del direttore dell’Overlook Hotel, che lo vuole assumere come guardiano invernale.

Sebbene l’uomo gli confidi che dieci anni prima, in quello stesso luogo, il suo predecessore Delbert Grady aveva perso la ragione, trucidando la sua famiglia, Jack non sembra spaventato e coglie l’occasione lavorativa per dedicarsi alla scrittura.

Il neo assunto si trasferisce tra le sperdute montagne del Colorado con la moglie Wendy e il figlio Danny (Danny Lloyd). Quest’ultimo condivide la novità con il suo amico immaginario Tony, che è preoccupato per le terrificanti visioni del bambino sul futuro nell’hotel.

Il capocuoco della struttura, Dick Hallorann, intuisce che Danny possiede il dono della ‘luccicanza’, ovvero spiccate capacità di chiaroveggenza e telepatia, e gli chiede di non avvicinarsi mai alla camera 237. Mentre la neve cade copiosa e isola l’albergo, Jack diventa sempre più irascibile e nevrotico e Danny ha macabre visioni sulla strage compiuta da Delbert e sulle azioni future del padre.

Quando il giovane entra nella camera 237 e ricompare coperto di misteriosi graffi, Wendy si convince che Jack gli abbia fatto del male. Le presenze che popolano l’hotel si palesano agli occhi del guardiano e lo spingono a cedere a folli istinti nei confronti della sua famiglia, accusata di cospirare alle sue spalle. Mentre Dick riceve delle visioni sul piccolo Danny, Wendy deve difendersi dal delirio di suo marito ma non sa che gli spiriti dell’albergo stanno tramando nell’ombra. La storia dell’Overlook Hotel sta per ripetersi...

Predator: il Film Stasera in TV su Rai4 alle 21.20

(Azione, 1987, durata: 104 Min)

Un film di John McTiernan con Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Elpidia Carrillo, Bill Duke, Jesse Ventura, Sonny Landham, Richard Chaves, R.G. Armstrong, Shane Black e Kevin Peter Hall.



Trama del Film Predator: Un elicottero, con a bordo il ministro di un paese alleato con gli Stati Uniti, viene abbattuto nella giungla di Val Verde, un luogo situato tra l’America Centrale e quella del Sud. Il generale Philips e l’agente della CIA George Dillon, convocano il maggiore Alan "Dutch" Schaefer, amico ed ex commilitone di Dillon nella guerra del Vietnam.

La missione di Dutch è di trovare l’elicottero e procedere al salvataggio del ministro, che si presume sia stato catturato dai guerriglieri antigovernativi situati nella zona. Dillon comunica al maggiore che parteciperà anche lui alla missione in qualità di capo e questo, seppur con qualche riserva, è costretto ad accettare gli ordini. L’indomani mattina la squadra della missione viene trasportata e lasciata nella giungla, nei pressi dello schianto dell’elicottero.

Il gruppo riesce a trovare il velivolo e l’equipaggio, constatando però che sono stati tutti uccisi, scorticati e fissati a testa in giù. Poco lontano trovano l’accampamento ostile e con un attacco coordinato riescono a uccidere i suoi soldati, ma del politico non vi è alcuna traccia. A questo punto Dutch scopre il vero scopo di Dillon, ovvero recuperare dei dati sensibili dai nemici, poiché tutta la squadra della precedente missione era stata trovata morta.

Dopo l'attacco all'accampamento, solo una prigioniera dei guerriglieri è sopravvissuta. L'agente della CIA, ritenendo che la donna abbia informazioni importanti, decide di portarla con sé al confine. Tuttavia, ben presto la squadra si accorgerà che qualcosa con abilità di mimetizzazione straordinarie è sulle loro tracce...

Superman Returns: il Film Stasera in TV su 20 alle 21

(Azione, Fantasy, 2006, durata: 154 Min)

Un film di Bryan Singer con Brandon Routh, Kevin Spacey, Kate Bosworth, James Marsden, Frank Langella, Sam Huntington, Eva Marie Saint, Parker Posey, Kal Penn, Stephan Bender, Tristan Lake Leabu, Noel Neill, Vincent Stone, Rob Flanagan, Paul Shedlowich, Warwick Young, David Fabrizio e Peta Wilson



Trama del Film Superman Returns: Il film segue il ritorno di Superman sul pianeta terra. Dopo 5 anni di assenza, durante i quali il supereroe dal mantello rosso è andato alla ricerca del suo pianeta d'origine Krypton, dove nessuno è sopravvissuto, Superman decide di tornare a Smallville, alla sua vita di sempre e assumere nuovamente l'identità di Clark Kent. Durante la sua misteriosa scomparsa le emergenze mondiali sono rimaste inascoltate e nella città di Metropolis la criminalità è vertiginosamente aumentata. Lois Lane, giornalista di punta del Daily Planet e unica donna mai amata da Superman, è cambiata da quando lui l'ha lasciata senza dirle una parola. Lois ha vinto un Pulitzer con il saggio "Perché il mondo non ha bisogno di Superman", si è poi fidanzata col nipote dell'editore Richard White e ora ha un figlioletto di cui occuparsi. Nel frattempo l'acerrimo nemico di Superman, il supercriminale Lex Luthor, è uscito di prigione e ha pronto un folle piano per diventare il padrone del mondo utilizzando tutte le tecnologie più avanzate di Krypton. Ora che i piani di Lex stanno per diventare operativi, il mondo avrà più che mai bisogno di Superman.

Riuscirà il supereroe a salvare la città dall'insidia del potente e malvagio Luthor e soprattutto a riconquistare il cuore della sua amata Lois?

Altri film questa sera in TV:

Un povero ricco , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su La7 : film commedia del 1983 di Pasquale Festa Campanile, con Renato Pozzetto, Ornella Muti, Piero Mazzarella, Ugo Gregoretti, Corrado Olmi, Patrizia Fontana, Leonardo Cassio, Bruno Rosa, Mila Stanic, Gabriele Tozzi, Nanni Svampa e Antonio Marsina.

, il film in onda : film commedia del 1983 di Pasquale Festa Campanile, con Renato Pozzetto, Ornella Muti, Piero Mazzarella, Ugo Gregoretti, Corrado Olmi, Patrizia Fontana, Leonardo Cassio, Bruno Rosa, Mila Stanic, Gabriele Tozzi, Nanni Svampa e Antonio Marsina. Wolfman , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2 : film horror del 2010 di Joe Johnston, con Benicio Del Toro, Emily Blunt, Anthony Hopkins, Geraldine Chaplin, Hugo Weaving, Art Malik, Michael Cronin, David Sterne, Branko Tomovic, Elizabeth Croft, Sam Hazeldine e Olga Fedori.

, il film in onda : film horror del 2010 di Joe Johnston, con Benicio Del Toro, Emily Blunt, Anthony Hopkins, Geraldine Chaplin, Hugo Weaving, Art Malik, Michael Cronin, David Sterne, Branko Tomovic, Elizabeth Croft, Sam Hazeldine e Olga Fedori. Amore in alto mare , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film commedia, drammatico, sentimentale del 2015 di Zoya Akhtar, con Anil Kapoor, Priyanka Chopra, Ranveer Singh, Shefali Shah, Anushka Sharma, Farhan Akhtar, Rahul Bose, Zarina Wahab e Vikrant Massey.

, il film in onda : film commedia, drammatico, sentimentale del 2015 di Zoya Akhtar, con Anil Kapoor, Priyanka Chopra, Ranveer Singh, Shefali Shah, Anushka Sharma, Farhan Akhtar, Rahul Bose, Zarina Wahab e Vikrant Massey. Il dio serpente , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film drammatico del 1970 di Piero Vivarelli, con Nadia Cassini, Beryl Cunningham, Galeazzo Bentivoglio, Evaristo Márquez, Arnoldo Palacios, Juana Sobreda, Sergio Tramonti e Claudio Trionfi.

, il film in onda : film drammatico del 1970 di Piero Vivarelli, con Nadia Cassini, Beryl Cunningham, Galeazzo Bentivoglio, Evaristo Márquez, Arnoldo Palacios, Juana Sobreda, Sergio Tramonti e Claudio Trionfi. Ti amo Presidente , il film in onda stasera in tv alle 20.55 su TV2000 : film biografico, drammatico, sentimentale del 2016 di Richard Tanne, con Parker Sawyers, Tika Sumpter e Vanessa Bell Calloway.

, il film in onda : film biografico, drammatico, sentimentale del 2016 di Richard Tanne, con Parker Sawyers, Tika Sumpter e Vanessa Bell Calloway. Nuclear Target - The Marksman, il film in onda stasera in tv alle 21.30 su Spike: film azione, guerra del 2005 di Marcus Adams, con Wesley Snipes, William Hope, Emma Samms, Peter Youngblood Hills e Warren Derosa.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

