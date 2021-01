Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 29 Gennaio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Quando le mani si sfiorano, Creed - Nato per combattere, Reprisal, The Meddler, Anarchia - La notte del giudizio, Tomorrowland - Il Mondo di Domani, Ritratto di famiglia con tempesta. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Il cantante mascherato, Freedom - Oltre il confine, Propaganda Live, Il Grande Fratello.

Quando le mani si sfiorano: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Drammatico, Sentimentale, Guerra, 2018, durata: 122 Min)

Un film di Amma Asante con Amandla Stenberg, George MacKay, Abbie Cornish, Christopher Eccleston, Tom Goodman-Hill, Alec Newman, Will Attenborough, Lucy Russell e Simon Harrison.



Quando le mani si sfiorano: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Quando le mani si sfiorano: Il film racconta la storia d'amore tra un giovane ufficiale delle SS e una adolescente che vive nel terrore a causa del colore della sua pelle.

Berlino, 1944. Sullo sfondo della Seconda guerra mondiale, la quindicenne Leyna, figlia di madre tedesca e di un padre franco-senegalese che non ha mai conosciuto, si trasferisce insieme alla sua famiglia nel piccolo Comune di Rüdesheim am Rhein, nel tentativo di nascondersi e trovare rifugio alle persecuzioni.

Lì conosce un suo coetaneo, Lutz, un membro della gioventù di Hitler il cui padre è un rigido e influente ufficiale delle SS. Contro ogni pronostico i due si innamorano perdutamente, consapevoli del fatto che la loro relazione, che tentano di celare a ogni costo, potrebbe costargli vita.

Quando Lutz viene improvvisamente inviato al fronte, la giovane ragazza, che nel frattempo scopre di essere rimasta incinta, finisce per essere catturata e spedita in un campo di concentramento. In quel luogo di morte ritroverà proprio il padre di suo figlio: Lutz, lì per volere del padre che voleva proteggerlo dai pericoli del fronte, farà di tutto per salvare la donna che ama...

Creed - Nato per combattere: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Drammatico, 2015, durata: 133 Min)

Un film di Ryan Coogler con Sylvester Stallone, Graham McTavish, Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Mark Rhino Smith e Brian Anthony Wilson.



Creed - Nato per combattere: Il Nuovo trailer italiano ufficiale - HD

Trama del Film Creed - Nato per combattere: Il protagonista della vicenda è Adonis Johnson, figlio illegittimo del celebre pugile Apollo Creed.

Rimasto orfano in tenera età, Adonis viene affidato alle cure della seconda moglie di suo padre, Mary Anne. La donna lo accoglie nella sua casa in California e lo tratta come un figlio.

Ormai adulto, il ragazzo sente l'insistente richiamo della boxe che scorre nelle sue vene, e sogna di conoscere il leggendario Rocky Balboa. Dopo aver messo alla prova il suo talento, disputando qualche incontro in Messico, Adonis decide di stravolgere la sua vita e di trasferirsi a Filadelfia.

Prima di partire, tuttavia, il giovane si scontra con la ferma opposizione di Mary Anne, terrorizzata dal fatto che suo figlio possa incontrare la stessa sorte di Apollo.

Giunto in città, Adonis si presenta al ristorante di Balboa e gli rivela di essere il figlio di Creed, proponendo all’ex pugile di allenarlo. Nonostante inizialmente Rocky rifiuti categoricamente la proposta, il grande talento del ragazzo e il ricordo dell’amico defunto lo spingono a cambiare idea.

Reprisal: il film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Giallo, Thriller, 2018, durata: 89 Min)

Un film di Brian A Miller con Bruce Willis, Frank Grillo, Johnathon Schaech, Olivia Culpo, Natali Yura, Uncle Murda, Natalia Sophie Butler, Tyler Jon Olson, Wass M. Stevens e Colin Egglesfield,.



Reprisal: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Reprisal: Il film vede come protagonista un direttore di banca che subisce una rapina e ne diventa ossessionato. E' un giorno come tanti quando la banca di Jacob viene presa d'assalto e, durante la rapina, uno dei suoi colleghi viene assassinato. L'uomo non riesce a darsi pace per l'accaduto e così decide di chiedere aiuto al su vicino di casa, l'ex poliziotto James, certo che insieme riusciranno a trovare il responsabile della rapina. Inizia così una serrata caccia all'uomo, ma il criminale sembra stare sempre un passo avanti ai due, al punto da arrivare a sequestrare la moglie e la figlia di Jacob...

The Meddler: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, Drammatico, Sentimentale, 2016, durata: 103 Min)

Un film di Lorene Scafaria con Susan Sarandon, Rose Byrne, J.K. Simmons, Jerrod Carmichael, Cecily Strong, Lucy Punch, Michael McKean, Jason Ritter, Sarah Baker e Casey Wilson.



The Meddler: Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film The Meddler: Il film segue le vicende di Marnie Minervini che, dopo essere diventata vedova, decide di trasferirsi a Los Angeles, avvicinandosi così a sua figlia Lori. Disponendo di un ricco patrimonio, la donna si sistema in città dove vorrebbe dedicarsi a qualche associazione benefica. Tuttavia si ritrova sempre a occuparsi di Lori, con molta invadenza, che non è troppo felice di averla continuamente intorno.

Sentendosi inutile, Marnie comincia ad aiutare le persone vicine a lei: prima Jillian, un'amica della figlia, pagandole interamente la cerimonia di nozze alla quale lei e la compagna stavano per rinunciare; poi Freddie, un commesso sempre carino e disponibile, al quale paga le tasse universitarie, cosicché possa tornare a studiare; infine, comincia ad assistere una signora molto anziana in un ospedale. Nel frattempo incontra Randall Zipper, un agente di polizia in pensione, che perde la testa per lei...

Anarchia - La notte del giudizio: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Horror, Thriller, 2014, durata: 103 Min)

Un film di James DeMonaco con Frank Grillo, Carmen Ejogo, Kiele Sanchez, Zach Gilford, Michael K. Williams, Chad Morgan, Nathan Clarkson, Eric Womack e Lakeith Stanfield.



Anarchia - La notte del giudizio: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Anarchia - La notte del giudizio: In un futuro distopico, al fine di controllare il crescente tasso di criminalità, il governo degli Stati Uniti ha concesso ai cittadini la "notte dello Sfogo", durante la quale è concessa ogni azione più aberrante e malvagia senza conseguenze legali.

All’innovativa e moralmente discutibile soluzione imposta dai "nuovi padri fondatori" si oppone il movimento guidato dal carismatico Carmelo. L'uomo, infatti, sostiene che lo Sfogo sia stato creato dalla classe dirigente esclusivamente per la classe dirigente, riversando violenza e odio sui poveri e gli indifesi.

La cameriera Eva Sanchez assiste al discorso di Carmelo con sua figlia Cali e l'anziano padre Rico. Mentre la famiglia si prepara ad affrontare la notte, Shane e Liz decidono di mettere da parte i malcontenti derivati dalla profonda crisi matrimoniale e raggiungere una casa sicura, per evitare si essere brutalmente uccisi. La loro macchina, tuttavia, viene manomessa e la coppia inizia a vagare per la città in cerca di un rifugio...

Tomorrowland - Il Mondo di Domani: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Avventura, Thriller, Fantascienza, 2015, durata: 130 Min)

Un film di Brad Bird con George Clooney, Britt Robertson, Judy Greer, Kathryn Hahn, Hugh Laurie, Raffey Cassidy, Pierce Gagnon, Keegan Michael Key, Lochlyn Munro, Darren Shahlavi, Michael Rowe e Chris Bauer.



Tomorrowland - Il Mondo di Domani: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD



Trama del Film Tomorrowland - Il Mondo di Domani: Casey Newton è una giovane entusiasta della vita, con un desiderio speciale: riuscire ad andare nello spazio. La ragazza ha ereditato la sua insolita passione dal padre, ingegnere aerospaziale della Nasa che lavora a Cape Canaveral, presso la rampa di lancio degli Space Shuttle. Ma il centro è destinato a chiudere. Quando viene ufficializzato il provvedimento di demolizione, Casey, in segno di protesta, si intrufola di notte nel cantiere, decisa a sabotare l'attrezzatura destinata allo smantellamento della rampa di lancio. Il gesto azzardato però le costa la cattura. Una volta liberata la ragazza trova tra i suoi effetti personali una strana spilla grazie alla quale vive un'esperienza straordinaria: dopo averla toccata infatti Casey viene improvvisamente trasportata in una favolosa città futuristica. Ma l'energia della spilla dura solo pochi minuti e la ragazza si trova nuovamente immersa nella grigia realtà di un mondo di adulti depressi e senza speranza, rassegnati ad un futuro tetro.

Dopo la particolare visione, la giovane, sognatrice e combattiva, è determinata più che mai a modificare il corso delle cose...

Ritratto di famiglia con tempesta: il Film Stasera in Tv su TV2000 alle 21.10

(Drammatico, 2016, durata: 117 Min)

Un film di Hirokazu Kore-Eda con Hiroshi Abe, Yoko Maki, Yoshizawa Taiyo, Kirin Kiki, Rirî Furankî e Isao Hashizume



Ritratto di famiglia con tempesta: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Ritratto di famiglia con tempesta: Trascinandosi per le vie di Tokyo, Ryota Shinoda si adagia con noncuranza in una vita di fallimenti. Ha vinto un prestigioso premio letterario ma, oltre a godere del breve attimo di gloria, non ha fatto molto di più. Un romanzo mai concluso e un matrimonio finito sono le conseguenze palesi del vanificarsi dei buoni propositi passati. Nel frattempo Ryota continua imperterrito a rifiutare qualsiasi cambiamento positivo e si limita a tirare avanti lavorando per una piccola agenzia investigativa, improvvisandosi detective. Invece di pagare gli alimenti all’ex moglie, sperpera quello che guadagna in scommesse alle corse o alla lotteria, sperando di risollevarsi arginando la fatica.

Il figlio Shingo può vedere il padre solo una volta al mese, la sorella non perde occasione per sottolineare la sua inconcludenza su tutti i fronti e Kyoko, un tempo sua compagna di vita, ha iniziato una nuova storia d’amore. Ma tra alcol e gioco d'azzardo, il buon lume della ragione torna ad accendersi: Ryota deve tornare al suo ruolo di padre e marito, prima che sia troppo tardi. Un tifone lo costringe per una notte intera a casa della madre vedova, insieme a Kyoko e suo figlio. Riuscirà, nelle poche ore a disposizione, a riprendere in mano la sua vita?

Altri film questa sera in TV:

Potere assoluto , in onda alle 21 su Iris : film azione, thriller del 1996 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Gene Hackman, Ed Harris, Laura Linney, Scott Glenn, Dennis Haysbert, Judy Davis, Kimber Eastwood, Alison Eastwood, Joy Ehrlich, Eric Dahlquist Jr., Yau-Gene Chan e Penny Johnson Jerald.

, in onda : film azione, thriller del 1996 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Gene Hackman, Ed Harris, Laura Linney, Scott Glenn, Dennis Haysbert, Judy Davis, Kimber Eastwood, Alison Eastwood, Joy Ehrlich, Eric Dahlquist Jr., Yau-Gene Chan e Penny Johnson Jerald. Inga Lindstrom - Rasmus e Johanna , in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2008 di Gunter Krää, con Jochen Schropp, Julie Engelbrecht, Sabine Postel, Jürgen Heinrich, Julia Malik, Tatjana Blacher e Oliver Fleischer.

, in onda : film sentimentale del 2008 di Gunter Krää, con Jochen Schropp, Julie Engelbrecht, Sabine Postel, Jürgen Heinrich, Julia Malik, Tatjana Blacher e Oliver Fleischer. Delitto a Grasse , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film giallo del 2016 di Karim Ouaret, con Annie Grégorio, Lorie Pester, Eric Viellard, Sophie De La Rochefoucauld, Christophe Kourotchkine, Olivier Dote-Doevi, Samy Gharbi, Catherine Wilkening, Roby Schinasi e Lucien Hébrant.

, in onda : film giallo del 2016 di Karim Ouaret, con Annie Grégorio, Lorie Pester, Eric Viellard, Sophie De La Rochefoucauld, Christophe Kourotchkine, Olivier Dote-Doevi, Samy Gharbi, Catherine Wilkening, Roby Schinasi e Lucien Hébrant. La captive , in onda alle 21.15 su Cielo : film drammatico del 2000 di Chantal Akerman, con Stanislas Merhar, Sylvie Testud, Olivia Bonamy, Liliane Rovere, Françoise Bertin, Aurore Clément, Vanessa Larre, Samuel Tasinaje, Jean Borodine, Anna Mouglalis e Bérénice Bejo.

, in onda : film drammatico del 2000 di Chantal Akerman, con Stanislas Merhar, Sylvie Testud, Olivia Bonamy, Liliane Rovere, Françoise Bertin, Aurore Clément, Vanessa Larre, Samuel Tasinaje, Jean Borodine, Anna Mouglalis e Bérénice Bejo. L'insegnante viene a casa , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia sexy del 1978 di Michele Massimo Tarantini, con Edwige Fenech, Renzo Montagnani, Lino Banfi, Alvaro Vitali, Jacques Stany, Gisella Sofio, Lucio Montanaro, Gianfranco Barra, Clara Colosimo, Ria De Simone, Marco Gelardini e Carlo Sposìto.

, in onda : film commedia sexy del 1978 di Michele Massimo Tarantini, con Edwige Fenech, Renzo Montagnani, Lino Banfi, Alvaro Vitali, Jacques Stany, Gisella Sofio, Lucio Montanaro, Gianfranco Barra, Clara Colosimo, Ria De Simone, Marco Gelardini e Carlo Sposìto. Il Giustiziere della notte 4, in onda alle 21.30 su Spike: film azione, drammatico, thriller del 1987 di J. Lee Thompson, con Charles Bronson, George Dickerson, Dana Barron, Kay Lenz, Perry Lopez, John P. Ryan, Oh Soon-Tek e Jesse Dabson.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

