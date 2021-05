Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 28 Maggio 2021

Anticipazioni TV

Taken 3 - L'ora della verità: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2015, durata: 109 Min)

Un film di Olivier Megaton con Liam Neeson, Famke Janssen, Maggie Grace, Forest Whitaker, Jon Gries, Leland Orser, Jonny Weston, Dylan Bruno e Alan D. Purwin.



Taken 3 - L'ora della verità: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film Taken 3 - L'ora della verità: Dopo aver salvato l'ex moglie Lenore e la figlia Kim, l'ex agente della CIA Bryan Mills fa ritorno a Los Angeles con la sua famiglia. Mentre Kim è alle prese con gli studi universitari e con una scoperta che potrebbe stravolgere la sua esistenza, Mills e Lenore si avvicinano sempre più. La donna è decisa ha lasciare il suo nuovo marito Stuart St. John, nutrendo ancora sentimenti per Mills. Avendo notato le assidue visite del rivale, Stuart decide di contattare Bryan utilizzando il telefono di sua moglie, invitandolo ad un appuntamento. Quando Mills si reca sul luogo dell’incontro, tuttavia, trova Lenore uccisa.

L’uomo non ha il tempo di piangere la morte della donna che ama dal momento che un gruppo di poliziotti, capitananti dall’ispettore Franck Dotzler sopraggiunge sul luogo del delitto. In assenza di testimoni, Mills diventa il principale sospettato per la morte di Lenore ed è costretto a fuggire per intraprendere delle indagini sull’accaduto. Grazie ai video di sorveglianza, Mills scopre che Lenore è stata rapita e uccisa da alcuni uomini mascherati e cerca di raggiungere Kim per parlare dell’accaduto. Dopo aver eluso i sistemi di sicurezza di Stuart, Mills scopre che l’uomo ha intensificato i controlli su Kim e sospetta che potrebbe essere il colpevole della morte della sua ex moglie. Ma cosa ha spinto Staurt a compiere un atto tanto aberrante? E, soprattutto, è stato veramente St. John ad organizzare l’omicidio di sua moglie?

Il codice Da Vinci: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Thriller, 2006, durata: 148 Min)

Un film di Ron Howard con Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Paul Bettany, Jean Reno, Étienne Chicot, Alfred Molina, Clive Carter, Seth Gabel, Harry Taylor, Marie-Françoise Audollent, Christopher Fosh, Joe Grossi, Jean-Yves Berteloot, Daisy Doidge-Hill, Jean-Pierre Marielle e Jürgen Prochnow.



Il codice Da Vinci: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il codice Da Vinci: In occasione del lancio del suo libro, lo scrittore Robert Langdon è a Parigi per presiedere ad un seminario sulla simbologia. L’incontro, tuttavia, è bruscamente interrotto dal tenente Collet che ha bisogno delle conoscenze di Langdon per un caso d’omicidio.

L’anziano curatore del Museo del Louvre, Saunière, è stato brutalmente assassinato. Con le sue ultime forze, tuttavia, l’uomo ha lasciato un indizio e ha composto con il suo sangue uno schema simile a quello dell’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, accompagnato dalla scritta ‘P.S. Trova Robert Langdon’. Ad uccidere l'uomo è stato Silas, lugubre monaco dell’Opus Dei, in cerca della ‘chiave di volta’ posseduta dal Priorato di Sion.

Mentre Langdon giunge sul luogo dell’omicidio, Silas chiama il misterioso ‘Maestro’ e segue la Linea della Rosa fino alla chiesa di Saint-Suplice in cerca dell’oggetto. Le sue ricerche, tuttavia, sono incloncludenti dal momento che le suore della chiesa si rifiutano di rivelare altre informazioni.

Dopo aver saputo dell’omicidio, la crittologa Sophie Neuve si reca al Louvre e riesce a parlare con Robert. La donna lo informa che i sospetti della polizia ricadranno su di lui, a causa del messaggio di Saunière, e lo sprona a risolvere il caso prima di essere formalmente accusato di un crimine mai commesso.

Dopo aver cercato di risolvere una confusionaria sequenza di Fibonacci, i due scovano altri indizi sui quadri di da Vinci, conservati nel museo. Il simbolo del giglio, storicamente rappresentante l’ordine dei Cavalieri Templari, fornisce una nuova pista ma le forze dell’ordine non si fidano di Langdon e hanno intenzione di arrestarlo…

Il mio Godard: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Biografico, Sentimentale, Commedia, 2017, durata: 117 Min)

Un film di Michel Hazanavicius con Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo, Micha Lescot e Grégory Gadebois.



Il mio Godard: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Il mio Godard: Il film restituisce un ritratto affettuoso e ironico di una delle figure più importanti del cinema francese e mondiale, quella di Jean-Luc Godard, impersonato nel film dal giovane Louis Garrel. Attraverso lo sguardo dell'allora giovanissima moglie Anne, la pellicola ripercorre il Sessantotto, il maoismo, le proteste contro la guerra in Vietnam, ma soprattutto la storia d'amore appassionata e complicata, romantica e anticonformista, con la bella Anne che ha il volto intenso di Stacy Martin.

Tre all'improvviso: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Commedia, 2010, durata: 114 Min)

Un film di Greg Berlanti con Katherine Heigl, Josh Duhamel, Josh Lucas, Hayes MacArthur, Christina Hendricks, Sarah Burns, Bill Brochtrup, Reggie Lee, Melissa McCarthy, DeRay Davis, Andrew Daly, Andy Buckley, Rob Huebel, Will Sasso, Jessica St. Clair e Majandra Delfino.



Tre all'improvviso: Il trailer del film con Katherine Heigl e Josh Duhamel



Trama del Film Tre all'improvviso: Il film racconta la storia di Holly Berenson una ristoratrice sulla via del successo ed Eric Messer, un promettente direttore sportivo di una rete televisiva. I due si sono conosciuti durante un disastroso appuntamento al buio, e l'unica cosa che hanno scoperto di avere in comune è la loro amicizia di vecchia data con Peter e Alison Novak, una coppia che da poco ha avuto una bambina di nome Sophie. I neogenitori sceglieranno come padrini per la loro figlia proprio Holly ed Messer, nonostante i due si siano sempre tollerati a mala pena. Il destino di Holly ed Messer si intreccerà ancora di più quando Peter e Alison verranno purtroppo a mancare dopo un tragico incidente d'auto. Nel testamento della coppia defunta infatti Holly ed Messer sono stati designati come tutori legali della piccola Sophie. Per accettare l’incarico i due dovranno mettere da parte ogni antagonismo e ambizione professionale e per prendersi cura della bambina saranno costretti ad andare a vivere sotto lo stesso tetto. Una sfida non facile per i due che non si piacciono nemmeno un po' e che saranno costretti a conoscersi meglio tra accese discussioni e pannolini da cambiare...

The Hitcher: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Thriller, Horror, 2007, durata: 90 Min)

Un film di The Hitcher con Sean Bean, Sophia Bush, Zachary Knighton, Neal McDonough, Skip O'Brien, Travis Schuldt, Danny Bolero, Yara Martinez e Lauren Cohn.



The Hitcher: Il trailer del film con Sean Bean, Sophia Bush e Zachary Knighton



Trama del Film La dura verità: Il film segue le vicende di una coppia di studenti, Jim e Grace, in viaggio per le vacanze di primavera su una vecchia auto nel mezzo del deserto del Nuovo Messico.

Improvvisamente, durante la notte, comincia un forte temporale e, senza accorgersene, i due fidanzati rischiano di investire un uomo fermo lungo la strada vicino la sua macchina in panne. Decidono di proseguire, fermandosi solo più avanti in un’area di sosta, dove per caso lo rincontrano. Dispiaciuti per lui, gli offrono un passaggio fino al motel più vicino. Questa, però, sarà una decisione che pagheranno a caro prezzo. Lo sconosciuto, infatti, è in realtà uno psicopatico. Quando minaccia di uccidere Jim, la coppia riesce a sbatterlo fuori dall’auto credendo di aver scampato un pericolo. Vorrebbero chiamare subito la polizia, ma si accorgono di aver perso il cellulare durante lo scontro.

La situazione precipita quando lo rivedono all’interno di una macchina con dei bambini. Mentre cercano di avvertire la famiglia dell’imminente pericolo, finiscono per distruggere la propria automobile. A piedi, soli e senza telefono, i due fidanzati camminano in cerca di aiuto, ma quello che trovano lungo la strada è a dir poco spaventoso…

Usciranno mai da questo terribile incubo?

Woodlawn: il Film Stasera in Tv su TV2000 alle 21.10

(Drammatico, 2015, durata: 123 Min)

Un film di Andrew Erwin e Jon Erwin con Sean Astin, Nicholas Bishop, Caleb Castille, Jon Voight, Lance E. Nichols, Kevin Sizemore, Virginia Williams e Joy Brunson.



Woodlawn: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Woodlawn: Il film è la storia di un giocatore di football alle prese col suo enorme talento e con la più difficile delle battaglie: la lotta contro il razzismo dentro e fuori dal campo. Alabama, primi anni '70. Il piccolo comune di Birmingham è diventato un vero e proprio focolaio di disordini sociali a causa dei numerosi conflitti razziali scoppiati dopo l'emanazione delle leggi di segregazione del '73. Tony Nathan, insieme a i pochi altri giocatori neri della sua squadra di football, è costretto a vivere in uno stato di costante umiliazione. Nonostante gli sforzi dell'allenatore per appianare i conflitti, infatti, la squadra sembra essere unita non tanto dal gioco, ma dall'odio che nutre nei confronti dei loro compagni dalla pelle scura.

Ciò che accade nella team di Tandy Geralds, chiaramente, non è altro se non lo specchio di ciò che avviene nell'intera città. Quando i tentativi del coach di riportare la pace tra i giocatori falliscono miseramente, nella scuola fa il suo ingresso Hank Erwin, un outsider che decide di parlare con gli studenti della sua vita. Le sue parole fatte di speranza, di amore e di fede incondizionata in Gesù, riusciranno a smuovere a poco a poco i sentimenti dei membri del team, insegnandogli alcuni dei valori che più contano nella vita: il rispetto per l'altro, il coraggio e l'uguaglianza...

