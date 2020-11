Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 27 Novembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: The Villainess - Professione assassina, Chef - La ricetta perfetta, Gunny, Something New, Doom, Spiders 3D. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Il silenzio dell'acqua 2, The Voice Senior, The Rookie, Titolo V, Freedom - Oltre il confine, PropagandaLive.

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 27 Novembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: The Villainess - Professione assassina, Chef - La ricetta perfetta, Gunny, Something New, Doom, Spiders 3D, Flipper, La vedova inconsolabile ringrazia quanti la consolarono.

I Migliori Film in TV oggi in prima serata

The Villainess - Professione assassina: stasera in tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, 2017, durata: 143 Min)

Un film di Byung-gil Jung con Kim Ok-bin, Ha-Kyun Shin, Jun Sung e Kim Seo-hyeong.



The Villainess - Professione assassina: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film The Villainess - Professione assassina: segue la storia di una killer professionista in cerca di vendetta. Sook-Hee (Ok-bin Kim), la figlia di un potente gangster, è stata addestrata per essere un'assassina imparando sin dalla tenera età a uccidere a sangue freddo i suoi avversari. Dopo la morte del suo mentore, la giovane lascia la Cina e si trasferisce in Corea, nascondendo il suo passato all'agenzia governativa che la vuole con sé dopo essere venuta a conoscenza delle sue straordinarie capacità. Le viene proposto un patto: lavorare per dieci anni per l'Intelligence sudcoreana come cellula dormiente in cambio di una nuova identità, un'operazione facciale e la libertà al termine del vincolo.

Ma ad attenderla a destinazione c'è una vita molto diversa da quella che aveva auspicato...

Chef - La ricetta perfetta: stasera in tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2014, durata: 114 Min)

Un film di Jon Favreau con Jon Favreau, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Sofia Vergara, Dustin Hoffman, John Leguizamo, Bobby Cannavale, Oliver Platt e Amy Sedaris.



Chef - La ricetta perfetta: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Chef - La ricetta perfetta: Il film racconta la storia di Carl, chef di talento che perde il suo lavoro in un prestigioso ristorante di Los Angeles, quando si rifiuta di scendere a patti col suo dispotico capo (Dustin Hoffman). Pronto a mettere in discussione la sua carriera lavorativa pur di non soffocare la sua creatività, Carl, stanco delle continue critiche e di preparare menù privi di originalità, lascia il suo lavoro e apre un'attività di cibo da strada con l'aiuto della sua ex moglie, di suo suo figlio, del suo migliore amico e di un camioncino sgangherato che diventerà presto il suo regno....

Altri film da vedere questa sera in TV:

Gunny, in onda alle 21 su Iris : film drammatico del 1986 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Marsha Mason, Tom Villard, Bo Svenson, Mario Van Peebles, Everett McGill, Ramón Franco, Boyd Gaines, Moses Gunn, Mike Gomez, Vincent Irizarry e Eileen Heckart.

: film drammatico del 1986 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Marsha Mason, Tom Villard, Bo Svenson, Mario Van Peebles, Everett McGill, Ramón Franco, Boyd Gaines, Moses Gunn, Mike Gomez, Vincent Irizarry e Eileen Heckart. La vedova inconsolabile ringrazia quanti la consolarono, in onda alle 21 su Cine34 : film commedia sexy del 1973 di Mariano Laurenti, con Edwige Fenech, Carlo Giuffré, Didi Perego, Guido Leontini, Pino Ferrara, Franco Ressel, Mario Maranzana, Enzo Andronico, Renato Cecilia, Paola Arduini, Carla Mancini, Luigi Antonio Guerra e Angela Leontini.

: film commedia sexy del 1973 di Mariano Laurenti, con Edwige Fenech, Carlo Giuffré, Didi Perego, Guido Leontini, Pino Ferrara, Franco Ressel, Mario Maranzana, Enzo Andronico, Renato Cecilia, Paola Arduini, Carla Mancini, Luigi Antonio Guerra e Angela Leontini. Something New, in onda alle 21.10 su La5 : film commedia, drammatico, sentimentale del 2006 di Sanaa Hamri, con Sanaa Lathan, Simon Baker, Katharine Towne, Stanley Desantis, K.C. Clyde, Wendy Raquel Robinson, Golden Brooks, Taraji P. Henson, Marcus Brown, Russell Hornsby, Alfre Woodard e Mike Epps.

: film commedia, drammatico, sentimentale del 2006 di Sanaa Hamri, con Sanaa Lathan, Simon Baker, Katharine Towne, Stanley Desantis, K.C. Clyde, Wendy Raquel Robinson, Golden Brooks, Taraji P. Henson, Marcus Brown, Russell Hornsby, Alfre Woodard e Mike Epps. Missing in action, in onda alle 21.20 su Spike : film d'azione e avventura del 1985 di Lance Hool, con Chuck Norris, Soon Teck Oh, Joe Michael Terry, Steven Williams, John Wesley, Cosie Costa, Pierre Issot, Christopher Cary, David Chung, Joseph Hieu, Bennett Ohta e John Otrin.

: film d'azione e avventura del 1985 di Lance Hool, con Chuck Norris, Soon Teck Oh, Joe Michael Terry, Steven Williams, John Wesley, Cosie Costa, Pierre Issot, Christopher Cary, David Chung, Joseph Hieu, Bennett Ohta e John Otrin. Doom, in onda alle 21 su 20 : film horror del 2005 di Andrzej Bartkowiak, con Karl Urban, Rosamund Pike, Dwayne Johnson, Razaaq Adoti, Dhobi Oparei, Ben Daniels, Richard Brake, Al Weaver, Dexter Fletcher, Brian Steele, Yao Chin, Robert Russel, Daniel York, Ian Hughes, Sara Houghton e Doug Jones.

: film horror del 2005 di Andrzej Bartkowiak, con Karl Urban, Rosamund Pike, Dwayne Johnson, Razaaq Adoti, Dhobi Oparei, Ben Daniels, Richard Brake, Al Weaver, Dexter Fletcher, Brian Steele, Yao Chin, Robert Russel, Daniel York, Ian Hughes, Sara Houghton e Doug Jones. Spiders 3D, in onda alle 21.10 su Italia 2 : film thriller horror del 2013 di Tibor Takács, con Christa Campbell, Patrick Muldoon, William Hope, Shelly Varod, Jon Mack, Sydney Sweeney, Zlateto Keremedchieva, Sarah Brown e Christian Contreras.

: film thriller horror del 2013 di Tibor Takács, con Christa Campbell, Patrick Muldoon, William Hope, Shelly Varod, Jon Mack, Sydney Sweeney, Zlateto Keremedchieva, Sarah Brown e Christian Contreras. Flipper, in onda alle 21.10 su Paramount Network : film avventura del 1996 di Alan Saphiro, con Paul Hogan e Elijah Wood.

: film avventura del 1996 di Alan Saphiro, con Paul Hogan e Elijah Wood. Histoire d'O - Ritorno a Roissy, in onda alle 21.20 su Cielo: film erotico del 1984 di Eric Rochat, con Sandra Wey, Rosa Valenty, Manuel de Blas, Carole James, Eduardo Bea, Rubén Blanco, Christian Cid, Tomás Picó, Alicia Príncipe, Frank Sussman e Frank Braña.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: