Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 26 Marzo 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Trainspotting 2, Soldado, Il tuo ex non muore mai, Invictus, Contagious, Valérie - Diario di una Ninfomane. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Canzone segreta, The Good Doctor 4 e The Resident, Ciao Darwin, Le Iene, Propaganda Live, Fratelli di Crozza.

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 26 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Trainspotting 2, Soldado, Il tuo ex non muore mai, Invictus, Contagious, Valérie - Diario di una Ninfomane, Wim Wenders - Ritorno alla vita, Beverly Hills Cop III.

Trainspotting 2: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Drammatico, 2017, durata: 114 Min)

Un film di Danny Boyle con Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle e Ewen Bremner.



Trainspotting 2: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Trainspotting 2: Mark Renton torna a Edimburgo dopo che, vent'anni prima, era scappato a Amsterdam. Sua madre è morta, Spud è ancora dipendente da eroina, Begbie è in carcere e Sick Boy gestisce il pub che ha ereditato da sua zia, il Port Sunshine a Leith, dove conduce piccoli affari illeciti. Mark sembra quindi l'unico ad avercela fatta, ma dopo uno scontro con Sick Boy, ancora risentito poiché l'amico è fuggito anni prima con il bottino di un colpo, gli confessa che è malato e sul punto di essere licenziato.

Renton decide così di rimanere a Edimburgo e di aiutare come può gli amici Spud e Sick Boy, cercando di rimediare al passato. Lavorano insieme in qualche furto, rubando carte di credito per svuotare i conti con l'aiuto di Veronika, compagna di Sick Boy. Chi non è assolutamente disposto a perdonare Rent Boy è Begbie, che evaso di prigione, lo incontra casualmente in discoteca e da quel momento lo insegue per ucciderlo. Sick Boy e Spud cercheranno di proteggerlo, ma la resa dei conti tra Mark e Begbie prima o poi arriverà...

Soldado: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Drammatico, Thriller, 2018, durata: 124 Min)

Un film di Stefano Sollima con Benicio Del Toro, Josh Brolin, Catherine Keener, Matthew Modine, Manuel Garcia-Rulfo, Isabela Moner, Jeffrey Donovan, Christopher Heyerdahl, Shea Whigham, Jake Picking e David Castañeda.



Soldado: Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film Soldado: Nella guerra di droga non ci sono regole e la lotta della CIA al narcotraffico al confine fra Messico e Stati Uniti si è inasprita da quando i cartelli della droga hanno iniziato a infiltrare terroristi oltre la frontiera americana. Per combattere i narcos l'agente federale Matt Graver dovrà assoldare il misterioso e impenetrabile Alejandro, la cui famiglia è stata sterminata da un boss del cartello della droga, per aumentare l'efferatezza della guerra.

Alejandro scatenerà una vera e propria, incontrollabile battaglia tra bande in una missione che lo coinvolgerà in modo molto personale. Rapisce, infatti, la figlia del boss per scatenare il conflitto, ma quando la ragazza viene considerata un danno collaterale, il suo destino si metterà tra i due uomini che si interrogano su tutto quello per cui combattono.

Il tuo ex non muore mai: il film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Azione, Commedia, 2018, durata: 116 Min)

Un film di Susanna Fogel con Mila Kunis, Justin Theroux, Kate McKinnon, Sam Heughan, Gillian Anderson, Ólafur Darri Ólafsson, Fred Melamed, Ivanna Sakhno e Justine Wachsberger.



Il tuo ex non muore mai: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film Il tuo ex non muore mai: Nel film, Audrey e Morgan, due amiche trentenni che vivono a Los Angeles, si ritrovano al centro di una cospirazione internazionale, quando l'ex fidanzato di Audrey si presenta nel loro appartamento per nascondersi da un gruppo di spietati assassini che lo stanno inseguendo. Incredule e stupite, le due donne saranno costrette ad entrare in azione e trasformarsi in due spie provette. Dovranno fare i conti con i killer e con un agente segreto britannico, misterioso e affascinante, mentre cercano di salvare il mondo... e la loro pelle.

Invictus: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Thriller, Azione, 2009, durata: 134 Min)

Un film di Clint Eastwood con Morgan Freeman, Matt Damon, Robert Hobbs, Langley Kirkwood, Tony Kgoroge, Matt Stern, Patrick Lyster, Penny Downie, Patrick Mofokeng, Julian Lewis Jones, Marguerite Wheatley, Leleti Khumalo, Sibongile Nojila, Bonnie Henna, Shakes Myeko, Robin Smith, Scott Eastwood e Grant Roberts.



Invictus: Il nuovo trailer italiano del film con Morgan Freeman e Matt Damon



Trama del Film Invictus: Dopo ventisette anni di prigionia, Nelson Mandela è finalmente libero e diventa il primo presidente nero del Sud Africa. Sebbene l’apartheid sia stata ufficialmente abolita e Mandela si stia battendo per la riconciliazione tra sudafricani bianchi e neri, nel paese persistono le divisioni razziali. La maggioranza nera mostra ancora un forte risentimento nei confronti degli afrikaner, che identifica con la squadra nazionale di rugby, gli Springboks, composta da soli giocatori bianchi. Mandela, tuttavia, vede nel rugby uno strumento per sanare le ferite del passato e unificare la due anime del Sudafrica, grazie alle regole di lealtà, fratellanza e rispetto che lo caratterizzano.

Per rassicurare la minoranza bianca che la loro identità verrà rispettata, Mandela convince i membri neri della nuova associazione di rugby sudafricana a mantenere il nome, il logo e i colori originari degli Springboks. Successivamente, incontra François Pienaar, il capitano degli Springboks, al quale confida che una vittoria della squadra nazionale nella Coppa del Mondo unirà gli afrikaner con le altre tribù che compongono il Sudafrica. Tra i due si crea subito una forte intesa, suggellata dal motto “Una squadra, una nazione”. Per motivarlo ulteriormente, Mandela regala a Pienaar una copia della poesia "Invictus" del poeta britannico W. E. Henley, che lo ha confortato e sostenuto nei momenti più bui della sua prigionia...

Contagious: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Drammatico, Horror, 2015, durata: 95 Min)

Un film di Henry Hobson con Arnold Schwarzenegger, Abigail Breslin, Joely Richardson, Laura Cayouette, J.D. Evermore, Raeden Greer e Dana Gourrier.



Contagious: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Contagious: Il film racconta un mondo invaso da un terribile virus chiamato Necroambulist che muta gli uomini in zombie. Nonostante l’epidemia, in città gli esseri umani provano a vivere normalmente, seguendo delle restrizioni molto rigide per salvaguardare i non contagiati e salvare il genere umano. Intanto nei campi gli agricoltori bruciano tutto per evitare di contaminare ulteriormente il cibo. Una notte alcuni funzionari prendono con la forza Maggie Vogel, una donna che è stata morsa a un braccio, per condurla in ospedale insieme ad altre persone contagiate. Qui arriva anche suo padre Wade che, grazie all'amicizia con il dottor Vern Kaplam, può portarla a casa e stare con lei fin quando il virus non sarà penetrato al punto di doverla mettere in quarantena.

Mentre tornano dalla clinica devono fermarsi per mettere benzina all'auto e qui vengono aggrediti dal titolare della stazione di servizio che è totalmente contagiato. Riescono a fuggire e una volta tornati a casa, Maggie saluta i suoi due fratellini, che andranno a stare dalla zia per non essere esposti al virus. Tutto precipita quando la ragazza cade accidentalmente dall'altalena, spezzandosi un dito dal quale esce del sangue di colore nero…

Valérie - Diario di una Ninfomane: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Drammatico, 2008, durata: 95 Min)

Un film di Christian Molina con Belen Fabra, Geraldine Chaplin, Llum Barrera, José Chaves e Leonardo Sbaraglia.



Valérie - Diario di una Ninfomane: Il trailer del film con Belen Fabra



Trama del Film Valérie - Diario di una Ninfomane: Valérie è bella, colta e di buona famiglia.

Per conoscere il mondo le viene naturale affidarsi al corpo e alle sensazioni; e per raccontarlo e raccontarsi l'unico confidente è il suo diario.

Solo con queste pagine può condividere la scoperta del sesso e degli uomini a partire da quando, a quindici anni, perde la verginità e comincia a vedere la vita come un susseguirsi di esperienze estreme, una ricerca del piacere che non prevede inibizioni.

Qualsiasi incontro può svelarle un nuovo lato di sé; per questo Valérie si concede agli uomini più diversi, spesso sconosciuti. Darsi agli altri, sempre, diventa per lei un'ossessione, una necessità. E a volte può diventare un rischio. Quasi senza rendersene conto, infatti, Valérie si innamora di un uomo che la inganna e la maltratta riducendola l'ombra di se stessa.

Per sopravvivere alla delusione e al dolore, Valérie sceglie di imboccare la strada della prostituzione. In una casa di appuntamenti scopre un mondo fatto di violenza psicologica, ma anche di tenerezza, al fianco di altre donne come lei, spesso rivali ma qualche volta amiche e confidenti. E soprattutto scopre la vulnerabilità maschile, e un profondo bisogno di affetto. Politici, manager, avvocati, medici, padri di famiglia: tutti gli uomini della nuova vita di Valérie - anche quelli che vi entrano per più di una notte - non fanno che aumentare la sua voglia di comunicare attraverso il linguaggio che conosce meglio, quello del corpo...

Altri film questa sera in TV:

Wim Wenders - Ritorno alla vita , in onda alle 21.10 su TV2000 : film drammatico del 2015 di Wim Wenders, con James Franco, Rachel McAdams, Charlotte Gainsbourg, Peter Stormare, Robert Naylor, Marie-Josée Croze, Julia Sarah Stone, Celine Bonnier, Peter Miller e Patrck Bauchau.

, in onda : film drammatico del 2015 di Wim Wenders, con James Franco, Rachel McAdams, Charlotte Gainsbourg, Peter Stormare, Robert Naylor, Marie-Josée Croze, Julia Sarah Stone, Celine Bonnier, Peter Miller e Patrck Bauchau. Missing in Action , in onda alle 21.30 su Spike : film d'azione, guerra del 1985 di Lance Hool, con Chuck Norris, Soon Teck Oh, Joe Michael Terry, Steven Williams, John Wesley, Cosie Costa, Pierre Issot, Christopher Cary, David Chung, Joseph Hieu, Bennett Ohta e John Otrin.

, in onda : film d'azione, guerra del 1985 di Lance Hool, con Chuck Norris, Soon Teck Oh, Joe Michael Terry, Steven Williams, John Wesley, Cosie Costa, Pierre Issot, Christopher Cary, David Chung, Joseph Hieu, Bennett Ohta e John Otrin. Beverly Hills Cop III - Un Piedipiatti A Beverly Hills III , in onda alle 21 su 20 : film commed,a azione del 1994 di John Landis, con Eddie Murphy, Jon Tenney, Judge Reinhold, Theresa Randle, Hector Elizondo, Timothy Carhart, Eugene Collier, John Saxon, Barbet Schroeder, Bronson Pinchot, Jimmy Ortega, Joey Travolta e Alan Young.

, in onda : film commed,a azione del 1994 di John Landis, con Eddie Murphy, Jon Tenney, Judge Reinhold, Theresa Randle, Hector Elizondo, Timothy Carhart, Eugene Collier, John Saxon, Barbet Schroeder, Bronson Pinchot, Jimmy Ortega, Joey Travolta e Alan Young. Ecco lingua d'argento, in onda alle 21 su Cine34: film commedia sexy del 1976 di Mauro Ivaldi, con Carmen Villani, Nadia Cassini, Roberto Cenci, Gianfranco D'Angelo, Enzo Andronico, Huberta Shaw, Alì Zaiem e Roberto Pace.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: