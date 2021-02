Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 26 Febbraio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 26 Febbraio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Survive the night, Miracoli dal Cielo, Dove osano le aquile, In Time, L'Odissea, Agatha e gli omicidi di mezzanotte, Spider-Man 3, Il mai nato, Le età di Lulù, Trappola in alto mare.

Survive the Night: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Thriller, Azione, 2020, durata: 90 Min)

Un film di Matt Eskandari con Bruce Willis, Chad Michael Murray, Shea Buckner, Tyler Jon Olson, Lydia Hull e Jessica Abrams.



Survive the Night: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Survive the Night: Il film segue la storia di un medico tenuto in ostaggio insieme alla sua famiglia da due criminali in fuga. Quando suo fratello Mathias viene gravemente ferito durante una rapina finita male, Jamie segue il chirurgo Rich dalla clinica a casa per costringerlo ad assistere Mathias prima che passi a miglior vita. Giunto nell'abitazione, il malvivente prende in ostaggio la moglie e la figlia del medico e gli ordina di operare immediatamente il fratello, se vuole che la sua famiglia passi la notte.

L'unica speranza di sopravvivenza per Rich e i suoi cari risiede nel padre Frank, ex sceriffo ormai pensione con cui, tuttavia, è in pessimi rapporti. In questo gioco al massacro in cui nessuno ormai è al sicuro, i due dovranno collaborare e attingere a tutto il proprio coraggio per prendere il sopravvento e ribaltare la situazione prima che il peggio accada...

Miracoli dal Cielo: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Family, 2016, durata: 109 Min)

Un film di Patricia Riggen con Jennifer Garner, Martin Henderson, Kylie Rogers, Queen Latifah, Eugenio Derbez, Kelly Collins Lintz, John Carroll Lynch, Brandon Spink, Bruce Altman, Brighton Sharbino e Courtney Fansler.



Miracoli dal Cielo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Miracoli dal Cielo: Il film è basato sull'incredibile storia vera della famiglia Beam, alle prese con l'incurabile malattia da cui è affetta la loro secondogenita di 10 anni Anna. Christy e Kevin conducono una vita tranquilla e serena a Dallas, Texas, insieme alle loro tre figliolette e a un'accogliente comunità religiosa che rappresenta per loro una seconda casa. Quell'angolo di paradiso così perfetto, però, è destinato a sgretolarsi definitivamente non appena la famiglia apprende che Anna è affetta da una rara patologia digestiva che ha compromesso irrimediabilmente il suo apparato digerente, costringendola a essere nutrita tramite un tubo di alimentazione e a entrare e uscire continuamente dagli ospedali.

Tuttavia, proprio quando Christy sembra aver perso completamente la fede e la speranza, qualcosa di incredibile accade. Un giorno, mentre Anna gioca ad arrampicarsi su un albero insieme a sua sorella, il ramo su cui è seduta cede improvvisamente, scaraventando la piccola a terra. A causa della violenza della caduta, i genitori di Anna temono il peggio, ma quando la bambina si risveglia in ospedale si verifica un inspiegabile miracolo che lascia medici e specialisti increduli di fronte a quanto accaduto...

Dove osano le aquile: il film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Guerra, Thriller, Azione, 1968, durata: 158 Min)

Un film di Brian G. Hutton con Richard Burton, Clint Eastwood, Mary Ure, Patrick Wymark, Michael Hordern, Robert Beatty, Anton Diffring, Peter Barkworth, Vincent Ball, Ferdy Mayne, Neil McCarthy, Derren Nesbitt, Ingrid Pitt, William Squire, Brook Williams e Donald Houston.



Dove osano le aquile: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Dove osano le aquile: Durante la Seconda Guerra Mondiale, un aereo britannico viene colpito e cade in una regione nel sud della Germania. I nazisti catturano l'unico supersitite, il Generale Carnaby, dell'alto comando delle Forze Armate USA, e lo portano al castello Adler, quartiere generale delle SS, per poterlo interrogare in quanto fonte più che preziosa di informazioni sulle strategie di guerra degli Alleati. Viene scartata l'ipotesi di bombardare il castello per impedire che il Generale riveli qualcosa, perché la sua vita è più preziosa di quanto le SS stesse immaginino, e nessun aereo può arrivare vicino al castello senza venire prima abbattuto. L'unica soluzione è mandare una squadra per infiltrarsi nel castello e liberare il Generale.

In Time: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Thriller, Fantascienza, 2011, durata: 109 Min)

Un film di Andrew Niccol con Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Olivia Wilde, Cillian Murphy, Vincent Kartheiser, Matt Bomer, Alex Pettyfer, Johnny Galecki, Elena Satine, Yaya DaCosta, Ethan Peck, Toby Hemingway, Rachel Roberts e Bella Heathcote.



In Time: Il trailer italiano del film con Justin Timberlake e Amanda Seyfried



Trama del Film In Time: Le vicende narrate sono ambientate nell'anno 2169, in un’era in cui gli individui sono geneticamente programmati per vivere fino all'età di 25 anni. Da quel momento in poi, attraverso un chip installato nel loro braccio, parte un conto alla rovescia che permette loro di vivere solo un anno al termine del quale sono destinati a morire. Tuttavia, è possibile allungare la propria speranza di vita: infatti il tempo è, in quest'era, divenuto una vera e propria valuta, attraverso la quale la gente viene pagata. Così si è venuto a creare un mondo in cui i ricchi possono vivere pressoché per sempre, senza, per altro, invecchiare, mentre i poveri cercano continuamente di guadagnarsi qualche altro giorno da vivere. Proprio in questo contesto, Will Salas, venticinquenne da tre anni, decide, a seguito di un fortuito evento che gli permette di guadagnare un secolo di vita, di tentare il tutto per tutto per sovvertire l'ordine precostituito del suo mondo e riportare l'uguaglianza tra ricchi e poveri.

L'Odissea: il Film Stasera in Tv su TV2000 alle 21.10

(Avventura, Biografico, 2016, durata: 122 Min)

Un film di Jérôme Salle con Lambert Wilson, Audrey Tautou, Pierre Niney, Benjamin Lavernhe e Laurent Lucas.



L'Odissea: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film L'Odissea: Siamo nel 1948, Jacques-Yves Cousteau (Lambert Wilson), sua moglie e i due figli, vivono in un luogo paradisiaco, una bella casa a strapiombo sul mar Mediterraneo. Ma Cousteau non sogna altro che l'avventura. Grazie a una sua invenzione, uno scafandro autonomo che permette di respirare sotto l'acqua, ha scoperto un nuovo mondo, un nuovo mondo deciso ad esplorare a tutti i costi. Per farlo è pronto a ogni sacrificio.

Dal 1949 al 1979: il film racconta trenta anni della vita del capitano Jacques-Yves Cousteau, celebre ricercatore, scienziato, inventore, regista, il cui maggior successo è quello di aver reso il pubblico più curioso - e di conseguenza più vicino - al mare.

Agatha e gli omicidi di mezzanotte: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Giallo, 2020, durata: 91 Min)

Un film di Joe Stephenson con Helen Baxendale, Blake Harrison, Daniel Caltagirone, Thomas Chaanhing, Scott Chambers, Vanessa Grasse e Jodie McNee.



Trama del Film Agatha e gli omicidi di mezzanotte: In Agatha e gli omicidi di mezzanotte, il film diretto da Joe Stephenson, la celebre autrice di gialli decide di fare qualcosa di inaspettato: vendere un manoscritto che ucciderà la sua creazione letteraria più famosa. Londra, 1940. Dopo aver scritto 12 romanzi su Poirot, Aghata Christie dovrebbe aver guadagnato una fortuna, invece riesce a malapena a sbarcare il lunario. Proprio per questo motivo negozia un accordo con il ricco uomo d'affari Frankie Lei per vendergli il prossimo romanzo in cui farà morire il suo personaggio di maggior successo: il detective Hercule Poirot. Il giorno dell'incontro, però, la città viene colpita da un bombardamento aereo da parte della Germania e Agatha è costretta a nascondersi nel seminterrato dell'hotel designato per l'appuntamento, dove si rifugiano anche altre persone, tra cui proprio Frankie.

Quando l'uomo muore improvvisamente e il romanzo scompare senza lasciare traccia, Agatha da inizio alle indagini per trovare l'assassino e riappropriarsi del suo lavoro. Presto, la scrittrice capirà di essere vittima di una cospirazione...

Altri film questa sera in TV:

Spider-Man 3 , in onda alle 21.30 su TV8 : film azione, fantasy del 2006 di Sam Raimi, con Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Thomas Haden Church, Topher Grace, Bryce Dallas Howard, Mageina Tovah, Daniel Gillies, Tim De Zarn, Elizabeth Banks, J.K. Simmons, Rosemary Harris, Elya Baskin, James Cromwell, Bill Nunn, Cliff Robertson, Ted Raimi e Theresa Russell.

, in onda : film azione, fantasy del 2006 di Sam Raimi, con Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Thomas Haden Church, Topher Grace, Bryce Dallas Howard, Mageina Tovah, Daniel Gillies, Tim De Zarn, Elizabeth Banks, J.K. Simmons, Rosemary Harris, Elya Baskin, James Cromwell, Bill Nunn, Cliff Robertson, Ted Raimi e Theresa Russell. Inga Lindström: Il cuore di mio padre , in onda alle 21.10 su La5 : film drammatico, sentimentale del 2009 di Peter Weissflog, con Lara-Joy Körner, Julian Weigend, Volker Lechtenbrink, Mariella Ahrens, Andreas Brucker, Oliver Bode, Tim Ehlert e Tina Grawe.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 2009 di Peter Weissflog, con Lara-Joy Körner, Julian Weigend, Volker Lechtenbrink, Mariella Ahrens, Andreas Brucker, Oliver Bode, Tim Ehlert e Tina Grawe. Il mai nato , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film horror, thriller del 2009 di David S. Goyer, con Gary Oldman, Odette Annable, Cam Gigandet, Meagan Good, Jane Alexander, Carla Gugino, Idris Elba e James Remar.

, in onda : film horror, thriller del 2009 di David S. Goyer, con Gary Oldman, Odette Annable, Cam Gigandet, Meagan Good, Jane Alexander, Carla Gugino, Idris Elba e James Remar. Le età di Lulù , in onda alle 21.20 su Cielo : film drammatico del 1990 di Bigas Luna, con Francesca Neri, Javier Bardem, Óscar Ladoire, María Barranco, Fernando Guillén Cuervo, Ángel Jovè, Rosana Pastor e Pilar Bardem.

, in onda : film drammatico del 1990 di Bigas Luna, con Francesca Neri, Javier Bardem, Óscar Ladoire, María Barranco, Fernando Guillén Cuervo, Ángel Jovè, Rosana Pastor e Pilar Bardem. La supplente va in città , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia sexy del 1979 di Vittorio De Sisti, con Carmen Villani, Vincenzo Crocitti, Mauro Frittella, Josele Roman, Francisco Cecilio, María Luisa Ponte, Sandra Cardini, Alberto Squillante e Francesco Mulè.

, in onda : film commedia sexy del 1979 di Vittorio De Sisti, con Carmen Villani, Vincenzo Crocitti, Mauro Frittella, Josele Roman, Francisco Cecilio, María Luisa Ponte, Sandra Cardini, Alberto Squillante e Francesco Mulè. Trappola in alto mare, in onda alle 21.30 su Spike: film avventura, azione del 1992 di Andrew Davis, con Steven Seagal, Damian Chapa, Tommy Lee Jones, Erika Eleniak, Troy Evans, David McKnight, Lee Hinton, Craig Dunn, Michael Gaylord James e Richard T. Jones.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: