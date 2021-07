Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 23 Luglio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 23 Luglio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Una doppia verità, FRANKLYN, Per sempre la mia ragazza, Ti odio, ti lascio, ti..., Basilicata coast to coast, Solo per vendetta, Interceptor, il guerriero della strada, Dead in Tombstone.

Una doppia verità: il Film Stasera in TV su Rai 3 alle 21.20

(Drammatico, Thriller, 2016, durata: 93 Min)

Un film di Courtney Hunt con Keanu Reeves, Renée Zellweger, Gugu Mbatha-Raw, Gabriel Basso, Erica McDermott, James Belushi, Ritchie Montgomery, Christopher Berry, Lara Grice e Lucky Johnson



Una doppia verità: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Una doppia verità: Sorpreso sulla scena del crimine, vicino al corpo senza vita di suo padre e per di più con un coltello insanguinato in mano, il giovane Mike Lassiter viene immediatamente accusato di omicidio volontario. Una doppia verità racconta le fasi del processo e le indagini condotte dall'avvocato difensore Richard Ramsey nel tentativo di scagionare il ragazzo. Ottenere la fiducia del cliente è il fulcro del suo lavoro, che spesso consiste nell'architettare elaborate versioni dei fatti che risultino convincenti alle orecchie della giuria. Ma Mike, dopo un'incerta ammissione di colpevolezza, si è barricato dietro un silenzio impenetrabile, escludendo ogni possibilità di collaborazione e menzogna, e affidando a Ramsey l'insolito, ingrato compito di scavare in cerca della verità. I testimoni che depongono in aula e gli agenti arrivati per primi sul luogo del delitto non hanno dubbio, sono convinti di essere portatori di una verità assoluta e innegabile che punta il dito contro Mike. Ma è davvero così semplice? Mentre nuove prove emergono a complicare la situazione e a indebolire la difesa già traballante di Richard, l'avvocato deve fare i conti con i metodi della nuova collega Janelle e la reticenza della vedova Loretta. In un gioco di depistaggi e colpi di scena, personaggi ambigui e poco affidabili, i segreti più oscuri della famiglia Lassiter vengono alla luce e la storia prende una piega inaspettata.

FRANKLYN: il Film Stasera in TV su Rai 4 alle 21.20

(Fantascienza, Thriller, 2008, durata: 98 Min)

Un film di Gerald McMorrow con Eva Green, Ryan Phillippe, Bernard Hill, Kika Markham, Sam Riley, Mark Wingett, Gary Pillai, Art Malik, Susannah York, Chris Wilson e Jay Fuller.



FRANKLYN: Il trailer del film con Eva Green e Ryan Phillippe



Trama del Film FRANKLYN: Esser è un uomo disperato in cerca del proprio figlio nelle dure strade dei senzatetto di Londra. Milo è un trentenne con il cuore spezzato alla disperata ricerca della strada verso la purezza del primo amore. Emilia è una bellissima studentessa d’arte con tendenze suicide. Preest è un vigilante mascherato alla ricerca del suo nemico per le buie strade di Meanwhile City, una metropoli fantascientifica governata dal fanatismo religioso. Quattro personaggi che appartengono a mondi distanti. Stanotte questi mondi sono destinati ad una distruttiva collisione. La traiettoria di un singolo proiettile deciderà il destino di queste quattro anime perse.

Per sempre la mia ragazza: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Musicale, Sentimentale, 2018, durata: 108 Min)

Un film di Bethany Ashton Wolf con Alex Roe, Jessica Rothe, Abby Ryder Fortson, Peter Cambor, Gillian Vigman, Judith Hoag, John Benjamin Hickey, Morgan Alexandria, Terayle Hill e Whitney Goin.



Per sempre la mia ragazza: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Per sempre la mia ragazza: Il film racconta la storia di Liam Page, un famoso cantante country. Per realizzare il suo sogno di raggiungere il successo musicale, otto anni prima aveva lasciato la futura sposa Josie proprio il giorno del matrimonio, scappando via da Saint Augustine, il suo paesino d’origine nella Louisiana.

Il giorno dopo un concerto a New Orleans, Liam riceve una tragica e inaspettata notizia: il suo amico Mason è morto in un incidente stradale. A quel punto il cantante decide di tornare subito a Saint Augustine per partecipare ai funerali. Nonostante cerchi di essere il più discreto possibile, Josie - anche lei presente alla funzione - lo riconosce.

Dopo un primo incontro tutt’altro che pacifico, la donna rivela a Liam di essere padre, in quanto lei si accorse di essere incinta poco dopo la sua fuga. Scioccato, l’uomo ha un primo incontro con la figlia Billy, una bambina di otto anni che si dimostra molto intelligente nonostante la giovane età. I due iniziano a vedersi sempre più spesso e sviluppano un forte legame. Anche tra Liam e Josie sembra che stiano ritornando i sentimenti di un tempo, ma ben presto il cantante si trova costretto di nuovo a dover compiere una scelta difficile....

Ti odio, ti lascio, ti...: il Film Stasera in TV su La5 alle 21.10

(Commedia, Sentimentale, 2006, durata: 105 Min)

Un film di Peyton Reed con Vince Vaughn, Jennifer Aniston, Joey Lauren Adams, John Michael Higgins, Jon Favreau, Vincent D'Onofrio, Justin Long, Cole Hauser, Judy Davis, Ann-Margret, Jason Bateman, Shelby Bakken, Peter Billingsley, George Glynn, Mary-Pat Green, James Kim e Brad Nelson.



Ti odio, ti lascio, ti...: Trailer italiano del film



Trama del Film Ti odio, ti lascio, ti...: Gary e Brooke si sono conosciuti ad una partita di baseball, si sono innamorati e sono andati a convivere a Chicago, comprando insieme un appartamento. Dopo qualche tempo però non vanno più così d'accordo e le giornate trascorrono tra continui litigi ed incomprensioni; lui si sente oppresso e poco indipendente, lei lo accusa di non avere nessun aiuto da parte sua in casa e di non sentirsi mai apprezzata. Arrivano così alla conclusione che sia meglio lasciarsi, ma nessuno dei due ha intenzione di andare via dall'appartamento, quindi decidono di rimanere coinquilini. Gary può finalmente organizzare feste a base di biliardo, spogliarelliste e alcol e Brooke può frequentare uomini che la facciano sentire speciale, ma questa situazione, che inizialmente sembrava ad entrambi una buona idea, scatena la reciproca gelosia e li fa rendere conto che tra di loro c'è ancora del sentimento.

Il clima in casa diventa insopportabile, tanto che interviene il loro comune amico e agente immobiliare Mark, consigliandoli di mettere in vendita la casa e di proseguire ognuno per la sua strada. I due accetteranno questa soluzione, ma nel frattempo non si daranno per vinti e cercheranno, ognuno a modo proprio, di recuperare il rapporto.

Basilicata coast to coast: il Film Stasera in TV su Cine34 alle 21

(Commedia, 2010, durata: 105 Min)

Un film di Rocco Papaleo con Alessandro Gassmann, Paolo Briguglia, Max Gazzè, Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno, Claudia Potenza, Michela Andreozzi, Antonio Gerardi, Augusto Fornari e Gaetano Amato.



Basilicata coast to coast: Il trailer del film



Trama del Film Basilicata coast to coast: Il film racconta la storia di Nicola Palmieri, un insegnante di matematica del liceo artistico. Ormai privo di entusiasmo nel suo lavoro, l'uomo desidera abbandonare tutto per dedicarsi alla sua amata musica. Nicola infatti, oltre a insegnare, è anche il frontman di una band: Le Pale Eoliche. Del gruppo fanno parte, insieme a lui, Salvatore Chiarelli, chitarrista e studente di medicina da diverso tempo, Franco Cardillo, falegname, contrabbassista e pescatore, e Rocco Santamaria, un affascinante percussionista.

Un giorno il quartetto di amici decide di puntare il tutto per tutto sulla musica, partecipando al festival nazionale della canzone di Scanzano Jonico, piccolo comune in provincia di Matera. Raggiungere il festival è semplice, basta prendere la strada statale che attraversa la Basilicata. Contro ogni aspettativa, però, Le Pale Eoliche decidono di giungere a Scanzano in un modo del tutto fuori dagli schemi. I quattro invece di attraversare la Basilicata dalla costa tirrenica a quella ionica con la strada statale, decidono di partire dieci giorni prima del festival e arrivare a destinazione a piedi, seguendo strade alternative e sfruttando questo tempo per ricercare il senso delle loro vite, che ancora devono comprendere fino a fondo.

Solo per vendetta: il Film Stasera in TV su 20 alle 21

(Drammatico, Thriller, 2011, durata: 108 Min)

Un film di Roger Donaldson con Nicolas Cage, January Jones, Guy Pearce, Jennifer Carpenter, Harold Perrineau, Xander Berkeley, Joe Chrest, David Jensen e Mike Pniewski.



Solo per vendetta: il trailer italiano in esclusiva



Trama del Film Solo per vendetta: Il film racconta la storia di Will Gerard, un professore di letteratura sposato con Laura. La loro vita felice cambia radicalmente quando un giorno la moglie viene stuprata e picchiata. L'uomo è distrutto e si sente frustrato perché non ha saputo proteggere la sua compagna, né può fare nulla ora per lenire la sua sofferenza. I due si recano in ospedale e uno sconosciuto distinto e ben vestito, Simon, dice a Will che sa chi è stato a violentare la donna e che potrebbe farlo uccidere a patto che lui faccia dei lavoretti in cambio. Il criminale di cui parlano era già stato in prigione per reati simili ed era da poco uscito sulla parola.

Completamente stordito dall’accaduto, il professore accetta senza pensare troppo alle conseguenze che questa decisione porterà nella sua vita. Quello che Will ignora è che dietro Simon c’è una vera e propria organizzazione che ha i suoi metodi per farsi giustizia da soli ed eliminare una volta per tutte la corruzione. Comincia così un incubo che sembra davvero senza fine…

Altri film questa sera in TV:

Interceptor , il guerriero della strada, il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film azione, fantascienza del 1982 di George Miller, con Mel Gibson, Virginia Hey, Emil Minty, Kjell Nilsson, Max Phipps, Michael Preston, Bruce Spense, Vernon Welles, William Zappa e Arkie Whiteley.

, il guerriero della strada, il film in onda : film azione, fantascienza del 1982 di George Miller, con Mel Gibson, Virginia Hey, Emil Minty, Kjell Nilsson, Max Phipps, Michael Preston, Bruce Spense, Vernon Welles, William Zappa e Arkie Whiteley. Dead in Tombstone , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2 : film azione, fantasy del 2013 di Roel Reiné, con Danny Trejo, Mickey Rourke, Anthony Michael Hall, Dina Meyer, Richard Dillane, Emil Hostina, Ovidiu Niculescu, Ronan Summers, Edward Akrout, Daniel Lapaine, George Remes e Radu Iacoban.

, il film in onda : film azione, fantasy del 2013 di Roel Reiné, con Danny Trejo, Mickey Rourke, Anthony Michael Hall, Dina Meyer, Richard Dillane, Emil Hostina, Ovidiu Niculescu, Ronan Summers, Edward Akrout, Daniel Lapaine, George Remes e Radu Iacoban. Kreola , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film drammatico del 1993 di Antonio Bonifacio, con Demetra Hampton, John Armstead, Cristina Garavaglia e Theo Losito.

, il film in onda : film drammatico del 1993 di Antonio Bonifacio, con Demetra Hampton, John Armstead, Cristina Garavaglia e Theo Losito. The Contractor - Rischio supremo, il film in onda stasera in tv alle 21.30 su Spike: film azione del 2007 di Josef Rusnak e Joshua Michael Stern, con Wesley Snipes, Eliza Bennett, Lena Headey, Ralph Brown, Charles Dance, Gemma Jones, Iain Robertson, Richard Harrington, John Standing, Velizar Binev, Vladimir Kolev e Morgan Hopkins.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

