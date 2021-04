Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 23 Aprile 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 23 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Lo Spietato, Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta, Ip Man 3, La verità negata, Tekken, Leoni per agnelli, Assassins, L'alba dei morti viventi, Traffic, Carne tremula.

Lo Spietato: il Film Stasera in Tv su Rai 3 alle 21.20

(Drammatico, 2019, durata: 107 Min)

Un film di Renato De Maria con Riccardo Scamarcio, Sara Serraiocco, Alessio Praticò, Marie-Ange Casta e Alessandro Tedeschi.



Lo Spietato: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Lo Spietato: Il film è ambientato nel periodo del boom, in una metropoli - Milano - destinata a una crescita economica e criminale vertiginosa. Santo Russo, calabrese cresciuto nell'hinterland, dopo i primi furti in periferia e il carcere minorile, decide di seguire le sue aspirazioni e di intraprendere definitivamente la vita del criminale. Nel giro di pochi anni diventa la mente e il braccio armato di una potente e temuta gang, lanciandosi in affari sempre più sporchi e redditizi: rapine, sequestri, traffici di droga, riciclaggio di denaro sporco, e non ultimi i miracoli, esecuzioni a sangue freddo. Nella sua corsa sfrenata verso la ricchezza e la soddisfazione sociale, Santo Russo è diviso tra due donne: la moglie, remissiva e devota, e l’amante, una donna bellissima, elegante e irraggiungibile. Due scelte di vita agli antipodi e due opposte facce di sé. Il percorso criminale di Santo è fatto di scelte inevitabili e traiettorie dolorose: chi vive o chi muore, l’amore passionale o la famiglia, il sogno borghese o una vita da Spietato.

Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Avventura, Azione, Fantasy, 1981, durata: 108 Min)

Un film di Alessandro Capone con Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, John Rhys-Davies, Denholm Elliott, Alfred Molina, Wolf Kahler, Anthony Higgins, Vic Tablian, Don Fellows, William Hootkins, Fred Sorenson, Anthony Chinn, Pat Roach e Christopher Frederick.



Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta: Henry Jones Junior, detto Indiana, appena tornato all'Università di Princeton da una spedizione in Perù, alla ricerca di un antico idolo della fertilità, viene subito coinvolto da alcuni agenti dell'Intelligence in una missione.

L'obiettivo è quello di impedire che i nazisti si impossessino, per usarla come arma, della mitica Arca dell'Alleanza contenente i frammenti delle tavole della Legge donate al popolo di Israele da Dio attraverso Mosé.

Indiana parte subito per il Nepal alla ricerca di un medaglione che dovrebbe svelare l'ubicazione dell'Arca. Il prezioso oggetto è posseduto dal suo vecchio professore di archeologia Abner Ravenwood, che si è ritirato in Nepal dove gestisce una locanda. Arrivato nel paese asiatico l'archeologo si imbatte in Marion, figlia del suo insegnante che gestisce la locanda dopo la morte del padre, con la quale in passato ebbe una relazione, ma il fascino di Indiana ha ancora presa sulla giovane donna e riesce a persuaderla a cedergli il medaglione con il quale sparisce immediatamente.

Marion decide di seguire Indiana in Egitto in seguito all'incendio della sua locanda provocato da un gruppo di nazisti giunti in Nepal anche loro per il medaglione.

Arrivato nella terra dei Faraoni il nostro eroe inizia a vivere un'avventura dietro l'altra cercando di anticipare le mosse dei nazisti infiltrandosi negli scavi, scoprendo il "Pozzo delle Anime" dove dovrebbe essere sepolto l’oggetto dei desideri e sogno di tutti gli archeologi...

Ip Man 3: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.25

(Arti-marziali, Azione, Drammatico, 2015, durata: 105 Min)

Un film di Wilson Yip con Donnie Yen, Mike Tyson e Lynn Hung.



Ip Man 3: Il Trailer ufficiale del film - HD



Trama del Film Ip Man 3: Il film è la storia di Yip Man, grande maestro di arti marziali che vive serenamente a Hong Kong impartendo lezioni di Wing Chun. Yip Chun, il figlio più grande, si è trasferito a Foshan per studiare, poi c’è il più piccolo, Yip Ching, e sua moglie Cheung Wing‑Sing. Un giorno arriva un giovanissimo Bruce Lee chiedendogli di diventare suo allievo, dimostrandogli tutto il suo talento. Yip non gli risponde e il ragazzo se ne va indispettito credendo si tratti di un rifiuto. Nel frattempo il piccolo Yip Ching viene coinvolto in una rissa con un altro studente, Feng Xiang.

Il padre, per rimediare all'accaduto, chiede all'insegnante Wong se può invitate il bambino a cena in casa loro. Quando si ritrovano tutti insieme, Feng stupisce il Maestro con le sue abilità nel Wing Chun, spiegandogli che ha imparato tutto da suo padre Cheung Tin-chi, che in realtà è un guerriero clandestino al servizio di un boss della mafia locale, Frank. Tutto si complica quando il capoclan decide di comprare un lembo di terra occupata, però, dalla scuola dove Yip Ching e Cheung Fung sono iscritti. È allora che Yip deciderà di difendere a tutti i costi l'istituto dalle grinfie della gang…

La verità negata: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, 2016, durata: 110 Min)

Un film di Mick Jackson con Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall, Andrew Scott, Jack Lowden, Caren Pistorius, Alex Jennings, Harriet Walter, Mark Gatiss e John Sessions.



La verità negata: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film La verità negata: Il film racconta della battaglia legale intrapresa da Deborah E. Lipstadt, per il riconoscimento di eventi storici, contro David Irving, che l'aveva citata in giudizio per diffamazione dopo che lo aveva accusato di negazionismo dell'Olocausto.

Dopo la pubblicazione nel Regno Unito del proprio libro Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory, la professoressa americana Deborah Lipstadt apprende che lo scrittore britannico David Irving, prolifico autore di testi sulla seconda guerra mondiale, ha deciso di citarla in giudizio per diffamazione.

Ma la cosa ancora più sorprendente per la studiosa americana è la scoperta che la legislazione britannica in materia di diffamazione prevede che lei sia presunta colpevole a meno che non riesca a dimostrare la propria innocenza. La Lipstadt si trova così a dover difendere se stessa e, con il suo gruppo di avvocati guidato da Richard Rampton provare una verità fondamentale, ovvero che l'Olocausto era un evento storico reale e non un'invenzione.

Tekken: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Avventura, Azione, Fantascienza, 2011, durata: 92 Min)

Un film di Dwight H. Little con Jon Foo, Cary-Hiroyuki Tagawa, Kelly Overton, Darrin Dewitt Henson, Luke Goss, Mircea Monroe e Tamlyn Tomita.



Tekken: il trailer italiano del film



Trama del Film Tekken: Il film segue le vicende di un mondo che, dopo una terribile guerra che ha sterminato la maggior parte delle civiltà, ormai è governato da corporazioni. Tra queste la più importante è Tekken, controllata da Heihachi Mishima, che deve amministrare una grande massa di persone. Un giorno viene indetto un torneo, denominato Iron Fist, con in palio per i partecipanti non solo lo status di gloria suprema, ma anche denaro e notorietà. Tra i combattenti c'è Jin Kazama che si iscrive solo per vendicare la morte di sua madre, uccisa brutalmente davanti a lui.

Oggetto del suo odio è proprio Heihachi. Per poter partecipare, però, l'uomo deve prima battere Marshall Law in un match in strada. Una volta sconfitto, Jin sceglie Steve Fox come suo supervisore e si mette in viaggio per Tekken. Appena arrivato conosce gli altri lottatori e tra tutti, rapisce la sua attenzione Christie Monteiro, una affascinante ragazza molto brava nelle arti marziali. Il torneo comincia e Jin affronta il suo primo rivale ufficiale, Miguel Caballero Rojo, arrivando quasi ad ammazzarlo. Le cose si complicano quando l'uomo viene aggredito nella notte dalle sorelle Anna e Nina Williams, mandate da Kazuya Mishima, figlio di Heihachi…

Leoni per agnelli: il Film Stasera in Tv su TV2000 alle 21.10

(Drammatico, 2007, durata: 92 Min)

Un film di Robert Redford con Robert Redford, Meryl Streep, Tom Cruise, Michael Peña, Derek Luke, Peter Berg, Andrew Garfield, John Brently Reynolds e Louise Linton.



Leoni per agnelli: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Leoni per agnelli: In un giorno qualunque, il professor Stephen Malley, la giornalista Janine Roth e il senatore Jasper Irving diventano il simbolo della contraddizione americana e della smania patriottica che pervade il senso della morale statunitense. Morale che finisce, inevitabilmente, con il perdersi in uno sterile esistenzialismo.

Stephen Malley è un docente universitario e un abile oratore. Con il suo fervore il professore riesce a conquistare lo spirito rivoluzionario dei suoi studenti, ignaro che le sue parole li possano spingere a prendere decisioni drastiche in nome del proprio paese. Lo stesso paese che, nel frattempo, è guidato da una classe politica calcolatrice e corrotta impersonata dal contraddittorio senatore Irving. Quest’ultimo, intervistato da Janine, finirà con il rivelare ai cittadini americani l’inconciliabilità tra il loro desiderio di servire la patria e la partecipazione ad una guerra, quella in Afghanistan, che è pura strategia politica a favore delle sfere più alte della nazione. Conscia di essere una pedina del corrotto ma efficace sistema propagandistico, Janine riuscirà a colpire i punti deboli della politica di Irving. Così facendo, tuttavia, la donna giungerà a contemplare la vacuità dei suoi principi e delle sue azioni, sfiorando il desiderio di redenzione morale.

Il faccia a faccia tra Irving e Janine seguirà quello tra il risoluto professore e il giovane studente Todd. I discorsi di Malley e l’intervista al senatore, porteranno il ragazzo a mettere in dubbio le sue credenze. Cosa accade ad un gruppo di fieri leoni che scendono in prima linea, sotto le direttive di un gruppo di agnelli da scrivania?

Altri film questa sera in TV:

Assassins , in onda alle 21 su Iris : film azione, giallo del 1995 di Richard Donner, con Sylvester Stallone, Antonio Banderas, Julianne Moore, Bruce R. Orchid, Christina Orchid, James Louis Oliver, Kelly Rowan, Edward J. Rosen, Kerry Skalsky, Ragna Sigrun, Marian Collier e Reed Diamond.

, in onda : film azione, giallo del 1995 di Richard Donner, con Sylvester Stallone, Antonio Banderas, Julianne Moore, Bruce R. Orchid, Christina Orchid, James Louis Oliver, Kelly Rowan, Edward J. Rosen, Kerry Skalsky, Ragna Sigrun, Marian Collier e Reed Diamond. L'alba dei morti viventi , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film horror del 2004 di Zack Snyder, con Sarah Polley, Ving Rhames, Jake Weber, Mekhi Phifer, Ty Burrell, Michael Kelly, Lindy Booth, Kevin Zegers, Hannah Lochner, Kim Poirier, Matt Austin, Nicholas Marino, R.D. Reid, Tim Post, Scott H. Reiniger, Tom Savini, Jayne Eastwood, Matt Frewer, Ken Foree e Boyd Banks.

, in onda : film horror del 2004 di Zack Snyder, con Sarah Polley, Ving Rhames, Jake Weber, Mekhi Phifer, Ty Burrell, Michael Kelly, Lindy Booth, Kevin Zegers, Hannah Lochner, Kim Poirier, Matt Austin, Nicholas Marino, R.D. Reid, Tim Post, Scott H. Reiniger, Tom Savini, Jayne Eastwood, Matt Frewer, Ken Foree e Boyd Banks. Traffic , in onda alle 21.10 su Paramount : film drammatico del 2000 di Steven Soderbergh, con Michael Douglas, Benicio Del Toro, Catherine Zeta-Jones, Dennis Quaid, Amy Irving, Albert Finney, Tomas Milian, James Brolin, Steven Bauer, Don Cheadle, Miguel Ferrer, Luis Guzmán, Jacob Vargas, Benjamin Bratt, Erika Christensen e Clifton Collins Jr.

, in onda : film drammatico del 2000 di Steven Soderbergh, con Michael Douglas, Benicio Del Toro, Catherine Zeta-Jones, Dennis Quaid, Amy Irving, Albert Finney, Tomas Milian, James Brolin, Steven Bauer, Don Cheadle, Miguel Ferrer, Luis Guzmán, Jacob Vargas, Benjamin Bratt, Erika Christensen e Clifton Collins Jr. Carne tremula , in onda alle 21.20 su Cielo : film drammatico, thriller del 1997 di Pedro Almodovar, con Javier Bardem, Francesca Neri, Liberto Rabal, Ángela Molina, José Sancho, Penélope Cruz, Pilar Bardem e Álex Angulo.

, in onda : film drammatico, thriller del 1997 di Pedro Almodovar, con Javier Bardem, Francesca Neri, Liberto Rabal, Ángela Molina, José Sancho, Penélope Cruz, Pilar Bardem e Álex Angulo. La moglie in vacanza... l'amante in città , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia sexy del 1980 di Sergio Martino, con Edwige Fenech, Barbara Bouchet, Renzo Montagnani, Lino Banfi, Tullio Solenghi, Marisa Merlini, Pippo Santonastaso, Maria Teresa Ruta, Jacques Stany, Alessandra Vazzoler, Walter Margara, Renzo Ozzano, Marcella Petrelli e Adolfo Belletti.

, in onda : film commedia sexy del 1980 di Sergio Martino, con Edwige Fenech, Barbara Bouchet, Renzo Montagnani, Lino Banfi, Tullio Solenghi, Marisa Merlini, Pippo Santonastaso, Maria Teresa Ruta, Jacques Stany, Alessandra Vazzoler, Walter Margara, Renzo Ozzano, Marcella Petrelli e Adolfo Belletti. Delta Force, in onda alle 21.30 su Spike: film azione, avventura del 1986 di Menahem Golan, con Chuck Norris, Lee Marvin, Martin Balsam, Joey Bishop, Robert Forster, Lainie Kazan, George Kennedy, Hanna Schygulla, Susan Strasberg, Bo Svenson, Robert Vaughn, Shelley Winters, William Wallace, Charles Floye, Steve James, Kim Delaney, Jerry Weinstock e Marvin Freedman.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

