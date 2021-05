Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 21 Maggio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 21 Maggio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: C'è tempo, Taken: La Vendetta, Tomb Raider, 30 giorni di buio, Grosse Bugie, Man of Tai Chi, L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente, In Her Shoes - Se fossi lei, L'uomo del giorno dopo, Cento giorni a Palermo.

C'è tempo: il Film Stasera in Tv su Rai 3 alle 21.20

(Commedia, 2019, durata: 107 Min)

Un film di Walter Veltroni con Stefano Fresi, Simona Molinari, Giovanni Fuoco, Francesca Zezza, Sergio Pierattini, Laura Efrikian, Silvia Gallerano, Shi Yang Shi, Max Tortora, Anna Billò, Jean-Pierre Léaud e Giovanni Benincasa.



C'è tempo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film C'è tempo: Stefano è un uomo di quarant'anni, fortemente immaturo. La sua è una vita da precario in un piccolo paese del Piemonte, circondato da altissime montagne. La sua passione è quella di osservare gli arcobaleni e l’unico lavoro che riesce a fargli guadagnare qualcosa è la manutenzione di uno specchio che illumina la piazza del paese sei mesi l’anno.

Le sue giornate sono scandite da una precisa e statica routine, fino al giorno della morte di suo padre. L'uomo, infatti, scopre di avere un fratellastro di soli tredici anni: Giovanni, che vive a Roma, profondamente diverso da Stefano e con un forte senso pratico. Spinto dalla moglie e dalla ricompensa in denaro, Stefano decide di accettare la tutela del ragazzo. La sua intenzione però è di lasciarlo in un istituto francese.

I due iniziano quindi un viaggio attraverso lo stivale, durante il quale incontreranno Simona, una cantante in tour e sua figlia. Stefano e Giovanni dovranno confrontarsi, comprendersi e conoscersi, tentando di ricostruire la bellezza di un legame fraterno.

Taken - La Vendetta: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2011, durata: 91 Min)

Un film di Olivier Megaton con Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Rade Sherbedgia, Luke Grimes, Leland Orser, Jon Gries, D.B. Sweeney, Kevork Malikyan, Alain Figlarz, Ali Yildirim e Ergun Kuyucu.



Taken: La Vendetta: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film



Trama del Film Taken - La Vendetta: L’ex agente della CIA Bryan Mills ha salvato la vita di sua figlia, sgominando il traffico illecito di esseri umani organizzato dalla malavita albanese a Parigi. Le sue indagini, tuttavia, hanno portato a galla sconvolgenti verità sull’implicazione delle sfere più alte della autorità e del governo francese e Mills è diventato un bersaglio molto ambito. I vertici della mafia albanese, infatti, hanno intenzione di vendicarsi dell’intromissione dell’ex agente e rapiscono il collega Jean-Pierre per estorcergli informazioni su Mills e sulla sua famiglia. Nel frattempo, Bryan è tornato alla sua vita a Los Angeles e cerca di recuperare il rapporto con l’ex moglie Lenore, vigilando sulla figlia Kim.

Quando un influente sceicco assolda Mills come sua personale guardia del corpo, l’uomo invita Lenore e Kim ad unirsi a lui e partire alla volta di Istanbul. La notizia dell’imminente partenza di Mills raggiunge Parigi e il boss albanese Murad Hoxha pianifica di tendere un agguato al suo rivale. Così, i malviventi giungono ad Istanbul e tendono un agguato a Mills e Lenore, rapendoli e conducendoli in una stanza segreta. Kim, avvertita da suo padre, riesce a fuggire e a rifugiarsi nel suo albergo. Murad rivela a Mills di voler vendicare la morte di suo figlio, uno dei rapitori di Kim, e decide di punirlo uccidendo tutti i suoi affetti. Così, intrappolato e sgomento nel vedere Lenore torturata dai crudeli mafiosi, Mills non potrà fa altro che sperare nell’intervento di sua figlia…

Tomb Raider: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Azione, Avventura, Fantasy, 2018, durata: 122 Min)

Un film di Roar Uthaug con Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu, Kristin Scott Thomas, Hannah John-Kamen, Nick Frost, Adrian Collins, Antonio Aakeel, Emily Carey, Maisy De Freitas e Michael Obiora.



Tomb Raider: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Tomb Raider: La 21enne Lara Croft, fiera ed indipendente figlia di un eccentrico avventuriero, non ha grilli archeologici per la testa, non filtra gli eventi con intuito e sarcasmo, e tra una lezione e l'altra all'università, non sa ancora cosa fare del proprio futuro. Con le consegne in bicicletta, in giro per le caotiche strade di Londra, a malapena riesce a pagare l'affitto dell'appartamento che condivide con l'amica Sophie.

I modi incerti ed empatici della giovane Lara, estranei al personaggio più maturo, rimandano a una base di inesperienza e problemi irrisolti. Uno fra tutti: la scomparsa di suo padre, eccentrico archeologo partito in missione alcuni anni prima e mai più ritornato. Nonostante il consiglio di affrontare gli avvenimenti andare avanti dopo sette anni senza di lui, Lara, spinta dalla convinzione che il genitore sia ancora vivo, si imbarcherà in un lungo viaggio per mare, che la porterà sulle coste di un'isola misteriosa al largo del Giappone alla ricerca di una tomba leggendaria, ultima destinazione nota di suo padre prima dela sua misteriosa scomparsa. Scortata dal capitano della nave Lu Ren, Lara si addentrerà tra i miti e le leggende che popolano il sinistro villaggio, con outfit già mimetico e capelli legati non ancora intrecciati. Se sopravvivesse a questa pericolosa avventura, potrebbe realmente capire chi sia e conquistare il nome di Tomb Raider.

30 giorni di buio: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Horror, 2007, durata: 113 Min)

Un film di David Slade con Josh Hartnett, Melissa George, Danny Huston, Ben Foster, Mark Boone Junior, Mark Rendall, Amber Sainsbury, Manu Bennett, Megan Franich, Joel Tobeck, Elizabeth Hawthorne, Nathaniel Lees e Craig Hall.



30 giorni di buio: Trailer del film con Josh Hartnett e Melissa George



Trama del Film 30 giorni di buio: La città di Barrow, Alaska, si prepara all’arrivo dei '30 giorni di buio’ ovvero il fenomeno della notte polare che si verifica nel Circolo polare artico. Qualcuno, tuttavia, sta cercando di isolare i cittadini e lo sceriffo Eben Oleson e il suo vice Billy Kitka indagano sul misterioso sabotatore. Avendo perso il suo volo, anche Stella Oleson è costretta a rimanere in città e, nonostante gli attriti, aiuta il suo ex marito ad interrogare lo straniero che sta portando scompiglio in città. L’uomo pronuncia frasi sconnesse e agghiaccianti, rifiutandosi di collaborare.

L’interrogatorio, tuttavia, è sospeso a causa di un improvviso guasto alla centrale elettrica e delle telecomunicazioni. Eben si reca sul posto per indagare, trovando la centrale manomessa e l’amico Gus orribilmente mutilato. Stella ed Eben uniscono le forze per avvisare i cittadini ma il loro tentativo è interrotto dall’arrivo di un’orda di vampiri affamati che si avventano senza pietà sulla gente. Grazie all’intervento dello spazzaneve Beau Brower, Eben e Stella riescono ad allontanarsi dai predatori. I sopravvissuti al massacro trovano rifugio nelle loro case mentre Marlow, leader dei vampiri, semina terrore e morte. Senza luce, comunicazioni e in un habitat perfetto per la caccia dei vampiri, Eben dovrà escogitare un folle piano per riuscire a salvare i suoi cari e sé stesso…

Grosse Bugie: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.15

(Drammatico, Commedia, 2009, durata: 107 Min)

Un film di Alfonso Albacete e David Menkes con Mario Casas, Ana de Armas, Yon González, Hugo Silva, Ana Polvorosa, Marieta Orozco, Miriam Giovanelli, Duna Jové, Alejo Sauras, Maxi Iglesias, Elena de Frutos e Asier Etxeandia.



Grosse Bugie: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Grosse Bugie: Il film vede protagonisti un gruppo di giovani della classe media spagnola alle prese con i problemi di chi, all'alba dell'età adulta, cerca di scoprire la vita.

Seguiamo le loro vicende durante tre giorni di una calda primavera tra le spiagge di Alicante, i suoi bar, le sue terrazze e le sue discoteche. Paz, Carola, Carlos, Sonia, Nico, Toni, Marina e Leo, sempre circondati dalla musica, si incrociano e si mescolano, tra promesse non mantenute, sogni infranti, solitudine e il delirio furioso di notti a base di droghe e alcool.

Però all'alba, con il sole, appare anche il deperimento, la realtà e i sentimenti, e i giovani protagonisti scopriranno che la loro vita non potrà continuare ad essere la stessa.

Man of Tai Chi: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, 2013, durata: 106 Min)

Man of Tai Chi: Il primo trailer in lingua originale del film di Keanu Reeves



Trama del Film Man of Tai Chi: Il film segue la storia di 'Tiger' Chen Lin Hu, giovane determinato e ribelle, ultimo erede del Tai Chi, antica arte marziale cinese, che richiede meditazione e lentezza nei movimenti. Tiger di giorno lavora a Pechino come fattorino e durante il tempo libero indossa le vesti del combattente, cercando di raffinare le tecniche del Tai Chi grazie all'aiuto del suo anziano maestro. Il ragazzo col tempo diventa una stella nascente nel campo delle arti marziali e partecipa all'importante torneo di Wulin Wang. Durante la manifestazione viene notato da Donaka Mark, disonesto uomo d'affari alla ricerca di nuovi lottatori da inserire in un circuito d'incontri clandestini da lui gestito. Il potente Donaka è al centro di un'indagine della polizia guidata dall'investigatrice Suen Jing-Si, che lavora per un'unità anti-criminalità organizzata. Quando l’antico tempio del maestro di Tiger viene dichiarato instabile dagli ispettori edili e rischia di essere demolito, Donaka offrirà a Tiger, la possibilità di combattere per denaro e salvare il tempio. Tiger attirato dalla facile ricompensa e dal forte desiderio di combattere che è insito dentro di lui, accetta l'offerta. Andando contro tutte le regole e la filosofia stessa del Tai Chi, Tiger si troverà coinvolto in un'oscura realtà dalla quale non sarà facile uscire...

Altri film questa sera in TV:

L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente , in onda alle 21.20 su Rai 4 : film arti-marziali, azione, poliziesco del 1972 di Bruce Lee, con Bruce Lee, Nora Miao, Chuck Norris, Wei Pingao, Robert Wall, Cheung Li, Huang Zongxun, Wu Ngan, Ho Pich, Robert Chan, Unicorn Chan, Tony Liu, Malisa Longo, Wong Ing-Sik, Chin Ti, Chen Fujing e John T. Benn.

, in onda : film arti-marziali, azione, poliziesco del 1972 di Bruce Lee, con Bruce Lee, Nora Miao, Chuck Norris, Wei Pingao, Robert Wall, Cheung Li, Huang Zongxun, Wu Ngan, Ho Pich, Robert Chan, Unicorn Chan, Tony Liu, Malisa Longo, Wong Ing-Sik, Chin Ti, Chen Fujing e John T. Benn. In Her Shoes - Se fossi lei , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film commedia, drammatico del 2004 di Curtis Hanson, con Cameron Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine, Mark Feuerstein, Brooke Smith, Francine Beers, Richard Burgi, Norman Lloyd, Eric Balfour, Andy Powers, Marcia Jean Kurtz e Ken Howard.

, in onda : film commedia, drammatico del 2004 di Curtis Hanson, con Cameron Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine, Mark Feuerstein, Brooke Smith, Francine Beers, Richard Burgi, Norman Lloyd, Eric Balfour, Andy Powers, Marcia Jean Kurtz e Ken Howard. L'uomo del giorno dopo , in onda alle 21 su Iris : film drammatico del 1997 di Kevin Costner, con Kevin Costner, Will Patton, Larenz Tate, Olivia Williams, James Russo, Daniel von Bargen, Brian Anthony Wilson, Scott Bairstow, Joe Santos, Tom Petty, Giovanni Ribisi, Peggy Lipton, Mary Stuart Masterson, Roberta Maxwell e Ron McLarty.

, in onda : film drammatico del 1997 di Kevin Costner, con Kevin Costner, Will Patton, Larenz Tate, Olivia Williams, James Russo, Daniel von Bargen, Brian Anthony Wilson, Scott Bairstow, Joe Santos, Tom Petty, Giovanni Ribisi, Peggy Lipton, Mary Stuart Masterson, Roberta Maxwell e Ron McLarty. La vedova inconsolabile ringrazia quanti la consolarono , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia sexy del 1973 di Mariano Laurenti, con Edwige Fenech, Carlo Giuffré, Didi Perego, Guido Leontini, Pino Ferrara, Franco Ressel, Mario Maranzana, Enzo Andronico, Renato Cecilia, Paola Arduini, Carla Mancini, Luigi Antonio Guerra e Angela Leontini.

, in onda : film commedia sexy del 1973 di Mariano Laurenti, con Edwige Fenech, Carlo Giuffré, Didi Perego, Guido Leontini, Pino Ferrara, Franco Ressel, Mario Maranzana, Enzo Andronico, Renato Cecilia, Paola Arduini, Carla Mancini, Luigi Antonio Guerra e Angela Leontini. Cento giorni a Palermo , in onda alle 21.20 su TV2000 : film drammatico, biografico del 1984 di Giuseppe Ferrara, con Lino Ventura, Giuliana De Sio, Arnoldo Foà, Stefano Satta Flores, Adalberto Maria Merli, Lino Troisi, Andrea Aureli, Rosario Coniglione, Accursio Di Leo, Regis Englader, Giuseppe Lo Presti, Maria Lo Sardo, Luigi Nicolosi, Guido Sagliocca, Aldo Sarullo e Anita Zagaria.

, in onda : film drammatico, biografico del 1984 di Giuseppe Ferrara, con Lino Ventura, Giuliana De Sio, Arnoldo Foà, Stefano Satta Flores, Adalberto Maria Merli, Lino Troisi, Andrea Aureli, Rosario Coniglione, Accursio Di Leo, Regis Englader, Giuseppe Lo Presti, Maria Lo Sardo, Luigi Nicolosi, Guido Sagliocca, Aldo Sarullo e Anita Zagaria. The Medallion, in onda alle 21.30 su Spike: film azione, commedia del 2003 di Gordon Chan, con Jackie Chan, Lee Evans, John Rhys-Davies, Claire Forlani, Julian Sands, Christy Chung, Johann Myers, Alexander Bao, Lau Siu-Ming, Paul Andreovski, Oward Gibbins, Rick Nathanson, Mona Lynn e Diana Weng.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: