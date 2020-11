Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 20 Novembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Venerdì 20 Novembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: The Gangster, the Cop, the Devil, Parliamo delle mie donne, La Grande Bellezza, Run All Night - Una notte per sopravvivere.

I Migliori Film in TV in prima serata

The Gangster, the Cop, the Devil: stasera in tv alle 21.20 su Rai 4

(Azione, Thriller, 2019, durata: 130 Min)

Un film di Lee Won-Tae con Ma Dong-seok, Kim Mu-yeol e Kim Sung-kyu.



The Gangster, the Cop, the Devil: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film The Gangster, the Cop, the Devil: Il film racconta la storia di Jang Dong-Soo, mafioso a capo di una delle gang della città sudcoreana di Cheonan. Il delinquente finisce nel mirino di Kang Kyun-Ho, uno psicopatico serial killer che cerca più volte di fare fuori il boss criminale. Dopo essersi salvato miracolosamente da un attacco che lo spedisce su un letto d’ospedale, Jang decide con riluttanza di fare squadra con Jung Tae-Seok, uno dei migliori agenti della polizia, famoso per la sua spietata lotta contro il crimine organizzato. I due non potrebbero essere più diversi, eppure finiscono per avere lo stesso obiettivo, sebbene con motivazioni differenti: il gangster vuole acciuffare Kang per vendicarsi, mentre il poliziotto spera di prenderlo per un avanzamento di carriera.

Dopo aver stretto un patto di collaborazione, il bizzarro duo si ritrova dunque dalla stessa parte nella ricerca del serial killer...

Parliamo delle mie donne: stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie

(Commedia, Drammatico, Sentimentale, 2014, durata: 124 Min)

Un film di Claude Lelouch con Johnny Hallyday, Sandrine Bonnaire, Eddy Mitchell, Irène Jacob, Pauline Lefèvre, Sarah Kazemy, Jenna Thiam, Agnès Soral, Valérie Kaprisky, Isabelle de Hertogh, Rufus e Antoine Duléry.



Parliamo delle mie donne: Trailer italiano del film - HD



Trama del Film Parliamo delle mie donne: Jacques Kaminsky, fotografo di guerra di fama internazionale e padre assente, trascorre più tempo a prendersi cura della sua fotocamera che delle sue quattro figlie Primavera, Estate, Autunno e Inverno. Trasferitosi da Parigi a Praz-sur-Arly, un paesino ai piedi del Monte Bianco, vuole trascorrere un felice riposo dal lavoro in una splendida baita nelle Alpi con la sua nuova compagna Nathalie. Jacques, però, sente di essere arrivato a un momento dove, per essere realmente appagato, ha bisogno di riconciliarsi con la sua famiglia e le sue quattro figlie, avute da donne differenti. Compito arduo, perché lui ha sempre preferito il lavoro agli affetti familiari. Così, il suo migliore amico Frédéric spinto da una profonda e irrazionale amicizia, tenterà di farlo riconciliare con la famiglia attraverso una messinscena...

La Grande Bellezza: stasera in tv alle 21 su Iris

(Drammatico, 2013, durata: 142 Min)

Un film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Roberto Herlitzka, Isabella Ferrari, Giorgio Pasotti, Vernon Dobtcheff, Serena Grandi, Luca Marinelli, Giulia Di Quilio, Massimo Popolizio, Giorgia Ferrero, Pamela Villoresi, Carlo Buccirosso, Ivan Franek e Stefano Fregni.





La Grande Bellezza: Il trailer ufficiale del film di Paolo Sorrentino



Trama del Film La Grande Bellezza: Il protagonista della vicenda è Jep Gambardella, noto giornalista e critico teatrale che trascorre la sua esistenza negli ambienti più mondani di Roma.

Nonostante Jep sia acclamato nelle feste esagerate dell'élite romana come "re", l'uomo trascorre la sua esistenza celando l'insofferenza verso quegli ambienti volgari e viziosi che offuscano la sua ricerca perpetua della bellezza.

Il vuoto rappresentato dalla mondanità gli permette di indossare una ben congeniata maschera che, tuttavia, va in frantumi alla notizia della morte di Elisa, unico e vero amore della sua vita. Il marito della donna, devastato dalla perdita, si reca a casa di Jep per condividere con lui le informazioni ricavate dal diario della donna, che non ha mai smesso di amarlo...

Run All Night - Una notte per sopravvivere: stasera in tv alle 21 su 20

(Azione, Drammatico, Thriller, 2015, durata: 114 Min)

Un film di Jaume Collet-Serra conLiam Neeson, Joel Kinnaman, Ed Harris, Vincent D'Onofrio, Genesis Rodriguez, Boyd Holbrook, Common, Malcolm Goodwin, Holt McCallany, Beau Knapp, Dennis Rees, John Cenatiempo e Gavin-Keith Umeh.





Run All Night - Una notte per sopravvivere: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Run All Night - Una notte per sopravvivere: Il film vede vede protagonista il gangster e cecchino di Brooklyn Jimmy Conlon. Un tempo conosciuto come Il Becchino, ha vissuto giorni migliori.

Amico di vecchia data del boss Shawn Maguire, all'età di 55 anni è perseguitato dai peccati commessi in passato e dall'astuto detective della polizia John Harding.

L'unica consolazione di Jimmy si trova ormai sul fondo di un bicchiere di whiskey. Quando il figlio Mike, con il quale non ha più contatti da anni, diventa bersaglio della criminalità organizzata, Jimmy è costretto a scegliere tra la famiglia "adottiva" fatta di malviventi e la sua vera famiglia abbandonata anni prima.

Mike è in fuga e l'unico gesto di redenzione per i suoi errori passati potrebbe rivelarsi proprio salvare suo figlio dal suo stesso destino. Jimmy ha solo una notte per decidere da che parte stare e cercare di cambiare per sempre la sua vita...

Altri film da vedere questa sera in TV:

Inga Lindström: Tango di mezza estate, in onda alle 21.10 su La5 : film drammatico sentimentale del 2010 di Peter Weissflog, con Elzemarieke de Vos, Robert Seeliger, Michaela May, Michael Mendl, Harry Blank, Jeanne Tremsal e Martin Halm.

: film drammatico sentimentale del 2010 di Peter Weissflog, con Elzemarieke de Vos, Robert Seeliger, Michaela May, Michael Mendl, Harry Blank, Jeanne Tremsal e Martin Halm. Creature del terrore, in onda alle 21.10 su Italia 2 : film horror del 2004 di Paul Ziller, con Carol Alt, Bruce Boxleitner, Alistair Abell, Doug Abrahams, Brenda Campbell, Gardiner Millar e P. Lynn Johnson.

: film horror del 2004 di Paul Ziller, con Carol Alt, Bruce Boxleitner, Alistair Abell, Doug Abrahams, Brenda Campbell, Gardiner Millar e P. Lynn Johnson. Histoire D'O, in onda alle 21.10 su Cielo : film erotico del 1975 di Just Jaeckin, con Corinne Clery, Jean Gaven, Udo Kier, Martin J. Kelley, Christiane Minazzoli, Alain Noury, Anthony Steel e Jean-Pierre Andréani.

: film erotico del 1975 di Just Jaeckin, con Corinne Clery, Jean Gaven, Udo Kier, Martin J. Kelley, Christiane Minazzoli, Alain Noury, Anthony Steel e Jean-Pierre Andréani. Giovannona coscialunga disonorata con onore, in onda alle 21 su Cine34 : film commedia sexy del 1972 di Sergio Martino, con Edwige Fenech, Pippo Franco, Gigi Ballista, Riccardo Garrone, Francesca Romana Coluzzi, Patrizia Adiutori, Vittorio Caprioli, Armando Bandini, Vincenzo Crocitti, Sandro Dori, Adriana Facchetti, Sandro Merli e Danika La Loggia.

: film commedia sexy del 1972 di Sergio Martino, con Edwige Fenech, Pippo Franco, Gigi Ballista, Riccardo Garrone, Francesca Romana Coluzzi, Patrizia Adiutori, Vittorio Caprioli, Armando Bandini, Vincenzo Crocitti, Sandro Dori, Adriana Facchetti, Sandro Merli e Danika La Loggia. The Shepherd - Pattuglia di confine, in onda alle 21.30 su Spike: film thriller d'azione del 2008 di Isaac Florentine, con Jean-Claude Van Damme, Stephen Lord, Scott Adkins, Gary McDonald e Miles Anderson.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

