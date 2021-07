Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 2 Luglio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 2 Luglio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Adaline - L'eterna giovinezza, Beata Ignoranza, Salt, Joy, Amore & altri rimedi, Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno, Una ragazza e il suo sogno, Il sesto senso, Hates - House at the End of the Street.

Adaline - L'eterna giovinezza: il Film Stasera in TV su Canale 5 alle 21.20

(Drammatico, Sentimentale, 2015, durata: 110 Min)

Un film di Lee Toland Krieger con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Huisman, Amanda Crew, Ellen Burstyn, Richard Harmon, Kathy Baker, Anjali Jay, Lynda Boyd, Barclay Hope, Chris William Martin e Anthony Ingruber.



Adaline - L'eterna giovinezza: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Adaline - L'eterna giovinezza: Nata intorno all'inizio del ventesimo secolo, Adaline Bowman non avrebbe mai pensato di poter essere ancora viva nel ventunesimo; ma un momento magico della sua vita la salva dalla morte e le regala l'eterna giovinezza. Così, a 29 anni, Adaline smette di invecchiare e comincia un'avventura unica, che mai essere umano ha vissuto. Questo destino incredibile le consente di vivere, per molti decenni, la storia delle trasformazioni del mondo, che fanno da sfondo alle sue vicende personali e sentimentali: dalle due Guerre Mondiali alle lotte degli anni 60 per la libertà, fino ai nostri eventi più recenti. Nascondendo abilmente il proprio segreto a tutti, tranne alla propria figlia, Adaline riesce a vivere con delicatezza e riserbo la sua vita, finché un giorno la donna incontra l'affascinante e carismatico filantropo Ellis Jones che riaccende il lei la passione per la vita e per l'amore. Dopo un weekend con i genitori di lui, che rischia di portare alla luce l'incredibile verità, Adaline prende una decisione che cambierà per sempre la sua vita..

Beata Ignoranza: il Film Stasera in TV su Rai 3 alle 21.20

(Commedia, 2017, durata: 102 Min)

Un film di Massimiliano Bruno con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Valeria Bilello, Carolina Crescentini, Teresa Romagnoli e Guglielmo Poggi.



Beata Ignoranza: Il trailer del film - HD



Trama del Film Beata Ignoranza: I protagonisti della vicenda sono Ernesto e Filippo la cui profonda amicizia è stata interrotta da uno alterco mai risolto.

Ernesto è un professore di letteratura e insegna italiano al liceo. L’uomo è molto all’antica e aberra ogni qualsivoglia tipo di tecnologia, affermando di essere allergico al computer e sostenendo l’importanza di tenersi alla larga da internet e dalla connessione in rete. Contrariamente, Filippo insegna matematica è ha una vera e propria passione per i moderni e accessoriati modelli di telefono mobile e per la vita da scapolo che può condurre su internet, grazie alla possibilità di mettere in mostra la sua innegabile bellezza sui social networks.

A distanza di venticinque anni dalla discussione che li ha separati, Ernesto e Filippo vengono assunti dalla stessa scuola per insegnare nella medesima classe. I vecchi rancori tornano prepotentemente a galla, creando nuove tensioni che si riversano su uno dei quesiti più controversi del nostro millennio: quale limite bisogna imporre all’uso della tecnologia?

Quando gli alunni riprendono un’accesa lite tra i professori e il video diventa virale, la figlia del letterato Nina decide di sfruttare la situazione per la sua indagine antropologica e convince Filippo ed Ernesto a partecipare. I due si scambieranno i ruoli e proveranno a vivere una realtà nuova e inaspettata, che li porterà a riflettere sul proprio stile di vita e su ciò che accadde tanti anni prima…

Salt: il Film Stasera in TV su Rai 4 alle 21.20

(Thriller, 2010, durata: 100 Min)

Un film di Phillip Noyce con Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor, Andre Braugher, Yara Shahidi, Zoe Lister Jones, Gaius Charles, Victor Slezak, Daniel Olbrychski, James Schram, Corey Stoll, Gary Wilmes e Kevin O'Donnell.



Salt: Il nuovo trailer del film con Angelina Jolie



Trama del Film Salt: Nelle prigioni della Corea del Nord, Evelyn Salt viene torturata perché sospettata di essere un’agente della CIA. Fuori l'aspetta il fidanzato Mike Krause, che mette in piedi una campagna mediatica talmente forte per farla liberare, da convincere l'agenzia segreta americana, solitamente riluttante, a uno scambio di prigionieri.

Salt viene accompagnata fuori dai confini del Paese dall'agente Ted Winter, che la consegna a Mike. Nonostante la donna gli confidi di essere veramente un’agente della CIA, lui le chiede ugualmente di sposarla.

Due anni dopo, a Washington, nel giorno del suo anniversario di matrimonio, Salt sta interrogando con Winter il disertore russo Oleg Vasilyevich Orlov sotto lo sguardo di Darryl Peabody, un ufficiale del controspionaggio. Il disertore afferma che un agente sovietico dal nome in codice KA-12 ucciderà il Presidente russo Boris Matveyev sul suolo americano, durante i funerali del Vice Presidente degli Stati Uniti.

Mentre la macchina della verità registra tutte le sue dichiarazioni, il russo aggiunge anche che il vero nome dell’agente KA-12 è Evelyn Salt. La donna viene immediatamente fatta arrestare da Peabody, intanto Orlov uccide due agenti e fugge. Nella confusione, anche Salt riesce a scappare, correndo a piedi nudi per raggiungere il marito, nella speranza che sia incolume. Ma come sospettava, Mike è stato rapito. Poco dopo, al funerale di Stato, Salt sembra riuscire a uccidere il presidente Matveyev, per poi fuggire nuovamente e dirigersi verso una chiatta dove si nasconde Orlov. Suo marito si trova proprio lì...

Joy: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.15

(Drammatico, 2015, durata: 124 Min)

Un film di David O. Russell con Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert De Niro, Elisabeth Rohm, Edgar Ramirez, Virginia Madsen, Diane Ladd, Jimmy Jean-Louis, Isabella Rossellini, Dascha Polanco, Susan Lucci e Ken Howard.



Joy: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Joy: Joy è una ragazza molto intelligente e ambiziosa, che ha sempre avuto una vera e propria passione per le invenzioni. Le sue prospettive future, tuttavia, sono soffocate dalla complessa situazione personale.

Per mantenere i figli dopo il divorzio, infatti, è costretta a lavorare come hostess di terra, accettando di svolgere il gravoso turno di notte. Anche tra le mura domestiche la situazione non è delle migliori: Joy condivide la casa con sua madre, una donna completamente ossessionata dalla visione compulsiva dalle soap opera, e con la nonna Mimi, l’unica a comprendere il suo potenziale.

Nel seminterrato della casa, inoltre, vive l’ex marito di Joy, Tony Miranne, cantante squattrinato che non contribuisce in alcun modo al sostentamento della famiglia.

Anche il rapporto con il padre Rudy non è idilliaco, aggravato dalla vicinanza di quest’ultimo alla sorellastra Peggy, che Joy non ha sempre detestato.

Un giorno, la ragazza si trova a dover raccogliere i vetri di alcuni bicchieri di vino andati in frantumi e, mentre pulisce, si ferisce alle mani. È allora che in Joy si riaccende la scintilla e la giovane decide di inventare un utensile che permetta alle donne di pulire senza ferirsi o sporcarsi. Sostenuta, ma anche un po’ invidiata, dalle persone più care, Joy dedicherà ogni sua energia al lancio del Miracle Mop, l’innovativo lavapavimenti per tutte le casalinghe. Prima, tuttavia, dovrà convincere l’imprenditore QVC, Neil Walker...

(Commedia, Sentimentale, 2010, durata: 112 Min)

Un film di Edward Zwick con Anne Hathaway, Jake Gyllenhaal, Oliver Platt, Hank Azaria, Josh Gad, Gabriel Macht, Judy Greer, George Segal, Jill Clayburgh, Kate Jennings Grant, Katheryn Winnick, Jaimie Alexander, Nikki Deloach e Jean Zarzour.



Amore & altri rimedi: Il trailer del film con Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal



Trama del Film Amore & altri rimedi: Pittsburgh, 1996. L’affascinante Jamie ha un successo strepitoso con le donne, ma dopo aver fatto sesso con la moglie del capo, perde il posto di commesso nel negozio di elettronica. Arriva quindi in suo aiuto il fratello ricco Josh, il quale gli propone di diventare un rappresentante farmaceutico.

Così Jamie va a lavorare per l’azienda farmaceutica Pfizer. Dopo aver frequentato un corso, il ragazzo deve convincere i medici, in particolare il Dr. Knight, a prescrivere lo Zoloft invece del Prozac, e fa affidamento sulle sue innegabili doti di ammaliatore per riuscirci.

Mentre cerca di farsi strada nel suo nuovo lavoro, Jamie incontra all'ospedale Maggie, un’affascinante e originale ragazza affetta dal morbo di Parkinson. Dopo un primo incontro alquanto bizzarro, tra i due nasce una fortissima passione che diventa amore. Ma mentre il lavoro procede alla grande, il rapporto con Maggie s’incrina a causa del peggioramento della sua malattia....

Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno: il Film Stasera in TV su La7D alle 21.30

(Animazione, Avventura, Azione, 2011, durata: 107 Min)

Un film di Steven Spielberg con Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig, Simon Pegg, Nick Frost, Gad Elmaleh, Tony Curran, Mackenzie Crook, Toby Jones, Daniel Mays, Sebastian Roché, Sonje Fortag, Kim Stengel, Joe Starr e Enn Reitel.



Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno: Il nuovo trailer italiano del film



Trama del Film Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno: Dopo aver comprato il modellino di una nave per pochi soldi a una bancarella, Tintin è sorpreso che l'inquietante Ivanovitch Sakharine sia così interessato all'oggetto, tanto da rapirlo insieme al suo fido cane Milou e portarlo con sé su un mercantile diretto in Marocco.

Il diabolico Sakharine ha corrotto l'equipaggio per farlo rivoltare contro il comandante della nave, il Capitano Haddock, ma quest'ultimo grazie all'aiuto di Tintin e Milou riesce a fuggire e tutti insieme arrivano in Marocco, presso la corte dello sceicco che detiene un altro modellino d'imbarcazione. A quel punto il capitano spiega a Tintin che tre secoli prima il suo avo Sir Francis Haddock era stato costretto ad affondare la propria nave, l'Unicorno, dopo che fu attaccato dall'antenato pirata di Sakharine, ma riuscì a nascondere il proprio immenso tesoro. Le indicazioni per ritrovarlo sono scritte in tre pergamene, nascoste nei tre modellini della nave. Con l'aiuto dei maldestri agenti dell'Interpol Thompson e Thomson, Milou e Haddock, Tintin andrà alla ricerca della nave naufragata che nasconde il segreto di un'immensa fortuna e un'oscura maledizione...

Altri film questa sera in TV:

Una ragazza e il suo sogno , in onda alle 21.20 su Italia 1 : film commedia, family, sentimentale del 2003 di Dennie Gordon, con Kelly Preston, Amanda Bynes, Colin Firth, Jonathan Pryce, Peter Reeves, Eileen Atkins, James Greene e Soleil McGhee.

, in onda : film commedia, family, sentimentale del 2003 di Dennie Gordon, con Kelly Preston, Amanda Bynes, Colin Firth, Jonathan Pryce, Peter Reeves, Eileen Atkins, James Greene e Soleil McGhee. Il sesto senso , in onda alle 21 su Iris : film thriller, drammatico del 1999 di M. Night Shyamalan, con Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Collette, Olivia Williams, Mischa Barton, Bruce Norris, Donnie Wahlberg, Glenn Fitzgerald e Trevor Morgan.

, in onda : film thriller, drammatico del 1999 di M. Night Shyamalan, con Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Collette, Olivia Williams, Mischa Barton, Bruce Norris, Donnie Wahlberg, Glenn Fitzgerald e Trevor Morgan. Hates - House at the End of the Street , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film thriller, horror del 2012 di Mark Tonderai, con Jennifer Lawrence, Elisabeth Shue, Max Thieriot, Gil Bellows, Krista Bridges, Nolan Gerard Funk, Jonathan Malen e Joy Tanner.

, in onda : film thriller, horror del 2012 di Mark Tonderai, con Jennifer Lawrence, Elisabeth Shue, Max Thieriot, Gil Bellows, Krista Bridges, Nolan Gerard Funk, Jonathan Malen e Joy Tanner. Carmen , in onda alle 21.15 su Cielo : film drammatico, sentimentale del 2003 di Vicente Aranda, con Paz Vega, Leonardo Sbaraglia, Antonio Dechent, Joan Crosas, Jay Benedict, Joe Mackay, Jose' Linuesa, Emilio Linder, Miguel Angel Valcarcel, Ismael Martínez e Ginés García Millán.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 2003 di Vicente Aranda, con Paz Vega, Leonardo Sbaraglia, Antonio Dechent, Joan Crosas, Jay Benedict, Joe Mackay, Jose' Linuesa, Emilio Linder, Miguel Angel Valcarcel, Ismael Martínez e Ginés García Millán. Occhio alla perestrojka , in onda alle 21 su Cine34 : film comico, commedia del 1990 di Castellano e Pipolo, con Jerry Calà, Rodolfo Laganà, Marina Giulia Cavalli, Corinne Clery, Ezio Greggio, Marina Kalinina, Guido Nicheli, Mattia Sbragia, Pippo Santonastaso e Jeanett Vredeveld.

, in onda : film comico, commedia del 1990 di Castellano e Pipolo, con Jerry Calà, Rodolfo Laganà, Marina Giulia Cavalli, Corinne Clery, Ezio Greggio, Marina Kalinina, Guido Nicheli, Mattia Sbragia, Pippo Santonastaso e Jeanett Vredeveld. Rush Hour 3: Missione Parigi, in onda alle 21 su 20: film commedia, azione del 2007 di Brett Ratner, con Jackie Chan, Chris Tucker, Hiroyuki Sanada, Noémie Lenoir, Max von Sydow, Yvan Attal, Roselyn Sanchez, Roman Polanski, Youki Kudoh, Tzi Ma, Julie Depardieu, Zhang Jingchu e Vinnie Jones.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

