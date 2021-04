Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 2 Aprile 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 2 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Quello che veramente importa, Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato, 211 - Rapina in corso, Io sono Tempesta, La Madre, Giovanna la Pazza, Matrix, Il re dei re, Piedipiatti.

Quello che veramente importa: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Drammatico, Sentimentale, 2017, durata: 113 Min)

Un film di Paco Arango con Oliver Jackson-Cohen, Jonathan Pryce, Camilla Luddington, Kaitlyn Bernard, Jorge Garcia, Brian Downey e Suresh John.



Quello che veramente importa: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Quello che veramente importa: racconta la storia di Alec, un giovane che vive in Inghilterra e lavora riparando apparecchi elettrici per conto di una società sull'orlo della bancarotta. Frequenta donne già impegnate e conduce una vita a dir poco dissoluta. La sua esistenza è un disastro completo finché un giorno suo zio Raymond gli propone di ripagare tutti i suoi debiti. In cambio, Alec deve tornare per un anno alla casa di famiglia, in Nuova Scozia. Una volta a destinazione, con l’aiuto di Cecilia prova a cercare un nuovo lavoro, quando scopre casualmente di avere il dono di guarire le persone, anche se è il primo a non crederci.

Nella lotta per comprendere le sue capacità sarà aiutato da Abigail un'adolescente malata di tumore, che gli mostrerà quale sarà la strada da percorrere. Si troverà faccia a faccia con se stesso, il suo passato, la sua vita e, soprattutto, il dono di ispirare quelli intorno a lui a credere in qualcosa al di là di ciò che può essere spiegato...

Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Fantasy, Avventura, 2012, durata: 166 Min)

Un film di Peter Jackson con Martin Freeman, Cate Blanchett, Elijah Wood, Lee Pace, Andy Serkis, Orlando Bloom, Ian McKellen, Ian Holm, Richard Armitage, Christopher Lee, Mikael Persbrandt, Dean O'Gorman, Benedict Cumberbatch, Luke Evans, Billy Connolly e Stephen Fry.



Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato: Il nuovo trailer italiano ufficiale



Trama del Film Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato: L'avventura dello hobbit Bilbo Baggins inizia con la visita inaspettata dello stregone Gandalf e di Thorin Scudodiquercia, erede al trono del regno dei nani, distrutto dalla furia del drago Smaug. Nonostante il grande pericolo, Bilbo decide di aggregarsi alla missione e, con il ruolo di scassinatore si prepara ad affrontare la Montagna Solitaria che conduce segretamente a Erebor. La compagnia, formata da Biblo, Thorin, Kili, Fili, Balin e altri valorosi nani, si mette in viaggio.

Lo hobbit scopre la storia della dinastia di Thorin il quale, dopo essersi rifugiato nelle desolate miniere di Moria, si è inimicato per sempre il temibile Orco Azog. Mentre il passato di Thorin sta per tornare a perseguitare la compagnia, l'intervento di Gandalf salverà la vita a tutti. Nel bosco, il gruppo incontra poi lo stregone Radagast il Bruno che racconta della presenza di un misterioso e malvagio Negromante. Gandalf sospetta che si tratti di Sauron, ma non potrà provare la teoria, poiché il gruppo sarà attaccato dagli Orchi. Giunti a Gran Burrone, il re elfico Elrond decifra la mappa che conduce al passaggio segreto. Nonostante Saruman minimizzi l'imminente pericolo, Gandalf sente che oscure forze stanno per risvegliarsi...

211 - Rapina in corso: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Drammatico, 2017, durata: 130 Min)

Un film di York Alec Shackleton con Nicolas Cage, Cory Hardrict, Michael Rainey Jr., Sophie Skelton, Sean James, Dwayne Cameron, Ori Pfeffer, Weston Cage, Mark Basnight, Amanda Cerny, Michael Bellisario, Raymond Steers, Derek Horse e Fedi Bashur.



211 - Rapina in corso: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film 211 - Rapina in corso: Ispirato a uno dei più lunghi e sanguinosi eventi della storia della polizia, un conflitto armato che nel 1997 cambiò per sempre il modus operandi del Los Angeles Police Department, 211 Rapina in corso (211 è proprio il codice che la polizia utilizza per indicare le rapine in corso), il film diretto da York Shackleton, racconta dell'assalto alla Bank of America a North Hollywood, avvenuto il 28 febbraio 1997, quando quattro spietati criminali armati e ben addestrati presero in ostaggio 26 persone, tra impiegati e clienti, provocando l'intervento di squadre speciali della LAPD e della SWAT con il supporto dell'Interpol, da tempo sulle tracce dei quattro rapinatori. Ma sarà l'agente Chandler a prendere il comando della negoziazione che si rivelerà la più lunga e sanguinaria della storia americana...

Io sono Tempesta: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, Drammatico, 2018, durata: 97 Min)

Un film di Daniele Luchetti con Marco Giallini, Elio Germano, Eleonora Danco, Jo Sung, Francesco Gheghi, Carlo Bigini, Marcello Fonte, Franco Boccuccia, Paola Da Grava, Federica Santoro e Luciano Curreli.



Io sono Tempesta: Secondo Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Io sono Tempesta: Il film vede vede Marco Giallini nei panni di Numa Tempesta, un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso hotel deserto, pieno di letti in cui lui non riesce a chiudere occhio.

Tempesta ha soldi, carisma, fiuto per gli affari e pochi scrupoli. Un giorno la legge gli presenta il conto: a causa di una vecchia condanna per evasione fiscale dovrà scontare un anno di pena ai servizi sociali in un centro di accoglienza.

E così, il potente Numa dovrà mettersi a disposizione di chi non ha nulla, degli ultimi. Tra questi c'è Bruno, un giovane padre che frequenta il centro con il figlio, in seguito ad un tracollo economico.

L'incontro sembrerebbe offrire ad entrambi l'occasione per una rinascita all’insegna dei buoni sentimenti e dell’amicizia. Ma c’è il denaro di mezzo e un gruppo di senzatetto che, tra morale e denaro, tenderà a preferire il denaro. Alla fine, come nel miglior cinema di Daniele Luchetti, bisognerà chiedersi: chi sono i buoni, se ci sono?...

La Madre: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Horror, Thriller, 2013, durata: 100 Min)

Un film di Andy Muschietti con Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau, Megan Charpentier, Isabelle Nélisse, Daniel Kash, Javier Botet, Jane Moffat e Julia Chantrey.



La Madre: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film La Madre: Il film segue la storia di Jeffrey, un giovane uomo che dopo essere stato licenziato, corre a casa stravolto, strangola la moglie e rapisce le sue due bambine, Victoria e Lilly. Mentre fugge come un pazzo nel bel mezzo di una tempesta di neve, finisce con la macchina fuori strada, cadendo in un burrone contro un albero. Jeffrey e le bambine escono miracolosamente indenni dall'incidente e trovano rifugio nel bosco, in una vecchia casa disabitata. Qui l'uomo vuole portare a termine il suo folle piano, ovvero quello di uccidere prima le due bambine e poi se stesso. Ma nel momento in cui sta per sparare alla testa delle innocenti figlie, una misteriosa presenza lo assale, lo uccide e salva le bambine...

Sono passati cinque anni dalla scomparsa di Victoria e Lilly, e Lucas, fratello gemello di Jeffrey, insieme alla sua ragazza Annabel, non ha mai smesso di cercare le sue nipotine svanite nel nulla. Finalmente le bambine vengono ritrovate da un gruppo di ricerca all'interno di un casolare, ma sono completamente cambiate. Hanno vissuto per anni nel bosco, nutrendosi solo di ciliegie e il loro stato psicofisico è indubbiamente provato. Hanno un modo di fare piuttosto aggressivo e quasi animalesco. C'è però un'unica persona con cui Victoria e Lilly sembra abbiano avuto contatti, qualcuno che le stesse bambine chiamano Madre...

Giovanna la Pazza: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.15

(Drammatico, Storico, 2002, durata: 123 Min)

Un film di Vicente Aranda con Pilar López de Ayala, Daniele Liotti, Giuliano Gemma, Manuela Arcuri, Eloy Azorín, Rosana Pastor, Guillermo Toledo, Héctor Colomé, Chema de Miguel, Roberto Álvarez, Carolina Bona, Andrés Lima, Cipriano Lodosa, Susy Sanchez, Jorge Monje e Sol Abad.



Giovanna la Pazza: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film Giovanna la Pazza: Il 22 agosto 1496, Giovanna, figlia dei re cattolici Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona parte con una flotta di navi da Laredo, sulle coste della Cantabria, alla volta delle Fiandre per incontrare il suo promesso sposo Filippo d'Asburgo, figlio dell'Imperatore Massimiliano I d'Austria.



Matrix: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Fantascienza, 1999, durata: 136 Min)

Un film di Lana e Lilly Wachowski con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Gloria Foster, Julian Arahanga, Joe Pantoliano, Marcus Chong, Belinda McClory, Anthony Ray Parker, Matt Doran, Paul Goddard e Rowan Witt.



Matrix: il trailer del film



Trama del Film Matrix: Thomas Anderson / Neo è un programmatore della Metacortex, virtuoso cittadino di giorno, mentre di notte è un pericoloso hacker.

A causa dei suoi illeciti, è tenuto sotto osservazione dagli agenti Smith, Brown e Jones, che gli inseriscono una cimice nel corpo per controllarlo.

Incontra un'altra hacker, Trinity, che gli propone di seguirlo per conoscere il suo capo Morpheus, il quale gli spiegherà tutto riguardo ad una realtà chiamata Matrix.

Neo accetta incuriosito, e dopo averlo liberato dalla cimice, Trinity lo conduce da Morpheus, il quale lo pone di fronte ad una scelta: continuare a vivere la vita come l'ha conosciuta fino a quel momento, oppure scoprire la verità. Neo decide di rischiare e si risveglia in una realtà totalmente diversa..

Altri film questa sera in TV:

Il re dei re , in onda alle 21.20 su Rete 4 : film drammatico, religioso del 1961 di Nicholas Ray, con Jeffrey Hunter, Siobhan McKenna, Hurd Hatfield, Ron Randell, Viveca Lindfors, Rita Gam, Carmen Sevilla, Brigid Bazlen, Harry Guardino, Rip Torn, Frank Thring, Guy Rolfe, Royal Dano, Robert Ryan, Edric Connor e Grégoire Aslan.

, in onda : film drammatico, religioso del 1961 di Nicholas Ray, con Jeffrey Hunter, Siobhan McKenna, Hurd Hatfield, Ron Randell, Viveca Lindfors, Rita Gam, Carmen Sevilla, Brigid Bazlen, Harry Guardino, Rip Torn, Frank Thring, Guy Rolfe, Royal Dano, Robert Ryan, Edric Connor e Grégoire Aslan. Passenger 57 - Terrore ad alta quota , in onda alle 21 su Iris : film d'azione del 1992 di Kevin Hooks, con Wesley Snipes, Bruce Paine, Tom Sizemore, Alex Datcher, Bruce Greenwood, Elizabeth Hurley, Robert Hooks, Frank Hart, Michael Horse, Janet Elder, Kareen Germain e Joel Fogel.

, in onda : film d'azione del 1992 di Kevin Hooks, con Wesley Snipes, Bruce Paine, Tom Sizemore, Alex Datcher, Bruce Greenwood, Elizabeth Hurley, Robert Hooks, Frank Hart, Michael Horse, Janet Elder, Kareen Germain e Joel Fogel. Piedipiatti , in onda alle 21 su Cine34 : film comico, commedia del 1991 di Carlo Vanzina, con Enrico Montesano, Renato Pozzetto, Tony Sperandeo, Victor Cavallo, Pino Ammendola, Antonio Ballerio, Angelo Bernabucci, Anna Benny, Roberto Della Casa, Norman Sanny, Luigi Petrucci, Mirella Falco e Giorgio Trestini.

, in onda : film comico, commedia del 1991 di Carlo Vanzina, con Enrico Montesano, Renato Pozzetto, Tony Sperandeo, Victor Cavallo, Pino Ammendola, Antonio Ballerio, Angelo Bernabucci, Anna Benny, Roberto Della Casa, Norman Sanny, Luigi Petrucci, Mirella Falco e Giorgio Trestini. Rombo di tuono III, in onda alle 21.30 su Spike: film azione, avventura del 1988 di Aaron Norris, con Chuck Norris, Aki Aleong, Roland Harrah III, Miki King, Yehuda Efroni e Ronnie Barker.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: