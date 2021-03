Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 19 Marzo 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 19 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Inferno, The Big Sick - Il matrimonio si può evitare... l'amore no, Il Giustiziere della Notte - Death Wish, In un mondo migliore, The Possession, Renegades - Commando d'assalto, L'uomo nel mirino, Enrico Piaggio - Un sogno italiano.

Inferno: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Thriller, Azione, 2016, durata: 121 Min)

Un film di Ron Howard con Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster, Omar Sy, Irrfan Khan, Sidse Babett Knudsen, Fausto Sciarappa e Ana Ularu.



Trama del Film Inferno: Il professore di simbologia, Robert Langdon, si sveglia in un ospedale di Firenze afflitto da una grave amnesia, dopo essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Pochi giorni prima, il miliardario Bertrand Zobrist era stato intercettato dalla polizia italiana, prima che potesse provocare un’epidemia di peste nel capoluogo toscano.

L’uomo, completamente ossessionato da Dante Alighieri e dal terrore per l'incontrollabile crescita demografica, si era gettato da un campanile pur di non cedere le fiale con il potente virus. In ospedale, la dottoressa Sierra Brooks si prende cura di Langdon ma la quiete è interrotta dall'arrivo di una donna in uniforme che ha intenzione di uccidere lo studioso. Sienna riesce a portare Langdon al sicuro, mentre l’uomo ha apocalittiche visioni sul futuro, incentrare sull'Inferno di Dante...

The Big Sick - Il matrimonio si può evitare... l'amore no: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, Sentimentale, 2017, durata: 120 Min)

Un film di Michael Showalter con Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano e Vella Lovell.



Trama del Film The Big Sick - Il matrimonio si può evitare... l'amore no: Durante uno dei suoi spettacoli serali, l'attore comico Kumail nota nel pubblico la bella Emily Gardner, e alla fine dello show le chiede di uscire. Tra i due nasce prima un'intesa e poi un'appassionata storia d'amore, destinata a incontrare i pregiudizi delle rispettive famiglie. Quella di Kumail è la tipica famiglia pakistano-musulmana legata alle tradizioni, compresa quella del matrimonio combinato. Mentre i genitori di Emily, Beth e Terry, sono una coppia di cinquantenni cinici e disillusi. Sarà la grave malattia che colpirà la ragazza a dare a Kumail il coraggio di ribellarsi alle rigide imposizioni familiari e provare a conquistare la fiducia della madre e il padre di Emily...

Il Giustiziere della Notte - Death Wish: il film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, Thriller, Azione, 2018, durata: 107 Min)

Un film di Eli Roth con Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Dean Norris, Camila Morrone, Jack Kesy, Kirby Bliss Blanton, Mike Epps, Len Cariou, Kimberly Elise, Beau Knapp e Ronnie Gene Blevins.



Trama del Film Il Giustiziere della Notte - Death Wish: Paul Kersey è un chirurgo di Chicago, vive con la moglie Lucy e la figlia Jordan. La sua vita è serena e abbastanza ordinaria, con una famiglia felice in una bella casa di un quartiere residenziale, anche se il suo lavoro al pronto soccorso lo fa rendere conto di quante persone rimangano vittime della violenza altrui. Tutto cambia quando, una notte, tre ladri si introducono nella sua abitazione per svaligiarla, uccidendo Lucy e ferendo gravemente Jordan. Paul rimane profondamente scosso e non trova risposte soddisfacenti da parte della polizia, che si trova a gestire troppi casi di delinquenza con poche risorse a disposizione; il pensiero che tante persone, come è capitato a lui e alla sua famiglia, siano esposte ai soprusi dei criminali che agiscono indisturbati e spesso rimangono impuniti, lo spinge a prendere la drastica decisione di farsi giustizia da solo e di difendere tutte quelle persone di cui le forze dell'ordine non riescono a prendersi cura. Inizierà così a condurre una doppia vita come tranquillo e stimato chirurgo salvavite di giorno, mentre la notte vestirà i panni di uno spietato vigilante a caccia di balordi da giustiziare. Braccato dalla polizia e nuovo eroe dei cittadini, cercherà di mettersi sulle tracce degli assassini che hanno ucciso sua moglie.

In un mondo migliore: il Film Stasera in Tv su TV2000 alle 21.10

(Drammatico, 2010, durata: 113 Min)

Un film di Susanne Bier con Mikael Persbrandt, Markus Rygaard, William Jøhnk Nielsen, Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen, Anette Støvelbæk, Toke Lars Bjarke e Camilla Gottlieb.



Trama del Film In un mondo migliore: Il film racconta la storia di Christian, un giovane ragazzo che ha perso da poco la madre a causa di un brutto cancro. Costretto a tornare in Danimarca con suo padre Claus , l'adolescente non riesce a perdonarlo, accusandolo di non aver fatto tutto quello che poteva per salvare la moglie. Trasferito in una nuova scuola fa subito amicizia con Elias, timido e spesso preso di mira dai bulli e, per difenderlo si scontra proprio con il loro leader.

Il nuovo amico di Christian non ha problemi solo a scuola: suo padre Anton è un chirurgo spesso in Africa per lavoro e con la madre il rapporto non è particolarmente sereno. Elias ha anche un fratellino più piccolo, che un giorno, senza una ragione particolare, comincia a picchiarsi con un altro bambino. Quando il padre di questi lo viene a sapere, invece di discutere come un adulto, decide di mettere le mani addosso ad Anton. Questo episodio scatena l'inizio di un percorso perverso di Christian ed Elias che cominciano a commettere piccoli atti di violenza fino a perdere completamente il controllo…

The Possession: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Horror, Thriller, 2012, durata: 92 Min)

Un film di Ole Bornedal con Jeffrey Dean Morgan, Kyra Sedgwick, Madison Davenport, Natasha Calis, Agam Darshi, Grant Show, Rob LaBelle, Quinn Lord, John Cassini, Nana Gbewonyo e Erin Simms.



Trama del Film The Possession: Il film segue le vicende di una famiglia alle prese con una presenza malvagia. Clyde, allenatore di pallacanestro, e Stephanie Brenek, designer di gioielli, sono separati. Dal loro matrimonio sono nate due figlie, Hannah ed Emily. Quando quest'ultima va a trovare il padre per vedere la sua nuova abitazione, si ferma insieme a lui a un mercatino di oggetti usati e, tra le tante chincaglierie, acquista una vecchia scatola con un'iscrizione in lingua ebraica. Quando fanno ritorno a casa la ragazza non riesce ad aprire lo scrigno, così pensa si tratti solo di un ninnolo ornamentale e lo ripone nella sua stanza.

Durante la notte, svegliata da alcuni strani rumori che provengono proprio dall'antico oggetto, prova ancora ad aprirlo e, inaspettatamente, ci riesce. Dentro trova una farfalla morta, un dente e un anello che decide di mettere subito. Il giorno dopo cominciano ad accadere delle cose strane ed Emily assume degli atteggiamenti particolarmente ambigui. Tutto si complica quando a scuola un compagno di classe le ruba la scatola scatenando tutta la sua violenza…

Renegades - Commando d'assalto: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Thriller, 2017, durata: 105 Min)

Un film di Steven Quale con J.K. Simmons, Ewen Bremner, Sullivan Stapleton, Sylvia Hoeks, Charlie Bewley, Diarmaid Murtagh, Clemens Schick, Dimitri Leonidas, Slavko Sobin, Joshua Henry e Chris Theisinger.



Trama del Film Renegades - Commando d'assalto: Nel 1995, durante la guerra in Bosnia, una squadra di Navy Seals guidati da Matt Barsen viene inviata in una missione di pace a Sarajevo per alcuni compiti speciali, tra i quali individuare e catturare i generali nemici responsabili di crimini di guerra.

Un giorno uno di loro viene a sapere da una cameriera del posto di un tesoro di lingotti nascosto da molti anni sul fondo di un lago locale, rinchiuso nella banca di una cittadina ormai sommersa.

I partigiani del dittatore Tito infatti avevano inondato il paese per impedire che i nazisti riuscissero ad impadronirsi dell'oro proveniente dalla Francia.

L'indisciplinato gruppetto decide così di contravvenire agli ordini partendo per una spedizione non autorizzata e volta al recupero del bottino, con l'intenzione di consegnarlo agli abitanti colpiti dalla guerra, ma le azioni sconsiderate ed eclatanti dei soldati porteranno non poco scompiglio tra le altre forze dell'ordine americane presenti sul luogo e finiranno per attirare troppo l'attenzione.

Con la Marina alle calcagna e l'obiettivo di raggiungere il cuore del territorio nemico, dove si trova il tesoro, hanno a disposizione una sola notte e nessun errore per portare a termine l'operazione.

Altri film questa sera in TV:

L'uomo nel mirino , in onda alle 21 su Iris : film azione, poliziesco del 1977 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Sondra Locke, Pat Hingle, William Prince, Michael Cavanaugh, Carole Cook, Mara Corday, Samantha Doane, Doug McGrath, Bill McKinney, Jeff Morris e Roy Jenson.

, in onda : film azione, poliziesco del 1977 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Sondra Locke, Pat Hingle, William Prince, Michael Cavanaugh, Carole Cook, Mara Corday, Samantha Doane, Doug McGrath, Bill McKinney, Jeff Morris e Roy Jenson. Piccole labbra , in onda alle 21.20 su Cielo : film sentimentale del 1978 di Mimmo Cattarinich, con Pierre Clémenti, Katia Berger, Ugo Bologna, Bárbara Rey, Michele Soavi, Maria Monti, Paul Muller e Raf Baldassarre.

, in onda : film sentimentale del 1978 di Mimmo Cattarinich, con Pierre Clémenti, Katia Berger, Ugo Bologna, Bárbara Rey, Michele Soavi, Maria Monti, Paul Muller e Raf Baldassarre. Enrico Piaggio: Un sogno italiano , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film biografico del 2019 di Umberto Marino, con Alessio Boni, Enrica Pintore, Beatrice Grannò, Roberto Ciufoli, Francesco Pannofino, Carmen Giardina, Fabio Galli, Bruno Torrisi, Paolo Giommarelli, Leonardo De Carmine, Federigo Ceci, Giorgio Gobbi e Moisè Curia.

, in onda : film biografico del 2019 di Umberto Marino, con Alessio Boni, Enrica Pintore, Beatrice Grannò, Roberto Ciufoli, Francesco Pannofino, Carmen Giardina, Fabio Galli, Bruno Torrisi, Paolo Giommarelli, Leonardo De Carmine, Federigo Ceci, Giorgio Gobbi e Moisè Curia. L'amica di mia madre , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia sexy del 1975 di Mauro Ivaldi, con Barbara Bouchet, Roberto Cenci, Raúl Martínez e Carmen Villani.

, in onda : film commedia sexy del 1975 di Mauro Ivaldi, con Barbara Bouchet, Roberto Cenci, Raúl Martínez e Carmen Villani. Rombo di tuono, in onda alle 21.30 su Spike: film avventura, azione del 1984 di Joseph Zito, con Chuck Norris, M. Emmet Walsh, David Tress, Lenore Kasdorf, James Hong, Erich E. Anderson, Joseph Carberry, Pierrino Mascarino, Ernie Ortega e Willy Williams.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

