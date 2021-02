Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 19 Febbraio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Ashfall: The Final Countdown, Un profilo per due, Debito di sangue, Operazione U.N.C.L.E., The Iron Lady, Agatha e la maledizione di Ishtar. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Il cantante mascherato, The Good Doctor e The Resident, Grande Fratello, Freedom - Oltre il confine, Propaganda Live.

Ashfall: The Final Countdown: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Avventura, Azione, 2019, durata: 130 Min)

Un film di Byung-Seo Kim con Lee Byung-hun, Ha Jung-woo, Hye-jin Jeon e Robert Curtis Brown.



Ashfall: The Final Countdown: Il Trailer italiano del Film



Trama del Film Ashfall: The Final Countdown: Il film segue la storia di un disastro intorno il Monte Paektu, un vulcano attivo sulla frontiera tra Cina e la Corea del Nord che erutta improvvisamente causando terremoti catastrofici e panico in tutta la penisola Coreana. Per evitare la calamità, Jeon Yoo-kyung mette in atto un'operazione basandosi sulle teorie del professor Kang Bong-rae, che aveva studiato tutte le possibili future eruzioni del vulcano.

Un profilo per due: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2017, durata: 100 Min)

Un film di Stéphane Robelin con Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette, Gustave de Kervern, Stéphane Bissot, Macha Meril, Pierre Kiwitt e Anna Bederke.



Un profilo per due: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Un profilo per due:racconta una storia d'amore al tempo dei Social Network. L'ottantenne Pierre vive in solitudine da quando è mancata la moglie.

Per questo sua figlia decide di regalargli un computer, nella speranza di stimolare la sua curiosità e - perché no? - di permettergli di conoscere nuove persone.

Grazie agli insegnamenti del trentenne Alex, Pierre impara a navigare e presto s'imbatte in un sito di appuntamenti online.

Utilizzando l'identità di Alex, Pierre conosce Flora63, un'affascinante giovane donna, e se ne innamora. Anche la giovane rimane affascinata dallo spirito romantico dei suoi messaggi e gli chiede un appuntamento. Intrigato da questa nuova avventura, Pierre deve a questo punto convincere Alex ad andare all'incontro al suo posto...

Un film sulla riscoperta del gusto della vita da parte di un divertente Cyrano 2.0.

Debito di sangue: il film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, Thriller, 2002, durata: 108 Min)

Un film di Clint Eastwood con Clint Eastwood, Jeff Daniels, Anjelica Huston, Wanda De Jesus, Tina Lifford, Paul Rodriguez, Dylan Walsh, Mason Lucero, Gerry Becker, Rick Hoffman e Igor Jijikine.



Debito di sangue: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Debito di sangue: Il film vede protagonista Terry McCaleb, agente veterano del FBI di cui è uno dei dei migliori profiler.

L'uomo è sulle tracce di un serial killer, che lo provoca di continuo seminando sui luoghi dei suoi delitti messaggi cifrati scritti con il sangue. Quando è finalmente sul punto di catturare il misterioso e elusivo assassino, noto ormai come The Code Killer, Terry crolla a terra, vittima di un infarto. L'uomo viene salvato miracolosamente da un trapianto di cuore. Dopo la guarigione e il lungo periodo di convalescenza, Terry decide di lasciare il servizio e di ritirarsi su una barca ancorato nel porto di san Diego, facendo una tranquilla vita da pensionato. E' lì che un giorno si presenta all'improvviso una giovane donna che chiede il suo aiuto. Graciela Rivers, questo è il nome della donna, ha bisogno di lui per trovare l'assassino di sua sorella Gloria, la donna che ha salvato Terry con il suo cuore. Deciso ad onorare il suo "debito di sangue", l'ex agente del FBI si lancio in una complicata indagine, aiutato dal suo amico Buddy Noone...

Operazione U.N.C.L.E: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Avventura, Commedia, 2015, durata: 116 Min)

Un film di Guy Ritchie con Henry Cavill, Armie Hammer, Elizabeth Debicki, Alicia Vikander, Jared Harris e Hugh Grant.



Operazione U.N.C.L.E.: Nuovo trailer ufficiale in italiano - HD



Trama del Film Operazione U.N.C.L.E: Il film è ambientato durante gli anni della Guerra Fredda. È il 1963: l'agente della CIA Napoleon Solo è in missione per far scappare dalla Germania Est la giovane Gaby, la figlia di Udo Teller, ex scienziato nazista, poi passato dalla parte degli americani e di cui non si hanno più notizie da molto tempo. Dopo una faticosa fuga dall’agente del KGB Ilya Kuryakin, Napoleon riesce a portare a termine il salvataggio, arrivando insieme alla ragazza nella zona ovest di Berlino.

Nella capitale tedesca, Napoleon scopre che Rudi, lo zio di Gaby, è al servizio di una compagnia aerospaziale di proprietà di Alexander e Victoria Vinciguerra, coniugi molto vicini alla figura di Mussolini e al fascismo. Ma la notizia veramente inquietante è che i due sono intenzionati a sfruttare le scoperte scientifiche di Udo per realizzare una potentissima bomba atomica.

Per contrastare una simile minaccia mondiale, Stati Uniti e Russia sono costretti ad allearsi per fronteggiare un nuovo nemico comune. Napoleon e Ilya diventano dunque una bizzarra coppia di agenti alle prese con una misteriosa organizzazione criminale internazionale...

The Iron Lady: il Film Stasera in Tv su TV2000 alle 21.10

(Biografico, Drammatico, 2011, durata: 105 Min)

Un film di Phyllida Lloyd con Meryl Streep, Jim Broadbent, Harry Lloyd, Richard E. Grant, Olivia Colman, Roger Allam, Nicholas Farrell e Julian Wadham.



The Iron Lady: Il trailer italiano del film con Meryl Streep



Trama del Film The Iron Lady: Il film ripercorre i momenti cruciali della vita di Margaret Thatcher, una delle figure più note e controverse della politica britannica. Attraverso una serie di vividi flashback - rivissuti nella mente della stessa protagonista, ormai anziana, malata e solitaria - Margaret ricorda i punti salienti del suo passato: le umili origini, gli studi presso la prestigiosa università di Oxford, la faticosa entrata in politica e nel Partito Conservatore, fino ad arrivare all'elezione come Primo Ministro.

L'ottantenne Margaret, sola nel suo appartamento londinese di Chester Square, ripensa a tutto ciò conversando con il fantasma del marito Denis, ormai morto da molti anni. Questo bizzarro comportamento porta preoccupazione nella figlia Carol, la quale teme per la salute mentale della madre, da troppo tempo rinchiusasi nella propria solitudine. Ma l'ex Primo Ministro non ha tempo per i dottori, preferendo ripensare ai successi e ai momenti difficili durante i suoi undici anni di mandato, nei quali si guadagnò il soprannome di "signora di ferro".

Agatha e la maledizione di Ishtar: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Giallo, 2019, durata: 95 Min)

Un film di Sam Yates con Jonah Hauer-King, Lyndsey Marshal, Bronagh Waugh, Waleed Elgadi, Jack Deam, Crystal Clarke e Mark Lambert.



Agatha e la maledizione di Ishtar: Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Agatha e la maledizione di Ishtar: Dopo la dolorosa fine del suo matrimonio, Agatha Christie, che nel frattempo sta pensando di abbandonare i romanzi polizieschi per intraprendere una carriera letteraria, si reca a Baghdad in uno scavo archeologico alla ricerca di ispirazione e nuove avventure.

Giunta a destinazione, trova di fronte ai suoi occhi qualcosa di inaspettato: il più grande giacimento petrolifero del mondo è stato appena scoperto e gli antichi tesori dell'Iraq rischiano di essere distrutti. Si imbatte poi in un giovane e affascinante archeologo, Max Mallowan, che ha bisogno del suo aiuto per venire a capo di alcuni misteriosi omicidi che si stanno verificando proprio nella villa in cui momentaneamente risiedono. Agatha non ha altra scelta, deve trasformarsi in una super investigatrice e sbrogliare al più presto questa nuova matassa fatta di omicidi, intrighi, furti e amore...

Altri film questa sera in TV:

Spider-Man 2 , in onda alle 21.30 su TV8 : film avventura, azione, fantasy del 2004 di Sam Raimi, con Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina, James Franco, Rosemary Harris, J.K. Simmons, Donna Murphy, Vanessa Ferlito, Ted Raimi, Daniel Gillies, Dylan Baker, Bill Nunn, Aasif Mandvi e Willem Dafoe.

, in onda : film avventura, azione, fantasy del 2004 di Sam Raimi, con Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina, James Franco, Rosemary Harris, J.K. Simmons, Donna Murphy, Vanessa Ferlito, Ted Raimi, Daniel Gillies, Dylan Baker, Bill Nunn, Aasif Mandvi e Willem Dafoe. Inga Lindström: L'eredità di Granlunda , in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2009 di Gunter Krää, con Simone Heher, Nicki Von Tempelhoff, Michael Greiling, Horst Sachtleben, Jacqueline Ramel, Marlies Engel, Justus Kammerer, Tanja Gutmann e Kerstin Landsmann.

, in onda : film sentimentale del 2009 di Gunter Krää, con Simone Heher, Nicki Von Tempelhoff, Michael Greiling, Horst Sachtleben, Jacqueline Ramel, Marlies Engel, Justus Kammerer, Tanja Gutmann e Kerstin Landsmann. Fotografando Patrizia , in onda alle 21.15 su Cielo : film drammatico, erotico del 1984 di Salvatore Samperi, con Monica Guerritore, Lorenzo Lena, Gilla Novak, Gianfranco Manfredi, Saverio Vallone, Matteo Brigida, Emanuele Fornaro, Raffaele Fornaro, Svevo Samperi e Andrea Trevisan.

, in onda : film drammatico, erotico del 1984 di Salvatore Samperi, con Monica Guerritore, Lorenzo Lena, Gilla Novak, Gianfranco Manfredi, Saverio Vallone, Matteo Brigida, Emanuele Fornaro, Raffaele Fornaro, Svevo Samperi e Andrea Trevisan. La Supplente , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia sexy del 1975 di Guido Leoni, con Carmen Villani, Eligio Zamara, Carlo Giuffré, Dayle Haddon, Alvaro Brunetti, Gisela Hahn, Gastone Pescucci, Giusi Raspani Dandolo e Giacomo Furia.

, in onda : film commedia sexy del 1975 di Guido Leoni, con Carmen Villani, Eligio Zamara, Carlo Giuffré, Dayle Haddon, Alvaro Brunetti, Gisela Hahn, Gastone Pescucci, Giusi Raspani Dandolo e Giacomo Furia. Solo 2 ore, in onda alle 21.30 su Spike: film thriller del 2006 di Richard Donner, con Bruce Willis, Mos Def, David Morse, Cylk Cozart, Jenna Stern, Beatriz Yuste, Joseph Siravo, David Zayas, David Sparrow, Tig Fong, Conrad Pla, Sasha Roiz, Eli Harris, Liam McGuckian, Robert Bizik e Joe Rosario.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: