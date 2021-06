Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 18 Giugno 2021

Anticipazioni TV

Mamma Mia! Ci risiamo: il Film Stasera in TV su Canale 5 alle 21.20

(Musicale, Commedia, 2018, durata: 114 Min)

Un film di Ol Parker con Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Walters, Dominic Cooper, Amanda Seyfried, Christine Baranski, Lily James, Cher, Jeremy Irvine, Andy Garcia, Josh Dylan, Hugh Skinner, Alexa Davies e Jessica Keenan Wynn.



Mamma Mia! Ci risiamo: Trailer Finale in Italiano del Film - HD



Trama del Film Mamma Mia! Ci risiamo: Dopo la morte di sua madre Donna, Sophie Sheridan si sta preparando per la grande riapertura del suo hotel sull'isola di Kalokairi, a cui tiene tantissimo. La ragazza però è arrabbiata, perché dei suoi tre "padri" - Harry, Bill e Sam - solo Sam riesce a partecipare all'evento. In più sta avendo problemi con suo marito Sky, che si trova a New York e che vorrebbe che lei si trasferisse da lui.

Nel frattempo Sophie chiede ai suoi padri come hanno conosciuto la madre. Il flashback ci riporta al 1979, quando una giovane Donna si diploma al New College di Oxford con le amiche Rosie e Tanya, e si prepara a viaggiare per il mondo. A Parigi, incontra Harry: i due trascorrono la notte insieme, ma la ragazza prosegue il suo viaggio subito dopo. In seguito perde la nave per l'isola di Kalokairi e le viene offerto un passaggio da Bill. Arrivata sull'isola, inizia ad esplorarla e trova rifugio in una casa diroccata, quando una tempesta improvvisa le fa scoprire un cavallo spaventato nel seminterrato. Accore Sam, in sella alla sua moto, che la aiuta a salvare il cavallo.

Nel presente, Sophie va a trovare Sam, ancora in lutto per la morte di Donna. Tanya e Rosie arrivano per partecipare alla riapertura dell'albergo, ma purtroppo una tempesta causa gravi problemi agli allestimenti. Riuscirà la giovane Sophie a commemorare la mamma nel suo posto del cuore?

Un paese quasi perfetto: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2016, durata: 92 Min)

Un film di Massimo Gaudioso con Fabio Volo, Silvio Orlando, Nando Paone, Carlo Buccirosso, Miriam Leone, Gea Martire, Maria Paiato e Francesco De Vito.



Un paese quasi perfetto: Il trailer del film - HD



Trama del Film Un paese quasi perfetto: Siamo a Pietramezzana, piccolo paese sperduto nelle Dolomiti lucane, che rischia di scomparire. I giovani lo stanno abbandonando e i pochi abitanti rimasti, per lo più ex minatori, vivono con una cassa integrazione che minaccia di trasformarsi presto in disoccupazione permanente. Ci sarebbe di che scoraggiarsi. E invece no. I suoi abitanti, trascinati dal vulcanico Domenico non demordono e, non appena intravedono nell'apertura di una fabbrica la soluzione a tutti i loro guai, si attivano affinché il progetto vada a buon fine. La prima cosa da fare è trovare un medico - senza il medico non può esserci nessuna fabbrica - e fortuna vuole che si imbattano in Gianluca Terragni, rampante chirurgo estetico milanese. La seconda cosa, ben più complicata, sarà però convincerlo a restare! E per non fargli sentire la mancanza del wi-fi, del sushi o della musica jazz, le proveranno tutte, arrivando perfino a mettere in piedi una poco probabile squadra di cricket, lo sport preferito da Gianluca, oppure a fargli trovare per terra, ogni sera davanti a casa, una banconota da 5 euro, facendogli credere che il loro paese gli porta fortuna. Basterà questo o le altre mille attenzioni a farlo restare? Basterà la bellissima Anna?

Before We Go: il Film Stasera in TV su La5 alle 21.10

(Commedia, Drammatico, Sentimentale, 2014, durata: 95 Min)

Un film di Chris Evans con Chris Evans, Alice Eve, Maria Breyman, Scott Evans, Emma Fitzpatrick e Mark Kassen.



Before We Go: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Before We Go: Il film segue le vicende di Brooke, una giovane donna che perde l'ultimo treno che parte da New York a Boston. Dopo un furto inaspettato, la donna si ritrova sola e senza soldi alla stazione Grand Central. Provvidenziale è l'incontro con Nick, uno squattrinato e sconosciuto artista di strada che si offre di darle una mano. Entrambi senza soldi, i due decidono di trascorrere insieme la nottata, con lui che prova in ogni modo a far tornare Brooke a casa prima che suo marito rientri.

Nelle poche ore che passano vagando per la città, tra chiacchiere e confessioni, i due raggiungono nuove consapevolezze, capendo che il loro incontro è voluto dal destino, ed è frutto di qualcosa di più di un semplice caso. Quando l'alba sorge, dopo una notte trascorsa tra assurde peripezie, incontri con persone provenienti dal passato e tanta complicità, sia Brooke che Chris guardano le loro vite da una prospettiva molto diversa. Possono un treno mancato e qualche ora spesa con uno sconosciuto, cambiare il corso di un'esistenza intera?

The Nice Guys: il Film Stasera in TV su 20 alle 21

(Thriller, Commedia, Noir, 2016, durata: 116 Min)

Un film di Shane Black con Ryan Gosling, Russell Crowe, Matt Bomer, Angourie Rice, Yaya DaCosta, Margaret Qualley, Rachele Brooke Smith, Kim Basinger, Beau Knapp, Ty Simpkins, Keith David, Lois Smith, Yvonne Zima e Murielle Telio.



The Nice Guys: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film The Nice Guys: Nella Los Angeles del 1977, il frustrato detective privato Holland March viene assunto alla signora Glenn per indagare sulla morte di sua nipote, l'attrice pornografica Misty Mountains. La donna, infatti, sostiene che la ragazza sia ancora viva e Holland ritiene che possa esserci stato uno scambio di identità con la scapestrata Amelia Kutner. Avendo scoperto che March è sulle sue tracce, la ragazza assolda l'intimidatorio Jackson Healy. Quando quest'ultimo scopre che Amelia è diventata il bersaglio dei gangster Blue Face e il Vecchio, chiede a Holland di aiutarlo a scoprire la verità. Ai due si aggiunge Holly, la risoluta figlia di March. Gli investigatori scoprono che Amelia e Misty stavano lavorando ad una nuova pellicola porno e che tutti coloro che sono collegati al progetto stanno velocemente venendo uccisi da un misterioso mandante, ignorando tuttavia che si tratti dell'abile sicario John Boy. Nel frattempo Judith Kutner scongiura i due uomini di ritrovare sua figlia, dal momento che è convinta che Amelia sia fuggita a causa di una crisi di paranoia. Gli indizi si fanno sempre più scottanti e un losco giro d'affari sta per venire a galla...

