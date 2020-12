Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 18 Dicembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Blood Father, Qualunquemente, Hunter Killer - Caccia negli abissi, Il mio Nome è Thomas, Bella del signore, Nemiche amiche, Un mondo perfetto. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: The Voice Senior, Il futuro del cibo, Freedom - Oltre il confine, Propaganda Live - Best, Grande Fratello.

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 18 Dicembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Blood Father, Qualunquemente, Hunter Killer - Caccia negli abissi, Il mio Nome è Thomas, Bella del signore, Nemiche amiche, Un mondo perfetto, King Kong, Stuart Little - un topolino in gamba, Mai Scherzare con le Stelle!

Blood Father: il film stasera in tv su Rete 4 alle 21.20

(Azione, Thriller, Drammatico, 2016, durata: 88 Min)

Un film di Jean-François Richet con Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna, Michael Parks, William H. Macy, Dale Dickey, Miguel Sandoval, Richard Cabral, Thomas Mann, Daniel Moncada e Ryan Dorsey.



Blood Father: Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Blood Father: Il film vede protagonista John Link un motociclista ubriacone dal passato violento, tossicodipendente ed ex detenuto, che ha scontato 9 anni di carcere per traffico d'armi.

Ora sembra rigare dritto: è stato inserito in un programma di riabilitazione per tossicodipendenti e alcolizzati, frequenta regolarmente gli incontri degli alcolisti anonimi e vive in una vecchia roulotte nel deserto dell'Arizona.

Non è solo: vive in una comunità di persone come lui, che si aiutano a vicenda per resistere alla tentazione di ricascare nei loro vizi. Eppure, John non è sereno: continua a pensare a sua figlia Lydia, che con grande rammarico non vede da anni, da quando abbandonò improvvisamente lei e la ex moglie sparendo nel nulla, senza lasciare traccia.

Quando il fidanzato incastra Lydia dopo aver rubato una fortuna al cartello del narcotraffico, la ragazza è costretta a darsi alla fuga. Troverà un solo alleato: suo padre, che chiama all'improvviso per chiedergli aiuto. Dopo che i due si erano allontanati per molti anni, questa situazione di pericolo riattiva in John un senso di protezione verso la figlia, determinato a salvarla da ogni male...

Qualunquemente: il film stasera in tv su Rai 3 alle 21.20

(Commedia, 2011, durata: 96 Min)

Un film di Giulio Manfredonia con Antonio Albanese, Sergio Rubini, Lorenza Indovina, Nicola Rignanese, Davide Giordano, Luigi Maria Burruano, Alfonso Postiglione, Veronica Da Silva, Salvatore Cantalupo, Antonio Gerardi, Asia Ndiaye, Maurizio Comito, Massimo Cagnina, Livia Vitale, Massimo De Lorenzo, Antonio Fulfaro, Sebastiano Vinci, Manfredi S. Perrotta e Mario Cordova.



Qualunquemente: Il full trailer del film con Antonio Albanese



Trama del Film Qualunquemente: Il film racconta la storia di Cetto La Qualunque, corrotto uomo d'affari calabrese, che dopo la latitanza all'estero, decide di tornare in Italia. L'uomo era scappato dal Bel Paese per evitare la giustizia, ma ora che è rientrato nel suo paesino, Marina di Sopra, porta con sé la sua nuova famiglia, formata da una bellissima ragazza di colore e una bimba di cui lui non ricorda mai il nome. Al ritorno in patria Cetto, però, non ritrova solo il suo braccio destro Pino, ma anche la precedente moglie e suo figlio Melo. A questa situazione, già di per sé delicata, si aggiunge un'aggravante: il paesino è "a rischio legalità" e tutte le sue proprietà, ottenute illegalmente, rischiano di essere confiscate. L'unico modo per risolvere la questione è candidarsi come sindaco e battere all'elezioni l'onesto De Santis...

Hunter Killer - Caccia negli abissi: il film stasera in tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Thriller, Azione, 2018, durata: 121 Min)

Un film di Donovan Marsh con Gerard Butler, Gary Oldman, Common, Linda Cardellini, Toby Stephens, Michael Nyqvist, Caroline Goodall, Ryan McPartlin, Michael Trucco, Zane Holtz, Shane Taylor e Michael Jibson.



Hunter Killer - Caccia negli abissi: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Hunter Killer - Caccia negli abissi: Il film segue la storia di Joe Glass, il giovane capitano di un sommergibile americano, che mentre è impegnato nella ricerca di un sottomarino statunitense in pericolo, scopre che un segreto colpo di stato russo è all'orizzonte, minacciando di distruggere l'ordine mondiale.

Con il suo equipaggio e l'intera nazione a rischio, il Capitano Glass deve mettere insieme una squadra speciale di Navy SEALs per recuperare il Presidente russo preso in ostaggio e infiltrarsi nelle acque nemiche per impedire la Terza Guerra Mondiale...

Il mio Nome è Thomas: il film stasera in tv su Rai Movie alle 21.35

(Commedia, 2018, durata: 95 Min)

Un film di Terence Hill con Terence Hill, Veronica Benedetta Bitto, Guia Jelo, Lorenzo Gasperini, Giovanni Malafronte, Matt Patresi e Andy Luotto.



Il mio Nome è Thomas: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Il mio Nome è Thomas: Il film racconta una storia on the road, tra la Spagna e l'Italia in cui Thomas, in sella alla sua motocicletta affronta un viaggio solitario verso il deserto. Durante i preparativi però incontra la giovane Lucia che sconvolgerà tutti i suoi piani. Thomas a causa di Lucia si ritrova in una situazione rocambolesca e per proteggere la ragazza, deve affrontare e mettere al loro posto due delinquenti. Quando finalmente riesce a raggiungere il traghetto diretto a Barcellona, Lucia, con una scusa, si imbarca insieme a lui.

Dopo qualche giorno, finalmente di nuovo solo, viaggia con la sua Harley Davidson verso il deserto. Qui trova un posto ideale: un altopiano circondato da montagne che si affaccia su un grande canyon dove decide di sostare. Si stabilisce in un piccolo paese abbandonato in stile far west per vivere a contatto con la natura. Presto però Lucia decide di raggiungerlo e stravolgere ancora una volta la sua quiete...

Bella del Signore: il film stasera in tv su Cielo alle 21.20

(Drammatico, Sentimentale, 2012, durata: 104 Min)

Un film di Glenio Bonder con Jonathan Rhys Meyers, Natalia Vodianova, Ed Stoppard, Marianne Faithfull, Maria Bonnevie, Janine Horsburgh, Leslie Woodhall e Jimmy de Brabant.



Bella del Signore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Bella del Signore: Il film segue le vicende di una tormentata storia d'amore nella Ginevra degli anni Trenta. Solal è un ricco diplomatico ebreo che tenta di utilizzare la sua posizione politica per frenare la pericolosa avanzata del partito nazista. Una sera, durante uno dei salotti dell'alta società, il giovane incontra Ariane d'Auble, una bellissima e giovane donna protestante. In poco tempo Solal si innamora perdutamente della viziata aristocratica, nonostante lei sia la moglie di uno dei suoi colleghi, Adrien, alto funzionario nella Società delle Nazioni.

Vista la situazione delicata, Solal tenta inizialmente di reprimere i suoi più profondi istinti, ma poi, vedendoli ricambiati, abbassa la guardia e finisce per dare inizio a una pericolosa relazione clandestina con la donna che lo ha stregato...

Altri film questa sera in TV:

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: