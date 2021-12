Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 17 Dicembre 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Il Mistero della casa del tempo, Riflessi di paura, Bohemian Rhapsody, Fino a prova contraria. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: The Voice Senior, Sergio Marchionne, Grande Fratello Vip, Le Iene presentano - Due anni di Covid, Propaganda Live, I migliori Fratelli di Crozza

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 17 Dicembre 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Mistero della casa del tempo, Riflessi di paura, Bohemian Rhapsody, Fino a prova contraria, Family for Christmas, Frozen, Una notte da leoni, Appena in tempo per Natale.

Tutti i Film questa sera in TV:

Il Mistero della casa del tempo , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 2 : film fantasy, thriller del 2018 di Eli Roth, con Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Renée Elise Goldsberry, Sunny Suljic, Colleen Camp, Lorena Izzo, Kyle MacLachlan, Charles Green, Perla Middleton e Braxton Bjerken.

Riflessi di paura , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4 : film thriller, horror del 2008 di Alexandre Aja, con Kiefer Sutherland, Paula Patton, Cameron Boyce, Erica Gluck, Amy Smart, Mary Beth Peil e John Shrapnel.

Bohemian Rhapsody , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film biografico, drammatico, musicale del 2018 di Dexter Fletcher e Bryan Singer, con Rami Malek, Mike Myers, Aidan Gillen, Tom Hollander, Joseph Mazzello, Lucy Boynton, Allen Leech, Michelle Duncan, Aaron McCusker, Max Bennett, Gwilym Lee e Ben Hardy.

Fino a prova contraria , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film drammatico, thriller del 1998 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Isaiah Washington, Lisa Gay Hamilton, James Woods, Denis Leary, Bernard Hill, Diane Venora, Michael McKean, Michael Jeter, Mary McCormack e Sydney Tamiia Poitier.

Family for Christmas , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5 : film drammatico, sentimentale del 2015 di Amanda Tapping, con Lacey Chabert, Tyron Leitso, Brittney Wilson, Keith MacKechnie, Jill Morrison, Matthew Kevin Anderson, James Kirk, Sean Tyson e Michael St. John Smith.

Frozen , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia2 : film drammatico, thriller del 2010 di Adam Green, con Shawn Ashmore, Emma Bell, Kevin Zegers, Ed Ackerman, Rileah Vanderbilt, Adam Johnson e Kane Hodder.

Curiosa , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film drammatico, biografico, erotico del 2019 di Lou Jeunet, con Noémie Merlant, Niels Schneider, Benjamin Lavernhe, Camélia Jordana, Amira Casar, Scali Delpeyrat, Emilien Diard-Detoeuf, Mathilde Warnie e Damien Bonnard.

La poliziotta a New York , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia sexy del 1981 di Michele Massimo Tarantini, con Edwige Fenech, Alvaro Vitali, Renzo Montagnani, Aldo Maccione, Enzo Andronico, Fidel M'Banga Bauna, Edith Peters, Giacomo Rizzo, Galliano Sbarra e Jacques Stany.

Una notte da leoni , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film commedia del 2009 di Todd Phillips, con Bradley Cooper, Heather Graham, Justin Bartha, Zach Galifianakis, Ken Jeong, Ed Helms, Rachael Harris, Gillian Vigman, Dan Finnerty, Brian Callen e Sandra Currie.

Appena in tempo per Natale , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su TV2000 : film commedia sentimentale del 2010 di Sean McNamara, con Eloise Mumford, Michael Stahl-David, Christopher Lloyd, William Shatner, Laura Soltis, Alisson Amigo e Tess Atkins.

, il film in onda : film commedia sentimentale del 2010 di Sean McNamara, con Eloise Mumford, Michael Stahl-David, Christopher Lloyd, William Shatner, Laura Soltis, Alisson Amigo e Tess Atkins. Il giro del mondo in 80 giorni, il film in onda stasera in tv alle 21.30 su Spike: film azione, avventura, commedia del 2004 di Frank Coraci, con Jackie Chan, Steve Coogan, Jim Broadbent, Cécile de France, Ewen Bremner, Ian McNeice, Kathy Bates, John Cleese, Mark Addy, Karen Joy Mok, Arnold Schwarzenegger, Rob Schneider, David Ryall, Roger Hammond, Luke Wilson, Owen Wilson, Perry Blake, Macy Gray, Adam Godley, Robert Fyfe, Will Forte, Daniel Hinchcliffe, Wolfram Teufel e Richard Branson.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: