Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 16 Luglio 2021

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 16 Luglio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Red Joan, Grace di Monaco, Jenny's Wedding, L'età dell'innocenza, Maledetto il giorno che t'ho incontrato, Ambigua ossessione, Interceptor, Ninfa pelbea, DOA: Dead or Alive.

Red Joan: il Film Stasera in TV su Rai 3 alle 21.20

(Drammatico, 2018, durata: 101 Min)

Un film di Trevor Nunn con Judi Dench, Sophie Cookson, Stephen Campbell Moore, Tom Hughes, Tereza Srbova, Laurence Spellman, Robin Soans, Kevin Fuller, Simon Ludders, Ciaran Owens, Jamie Yeates, Stephen Boxer e Ben Miles.



Red Joan: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Red Joan: Il film racconta la vera storia di Joan Stanley, una casalinga anziana che conduce una vita tranquilla e umile che, nei primi anni del Terzo Millennio, viene improvvisamente arrestata con l'accusa di essere stata una spia al servizio del comunismo negli anni del college, tra la fine degli anni Trenta e l'inizio dei Quaranta.

Nel serrato interrogatorio che segue l’arresto emergerà, dopo oltre 40 anni, la vera identità dell'"Agente Lotto", ma soprattutto, le ragioni che la mossero a tradire. Cambridge 1938. Joan, studentessa di fisica, si innamora dell’affascinante Leo Galich, giovane comunista, che le farà vedere il mondo sotto una nuova luce. Assunta poco dopo in una struttura di ricerca nucleare top secret, durante la Seconda Guerra Mondiale, Joan si rende conto che la distruzione totale sta divenendo pericolosamente attuale. Quale prezzo pagheresti per la pace? Joan deve scegliere se tradire il proprio paese ed i propri affetti oppure salvarli..

Grace di Monaco: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Biografico, Drammatico, 2014, durata: 110 Min)

Un film di Olivier Dahan con Nicole Kidman, Paz Vega, Tim Roth, Milo Ventimiglia, Parker Posey, Frank Langella, Derek Jacobi, Geraldine Somerville, Nicholas Farrell, Robert Lindsay, Olivier Rabourdin e Roger Ashton-Griffiths.



Grace di Monaco: Il trailer italiano definitivo - HD



Trama del Film Grace di Monaco: Sposando nel 1956 il principe Ranieri di Monaco, la celebre star del cinema Grace Kelly abbandona una promettente e brillante carriera. Ambientato nel 1962, sei anni dopo la celebrazione del suo “matrimonio del secolo”, Grace di Monaco racconta un anno della vita della principessa più celebre del XX secolo, un anno durante il quale Grace Kelly si dibatte nel tentativo di conciliare passato e presente, il desiderio di tornare ad apparire sul grande schermo e il suo nuovo ruolo di madre di due bambini, regnante su un Principato europeo e moglie del Principe Ranieri III. Mentre riflette sull'offerta fattale da Alfred Hitchcock di tornare a lavorare ad Hollywood, Grace piomba in una fase di profonda crisi personale quando la modernizzazione del decadente Principato di Monaco voluta da Ranieri subisce un improvviso arresto per l'ingerenza del presidente francese Charles de Gaulle, che minaccia di imporre il sistema fiscale francese al Principato e di annettersi Monaco con l'uso della forza. L'esplosiva crisi internazionale che ne deriva e l'imminente invasione del Principato da parte della Francia rappresentano una minaccia non solo per la sua famiglia, il suo matrimonio e il suo Paese, ma anche per la vita privata di Grace. E' quello il momento in cui l'icona del cinema, l'americana lontana da casa, dovrà prendere una decisione difficile: tornare alla sua vita di star del cinema, universalmente ammirata e adorata; o assumere a pieno il suo nuovo ruolo e adempiere ai doveri assunti nei confronti del marito, dei figli e del secondo più piccolo principato del mondo, che è ora la sua nuova patria.

Jenny's Wedding: il Film Stasera in TV su La5 alle 21.10

(Commedia, Drammatico 2015, durata: 94 Min)

Un film di Mary Agnes Donoghue con Katherine Heigl, Tom Wilkinson, Linda Emond, Grace Gummer, Alexis Bledel, Sam McMurray, Diana Hardcastle e Cathleen O'Malley.



Jenny's Wedding: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Jenny's Wedding: Il film racconta le vicende di Jenny Farrell, una giovane ragazza che presto dovrà fare i conti con i duri pregiudizi della sua famiglia. Eddie e Rose, dal pensiero fortemente tradizionalista, sognano per le loro figlie il matrimonio perfetto e un marito che stia con loro per tutta la vita. Proprio per questo, quando la loro primogenita Anne si sposa, tutta la famiglia si aspetta che anche Jenny, la più piccolina, imbocchi quanto prima quella stessa strada e si sistemi una volta per tutte. Ma quando anche lei annuncia finalmente le tanto attese nozze, qualcosa non va come previsto. Eddie e Rose sono infatti completamente all'oscuro dell'omosessualità della figlia e l'improvvisa scoperta del fidanzamento con Kitty, che i due conoscevano solo come la coinquilina di Jenny, li sconvolgerà terribilmente, causando una profonda spaccatura all'interno del nucleo familiare. Attraverso un lungo e intricato percorso introspettivo, i genitori di Jenny saranno costretti a stravolgere e rivalutare le proprie certezze, mentre la giovane ragazza non smetterà un solo minuto di spiegare alla sua famiglia che non c'è nulla di sbagliato nella scelta che ha fatto perché ciò che davvero conta, non può essere altro se non la sua felicità.

Altri film questa sera in TV:

L'età dell'innocenza , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su La7 : film drammatico, sentimentale del 1993 di Martin Scorsese, con Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder, Alexis Smith, Geraldine Chaplin, Mary Beth Hurt, Alec McCowen, Richard E. Grant, Miriam Margolyes, Robert Sean Leonard, Siân Phillips, Jonathan Pryce, Michael Gough, Stuart Wilson e Joanne Woodward.

, il film in onda : film drammatico, sentimentale del 1993 di Martin Scorsese, con Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder, Alexis Smith, Geraldine Chaplin, Mary Beth Hurt, Alec McCowen, Richard E. Grant, Miriam Margolyes, Robert Sean Leonard, Siân Phillips, Jonathan Pryce, Michael Gough, Stuart Wilson e Joanne Woodward. Interceptor, il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film azione, fantascienza del 1979 di George Miller, con Mel Gibson, Joanne Samuel, Hugh Keays-Byrne, Steve Bisley, Tim Burns, Lisa Aldenhoven e Roger Ward.

il film in onda : film azione, fantascienza del 1979 di George Miller, con Mel Gibson, Joanne Samuel, Hugh Keays-Byrne, Steve Bisley, Tim Burns, Lisa Aldenhoven e Roger Ward. The Era of Vampires , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2 : film horror, azione del 2002 di Wellson Chin, con Lam Suet, Ji Chun-Hua, Ken Chang, Michael Man-Kin Chow, Rongguang Yu, Kwok-Kwan Chan, Anya e Chen Kuan Tai.

, il film in onda : film horror, azione del 2002 di Wellson Chin, con Lam Suet, Ji Chun-Hua, Ken Chang, Michael Man-Kin Chow, Rongguang Yu, Kwok-Kwan Chan, Anya e Chen Kuan Tai. Ninfa pelbea , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Cielo : film drammatico del 1996 di Lina Wertmüller, con Lucia Cara, Luisa Amatucci, Massimo Bellinzoni, Raoul Bova, Adriana Bruni, Antonio Conte, Ennio Coltorti, Lorenzo Crespi, Isa Danieli, Giuditta Del Vecchio, Peppe De Rosa, Lola Pagnani, Simona Patitucci, Stefania Sandrelli e Rino Marcelli.

, il film in onda : film drammatico del 1996 di Lina Wertmüller, con Lucia Cara, Luisa Amatucci, Massimo Bellinzoni, Raoul Bova, Adriana Bruni, Antonio Conte, Ennio Coltorti, Lorenzo Crespi, Isa Danieli, Giuditta Del Vecchio, Peppe De Rosa, Lola Pagnani, Simona Patitucci, Stefania Sandrelli e Rino Marcelli. Maledetto il giorno che t'ho incontrato , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 1992 di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Margherita Buy, Elisabetta Pozzi, Giancarlo Dettori, Alexis Meneloff, Christopher Owen, Anthony Morton, Gillian McCutcheon, Richard Benson, Simon Holmes, Max Cane, Stefania Casini e Dario Casalini.

, il film in onda : film commedia del 1992 di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Margherita Buy, Elisabetta Pozzi, Giancarlo Dettori, Alexis Meneloff, Christopher Owen, Anthony Morton, Gillian McCutcheon, Richard Benson, Simon Holmes, Max Cane, Stefania Casini e Dario Casalini. DOA: Dead or Alive , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film azione, avventura del 2006 di Corey Yuen, con Devon Aoki, Derek Boyer, Sarah Carter, Collin Chou, Steve Howey, Kane Kosugi, Natassia Malthe, Matthew Marsden, Chad McCord, Kevin Nash, Jaime Pressly e Eric Roberts.

, il film in onda : film azione, avventura del 2006 di Corey Yuen, con Devon Aoki, Derek Boyer, Sarah Carter, Collin Chou, Steve Howey, Kane Kosugi, Natassia Malthe, Matthew Marsden, Chad McCord, Kevin Nash, Jaime Pressly e Eric Roberts. Detonator - Gioco mortale, il film in onda stasera in tv alle 21.30 su Spike: film azione del 2006 di Po-Chih Leong, con Wesley Snipes, Matthew Leitch, Silvia Colloca, William Hope, Michael Brandon, Tim Dutton, Warren Derosa, Vincenzo Nicoli e Bogdan Uritescu.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

