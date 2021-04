Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 16 Aprile 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Lo Hobbit: La Battaglia delle Cinque Armate, Gomorra - New edition, A spasso nel bosco, La città verrà distrutta all'alba, Viaggio nell'isola misteriosa, Frost/Nixon - Il duello. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Canzone segreta, Felicissima sera, Propaganda Live, NCIS, Clarice e Instinct.

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 16 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Lo Hobbit: La Battaglia delle Cinque Armate, Gomorra - New edition, A spasso nel bosco, La città verrà distrutta all'alba, Viaggio nell'isola misteriosa, Frost/Nixon - Il duello, Ip Man 2, Kika - Un corpo in prestito.

Lo Hobbit - La Battaglia delle Cinque Armate: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Avventura, Fantasy, Azione, 2014, durata: 144 Min)

Un film di Peter Jackson con Martin Freeman, Ian McKellen, Elijah Wood, Billy Connolly, Evangeline Lilly, Cate Blanchett, Orlando Bloom, Hugo Weaving, Christopher Lee, Benedict Cumberbatch, Luke Evans, Richard Armitage, Andy Serkis, Stephen Fry, Ian Holm e Lee Pace.



Lo Hobbit: La Battaglia delle Cinque Armate: Il trailer ufficiale definitivo in in italiano - HD



Trama del Film Lo Hobbit - La Battaglia delle Cinque Armate: Il malvagio drago Smaug, adirato per l'inganno di Thorin Scudodiquercia, sferra un potente attacco a Pontelagolungo.

L’intervento di Bard, che colpisce il drago con la leggendaria Freccia Nera, salva gli abitanti del villaggio.

Intanto, Kili tenta di ricongiungersi alla compagnia sulla Montagna Solitaria. Prima di partite, il nano dichiara il suo amore all'elfa Tauriel. Quest'ultima, dopo aver appreso da Legolas di essere stata bandita per sempre dal Re Thranduil, parte alla ricerca dell’orco Bolg, per evitare che possa aiutare Azog.

Intanto, Thorin contrae una malattia che scatena la brama di possedere L'Arkengemma, rubata segretamente da Bilbo Baggins.

Dopo aver scoperto l'oscuro piano di Sauron, Gandalf viene salvato dall'intervento militare di Galadriel e, con la complicità di Radagast, avverte i nani che gli orchi di Azog stanno marciando su Erebor. Ma le ricchezze della Montagna Solitaria attirano anche gli eserciti degli elfi e degli umani, che millantano diritti su parte del tesoro dei nani...

Gomorra - New edition: il Film Stasera in Tv su Rai 3 alle 21.20

(Drammatico, 2008, 2020 (new edition), durata: 106 Min)

Un film di Matteo Garronel con Gianfelice Imparato, Salvatore Abbruzzese e Toni Servillo.



Gomorra: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Gomorra - New Edition: Potere, soldi e sangue. Questi sono i "valori" con i quali gli abitanti della provincia di Napoli e Caserta, devono scontrarsi ogni giorno. Quasi sempre non puoi scegliere, quasi sempre sei costretto a obbedire alle regole del Sistema, la Camorra, e solo i più fortunati possono pensare di condurre una vita "normale". Cinque vicende s'intrecciano in questo paesaggio violento, un mondo spietato, apparentemente lontano dalla realtà, ma ben radicato nella nostra terra.



In questa nuova e definitiva edizione Matteo Garrone ha voluto riprendere in mano il suo capolavoro e ha ritoccato alcune scene per dare un più preciso e compiuto significato all'opera.

A spasso nel bosco: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Avventura, Commedia, Drammatico, 2015, durata: 104 Min)

Un film di Ken Kwapis con Robert Redford, Nick Nolte, Emma Thompson, Kristen Schaal, Nick Offerman, Mary Steenburgen e Sandra Ellis Lafferty.



A spasso nel bosco: Il trailer ufficiale in lingua originale - HD



Trama del Film A spasso nel bosco: Il film racconta la vera storia di Bill Bryson, anziano giornalista e scrittore che, a un certo punto della sua vita, vuole imbarcarsi in un'impresa coraggiosa. L’idea è quella di organizzare una escursione sul Sentiero degli Appalachi, nella parte orientale dell'America del Nord. Il percorso è lungo oltre tremila chilometri. Sua moglie Catherine non è affatto d'accordo con la scelta del marito perché ha paura che non possa farcela o che, peggio, possa accadergli qualcosa di brutto durante il tragitto. A Bill non resta dunque che cercare qualcuno che possa accompagnarlo in questa esperienza estrema. L'unico che si offre di partecipare alla lunga traversata è Stephen Katz, un caro amico che non incontra da anni. Con lui Bill aveva fatto già un altro viaggio in gioventù, assolutamente avventuroso: erano stati in Europa quasi quarant'anni prima. I due decidono quindi di partire insieme alla volta di un’esperienza che li toccherà nel profondo e che gli farà vivere numerosi imprevisti offerti dalla spontaneità della natura. Torneranno a casa diversi dopo questa impresa?

La città verrà distrutta all'alba: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.10

(Fantascienza, Horror, Thriller, 2010, durata: 101 Min)

Un film di Breck Eisner con Timothy Olyphant, Radha Mitchell, Danielle Panabaker, Joe Anderson, Lisa K. Wyatt, Christie Lynn Smith, Preston Bailey, Larry Cedar, Brett Wagner, Joe Reegan, Brett Rickaby, John Aylward, Glenn Morshower e Gregory Sporleder.



La città verrà distrutta all'alba: Il trailer del film remake dell'omonimo film di G. Romero



Trama del Film La città verrà distrutta all'alba: La cittadina di Odgen Marsh è l’incarnazione del senso civico americano, abitata da persone altruiste e oneste che hanno come modello il virtuoso sceriffo David Dutton. In occasione di una partita di baseball, tuttavia, David comprende che la vita felice e appagante dei cittadini sta per crollare. Rory Hamill, infatti, si presenta all’evento armato di fucile per compiere una strage e viene fermato all’ultimo secondo dall’intervento dello sceriffo. Da quel momento Odgen Marsh si trasformerà nel palcoscenico di un’ondata di violenza e atrocità inaudita.

Certo che i suoi concittadini siano stati colpiti da qualche sorta di virus, David indaga sulle possibili cause dello scoppio febbrile di brutalità e ipotizza che la caduta di un aereo nelle vicinanze delle falde acquifere che riforniscono la città possa essere causa del contagio. Ben presto, la zona è invasa dai militari che cercano tra la folla le persone non infette per portarle fuori dalla quarantena, mentre sigillano ogni via di uscita da Odgen Marsh. David e sua moglie incinta Judy si apprestano a farsi esaminare, quando un’orda di infetti invade il campo medico. Certi di poter raggiungere i pullman e farsi accettare tra le fila delle persone ancora sane, i due iniziano una rocambolesca fuga insieme al vice-sceriffo Russell e all’infermiera Becca. Ben presto, tuttavia, i fuggitivi scopriranno cosa sta realmente accadendo in città e non potranno più fidarsi di nessuno…

Viaggio nell'isola misteriosa: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21.05

(Azione, Avventura, Family, Fantasy, 2012, durata: 94 Min)

Un film di Brad Peyton con Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Caine, Vanessa Hudgens, Kristin Davis, Anna Colwell, Michael Beasley, Luis Guzmán e Branscombe Richmond.



Viaggio nell'isola misteriosa: Il trailer italiano del film con Dwayne Johnson



Trama del Film Viaggio nell'isola misteriosa: Nel sequel del film, Viaggio al centro della terra, e tratto come il precedente dal romanzo "L'isola misteriosa" di Jules Verne, il giovane esploratore Sean Anderson intraprende insieme ad Hank, compagno di sua madre con cui non è mai stato in buoni rapporti, una pericolosa spedizione organizzata per ritrovare suo nonno Alexander, scomparso durante una spedizione nell'Oceano Pacifico, alla ricerca di quella che sembra essere la stessa isola protagonista dei romanzi L'isola misteriosa" di Jules Verne, L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson e I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift.

Ad accompagnarli in questa nuova avventura ci saranno un buffo pilota di elicottero, Gabato e la sua bella e peperina figlia Kailani, che gli darà del filo da torcere. Affronteranno mille peripezie e pericoli ed insieme al ritrovato nonno andranno alla scoperta di Atlantide e poi del Nautilus di Capitano Nemo.

Frost/Nixon - Il duello: il Film Stasera in Tv su TV2000 alle 21.10

(Drammatico, 2008, durata: 122 Min)

Un film di Ron Howard con Frank Langella, Michael Sheen, Kevin Bacon, Matthew Macfadyen, Sam Rockwell, Toby Jones, Oliver Platt, Patty McCormack, Gabriel Jarret, Andy Milder, Jim Meskimen, Kate Jennings Grant, Simone Kessell, Eve Curtis e Rebecca Hall.



Frost/Nixon - Il duello: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Frost/Nixon - Il duello: Il film racconta la storia del presidente degli Stati Uniti repubblicano che, in seguito all’inchiesta scandalistica Watergate, decide di dimettersi dal suo ruolo. All'uomo si avvicina David Frost, un giornalista britannico, che gli chiede di rilasciargli un’intervista esclusiva in cambio di una cospicua somma di denaro. È il 1977 e Nixon, per ottenere consensi, decide di accettare la proposta del reporter. Per procedere, Frost mette su una squadra di giornalisti di talento: John Birt, Bob Zelnick e Jim Reston. Sarà proprio quest’ultimo a dare del filo da torcere all’ex presidente, concedendogli una volta per tutte quel processo che non ha mai avuto.

Nel salotto viene allestito un piccolo studio televisivo con una telecamera puntata direttamente sull’uomo. Insieme alla troupe emergono temi scottanti, dal Vietnam alla Cambogia, fino a riflettere su quello che è diventato uno strumento 'veicolo' di verità e informazione: il mezzo televisivo. Tra Frost e Nixon nasce una vera e propria lotta senza scrupoli, dove l’ex presidente sembra avere la meglio in più di un’occasione. Arriva il giorno dell’ultima intervista e il giornalista, criticato dai suoi colleghi, deve fare l’impossibile per smascherare il suo avversario. Finalmente arriva l’argomento più atteso da tutti: lo scandalo Watergate. Riuscirà il reporter a mettere in difficoltà Nixon, facendogli ammettere una volta per tutte il suo ruolo, nonché le sue colpe in merito all’accaduto?

Altri film questa sera in TV:

Ip Man 2 , in onda alle 21.20 su Rai 4 : film arti-marziali, azione, biografico del 2010 di Wilson Yip, con Donnie Yen, Lynn Hung, Simon Yam, Sammo Hung Kam-Bo, Huang Xiaoming, Siu-Wong Fan, Kent Cheng e Darren Shahlavi.

, in onda : film arti-marziali, azione, biografico del 2010 di Wilson Yip, con Donnie Yen, Lynn Hung, Simon Yam, Sammo Hung Kam-Bo, Huang Xiaoming, Siu-Wong Fan, Kent Cheng e Darren Shahlavi. Programmato per uccidere , in onda alle 21 su Iris : film azione, poliziesco del 1990 di Dwight H. Little, con Steven Seagal, Basil Wallace, Keith David, Joanna Pacula, Tom Wright, Elizabeth Gracen, Danielle Harris, Al Israel, Arlen Dean Snyder, Victor Romero Evans, Michael Ralph, Tony DiBenedetto, Kevin Dunn e Danny Trejo.

, in onda : film azione, poliziesco del 1990 di Dwight H. Little, con Steven Seagal, Basil Wallace, Keith David, Joanna Pacula, Tom Wright, Elizabeth Gracen, Danielle Harris, Al Israel, Arlen Dean Snyder, Victor Romero Evans, Michael Ralph, Tony DiBenedetto, Kevin Dunn e Danny Trejo. Kika - Un corpo in prestito , in onda alle 21.15 su Cielo : film commedia, drammatico del 1993 di Pedro Almodovar, con Verónica Forqué, Peter Coyote, Victoria Abril, Àlex Casanovas, Rossy de Palma, Manuel Bandera, Jesús Bonilla, Anabel Alonso, Santiago La Justicia, Charo Lopez, Karra Elejalde, Francisca Caballero, Monica Bardem e Bibiana Fernández.

, in onda : film commedia, drammatico del 1993 di Pedro Almodovar, con Verónica Forqué, Peter Coyote, Victoria Abril, Àlex Casanovas, Rossy de Palma, Manuel Bandera, Jesús Bonilla, Anabel Alonso, Santiago La Justicia, Charo Lopez, Karra Elejalde, Francisca Caballero, Monica Bardem e Bibiana Fernández. Giovannona coscialunga disonorata con onore , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia sexy del 1972 di Sergio Martino, con Edwige Fenech, Pippo Franco, Gigi Ballista, Riccardo Garrone, Francesca Romana Coluzzi, Patrizia Adiutori, Vittorio Caprioli, Armando Bandini, Vincenzo Crocitti, Sandro Dori, Adriana Facchetti, Sandro Merli e Danika La Loggia.

, in onda : film commedia sexy del 1972 di Sergio Martino, con Edwige Fenech, Pippo Franco, Gigi Ballista, Riccardo Garrone, Francesca Romana Coluzzi, Patrizia Adiutori, Vittorio Caprioli, Armando Bandini, Vincenzo Crocitti, Sandro Dori, Adriana Facchetti, Sandro Merli e Danika La Loggia. Il codice del silenzio, in onda alle 21.30 su Spike: film azione, poliziesco del 1985 di Andrew Davis, con Chuck Norris, Henry Silva, Bert Remsen, Mike Genovese, Nathan Davis, Ron Henriquez, Ralph Foody, Joseph Guzaldo, Molly Hagan e Allen Hamilton.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: