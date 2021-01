Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 15 Gennaio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 15 Gennaio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Amici come prima, Parker, Eddie the Eagle - Il coraggio della follia, Amori in corsa, La classe degli asini, Sherlock Holmes, Corda tesa, La Fidélité, Miss Pettigrew Lives for a Day.

Amici come prima: il Film Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20

(Commedia, Comico, 2018, durata: 90 Min)

Un film di Christian De Sica con Christian De Sica, Massimo Boldi, Maurizio Casagrande, Lunetta Savino, Regina Orioli e Francesco Bruni.



Amici come prima: Clip del Film: I fratelli Kho Jong - HD



Trama del Film Amici come prima: Il film segue la storia di Cesare, stimato direttore del Relais Colombo, hotel di lusso di Milano. Con l'arrivo di nuovi soci cinesi intenzionati a rivoluzionare tutto, Luciana, figlia di Massimo Colombo, storico proprietario dell'hotel, licenzia per primo proprio il direttore. Cesare, rimasto senza lavoro, scopre che Luciana sta cercando per suo padre una badante, ed è disposta a spendere 5000 euro al mese pur di arginare il vivace e arzillo Massimo. La prospettiva di uno stipendio così allettante spinge Cesare a candidarsi. Aiutato dal suo amico Marco si traveste da donna e diventa la seducente Lisa che, travolgendo Massimo al primo incontro, viene assunta...

Parker: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Thriller, Azione, 2013, durata: 118 Min)

Un film di Taylor Hackford con Jason Statham, Jennifer Lopez, Nick Nolte, Michael Chiklis, Clifton Collins Jr. e Alyshia Ochse.



Parker: Il trailer italiano del film - HD

Trama del Film Parker: Parker è un ladro di professione con un codice d'onore: non ruba ai poveri e non fa del male alle persone innocenti. Un giorno il suo mentore Hurley gli chiede di fare un colpo insieme alla gang di Melander, formata da Carlson, Ross e Hardwicke. L'operazione va a buon fine, ma quando Parker si rifiuta di continuare a collaborare con il gruppo, questi prendono la sua parte di bottino e gli sparano, lasciandolo morente sulle rive di un lago.

Per sua fortuna, viene trovato e portato in ospedale. Lì si trova costretto a fuggire per evitare di essere interrogato dalla polizia. Dopo aver rubato vestiti, soldi e una macchina, Parker si dirige a Palm Beach, dove sa che si trova Melander: il ladro ha infatti intenzione di vendicarsi del torto subito.

Sotto le mentite spoglie del texano Daniel Parmitt, Parker conosce Leslie Rogers (Jennifer Lopez), un'agente immobiliare di Palm Beach in difficoltà economiche dopo il divorzio. La donna è entusiasta quando Parmitt/Parker mostra interesse per le sue proprietà, ma capisce subito che c'è qualcosa sotto...

Eddie the Eagle - Il coraggio della follia: il film Stasera in Tv su Rai movie alle 21.10

(Drammatico, Commedia, 2016, durata: 105 Min)

Un film di Dexter Fletcher con Hugh Jackman, Taron Egerton, Christopher Walken, Tim McInnerny, Edvin Endre, Jo Hartley e Ania Sowinski.



Eddie the Eagle - Il coraggio della follia: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Eddie the Eagle - Il coraggio della follia: Il film racconta la storia di Eddie Edwards che, fin da bambino, ha il sogno di partecipare alle olimpiadi. Il ragazzo prova fallendo una serie di sport, sempre incoraggiato e sostenuto da sua madre, l'unico genitore che lo approva. Una volta diventato adolescente, Eddie pensa che lo sci alpino sia la sua disciplina e tenta di qualificarsi ai Giochi olimpici invernali. Tuttavia, sebbene questa volta abbia i requisiti, viene rifiutato perché accusato di avere uno stile grezzo.

Secondo il ragazzo c'è solo una soluzione: eccellere in uno sport che non vedeva il Regno Unito rappresentato da anni: il saltatore con gli sci. Per allenarsi va addirittura in Germania, dove non viene accolto granché bene dai suoi compagni più esperti. Squattrinato e anche un po' sconsolato, Eddie si fa aiutare da Petra, la titolare del bar all'interno del centro sportivo. Così, allenamento dopo allenamento, raggiunge un primo traguardo, saltando da un trampolino di quindici metri...

Amori in corsa: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Commedia, Sentimentale, 2004, durata: 111 Min)

Un film di Andy Cadiff con Mandy Moore, Matthew Goode, Jeremy Piven, Annabella Sciorra, Caroline Goodall, Mark Harmon, Stark Sands, Sam Ellis, Terence Maynard e Beatrice Rosen.



Amori in corsa: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Amori in corsa: Il film segue la storia di Anna Foster, giovane e vivace figlia del Presidente degli Stati Uniti.

Anna ha accompagnato suo padre in Europa per una visita diplomatica. La ragazza vorrebbe passare una serata come tutti i suoi coetanei diciottenni, senza avere intorno gli uomini dei servizi segreti che la guardano a vista. Poiché il padre non glielo consente, Anna decide di disubbidire e di scappare. Nella sua fuga senza meta incontra un misterioso e affascinante straniero, Ben Calder. I due per una serie di circostanze finiranno per vivere insieme un viaggio avventuroso ed emozionante in giro per l'Europa...

La classe degli asini: il Film Stasera in Tv su Rai Premium alle 21.20

(Drammatico, 2016, durata: 100 Min)

Un film di Andrea Porporati con Vanessa Incontrada, Flavio Insinna, Fabio Troiano, Aurora Giovinazzo, Giovanni D'Aleo e Monica Dugo.



La classe degli asini: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film La classe degli asini: Torino, anni '70. Mirella Casale, professoressa che sogna di diventare preside, ha una bambina di nome Flavia, colpita all'età di due anni da una gravissima encefalite che l'ha costretta alla disabilità. Nella stessa scuola in cui lei esercita, si trovano Felice Giuliano, un insegnante benvoluto dai suoi studenti per i suoi metodi appassionati e Riccardo, un bambino calabrese trasferitosi da poco a Torino.

A prima vista Riccardo sembra essere un bambino difficile; è spesso irrequieto e violento, ha difficoltà a socializzare con i compagni e usa spesso il dialetto per comunicare.

Quando però, dopo un test psicologico, Riccardo verrà inviato in un apposita struttura che si occupa di ragazzi disabili ed emarginati (in cui sarà regolarmente picchiato) e la figlia di Mirella, Flavia, verrà cacciata dal suo istituto perché ritenuta non in grado di apprendere, Mirella e Felice decideranno di unire le forze. Determinati a combattere insieme la battaglia dell'inclusione dei ragazzi disabili nelle classi ordinarie, i due intraprenderanno un arduo cammino che finirà per cambiare per sempre l'organizzazione della scuola italiana...

Sherlock Holmes: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Giallo, Azione, Avventura, 2009, durata: 134 Min)

Un film di Guy Ritchie con Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, Eddie Marsan, Kelly Reilly, James Fox, Hans Matheson, Robert Stone, William Hope, Robert Maillet, David Garrick, William Houston e Terry Taplin.



Sherlock Holmes: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Sherlock Holmes: Nella Londra di fine '800 il più famoso detective privato del Regno Unito, Sherlock Holmes, e il suo partner il Dr. John Watson sono sulla tracce di un uomo che concludeva riti di magia nera con l’uccisione di giovani donne. I due, riuscendo a interrompere un rito prima dell’omicidio, scoprono che il celebrante è Lord Blackwood e con l’aiuto e l’intervento dell'ispettore Lestrade e della polizia lo catturano e lo arrestano. Tre mesi dopo, Watson è fidanzato con Mary Morstan e si trasferisce da Baker Street 221B, dove viveva con Holmes, non vedendo l'ora di non dover più affrontare le sue eccentricità.

Nel frattempo, Blackwood, che è stato condannato alla pena capitale tramite impiccagione, chiede di vedere Holmes, avvertendolo di altre tre morti inarrestabili che causeranno grandi cambiamenti nel mondo. Blackwood viene successivamente impiccato e la sua morte viene confermata dal Dr. Watson. Dopo l’impiccagione Holmes riceve la visita di Irene Adler, una ladra con cui in passato aveva avuto una torbida relazione, ingaggiandolo per trovare un uomo scomparso di nome Luke Reordan...

Altri film questa sera in TV:

Corda tesa , in onda alle 21 su Iris : film poliziesco del 1984 di Richard Tuggle, con Clint Eastwood, Geneviève Bujold, Dan Hedaya, Alison Eastwood, Jennifer Beck e Marco St. John.

, in onda : film poliziesco del 1984 di Richard Tuggle, con Clint Eastwood, Geneviève Bujold, Dan Hedaya, Alison Eastwood, Jennifer Beck e Marco St. John. Delitto a Paimpont , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film giallo del 2016 di Vincent Giovanni, con Claire Keim, Fred Bianconi, François Vincentelli, Carole Bianic, Yanis Richard e Stéphan Boucher.

, in onda : film giallo del 2016 di Vincent Giovanni, con Claire Keim, Fred Bianconi, François Vincentelli, Carole Bianic, Yanis Richard e Stéphan Boucher. La Fidélité , in onda alle 21.15 su Cielo : film drammatico del 2002 di Andrzej Zulawski, con Sophie Marceau, Pascal Greggory, Guillaume Canet, Michel Subor, Magali Noël, Marc Francois, Edith Scob, Marina Hands, Manuel Le Lievre, Aurélien Recoing, Jean-Charles Dumay, Guy Trejan, Edea Darcque, Julie Brochen e Cécile Richard.

, in onda : film drammatico del 2002 di Andrzej Zulawski, con Sophie Marceau, Pascal Greggory, Guillaume Canet, Michel Subor, Magali Noël, Marc Francois, Edith Scob, Marina Hands, Manuel Le Lievre, Aurélien Recoing, Jean-Charles Dumay, Guy Trejan, Edea Darcque, Julie Brochen e Cécile Richard. L'insegnante , in onda alle 21 su Cine 34 : film commedia sexy del 1975 di Nando Cicero, con Edwige Fenech, Vittorio Caprioli, Alfredo Pea, Mario Carotenuto, Carlo Delle Piane, Stefano Amato, Alvaro Vitali, Enzo Cannavale, Gianfranco D'Angelo e Francesca Romana Coluzzi.

, in onda : film commedia sexy del 1975 di Nando Cicero, con Edwige Fenech, Vittorio Caprioli, Alfredo Pea, Mario Carotenuto, Carlo Delle Piane, Stefano Amato, Alvaro Vitali, Enzo Cannavale, Gianfranco D'Angelo e Francesca Romana Coluzzi. Miss Pettigrew Lives for a Day , in onda alle 21.10 su TV2000 : film commedia, drammatico del 2008 di Bharat Nalluri, con Frances McDormand, Amy Adams, Lee Pace, Ciarán Hinds, Shirley Henderson, Mark Strong, Tom Payne, Mo Zinal, Beatie Edney, Sarah Kants, Clare Clifford, Christina Cole, Stephanie Cole e Matt Ryan.

, in onda : film commedia, drammatico del 2008 di Bharat Nalluri, con Frances McDormand, Amy Adams, Lee Pace, Ciarán Hinds, Shirley Henderson, Mark Strong, Tom Payne, Mo Zinal, Beatie Edney, Sarah Kants, Clare Clifford, Christina Cole, Stephanie Cole e Matt Ryan. Il giustiziere della notte 2, in onda alle 21.30 su Spike: film drammatico del 1981 di Michael Winner, con Charles Bronson, Jill Ireland, Vincent Gardenia, J.D. Cannon, Anthony Franciosa, Ben Frank, Robert F. Lyons e Laurence Fishburne.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: