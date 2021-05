Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 14 Maggio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 14 Maggio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Lontano Lontano, Io vi troverò, Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, P.S. I Love You, Non avere paura del buio, Animali feriti, .

Lontano Lontano: il Film Stasera in Tv su Rai 3 alle 21.20

(Commedia, 2019, durata: 90 Min)

Un film di Gianni Di Gregorio con Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli, Daphne Scoccia, Salih Saadin Khalid, Francesca Ventura, Silvia Gallerano, Iris Peynado, Galatea Ranzi e Roberto Herlitzka.



Lontano Lontano: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Lontano Lontano: Il film racconta la storia di Attilio, Giorgetto e il Professore. Tre uomini sui 70 anni di Roma, diversissimi tra loro eppure simili nella sorte. Il Professore insegnava latino e ora è in pensione, intrappolato dalla noia. Giorgetto, ultimo baluardo della vecchia romanità, vive in miseria e fatica a sbarcare il lunario. Attilio con il suo animo anticonformista è un robivecchi che desidererebbe rifare molte di quelle esperienze della gioventù. Le loro vite sono un disastro, la loro anzianità li sta logorando in una triste esistenza di quartiere, mentre tutti tre sognano un futuro all'estero. Ma dove? La scelta della destinazione della loro fuga da un'esistenza disastrata e amara non sembra così facile ed è solo il primo problema che si porrà sulla loro strada. Ognuno, infatti, ha un sogno: cambiare vita. Sebbene sembri difficile, i tre riusciranno nella loro impresa, ma non proprio come lo immaginavano..

Io vi troverò: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2008, durata: 93 Min)

Un film di Pierre Morel con Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Xander Berkeley, Katie Cassidy, Olivier Rabourdin, Leland Orser, Jon Gries, David Warshofsky, Holly Valance, Nathan Rippy, Camille Japy, Nicolas Giraud e Gerard Watkins.



Io vi troverò: Trailer del film con Liam Neeson e Maggie Grace



Trama del Film Io vi troverò: Il protagonista della vicenda è l’ex agente della CIA Bryan Mils che, ormai in pensione, presta la sua esperienza come guardia del corpo per le star e le personalità di spicco di Los Angeles. La vita privata di Mils non è delle più rosee, in quanto l’uomo è divorziato dall’ex moglie Lenore e sua figlia Kim trascorre molto più tempo con il nuovo compagno della madre che con lui. Quando Kim gli chiede il permesso di poter partire per Parigi con l’amica Amanda, ospiti delle cugine di quest’ultima, Mils accetta con riluttanza. Giunta a Parigi, la ragazza scopre che Amanda le ha mentito sulla presenza delle cugine ma è decisa a non perdersi d’animo e a godersi l’elettrizzante esperienza in Europa. Kim e Amanda vengono subito avvicinate dall’affascinante Peter e accettano di seguirlo nel suo appartamento.

In realtà il ragazzo è complice di un’organizzazione malavitosa albanese, che rapisce giovani donne e le costringe a drogarsi, per poi venderle all’asta al miglior offerente. Così, Kim e Amanda vengono aggredite e trascinate nel covo dei malviventi mentre Mils, che in quel momento stava parlando con la figlia al telefono, assiste a distanza al rapimento di sua figlia. Deciso a liberare Kim, Mils si reca a Parigi e scopre di avere circa 96 ore prima che sua figlia sia uccisa o venduta. Dopo aver chiesto la complicità del collega francese Jean-Claude Pitrel, Mils inizia ad indagare su Peter e sul modus operandi dell’associazione mafiosa. In una lotta contro il tempo e contro i suoi sentimenti, che rischiano di offuscare il suo giudizio e intralciare le ricerche, l’ex agente metterà a soqquadro la città per trovare Kim e Amanda scoprendo verità agghiaccianti sulla vendita di essere umani…

Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Azione, Avventura, 2008, durata: 122 Min)

Un film di Steven Spielberg con Harrison Ford, Karen Allen, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, John Hurt, Ray Winstone, Jim Broadbent e Joel Stoffer.



Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo: 1957: la Guerra Fredda domina la scena politica, gettando sul mondo lo spettro di un conflitto nucleare. Nel deserto del Nevada, una squadra di militari sovietici, comandata dalla spietata Irina Spalko, riesce a penetrare nella segretissima base americana Hangar 51: cercano una cassa contenente un teschio di cristallo di probabile provenienza aliena che potrebbe conferire, a chi lo possiede, una conoscenza illimitata e poteri sovrumani.

I russi hanno però bisogno di Indiana Jones per trovare il reperto: così costringono nella ricerca il famoso archeologo e il suo compagno Mac. Dopo essere riuscito a scappare, Indiana torna a casa, ma si ritrova preso di mira dall'FBI, che sospetta sia una spia russa. Come se non bastasse, il college dove lavora lo sospende dall'insegnamento. Deluso e amareggiato, decide di trasferirsi a Londra.

Nel frattempo incontra il giovane Mutt che gli chiede aiuto per ritrovare la madre, rapita dopo essersi interessata alla scomparsa del professor Oxley, il quale le aveva lasciato una lettera da decifrare. Indiana individua una pista che conduce a Nazca e parte con Mutt alla volta del Perù. I due sono però inseguiti dagli agenti del KGB e dall'implacabile Irina. Tra indios agguerriti, sabbie mobili, combattimenti all'ultimo sangue e fughe rocambolesche, Indiana è deciso più che mai a portare a termine la sua missione.

P.S. I Love You: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, Drammatico, 2007, durata: 126 Min)

Un film di Richard LaGravenese con Hilary Swank, Gerard Butler, Lisa Kudrow, Harry Connick Jr., Gina Gershon, Kathy Bates, Jeffrey Dean Morgan e James Marsters.



P.S. I Love You: Trailer del film con Hilary Swank e Gerard Butler



Trama del Film P.S. I Love You:La storia raccontata è quella di Holly Kennedy e Gerry Kennedy, una giovane coppia sposata e innamorata. La felicità dei due viene meno quando Gerry si ammala e muore. Holly, appena ventinovenne, si ritrova già vedova e piena di dolore, incapace di gestire il senso di vuoto lasciato dalla perdita del suo amore.

Quello che la giovane donna non sa, è che Gerry ha trovato il modo di tenere fede al per sempre pronunciato sull’altare scrivendo una serie di lettere che le fa recapitare in date specifiche e in momenti precisi della vita di lei. Accade così che, mentre impara a vivere senza di lui nella sua vita, Holly riceve una serie di messaggi dal marito a partire dal giorno del suo trentesimo compleanno. Ogni missiva termina sempre nello stesso modo: P.S. I Love You! Toccherà a Holly, tra lettere e videocassette, restituire un senso alla sua vita rimettendo insieme i pezzi.

Non avere paura del buio: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Horror, Thriller, 2011, durata: 99 Min)

Un film di Troy Nixey con Guy Pearce, Katie Holmes, Bailee Madison, Alan Dale, Julia Blake, Jack Thompson e Nicholas Bell.



Non avere paura del buio: Il nuovo trailer italiano in ESCLUSIVA



Trama del Film Non avere paura del buio: segue la storia di Sally Hirst, una bambina molto introversa, timida e silenziosa, che si trasferisce insieme a suo padre Alex, architetto, e alla matrigna Kim in una grande villa del XIX secolo in Rhode Island. Non appena giunta nella nuova casa, la piccola si accorge immediatamente che c’è qualcosa di profondamente malvagio e strano. Così cerca in tutti i modi di spiegarlo al papà ma questi, troppo impegnato nel suo lavoro di ristrutturazione, ignora i numerosi segnali di allarme della figlia. È allora che la bambina decide di scoprire da sola che cosa si nasconde tra le mura di quella antica dimora, nonostante il guardiano Harris l’avesse avvisata di stare molto attenta.

Tutto si complica quando Sally scopre l’esistenza di una vecchia cantina nascosta, rimasta chiusa per oltre un secolo dopo la morte misteriosa del precedente proprietario di casa, l’illustratore naturalista Blackwood. Aprendo per errore un antico forno, poi, la piccola libera delle creature malvagie che si nutrono dei denti di bambini. Alex e Kim, che in un primo momento credevano che la bambina stesse immaginando questi esseri spaventosi, cominciano a capire che sono davvero tutti in pericolo in quella villa. Così, quando la donna inizia a indagare sul passato della casa, scopre la terrificante verità dietro la morte di Blackwood…

Animali feriti: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Drammatico, 2006, durata: 94 Min)

Un film di Ventura Pons con José Coronado, Aitana Sánchez-Gijón, Cecilia Rossetto, Marc Cartes e Cristina Plazas.



Animali feriti: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Animali feriti: Il film narra le vicende di tre coppie che vivono a Barcellona: Marcia e Silvio sono sposati ma in crisi, poiché la loro relazione ha perso lo smalto, tanto che lui trova consolazione tra le braccia di un'altra donna, Claudia; Jorge e Mariela, stranieri e di umili origini: lei originaria del Messico, fa la domestica a casa di Silvio e Marcia, lui operaio peruviano, più giovane della compagna, che un giorno allo stadio, durante una partita del Barcelona, nota Claudia tra il pubblico e se ne innamora.

Infine Irina e Daniel, sono una giovane coppia in vacanza al sud della Catalogna, ma la loro relazione si complica quando lui scopre che la fidanzata lo tradisce con un altro. Sono animali feriti, come suggerito dal titolo stesso, che si fanno del male a vicenda e si confortano, intrecciando amore, amicizia, lavoro e traendo forza dal restare uniti per andare avanti nelle avversità e nelle incomprensioni della vita.

Altri film questa sera in TV:

Il furore della Cina colpisce ancora , in onda alle 21.20 su Rai 4 : film azione del 1971 di Lo Wei, con Bruce Lee, Li Quin, Paul Tien, Maria Yi, Li Kun, Shan Chin, Li Huasze, Han Ying Jie, Miss Malarin, Ta Ching-Ying, Tu Chia-Cheng, Chin San, Miao Kehsiu e Tony Liu.

, in onda : film azione del 1971 di Lo Wei, con Bruce Lee, Li Quin, Paul Tien, Maria Yi, Li Kun, Shan Chin, Li Huasze, Han Ying Jie, Miss Malarin, Ta Ching-Ying, Tu Chia-Cheng, Chin San, Miao Kehsiu e Tony Liu. Inga Lindstrom: Ritorno a casa , in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2016 di Udo Witte, con Klara Deutschmann, Heikko Deutschmann, Frederik Götz, Tina Ruland, Sina Reiß e David Christopher Roth.

, in onda : film sentimentale del 2016 di Udo Witte, con Klara Deutschmann, Heikko Deutschmann, Frederik Götz, Tina Ruland, Sina Reiß e David Christopher Roth. Chronicle Mysteries - Legami di famiglia , in onda alle 21.10 su Paramount: film giallo del 2019 di David Weaver, con Alison Sweeney, Benjamin Ayres, Dave Collette, Rebecca Staab, Michael Kopsa, Toby Levins, Rochelle Greenwood, Pippa Mackie e Primo Allon.

, in onda film giallo del 2019 di David Weaver, con Alison Sweeney, Benjamin Ayres, Dave Collette, Rebecca Staab, Michael Kopsa, Toby Levins, Rochelle Greenwood, Pippa Mackie e Primo Allon. La moglie vergine , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia sexy del 1975 di Franco Martinelli, con Edwige Fenech, Renzo Montagnani, Michele Gammino, Gabriella Giorgelli, Antonio Guidi, Ray Lovelock, Carroll Baker e Florence Barnes.

, in onda : film commedia sexy del 1975 di Franco Martinelli, con Edwige Fenech, Renzo Montagnani, Michele Gammino, Gabriella Giorgelli, Antonio Guidi, Ray Lovelock, Carroll Baker e Florence Barnes. Doom , in onda alle 21.05 su 20 : film horror del 2005 di Andrzej Bartkowiak, con Karl Urban, Rosamund Pike, Dwayne Johnson, Razaaq Adoti, Dhobi Oparei, Ben Daniels, Richard Brake, Al Weaver, Dexter Fletcher, Brian Steele, Yao Chin e Robert Russel.

, in onda : film horror del 2005 di Andrzej Bartkowiak, con Karl Urban, Rosamund Pike, Dwayne Johnson, Razaaq Adoti, Dhobi Oparei, Ben Daniels, Richard Brake, Al Weaver, Dexter Fletcher, Brian Steele, Yao Chin e Robert Russel. Poseidon , in onda alle 21 su Iris : film drammatico del 2006 di Wolfgang Petersen, con Josh Lucas, Kurt Russell, Jacinda Barrett, Richard Dreyfuss, Jimmy Bennett, Emmy Rossum, Mike Vogel, Mia Maestro, Andre Braugher, Kevin Dillon, Freddy Rodríguez, Kirk B.R. Woller, Kelly McNair e Stacy Ferguson.

, in onda : film drammatico del 2006 di Wolfgang Petersen, con Josh Lucas, Kurt Russell, Jacinda Barrett, Richard Dreyfuss, Jimmy Bennett, Emmy Rossum, Mike Vogel, Mia Maestro, Andre Braugher, Kevin Dillon, Freddy Rodríguez, Kirk B.R. Woller, Kelly McNair e Stacy Ferguson. Tucker: un uomo e il suo sogno , in onda alle 21.10 su TV2000 : film del 1988 di Francis Ford Coppola, con Jeff Bridges, Joan Allen, Martin Landau, Frederic Forrest, Christian Slater, Dean Stockwell, Mako, Anders Johnson, Elias Koteas, Nina Siemaszko, Corin Nemec e Lloyd Bridges.

, in onda : film del 1988 di Francis Ford Coppola, con Jeff Bridges, Joan Allen, Martin Landau, Frederic Forrest, Christian Slater, Dean Stockwell, Mako, Anders Johnson, Elias Koteas, Nina Siemaszko, Corin Nemec e Lloyd Bridges. Spia per caso, in onda alle 21.30 su Spike: film commedia, azione del 2001 di Teddy Chan, con Jackie Chan, Eric Tsang, Vivian Hsu, Alfred Cheung, Vincent Kok e Hsing-Kuo Wu.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: