Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 12 Marzo 2021

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 12 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Venom, L'Uomo sul Treno - The Commuter, La competizione, La terra dei morti viventi, Mission: Impossible - Protocollo fantasma, Il giardino di limoni, Lo straniero senza nome.

Venom: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Azione, Horror, Thriller, Fantascienza, 2018, durata: 112 Min)

Un film di Ruben Fleischer con Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Jenny Slate, Riz Ahmed, Michelle Lee, Reid Scott, Scott Haze e Sam Medina.



Trama del Film Venom: Il film vede protagonista il giornalista investigativo Eddie Brock, il quale, nel tentativo di rianimare la sua carriera, inizia ad indagare su uno scandalo che coinvolge la Life Foundation, una sofisticata organizzazione senza scrupoli formata da un gruppo survivalista. E' così che entra in contatto con un'entità aliena con la quale si fonde ottenendo superpoteri. Il rapporto tra Brock e il simbionte è quello di un "ibrido" con i due personaggi che condividono lo stesso corpo e che si vedono costretti da lavorare insieme.

Nel film Michelle Williams interpreta Anne Weying, procuratore distrettuale nonché fidanzata di Brock, mentre Riz Ahmed è Carlton Drake, leader della Life Foundation, principale artefice delle sperimentazioni sui simbionti. Di lui s'impossesserà uno di loro, trasformandolo in Riot, principale rivale di Venom.

L'Uomo sul Treno - The Commuter: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Thriller, Azione, 2018, durata: 105 Min)

Un film di Jaume Collet-Serra con Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Jonathan Banks, Sam Neill, Elizabeth McGovern, Dean-Charles Chapman, Florence Pugh, Damson Idris, Clara Lago e Roland Møller.



Trama del Film L'Uomo sul Treno - The Commuter: Ogni giorno, da dieci anni, l'assicuratore Michael McCauley sale su un treno di pendolari per andare al lavoro. I volti nascosti dietro libri tascabili e pesanti ventiquattrore diventano familiari all'uomo, che dice di essere un buon osservatore oltre che un passeggero affezionato; e il solitario viaggio quotidiano diventa quasi uno spostamento in compagnia.

Un giorno come tanti Michael viene avvicinato dalla sedicente psicologa Joann, che impettita sul sedile accanto gli propone una sfida apparentemente innocua: identificare un passeggero “fuori posto”, una persona che viaggia sullo stesso treno e risponde a determinate caratteristiche, prima della fermata successiva. Intrigato, Michael accetta la sfida, ma finisce coinvolto in una pericolosa cospirazione criminale che potrebbe costare la vita a lui e agli altri passeggeri del convoglio...

La competizione: il film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, Sentimentale, 2018, durata: 103 Min)

Un film di Harvey Lowry con Thora Birch, Chris Klein, Claire Coffee, David Blue, Gabrielle Stone, Tiffany Fallon, Betsy Hume, Shelly Lipkin e Catherine Johnson.



Trama del Film La competizione: Il film segue la storia di Lauren, scienziata divenuta una famosa blogger grazie alle sue tesi sull'infedeltà maschile. Dopo una serie di relazioni finite male, la giovane lancia un blog in cui sostiene la "teoria del maiale", una sorta di formula del tradimento secondo cui un uomo riesce a rimanere fedele alla propria partner per non più di sei mesi. Quando per caso incontra Calvin, un uomo affascinante con cui inizia a uscire, questi è deciso a dimostrale che si sbaglia di grosso. Le propone così una sfida: scegliere 5 dei suoi amici che hanno relazioni da più di 6 mesi e metterli alla prova inviando un'esperta ammaliatrice che li faccia cadere sotto il suo incantesimo.

Se almeno tre di loro finiranno vittima della trappola tradendo la propria fidanzata, allora Calvin scomparirà per sempre, in caso contrario invece, Lauren dovrà mettere per sempre fine al suo blog contro gli uomini e fidarsi di lui, lasciandosi andare a una bellissima storia d'amore. Chi la spunterà?

La terra dei morti viventi: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Horror, 2005, durata: 93 Min)

Un film di George A. Romero con Dennis Hopper, John Leguizamo, Asia Argento, Simon Baker, Robert Joy, Pedro Miguel Arce, Krista Bridges, Eugene Clark, Jason Gautreau, Christopher Russell, Alan Van Sprang, Max McCabe, Phil Fondacaro, Sasha Roiz, Tom Savini, Jennifer Baxter e Simon Pegg.



Trama del Film La terra dei morti viventi: Il film è ambientato in un futuro distopico, nel quale la Terra è stata devastata da una terribile invasione zombie. Siamo negli Stati Uniti e gli abitanti rimasti in vita hanno dovuto fortificare le proprie città per sopravvivere, come Pittsburgh, completamente recintata e controllata. Sono pochi i fortunati che possono abitare al Fiddler's Green, un grattacielo di lusso che ospita ricchi e potenti, mentre il resto della popolazione patisce la fame. Situato all'esterno del grande palazzo c'è un imponente carro armato, il Dead Reckoning, pubblicizzato da Paul Kaufman e progettato da Riley Denbo per potersi muovere liberamente attraverso le metropoli invase dai morti viventi.

Durante una pattuglia notturna, l'uomo si rende conto che alcuni zombie continuano a ripetere le azioni abitudinarie di quando erano vivi. Non solo: uno di loro, Big Daddy, il benzinaio, è diventato abile a capire ed emulare i comportamenti degli esseri umani. Tutto si complica dopo l'ennesimo massacro di zombie a opera del Dead Reckoning, che scatena l'ira e la voglia di vendetta dei morti viventi…

Mission: Impossible - Protocollo fantasma: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Avventura, Azione, Thriller, 2011, durata: 132 Min)

Un film di Brad Bird con Tom Cruise, Jeremy Renner, Léa Seydoux, Josh Holloway, Michael Nyqvist, Simon Pegg, Ving Rhames, Paula Patton, Anil Kapoor, Vladimir Mashkov, Samuli Edelmann, Ilia Volokh, Miraj Grbic, Ivan Shvedoff, Pavel Kríz e April Stewart.



Trama del Film Mission: Impossible - Protocollo fantasma: La spia americana dell'Agenzia IMF Ethan Hunt è stato rinchiuso in un carcere russo per accattivarsi le simpatie di Bodgan, un detenuto che possiede informazioni su un uomo chiamato Cobalt, uno spietato terrorista.

Dopo essere evaso con l’aiuto degli agenti Benji Dunn e Jane Carter, Hunt deve introdursi nel Cremlino, ma durante la missione un messaggio radio inviato sulla frequenza dell’IMF autorizza lo scoppio di un ordigno.

In seguito all'attentato, Ethan scopre che il Presidente, a causa dei sospetti sulla squadra che agisce sempre al limite della legalità, ha attivato il Protocollo Fantasma: questo significa che per gli agenti del suo team non c’è nessun tipo di appoggio per la fuga o il rientro, né garanzia di qualunque tipo da parte del governo degli Stati Uniti.

Hunt, insieme a William Brandt, un analista dell’IMF e il resto della squadra rimangono soli per cercare di sventare un attacco nucleare e riscattare il nome dell’IMF.

Altri film questa sera in TV:

Il giardino di limoni , in onda alle 21.10 su TV2000 : film drammatico del 2008 di Eran Riklis, con Hiam Abbass, Doron Tavory, Ali Suliman, Rona Lipaz-Michael, Tarik Copty, Amos Lavie, Amnon Wolf, Smadar Yaaron, Ayelet Robinson, Danny Leshman, Liron Baranes, Loai Nofi e Hili Yalon.

, in onda : film drammatico del 2008 di Eran Riklis, con Hiam Abbass, Doron Tavory, Ali Suliman, Rona Lipaz-Michael, Tarik Copty, Amos Lavie, Amnon Wolf, Smadar Yaaron, Ayelet Robinson, Danny Leshman, Liron Baranes, Loai Nofi e Hili Yalon. Lo straniero senza nome , in onda alle 21 su Iris : film western del 1973 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Verna Bloom, Marianna Hill, Jack Ging, Stefan Gierasch, Ted Hartley, Geoffrey Lewis, Scott Walker, Billy Curtis, Walter Barnes, Paul Brinegar e Richard Bull.

, in onda : film western del 1973 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Verna Bloom, Marianna Hill, Jack Ging, Stefan Gierasch, Ted Hartley, Geoffrey Lewis, Scott Walker, Billy Curtis, Walter Barnes, Paul Brinegar e Richard Bull. Una ragazza speciale , in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2000 di Ute Wieland, con Sophie Schütt, Johannes Brandrup, Yolette Thomas e Oliver Petszokat.

, in onda : film sentimentale del 2000 di Ute Wieland, con Sophie Schütt, Johannes Brandrup, Yolette Thomas e Oliver Petszokat. Cugini Carnali , in onda alle 21.20 su Cielo : film commedia sexy del 1974 di Sergio Martino, con Susan Player, Riccardo Cucciolla, Alfredo Pea, Claudio Nicastro, Rosalba Neri, Fiorella Masselli, Renzo Marignano, Lia Tanzi, Mauro Perrucchetti e Hugh Griffith.

, in onda : film commedia sexy del 1974 di Sergio Martino, con Susan Player, Riccardo Cucciolla, Alfredo Pea, Claudio Nicastro, Rosalba Neri, Fiorella Masselli, Renzo Marignano, Lia Tanzi, Mauro Perrucchetti e Hugh Griffith. Lettomania , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia sexy del 1976 di Vincenzo Rigo, con Carmen Villani, Alberto Squillante, Harry Reems, Armando Celso e Pietro Tordi.

, in onda : film commedia sexy del 1976 di Vincenzo Rigo, con Carmen Villani, Alberto Squillante, Harry Reems, Armando Celso e Pietro Tordi. Shadow Man - Il triangolo del terrore, in onda alle 21.30 su Spike: film azione, thriller del 2006 di Michael Keusch, con Steven Seagal, Vincent Riotta, Michael Elwyn, Skye Bennett, Imelda Staunton e Garrick Hagon.

