Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 12 Febbraio 2021

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 12 Febbraio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: The Nice Guys, Proprio Lui?, San Valentino di sangue 3D, Agatha e la verità sull'omicidio del treno, Fuga nella giungla, Sin City, Spider-Man, Fino a prova contraria, Laguna Blu.

The Nice Guys: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Thriller, Commedia, Noir, 2016, durata: 116 Min)

Un film di Shane Black con Ryan Gosling, Russell Crowe, Matt Bomer, Angourie Rice, Yaya DaCosta, Margaret Qualley, Rachele Brooke Smith, Kim Basinger, Beau Knapp, Ty Simpkins, Keith David, Lois Smith, Yvonne Zima e Murielle Telio.



The Nice Guys: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film The Nice Guys: Nella Los Angeles del 1977, il frustrato detective privato Holland March viene assunto alla signora Glenn per indagare sulla morte di sua nipote, l'attrice pornografica Misty Mountains. La donna, infatti, sostiene che la ragazza sia ancora viva e Holland ritiene che possa esserci stato uno scambio di identità con la scapestrata Amelia Kutner. Avendo scoperto che March è sulle sue tracce, la ragazza assolda l'intimidatorio Jackson Healy. Quando quest'ultimo scopre che Amelia è diventata il bersaglio dei gangster Blue Face e il Vecchio, chiede a Holland di aiutarlo a scoprire la verità...

Proprio Lui?: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2016, durata: 111 Min)

Un film di John Hamburg con James Franco, Bryan Cranston, Zoey Deutch, Adam DeVine, Megan Mullally, Keegan Michael Key, Griffin Gluck, Andrew Rannells, Casey Wilson e Bob Stephenson.



Proprio Lui?: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Proprio Lui?: Il film vede protagonista Ned Fleming, un uomo geniale e simpatico, con una vita ideale. Possiede una tipografia a Grand Rapids, nel Michigan, ed è adorato dai suoi impiegati, dai suoi amici e dalla sua famiglia che è molto unita e composta da sua moglie Barb, dalla figlia Stephanie e dal figlio Scotty. La vita del "grande boss" (come lo chiamano tutti) si complica un po' quando, durante la festa per il suo 55° compleanno, Stephanie lo contatta via Skype per fargli gli auguri da Stanford, la cittadina dove si è trasferita.

Ma nel corso della video chiamata, i Fleming e i loro ospiti restano sorpresi dall'inaspettata comparsa, senza veli, di Laird, il nuovo fidanzato di Stephanie, o perlomeno di una parte di lui. Allarmato dal fatto che sua figlia gli possa aver nascosto qualcosa, cosa che non ha mai fatto prima, Ned parte per la California insieme a tutta la famiglia, per trascorrere le vacanze da sua figlia e incontrare di persona il suo misterioso fidanzato, il primo con cui Stephanie sembra fare davvero sul serio.

Ned immagina Laird come un insignificante studente di college. Ma al suo arrivo si trova davanti uno spudorato ed eccentrico magnate della tecnologia di Silicon Valley, pieno di tatuaggi, proprietario di una vasta "smart home" completamente priva di carta, inserito in un ambiente a lui totalmente alieno, che entra immediatamente in conflitto con la sua visione pragmatica ed essenziale della vita...

San Valentino di sangue 3D: il film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Horror, Thriller, 2009, durata: 101 Min)

Un film di Patrick Lussier con Jensen Ackles, Jaime King, Kerr Smith, Betsy Rue, Edi Gathegi, Tom Atkins, Kevin Tighe, Megan Boone, Karen Baum, Joy de la Paz, Marc Macaulay e Todd Farmer.



San Valentino di sangue 3D: Il trailer del film horror diretto da Patrick Lussier



Trama del Film San Valentino di sangue 3D: Il 14 febbraio del 1997 il suono di un'esplosione sconvolge la cittadina di Harmony. Nella miniera degli Hanniger, Tom, il figlio del direttore, ha lasciato involontariamente aperte le bocche di metano, causando il crollo di un tunnel. Prima che i soccorsi possano arrivare, il minatore Harry Warden uccide a colpi di piccone i colleghi, rimasti intrappolati con lui, per poter conservare l'ossigeno: riesce dunque a sopravvivere, pur finendo in coma Esattamente un anno dopo, nel giorno degli innamorati, la città si tinge di nuovo di rosso: Harry, svegliatosi all’improvviso, corre verso il luogo dell'incidente, uccidendo chiunque gli capiti a tiro lungo il percorso. La polizia riesce a intervenire e a ucciderlo, ma il bilancio delle vittime è drammatico: tra i dipendenti dell’ospedale e i giovani presenti nella miniera, i morti sono ventidue. Tom, che paga ancora con il senso di colpa il suo fatale errore, torna in città dopo dieci anni per vendere la miniera, ormai fallita. Ma non è l’unico a mettere piede ad Harmony: un uomo vestito da minatore e armato di piccone è intenzionato a far tornare gli abitanti nel panico più assoluto…

Agatha e la verità sull'omicidio del treno: il Film Stasera in Tv su Paramount Network alle 21.10

(Giallo, 2018, durata: 92 Min)

Un film di Terry Loane con Ruth Bradley, Dean Andrews, Bebe Cave, Blake Harrison, Pippa Haywood e Ralph Ineson.



Agatha e la verità sull'omicidio del treno: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Agatha e la verità sull'omicidio del treno: Il film vede protagonista Agatha Christie, la più famosa scrittrice di romanzi gialli al mondo.

È il 1926 e Agatha sta affrontando uno dei periodi più difficili della sua esistenza: il suo matrimonio è sull'orlo del tracollo e suo marito vuole ottenere al più presto il divorzio per andare a convivere con la sua amante. Come se non bastasse, i lettori non fanno che criticare i suoi libri perché troppo scontati e prevedibili. La crisi privata e professionale spinge la brillante scrittrice in un profondo stato di disperazione, ma qualcosa di inaspettato arriva a donarle nuovi stimoli. Mentre si trova nel bel mezzo di una conversazione con suo marito, una donna di nome Mabel Rogers irrompe nell'ufficio per chiedere il suo aiuto con un caso di omicidio.

La sua amica Florence Nightingale Shire è stata aggredita e uccisa su un treno, ma le autorità non sono riuscite a individuare il colpevole. Disposta a tutto pur di risolvere il caso e consegnare l'assassino alle autorità, Mabel chiede all'autrice di agire sotto copertura e indagare sulla vicenda. Ma Agatha, convinta che tra scrivere libri su omicidi e viverli in prima persona ci sia una enorme differenza, rifiuta l'offerta.

Tuttavia, quando si rende conto che l'indagine potrebbe essere la giusta occasione per dare nuova forza alle sue idee, accetta d'investigare sul caso. Scomparsa dalle scene, Agatha si nasconde sotto falsa identità e diventa una delle investigatrici di cui è solita scrivere nei suoi libri, pronta a scovare il colpevole e ad assicurarlo alla giustizia...

Fuga nella giungla: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Avventura, Thriller, 2015, durata: 104 Min)

Un film di Josh C. Waller con Zoe Bell, Nacho Vigalondo, Francisco Barreiro, Sheila Vand, Tenoch Huerta e Dominic Rains.



Fuga nella giungla: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Fuga nella giungla: Il film segue la storia di Avery Taggart, fotoreporter di guerra famosa per la distanza emotiva che pone tra lei e i soggetti ritratti e per la freddezza che riesce a mantenere in situazioni di elevato pericolo. 1985, Bogotà. La coraggiosa Avery si unisce a un gruppo di mercenari, guidati da un uomo carismatico di nome El Guero, per un viaggio nella giungla colombiana. Dopo aver immortalato con la sua macchina fotografica un macabro evento che coinvolge un bambino e una partita di droga, scopre che gli uomini con i quali è in viaggio non sono affatto chi dicono di essere. Ormai coinvolta in un violento conflitto, la reporter cercherà con tutte le sue forze di documentare quanto sta accadendo, ma allo stesso tempo dovrà usare la sua astuzia e il suo coraggio per uscire viva dagli scontri, salvandosi da coloro che la vogliono morta. Mantenere il distacco che l'ha sempre contraddistinta questa volta non sarà così facile per Avery...

Sin City: il Film Stasera in Tv su Spike alle 21.30

(Azione, Thriller, 2005, durata: 126 Min)

Un film di Frank Miller e Robert Rodriguez con Jessica Alba, Rosario Dawson, Elijah Wood, Bruce Willis, Benicio Del Toro, Michael Clarke Duncan, Carla Gugino, Josh Hartnett, Michael Madsen, Jaime King, Brittany Murphy, Clive Owen, Mickey Rourke, Nick Stahl, Marley Shelton, Arie Verveen, Makenzie Vega, Chris Warner, Rick Gomez, Tommy Nix, Frank Miller, Rutger Hauer, Ethan Maniquis, Jude Ciccolella, Alexis Bledel e Devon Aoki,.



Sin City: "She's Just Warming Up": Clip del film con Jessica Alba e Bruce Willis - HD



Trama del Film Sin City: Nell’oscurità della violenta e depravata Sin City si incontrano le storie di diversi personaggi, che testimoniano l’effetto della corruzione della città sui suoi abitanti. Da ben otto anni, il poliziotto John Hartigan insegue il killer pedofilo Roark Junior. L’uomo ha rapito la piccola Nancy Callahan e Hartigan ne segue avidamente le tracce.

Sebbene ostacolato dal collega Bob, il poliziotto rintraccia Roark nella sua lussuosa Jaguar protetto dagli scagnozzi Shlubb e Klump. La paura della morte non fermerà il coraggioso Hartigan dal proteggere l’innocente ragazzina. Il desiderio di giustizia del poliziotto si intreccerà indissolubilmente con la vita di Nancy, controllata a distanza dalla famiglia Roark.

Lo sfigurato Marv, invece, rischia di essere incastrato per la morte della prostituta Goldie, l’unica che abbia mai amato. Costretto ad indagare per non finire dietro le sbarre, Marv scoprirà che dietro alla morte della donna si nasconde Kevin Roark, spietato serial killer cannibale.

Qualcuno vuole eliminare Marv e all’uomo non resta che chiedere l’aiuto di Wendy per vendicare la morte di Goldie. Nell’altro capo della città, Dwight vuole difendere la sua fidanzata Shellie dal viscido e violento Jackie Boy. Sfortunatamente l’uomo non ha considerato che il suo nemico è un poliziotto e il suo gesto azzardato lo porterà a dover fronteggiare una giuria di spietati mercenari...

Altri film questa sera in TV:

Spider-Man , in onda alle 21.30 su TV8 : film azione, fantasy del 2002 di Sam Raimi, con Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst, James Franco, J.K. Simmons, Rosemary Harris, Cliff Robertson, Michael Papajohn, Randy Savage, Joe Manganiello, Ted Raimi, Bill Nunn, Macy Gray, Stan Lee e Elizabeth Banks.

, in onda : film azione, fantasy del 2002 di Sam Raimi, con Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst, James Franco, J.K. Simmons, Rosemary Harris, Cliff Robertson, Michael Papajohn, Randy Savage, Joe Manganiello, Ted Raimi, Bill Nunn, Macy Gray, Stan Lee e Elizabeth Banks. Fino a prova contraria , in onda alle 21 su Iris : film drammatico, thriller del 1998 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Isaiah Washington, Lisa Gay Hamilton, James Woods, Denis Leary, Bernard Hill, Diane Venora, Michael McKean, Michael Jeter, Mary McCormack e Sydney Tamiia Poitier.

, in onda : film drammatico, thriller del 1998 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Isaiah Washington, Lisa Gay Hamilton, James Woods, Denis Leary, Bernard Hill, Diane Venora, Michael McKean, Michael Jeter, Mary McCormack e Sydney Tamiia Poitier. Inga Lindström - Un'estate a Norrsunda , in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2008 di Thomas Herrmann, con Ina Paule Klink, Markus Meyer, Susanne Uhlen, Michael Mendl e Maria Ehrich.

, in onda : film sentimentale del 2008 di Thomas Herrmann, con Ina Paule Klink, Markus Meyer, Susanne Uhlen, Michael Mendl e Maria Ehrich. Laguna Blu , in onda alle 21.30 su La7D : film avventura, sentimentale del 1980 di Randal Kleiser, con Brooke Shields, Christopher Atkins, William Daniels, Elva Josephson, Leo McKern, Gus Mercurio, Jeffrey Measn, Alan Hopgood e Glenn Kohan.

, in onda : film avventura, sentimentale del 1980 di Randal Kleiser, con Brooke Shields, Christopher Atkins, William Daniels, Elva Josephson, Leo McKern, Gus Mercurio, Jeffrey Measn, Alan Hopgood e Glenn Kohan. Ninfa plebea , in onda alle 21.15 su Cielo : film drammatico del 1996 di Lina Wertmüller, con Lucia Cara, Luisa Amatucci, Massimo Bellinzoni, Raoul Bova, Adriana Bruni, Antonio Conte, Ennio Coltorti, Lorenzo Crespi, Isa Danieli, Giuditta Del Vecchio, Peppe De Rosa, Lola Pagnani, Simona Patitucci, Stefania Sandrelli e Rino Marcelli.

, in onda : film drammatico del 1996 di Lina Wertmüller, con Lucia Cara, Luisa Amatucci, Massimo Bellinzoni, Raoul Bova, Adriana Bruni, Antonio Conte, Ennio Coltorti, Lorenzo Crespi, Isa Danieli, Giuditta Del Vecchio, Peppe De Rosa, Lola Pagnani, Simona Patitucci, Stefania Sandrelli e Rino Marcelli. L'insegnante al mare con tutta la classe, in onda alle 21 su Cine34: film commedia sexy del 1980 di Michele Massimo Tarantini, con Lino Banfi, Annamaria Rizzoli, Alvaro Vitali, Marco Gelardini, Francesca Romana Coluzzi, Franco Diogene, Gisella Sofio, Adriana Facchetti, Gino Pagnani, Galliano Sbarra, Mauro Vestri, Leonardo Cassio, Piero Del Papa e Jimmy il Fenomeno.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: