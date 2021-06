Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 11 Giugno 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Una folle passione, Daughter of the Wolf, La Risposta è nelle Stelle, L'Esorcista, The Tree of Life. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Europei di Calcio: Turchia-Italia, Propaganda Live - Best of, Italia's Got Talent - Best of, I migliori Fratelli di Crozza.

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 11 Giugno 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Una folle passione, Daughter of the Wolf, La Risposta è nelle Stelle, L'Esorcista, The Tree of Life, Stai lontano da mia figlia, Sissi - Destino di un'Imperatrice, Qualcosa di cui sparlare, Belle epoque, Amarsi un po'.

Una folle passione: il Film Stasera in TV su Canale 5 alle 21.20

(Drammatico, Sentimentale, 2014, durata: 109 Min)

Un film di Susanne Bier con Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Rhys Ifans, Toby Jones, Sean Harris, David Dencik, Kim Bodnia, Blake Ritson, Sam Reid, Ned Dennehy e Ana Ularu.



Una folle passione: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Una folle passione: Il film racconta una storia d'amore che sfocia nella follia e nell'ossessione, ambientata verso la fine negli anni Venti, durante la Grande Depressione, tra i monti del North Carolina. George e Serena Pemberton sono due giovani sposati da poco, molto innamorati l'uno dell'altra. I due gestiscono insieme l'industria di legname di George; infatti, mentre lui ne è il socio fondatore, lei supervisiona i taglialegna, caccia i serpenti a sonagli dalla zona e, grazie al suo occhio attento, riesce a salvare anche uno degli operai in pericolo. Ben presto la loro ditta diventa un vero e proprio impero, ma i Pemberton non permettono né al successo né a nessun'altro di frapporsi tra loro.

George, però, nasconde qualcosa, un passato di cui Serena non è a conoscenza. Quando la donna scopre per caso il segreto del marito, qualcosa di oscuro si risveglia in lei e per timore che il suo amato George possa lasciarla, arriva a commettere l'inimmaginabile. Il solido legame che aveva tenuto uniti i Pemberton inizia a sgretolarsi pezzo dopo pezzo, trascinando la coppia verso un drammatico e tristo epilogo.

Daughter of the Wolf: il Film Stasera in TV su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2019, durata: 88 Min)

Un film di David Hackl con Gina Carano, Richard Dreyfuss, Brendan Fehr, Sydelle Noel, Brock Morgan, Chad Riley e Stew McLean.



Daughter of the Wolf: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Non sposate le mie figlie 2: Il film è la storia di un'ex agente delle forze speciali che ha dedicato gran parte della sua esistenza al lavoro. Clair Hamilton è una donna feroce e sanguinaria le cui abilità militari la rendono un killer preciso e spietato. Dopo una missione in Medio Oriente, l'agente fa ritorno a casa e scopre che suo padre è morto lasciandole in eredità un'ingente somma di denaro. Oltre alla tragedia, Clair deve però affrontare anche i continui battibecchi con il figlio tredicenne, che, spesso in disaccordo con le sue idee, sfida costantemente la sua autorità. Un giorno, una banda di criminali guidati da un uomo che si fa chiamare il Padre, rapisce suo figlio chiedendole in cambio un cospicuo riscatto.

Anziché cercare aiuto, Clair racimola i soldi necessari e svuota il suo arsenale, decisa a localizzare al più presto suo figlio e a farsi giustizia da sé. Giunta di fronte ai due rapinatori, ne uccide uno e prende in ostaggio l'altro, Larsen, costringendolo a farle da guida sino al covo dei rapinatori. Durante il viaggio, tuttavia, le inospitali montagne dell'Alaska, le rigide temperature e le improvvise tempeste di neve, rendono sempre più complicato il loro cammino, obbligandoli a formare un'improbabile alleanza per la sopravvivenza. Giunti ai monti Yukon, ora Clair deve affrontare la più difficile delle battaglie: sconfiggere i gangster e salvare la vita del suo amato figlio...

La Risposta è nelle Stelle: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Sentimentale, 2015, durata: 100 Min)

Un film di George Tillman Jr. con Britt Robertson, Scott Eastwood, Jack Huston, Oona Chaplin, Melissa Benoist, Alan Alda, Lolita Davidovich, Peter Jurasik e Amy Parrish.



La Risposta è nelle Stelle: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film La Risposta è nelle Stelle: Sophia, sta per vedere realizzato il sogno della sua vita. Le mancano solo poche settimane alla laurea ed è riuscita a ottenere uno stage in una prestigiosa galleria d'arte newyorkese. La ragazza ha la strada del successo spianata. Questo fino a quando una sua amica non si introduce inaspettatamente in camera sua, con indosso un paio di stivali da cowboy, proponendole due biglietti per un rodeo. Malgrado non sia proprio il suo genere di spettacolo preferito, Sophia cede all'insistenza dell'amica e le due si ritrovano a farsi strada tra le "groupie da rodeo" chiamate solitamente "Buckle Bunnies" per raggiungere i loro posti nell'arena.

Nella gabbia, Luke Collins si prepara a cavalcare il toro per quegli otto secondi che gli potrebbero garantire il primo posto nella classifica della Professional Bull Riders, la principale associazione di rodeo su tori. Il toro però sembra avere altri progetti e carica Luke che si arrampica su una staccionata per mettersi in salvo. Il suo cappello vola via e atterra in grembo a Sophia. I loro sguardi si incrociano per un breve istante, lungo abbastanza per far capire a Luke che vuole conoscere quella ragazza bellissima. "Ti dispiace tenermelo?", le chiede. Mentre il toro torna nella gabbia, Luke se ne va, lasciando Sophia senza fiato.

Quello stesso pomeriggio Sophia incontra Luke ma lui, invece di chiederle di restituirgli il cappello che ancora indossa, le propone di uscire. Lei accetta, senza poter immaginare che la sua vita sta per conoscere una svolta e che sarà molto diversa da come l'aveva programmata.

Anche il novantunenne Ira Levinson si trova in un periodo di transizione.

Ha perso sua moglie Ruth otto anni prima e ha deciso di intraprendere un viaggio in direzione di Black Mountain, nella Carolina del Nord, per raggiungere il Black Mountain College, una colonia artistica. Qui, anni prima, aveva comprato il primo quadro per Ruth, avviando una collezione che avrebbe scandito i decenni del loro matrimonio...

L'Esorcista: il Film Stasera in TV su Iris alle 21

(Drammatico, Horror, 1973, durata: 121 Min)

Un film di William Friedkin con Ellen Burstyn, Linda Blair, Max von Sydow, Jason Miller, Lee J. Cobb, Kitty Winn, William O'Malley e Jack MacGowran.



L'Esorcista: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film L'Esorcista: Il sacerdote cattolico Lankester Merrin si trova in un sito archeologico dell’Iraq del Nord, dove gli esperti portato alla luce una macabra statuetta che rappresenta il demone Pazuzu.

Intanto, a Georgetown, l’attrice Chris MacNeil è impegnata sul set per le riprese del suo nuovo film. Con lei c’è la figlia dodicenne Regan.

La ragazza trova in casa una vecchia tavola ouija e, incuriosita, decide di giocarci.

Qualche notte più tardi, in occasione del suo compleanno, Regan si rifugia terrorizzata nella camera della madre, raccontandole che il suo letto ha iniziato a muoversi da solo. Da quel giorno, Regan inizia ad avere un comportamento inspiegabile e Chris sospetta che qualcosa di demoniaco si sia impossessato di sua figlia.

L’ipotesi è concretizzata dalle inconcludenti indagini mediche e dall’improvvisa e misteriosa morte dell’amico regista Burke Dennings, che doveva badare a sua figlia per qualche ora. Insospettito dalla dinamica del crimine, il tenente Kinderman suppone che Regan sia l’assassina e continua ad indagare.

Nel frattempo, Chris decide di rivolgersi ad un esorcista e Padre Merrin e il giovane gesuita Damien Karras, giungono in suo soccorso. Dopo aver assistito in prima persona ad eventi inspiegabili ed inquietanti, i due chiedono il permesso per praticare un esorcismo.

Il temibile Pazuzu, tuttavia, non ha intenzione di abbandonare il corpo di cui si è impossessato e pretende un sacrificio in cambio…

The Tree of Life: il Film Stasera in TV su TV2000 alle 21

(Drammatico, 2011, durata: 139 Min)

Un film di Terrence Malick con Sean Penn, Brad Pitt, Joanna Going, Fiona Shaw, Tom Townsend, Jessica Chastain, Jackson Hurst, Crystal Mantecon, Lisa Marie Newmyer, Pell James, Tamara Jolaine, Jennifer Sipes e Will Wallace.



The Tree of Life: trailer italiano del film di Terrence Malick



Trama del Film The Tree of Life: Alla fine degli anni Cinquanta, gli O’Brien sono una famiglia di ceto medio perfettamente inserita nel clima fortemente cristiano di Waco, Texas. Il maggiore dei figli, Jack O’Brien mal sopporta il frustrante clima familiare creato dai genitori. Mentre la signora O’Brien, infatti, predica ai suoi figli il rispetto e l’amore cristiano, il signor O’Brien è un uomo profondamente cinico e incline alla violenza e non si esime dall’elargire pesanti punizioni corporali, per far rispettare i suoi diktat.

Di conseguenza i due coniugi litigano costantemente e Jack assiste impotente ad una lotta genitoriale, che si trasforma ben presto in un’idealizzazione della lotta tra il bene e il male. Il ragazzo si trova a contemplare la veridicità degli scritti di Tommaso D'Aquino, a cui sua madre è solita fare riferimento, osservando la potenza della natura violenta e priva di scopo e la maestosità della grazia devota al sacrificio senza, tuttavia, trovare un senso alla sua esistenza.

La prematura scomparsa del fratello, inoltre, non farà che mettere in discussione le regole ortodosse imposte dai genitori fino a spingerlo a rinnegare Dio e ogni forma di salvezza. Il percorso di Jack nell’età adulta non sarà meno confuso e controverso. L’uomo, infatti, identifica la difficoltà di far conciliare la duplicità della sua essenza con il cattivo esempio di suo padre. Ma per rincorrere il significato dell’esistenza, Jack dovrà scegliere tra la riconciliazione e la pace o la violenta negazione della sua infanzia che potrebbe compromettere anche il suo ruolo di padre…

Altri film questa sera in TV:

Stai lontano da mia figlia, in onda alle 21.20 su Rai 2: film thriller del 2020 di Anthony C. Ferrante, con Alex McKenna, Juliana Dever, Adam Huss, Joey Rae Blair, Melissa Ordway, Mike Erwin, Zondra Wilson, Paul Tigue, Ryan Stroud e Izzy Stevens.

Sissi - Destino di un'Imperatrice, in onda alle 21.20 su Rai 3: film biografico del 1957 di Ernst Marischka, con Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Magda Schneider, Gustav Knuth, Uta Franz, Senta Wengraf, Hans Ziegler, Sonia Sorel, Vilma Degischer, Josef Meinrad, Peter Neusser, Erich Nikowitz e Walter Reyer.

Mamma, ho preso il morbillo, in onda alle 21.20 su Italia 1: film commedia del 1997 di Raja Gosnell, con Alex D. Linz, Olek Krupa, Rya Kihlstedt, Lenny von Dohlen, David Thornton, Scarlett Johansson, Billy Hopkins, Kevin Kilner, Haviland Morris, Seth Smith, Marian Seldes, Christopher Curry e Baxter Harris.

Qualcosa di cui sparlare, in onda alle 21.10 su La5: film commedia del 1995 di Lasse Hallström, con Julia Roberts, Dennis Quaid, Robert Duvall, Gena Rowlands, Kyra Sedgwick, Brett Cullen, Haley Aull, Muse Watson, Anne Shropshire, Ginnie Randall e Terrence Currier.

Con gli occhi dell'assassino, in onda alle 21.15 su Italia 2: film horror, thriller del 2010 di Guillem Morales, con Belén Rueda, Lluís Homar, Pablo Derqui, Francesc Orella, Joan Dalmau, Boris Ruiz, Daniel Grao e Clara Segura.

Agatha e la verità sull'omicidio del treno, in onda alle 21.10 su Paramount: film giallo del 2018 di Terry Loane, con Ruth Bradley, Dean Andrews, Bebe Cave, Blake Harrison, Pippa Haywood e Ralph Ineson.

Belle epoque, in onda alle 21.15 su Cielo: film commedia del 1992 di Fernando Trueba, con Fernando Fernán Gómez, Jorge Sanz, Ariadna Gil, Maribel Verdú, Miriam Díaz Aroca, Penélope Cruz, Chus Lampreave, Mary Carmen Ramirez, Gabino Diego, Agustín González e Michel Galabru.

Amarsi un po', in onda alle 21 su Cine34: film commedia del 1984 di Carlo Vanzina, con Claudio Amendola, Tahnee Welch, Virna Lisi, Riccardo Garrone, Giacomo Rosselli, Mario Brega, Rossana Di Lorenzo, Paolo Baroni, Fabrizio Bracconeri, Nicoletta Elmi, Marco Urbinati, Alain Blondeau, Carlo Marescotti Ruspoli, Claudia Cavalcanti e Jimmy il Fenomeno.

Stormbreaker, in onda alle 21 su 20: film azione, avventura del 2006 di Geoffrey Sax, con Alex Pettyfer, Alicia Silverstone, Bill Nighy, Sophie Okonedo, Mickey Rourke, Andy Serkis, Missi Pyle, Ewan McGregor, Robbie Coltrane, Stephen Fry, Jimmy Carr, Damian Lewis, Sarah Bolger, Richard James, Julian Bucknall e Ashley Walters.

Trappola sulle montagne rocciose, in onda alle 21.30 su Spike: film azione, thriller del 1995 di Geoff Murphy, con Steven Seagal, Eric Bogosian, Everett McGill, Morris Chestnut, Katherine Heigl, Andy Romano, Dave Gianapoulos, Brenda Bakke e Nick Mancuso.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: